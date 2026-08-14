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'ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് നല്‍കിയത്' 'വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്' തിയേറ്ററുകളിൽ; മുഴുവന്‍ യൂണിറ്റിനും നന്ദി പറഞ്ഞ് വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി

വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിലാണ് പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചത്.

Vishwanath And Sons director Venky Atluri Suriya mamitha baiju
Vishwanath and Sons (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 10:27 AM IST

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രാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന സൂര്യ–മമിത ബൈജു ചിത്രം ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിലാണ് പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി പങ്കുവച്ച ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

ചിത്രത്തിനായി ഒപ്പം നിന്ന മുഴുവൻ ടീമിനും ആരാധകർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി കുറിപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും താൻ ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ചിത്രം സൂര്യയുടെ എല്ലാ ആരാധകർക്കും സിനിമാപ്രേമികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ എന്ന ചിത്രത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തന്നെയാണ് നൽകിയതെന്നും പ്രേക്ഷകർ ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ആത്മാർഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി. താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിത്രത്തിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികവും വിനോദത്തിനുള്ള ഘടകങ്ങളാണുള്ളതെന്നും ചിരിയും വികാരങ്ങളും ഊഷ്മളതയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാവുന്ന നിരവധി മനോഹര നിമിഷങ്ങളും ചിത്രത്തിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"എന്‍റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവിശ്വസനീയമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. ഇത്രയും അത്ഭുതകരമായ ആളുകൾ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ഈ കഥയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്‌തതില്‍ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്", വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി പങ്കുവച്ചു.

"ചിത്രത്തിലെ നായകനായ സൂര്യയ്ക്ക് സംവിധായകൻ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചു. സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചതിനും ആ കഥാപാത്രത്തെ ഇത്രയധികം ഊഷ്മളതയോടെയും ആകർഷണീയതയോടെയും ആത്മാവോടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനും നന്ദി", സൂര്യയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവം എന്നും വിലമതിക്കാനാകാത്തതാണെന്നും കുറിച്ചു.

നായിക മമിത ബൈജുവിനും സംവിധായകൻ സ്നേഹപൂർവം നന്ദി അറിയിച്ചു. ഠസിനിമയിലേക്ക് മമിത പുതുമയും ഊർജവും വികാരവും കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും അവർ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തെ ഏറെ സവിശേഷമാക്കിയെന്നുംഠ, വെങ്കി പറഞ്ഞു. സൂര്യയും മമിതയും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും സംവിധായകന്റെ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാണ്.

ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങളായ രാധിക ശരത്കുമാർ, രവീണ ടണ്ടൻ, നാസർ, സുധ, സർവദമൻ, രഘുബാബു, സുനിൽ റെഡ്ഡി, ഹൈപ്പർ ആദി, ചാർവിക് എന്നിവർക്കും മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾക്കും വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി നന്ദി അറിയിച്ചു.

സാങ്കേതിക സംഘത്തെയും സംവിധായകൻ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു. ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറിന്‍റെ സംഗീതം ചിത്രത്തിലെ നിരവധി നിമിഷങ്ങളുടെ ആത്മാവായി മാറിയെന്നും അത് സിനിമയിലെ വികാരങ്ങളെ മനോഹരമായി ഉയർത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന്‍റെ ദൃശ്യഭംഗിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ നിമിഷ് രവിയെയും വെങ്കി പ്രശംസിച്ചു.

"ചിത്രത്തിനകത്തെ വികാരങ്ങളെയും ലോകത്തെയും അതിമനോഹരമായി ഫ്രെയിമുകളിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് നന്ദി, നിമിഷ് രവിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ, “നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിമുകൾ സംസാരിക്കുന്നു” എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രശംസ.

ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ തന്റെ കഥയിൽ വിശ്വസിച്ച നിർമാതാക്കളായ വംശിക്കും സായ് സൗജന്യയ്ക്കും വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു. യാത്രയിലുടനീളം തനിക്ക് നൽകിയ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

ഒരു സിനിമയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സംഭാവന നിർണായകമാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സംവിധായകന്‍റെ കുറിപ്പ്. അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ യൂണിറ്റിലെ ഓരോ അംഗത്തോടുമുള്ള നന്ദിയും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി.

"നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇല്ലാതെ ഈ യാത്ര സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. ഈ ചിത്രത്തിനായി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാത്തിനും ശരിക്കും നന്ദി", എന്ന വികാരനിർഭരമായ വാക്കുകളോടെയാണ് വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

റിലീസിന് ശേഷം ഇനി ചിത്രം പ്രേക്ഷകരുടേതാണെന്നും കുടുംബങ്ങളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമൊപ്പം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി സിനിമ അനുഭവിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരാധകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സൂര്യ–മമിത ബൈജു ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിനം മുതൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ് ഉയരുന്നത്. സംവിധായകന്റെ ഈ ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പും ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് ആവേശത്തിന് കൂടുതൽ നിറം പകരുകയാണ്.

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VISHWANATH AND SONS
DIRECTOR VENKY ATLURI
SURIYA
MAMITHA BAIJU
ATLURY EXPRESSED HIS GRATITUDE

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