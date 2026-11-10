'സാർ വിളിച്ചാൽ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഞാന് ഓടിയെത്തും'; ഷാജി കുമാറിന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ വേദനയോടെ ഓർത്തെടുത്ത് വിനയൻ
"ഗോകുലം കൺവൻഷൻ സെന്ററില് ആണ് അവസാനമായി ഷാജി കുമാറിനെ കണ്ടത്. ആ സെന്ററിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേതനയറ്റ ശരീരം കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മനസ് വേദനിക്കുന്നു".
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 12:43 PM IST
പ്രശസ്ത ക്യാമറാമാൻ ഷാജി കുമാറിന്റെ വിയോഗത്തിൽ വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി സംവിധായകന് വിനയന്. തന്റെ ജോലിയോട് ഇത്രയേറെ ആത്മാർത്ഥതയും അർപ്പണ ബോധവും കാണിക്കുന്ന ടെക്കനീഷ്യൻമാർ വളരെ കുറവാണെന്ന് സംവിധായകന് തന്റെ ഫേസ് ബുക്ക് പേജില് കുറിച്ചു. പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്ത വിനയന്റെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് ഷാജി കുമാര് ആണ്. അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് സാറെന്നെ വിളിച്ചാൽ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ഞാനവിടെ എത്തുമെന്നാണ് തന്നോട് അവസാനമായി ഷാജി കുമാര് പറഞ്ഞതെന്നും വിനയന് ഓര്ത്തു.
സംവിധായകന് വിനയന്റെ വാക്കുകള്
"പ്രിയങ്കരനായ ഷാജി ഇന്നലെ രാത്രി വിടപറഞ്ഞ് യാത്രയായിരിക്കുന്നു.. ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയായിരുന്നു അത്… ആദരാഞ്ജലികൾ…
മലയാള സിനിമയിലെ ഒന്നാം നിരയിലുള്ള ഛായാഗ്രാഹകൻ ആണ് ഷാജികുമാർ. അത്ഭുത ദ്വീപ്, സത്യം, വെള്ളി നക്ഷത്രം, പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്നിവയായിരുന്നു ഷാജിയോടൊത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ.
തന്റെ ജോലിയോട് ഇത്രയേറെ ആത്മാർത്ഥതയും അർപ്പണ ബോധവും കാണിക്കുന്ന ടെക്കനീഷ്യൻമാർ വളരെ കുറവാണ്. ഏതാനും ദിവവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗോകുലം കൺവൻഷൻ സെന്ററില് നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ വച്ച് ഷാജിയെ കണ്ടപ്പോൾ “അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് സാറെന്നെ വിളിച്ചാൽ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ഞാനവിടെ എത്തിയിരിക്കും” എന്ന വാക്കാണ് ഷാജി എന്നോട് അവസാനം പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞത്..
ആ ഗോകുലം കൺവൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ഷാജിയുടെ ചേതനയറ്റ ശരീരം കാണാൻ ഇന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിനു താങ്ങാനാവാത്ത വിഷമമുണ്ട്.. മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളു… ഷാജിയുടെ ആത്മാവിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു", വിനയന്റെ വാക്കുകള്.
മലയാള സിനിമയിലെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഷാജി കുമാര്. യുവ സംവിധായകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സിനിമകൾക്കായി അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു.
കൊച്ചിയിലെ സിനിമാ സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ദിലീപ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം.
ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസതടസം നേരിട്ടത്. സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്ന് കാക്കനാടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫെഫ്ക യൂണിയനും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.