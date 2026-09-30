താരമൂല്യത്തിന് അപ്പുറം പെർഫോമൻസ്; നായകനും വില്ലനുമില്ലാത്ത ചിത്രമാണ് 'ദി തേർഡ് മർഡർ': സുനിൽ ഇബ്രാഹിം
ത്രില്ലർ ചിത്രമായ 'ദി തേർഡ് മർഡർ'ൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സുനിൽ ഇബ്രാഹിം ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 2:05 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 2:20 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയും അവതരണശൈലിയിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകനാണ് സുനിൽ ഇബ്രാഹിം. 'ചാപ്റ്റേഴ്സ്', 'അരികിൽ ഒരാൾ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദനത്തെ സ്വാധീനിച്ച അദ്ദേഹം, പുതിയൊരു ത്രില്ലർ ചിത്രമായ 'ദി തേർഡ് മർഡർ' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സുനിൽ ഇബ്രാഹിം ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
സിനിമകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേളകൾ
ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കൃത്യമായി ഇടവേള എടുത്ത് അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് മനഃപൂർവം ചിന്തിക്കുന്നതല്ല. ഇടവേളകൾ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിന് എൻ്റെ സ്വഭാവവും ഒരു കാരണമായേക്കാം. ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അഗ്രസീവ് ആയി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതുന്നു.
ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന എൻ്റെ ആദ്യചിത്രം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കരുതിയിരുന്നത് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തിരിയാൻ സമയം കിട്ടില്ലെന്നാണ്. കരിയറിൽ തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ ആദ്യ സിനിമ സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് യാഥാർഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
ഒരു സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ സിനിമയും ഒരു യുദ്ധം തന്നെയാണ്. ആദ്യം ചെയ്ത ചിത്രത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥ കണ്ടെത്തുക, അതിനു പറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടെത്തുക, മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാസ്റ്റിങ് കണ്ടെത്തുക, തിരക്കഥയിൽ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുക, പിന്നീട് ആ സിനിമയെ കൃത്യമായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കുക എന്നത് വളരെ സുദീർഘമായ പ്രോസസ് ആണ്.
എൻ്റെ സിനിമയ്ക്കു മേൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഒരിക്കലും സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റുകൾക്ക് തയാറാകില്ല. മനസ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ച് എടുക്കണമെന്ന വാശി എന്നിലുണ്ട്. ഇത്തരം ചിന്തകൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ നീതി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അടുത്ത സിനിമയിലേക്കുള്ള ദൈർഘ്യം സ്വാഭാവികമായി കൂടിപ്പോകുന്നത്.
കാലാതീതമായ ചിന്തയും 'ചാപ്റ്റേഴ്സും' 'അരികിൽ ഒരാളും'
'ചാപ്റ്റേഴ്സ്', 'അരികിലൊരാൾ' തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്ത് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നു. കാലാതീതമായി ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടുതന്നെയാണ് പുതിയ തലമുറ ആ സിനിമകൾ വീണ്ടും റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആദ്യചിത്രം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്നത് 'അരികിൽ ഒരാൾ' എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു.
വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമേയമാണ് 'അരികിൽ ഒരാൾ' ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആ ചിത്രത്തിലെ നിവിൻ പോളിയുടെ കഥാപാത്രം ഇന്നും പലരും ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമേയം ആദ്യമായി ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. പ്രൊഡക്ഷൻ അടക്കം നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറും. അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമതായി എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ 'ചാപ്റ്റേഴ്സ്' ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.
ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നോൺ-ലീനിയർ ആഖ്യാനരീതിയും വ്യത്യസ്ത ജീവിതങ്ങൾ പല ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയി അവതരിപ്പിച്ചതും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പുതുമയുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന മനഃപൂർവമായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിൽ 50- 100 ദിവസമൊക്കെ ഓടുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് വിജയ ചിത്രങ്ങളായി കണക്കാക്കുക. അത്രയൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും നിരൂപക പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാനും മുടക്കു മുതൽ തിരിച്ചുപിടിക്കാനും ആ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ആ സിനിമ നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് അടുത്ത വർഷം തന്നെ 'അരികിൽ ഒരാൾ' തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാൻ കാരണമായത്.
മാറുന്ന ആസ്വാദനവും പരീക്ഷണങ്ങളും
'അരികിൽ ഒരാൾ' റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ആ ചിത്രം നിരവധി സിനിമ പ്രേമികളുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. നിലവിൽ ഹൊറർ സിനിമകളും സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ സിനിമകളും ഫാൻ്റസി സിനിമകളും ഒക്കെ പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന തലം പൂർണമായി മാറി.
എന്നാൽ അരികിൽ ഒരാൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത ആശയവുമായി വരുന്ന സിനിമകളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അതൊരു മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകർ ഈ ആശയം ഏത് രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഭയവും റിലീസിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ യഥാർഥ കഥ അതിലും നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ പ്രേക്ഷകർ ചിത്രം തിരസ്കരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് ചിത്രത്തിലെ മിസ്റ്ററിയുടെ അളവ് ലഘൂകരിച്ചത്.
ഇന്ദ്രജിത്തും നിവിൻ പോളിയുമായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. അതുവരെ ചെയ്തു വന്നിരുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിവിൻ പോളി ചെയ്ത ആ കഥാപാത്രം ഇന്നും ആളുകൾ ഓർക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.
'ദി തേർഡ് മർഡർ'
നൂറുൽ ഇസ്ലാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം. എസ്. ഫൈസൽ ഖാൻ എഴുതിയ നോവലാണ് തേർഡ് മർഡർ എന്ന സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഞങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോഴൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കഥകൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ അതിൻ്റെ ആശയം എന്നോട് വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോള്തന്നെ ഈ ആശയത്തിൻ്റെ സോൾ എന്നെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് നോവലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സിനിമയുടേതായ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എഴുതാൻ ഫൈസൽ ഖാനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അനുമതി വാങ്ങി. ഇതാണ് 'ദി തേർഡ് മർഡർ' എന്ന സിനിമയുടെ തുടക്കം.
റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളിലെ കോംപ്രമൈസ് മിഥ്യാധാരണ
നോവലിൻ്റെ പിന്തുണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മിഥ്യാധാരണയായിരുന്നു. നോവലിൽ തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി തിരക്കഥ ആവശ്യമായ റിസർച്ച് വളരെ കുറച്ചുമതി എന്നാകും എല്ലാവരും കരുതുക. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. ധാരാളം റിസർച്ച് ആവശ്യമായി വന്ന തിരക്കഥ രചന ആയിരുന്നു ദി തേർഡ് മർഡറിൻ്റേത്.
മുൻകാല ചിത്രങ്ങളുടെ ആശയം എൻ്റേതു തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിനുമേൽ എനിക്കൊരു പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കഥാവഴി എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഗതിമാറി പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. തേർഡ് മർഡർ എഴുതുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ കഥയോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ നീതിപുലർത്തണം. അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനവും റിസർച്ചും വേണ്ടിവന്നു. സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നടന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ട്രെയിലറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പല ഡയലോഗുകളും പത്രവാർത്തകൾ ആയി എപ്പോഴൊക്കെയോ വായിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം. യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഈ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും മനഃപൂർവമായ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ അല്ല. കഥ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു.
ആരാണ് നായകൻ?
ഒരു സാധാരണ പൊലീസ് സ്റ്റോറി പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ത്രില്ലർ സിനിമ പോലെയുള്ള മേക്കിങ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് യോജിക്കില്ല എന്ന് തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വളരെ ആഴമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ ലെയറുകൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാധാരണ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സിനിമയുടെ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ തിരക്കഥ എഴുതാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്യാമറ കൊണ്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങളോ, സംഗീതത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരമോ ഈ സിനിമയിൽ ഇല്ല.
ടെക്നിക്കാലിറ്റിക്ക് അപ്പുറം കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ദി തേർഡ് മർഡർ. ഈയൊരു സിനിമയുടെ മികച്ച ആവിഷ്കാരത്തിന് ആദ്യം ആവശ്യം ഏറ്റവും മികച്ച കാസ്റ്റിങ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനിലേക്കും വിനയ് ഫോർട്ടിലേക്കും സൈജു കുറുപ്പിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യക്കപ്പുറം നല്ല അഭിനേതാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അരുത്. ഗിമ്മിക്സ് കാട്ടി വിരട്ടലല്ല ഈ ചിത്രം എന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്.
വില്ലൻ- നായകൻ സങ്കല്പ്പം ഇല്ലാത്ത ചിത്രം
ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനം ഒപ്പിയെടുക്കുക എന്ന ജോലി മാത്രമാണ് ക്യാമറയ്ക്കുള്ളത്. അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൃത്യമായി കൺവേ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്യമമാണ് സംഗീത മേഖലയ്ക്കുള്ളത്. പൂർണമായി ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പ്രകടനത്തെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് തേർഡ് മർഡർ.
ഈ ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ- നായകൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. സാധാരണ ഒരു സിനിമയിൽ നായകനും, പ്രതിനായകനും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ സിനിമ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് നായകൻ മോശം കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ വില്ലൻ. അതാണല്ലോ പ്രാഥമികമായ ചിന്താഗതി. ചിലപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ മാറാം.
ദി തേർഡ് മർഡർ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും നായകന്മാരും എല്ലാവരും വില്ലന്മാരും ആണ്. ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു? സിനിമയുടെ കഥാവഴിയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ പശ്ചാത്തലം എന്ത്? എന്താണ് അവരുടെ ട്രോമാ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. താരമൂല്യം കണക്കിലെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് നായകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ആശയത്തിൽ നായകൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം. എല്ലാവരും കഥാപാത്രങ്ങളാണ്.
കഥാപാത്രത്തെ ഉള്ക്കൊണ്ട ഇന്ദ്രൻസ്
ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനോടും കഥ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പൂർണരൂപമാണ് വിശദീകരിച്ചു നൽകിയത്. പല വിശദീകരണങ്ങളും സിനിമയിൽ ഇല്ലാത്ത സീനുകൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അത്തരം അറിവുകൾ കഥാപാത്രത്തെ ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിച്ചു. സെറ്റിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ, ആദ്യ ഷോട്ടിൽ തന്നെ കഥാപാത്രത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമയിൽ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അയാളുടെ ജീവിതം പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടുതന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടന് കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല.ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ അഭിനയത്തിൽ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധാലു ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു നിമിഷം എനിക്കുണ്ടായി. ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം പഴംപൊരി കഴിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള ഷോട്ട് വേറെ കുറെ സീനുകൾ എടുത്തു തീർത്ത ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ ആ ഷോട്ടിൽ പഴംപൊരി കഴിച്ചുതീർത്ത ഒരു ഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആ ഷോട്ടില് അദ്ദേഹം പഴംപൊരി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ ഷോട്ട് എടുത്തത് എത്രയോ മുൻപാണ്. പക്ഷേ അന്നത്തെ പ്രകടനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച അണുവിട നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അദ്ദേഹം പിന്തുടർന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ഒരു പൊലീസ് ഓഫീസറുടെ വേഷമാണ് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻട്യൂഷനെ ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. ലോജിക്കൽ ആയ തെളിവുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ തൻ്റെ ചിന്താഗതികൾക്ക് മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി.
ആർത്തിയോടെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ യുവ നടൻ, വിനയ് ഫോർട്ട് പൊളിയാണ്. ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഈ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ പാടവത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രത്തോളമാണെന്ന് ഈ സിനിമയിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മളെയൊക്കെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സീനുകൾ വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റേതായി ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
എന്നിലെ സംവിധായകന് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. പൊതുവേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിടിക്കാം എന്നായിരിക്കും പലപ്പോഴും പറയുക. പക്ഷേ വിനയ് എന്നോട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഒരു രീതി അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. സാധാരണ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അവർ അവരുടെതായ രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ തയാറാക്കിയാകും സെറ്റിൽ എത്തുക. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ അല്ലായിരിക്കും. എന്നുവച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു വരുന്നത് മോശമാണ് എന്ന് അർഥമാക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും രണ്ടു തലത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടും സ്ക്രിപ്റ്റ് അയച്ചു തരാൻ വിനയ് ഫോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'ഞാനിത് ഒരു രീതിയിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കില്ല. ലളിതമായി കഥാപാത്രം എന്താണ് സിനിമ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് തിരക്കഥ ആവശ്യപ്പെട്ടത്' എന്ന വിനയ് ഫോര്ട്ടിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം കേട്ടപ്പോള് ഞാൻ തിരക്കഥ അയച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു.
അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിം സ്കൂൾ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാകാം അത്തരം ഒരു പ്രത്യേകതയ്ക്ക് കാരണം. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പൂർണ അർഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് അഭിനയം കാഴ്ചവയ്ക്കുമ്പോഴും, എവിടെയാണ് ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത് എന്നും എന്താണ് ലെൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പണ്ടത്തെപ്പോലെ മാർക്കിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന രീതി അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ. കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വൈഡ് ആയി അഭിനയിക്കാനും ചലിക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ അത് ടെക്നോളജിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് വിനയ് ഫോർട്ടിന് കൂടുതലാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ഇര കൂടിയാണ്. അധികം സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ.
സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ പൊലീസ് വേഷം
സൈജു കുറുപ്പ് മുഴുനീള വേഷത്തിൽ പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കം ചില സിനിമകളിലാണ്. അതിൽ തന്നെ അന്താക്ഷരി എന്ന സിനിമയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഒരുപക്ഷേ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ദി തേർഡ് മർഡർ എന്ന സിനിമയിലും.
കഥാപാത്രം പൊലീസ് ആണെങ്കിലും വീര- താര പരിവേഷമുള്ള ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. ഇതൊരു പൊലീസ് സ്റ്റോറി അല്ല. കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൊലീസുകാർ. പോലീസ് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ ന്യായീകരണങ്ങൾ വേണ്ടി വരിക. കാരണം ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തണം, അയാൾ വിജയിക്കണം, അയാൾക്കൊപ്പം പ്രേക്ഷകർ യാത്ര ചെയ്യും. പക്ഷേ തേർഡ് മർഡർ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു കഥാ പശ്ചാത്തലം അല്ല. ഈ സിനിമയിൽ ചില സംഭവവികാസങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സൈജു കുറുപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം കുറ്റവാളിയെ പിടിക്കുന്നതിലുപരി ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അയാൾക്ക് അറിയേണ്ടത് കാരണങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ കൗതുകങ്ങളാണ്. സൈജു കുറിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട്.
സിനിമ എന്ന പഠനം
'ദി തേർഡ് മർഡർ' എന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ്റെ ഡേറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. കഥാപാത്രത്തോടും കഥയോടുമുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായ രംഗങ്ങൾ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാകും ചിത്രീകരിക്കുക. കാരണം അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഒരുപോലെ സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിയണം. അപ്പോഴേക്കും സങ്കീർണമായ രംഗങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മികച്ച ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുക.
ഈ സിനിമയിൽ ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രമുള്ള സീനുകൾ ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം സങ്കീർണമായതാണ്. ഡേറ്റ് പ്രശ്നം കാരണം, ആദ്യത്തെ 10 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു പൂർത്തിയാക്കണമായിരുന്നു. അതായത് സിനിമയുടെ തുടക്കം തന്നെ സങ്കീർണമായ രംഗങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് കടന്നുചെന്നു. സിനിമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല രംഗങ്ങളും ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ആദ്യം തന്നെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള, ഇൻ്റെന്സായ സീനുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അഭിനേതാക്കൾക്കും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും ഈ ചിത്രം കൈവള്ളയിൽ ആയി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പിന്നീടുള്ള ചിത്രീകരണം വളരെ സുഗമമായി മുന്നോട്ടുപോയി. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ സീനുകൾ എടുത്തു പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു.
സുനിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന സംവിധായകൻ
ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രേക്ഷകരെ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധായകൻ അല്ല. ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളതാണെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന തലം ഒരുപാട് ഉയർന്നു. ഒരുപാട് വിദേശ സൃഷ്ടികൾ അവർ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതുതായി ഒരു സിനിമ ഒരുക്കുമ്പോൾ അവരെയൊന്നും സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും രംഗങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിശദീകരണം നടത്തുന്ന കാര്യമൊന്നും ദി തേർഡ് മർഡർ എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു സിനിമകളിലും അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണില്ല. പ്രേക്ഷകർ നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ്. ദി തേർഡ് മർഡർ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് ബ്രെയിൻ എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള മൊമൻ്റുകൾ തിയേറ്ററിൽ ലഭിക്കും. ഒരല്പം ശ്രദ്ധയോടെ കണ്ടാൽ കൂടുതൽ മികച്ച ആസ്വാദനം ലഭിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് സാംസ്കാരിക കലാ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു എൻ്റെ ഗ്രാമം. കുട്ടിക്കാലത്ത് എഴുതുമായിരുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരനും എഴുതും. ഞാൻ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ പുറത്തു കാണിക്കാറില്ല. ഞാനും സഹോദരനും എഴുതുന്നത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിക്കാറാണ് പതിവ്. എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിന് അടുത്തുള്ള ചിറയിൻകീഴ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നാടകങ്ങളുടെ ഫെസ്റ്റിവലുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കായിക മേഖലയിലും മികച്ചു നിന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അത്. ഒരുപാട് നർത്തകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പിതാവും നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വർഷം 1990. ഞാൻ ആറാം ക്ലാസിലോ ഏഴാം ക്ലാസിലോ മറ്റോ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. അതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയമായി. സാംസ്കാരിക കലാകായിക പരിപാടികൾ അതോടെ നിശ്ചലമായി. പക്ഷേ കലാസാംസ്കാരിക മേഖലകളോട് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ എക്സ്പോസ് ആകാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നിലെ കലാകാരൻ എപ്പോഴോ വളർന്നിരുന്നു. പിന്നീട് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പലവിധ ജോലികൾ ചെയ്തു. ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും അത് തകരുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ആകും നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. എന്താണ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ശരിയാകാത്തത്. അതിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് പൂർണ അർഥത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള സംഗതികൾ അല്ല ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് സിനിമ പതുക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. ഇതിനിടയിൽ പരസ്യ മേഖലയിലും വർക്ക് ചെയ്തു. ജീവിതം ഒരു രീതിയിലും മുന്നോട്ടുപോകാതെ ഫുൾസ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള തിരിഞ്ഞു നോക്കൽ ആണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ടേണിങ് പോയിൻ്റ്.
സിനിമാപഠനം
ആദ്യ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാന് മറ്റൊരു സിനിമയിലും സഹ സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു സിനിമ ഷൂട്ടിങ് പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ചുറ്റുമുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പതുക്കെ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. സിനിമാ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ പിന്നീടുള്ള പഠനം ഞാൻ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും. ഞാൻ വരുത്തിയ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് തിരുത്താനുള്ള പഠനമായിരുന്നു പിന്നീട്. പുതിയൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതു മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളിലെ കുറവുകൾ തിരിച്ചറിയുക തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പഠനം.
സസ്പെൻസും ത്രില്ലർ നിമിഷങ്ങളും ഉള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ലളിതമായി കഥ പറയുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ വൈകാരിക തലങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ചിത്രങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നേരത്തെ അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നത് ധൈര്യക്കുറവ് കൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയ മേഖല സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ ഏതുതരത്തിലുള്ള സിനിമകളും ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിത്തുടങ്ങി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളും പൂർത്തിയായി. ഫീൽ ഗുഡ് ആയി കഥ പറയുന്ന ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണത്. വെള്ള പൂച്ച എന്നാണ് ആ സിനിമയുടെ പേര്. ദി തേർഡ് മർഡർ എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസിനു ശേഷം ആ ചിത്രവും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും.
ഇന്ദ്രൻസ്, വിനയ് ഫോർട്ട്, സൈജു കുറുപ്പ് എന്നിവരാണ് ഇത് തേർഡ് മർഡർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം അനന്യ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
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