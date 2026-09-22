കല്യാണം നടക്കും, ആദ്യരാത്രി നടക്കില്ല! സമയം ആവർത്തിക്കുന്നു; 'ധൂമകേതു' വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ സുധി മാഡിസൺ
റിലീസിന് മുന്നോടിയായി 'ധൂമകേതു' ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും മറ്റ് ചലച്ചിത്രങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ സുധി മാഡിസൺ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 6:44 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ പരീക്ഷിക്കാത്ത ടൈം ലൂപ് ആശയവുമായി എത്തുന്ന 'ധൂമകേതു' സെപ്റ്റംബർ 25-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്. 'നെയ്മർ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സുധി മാഡിസൺ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഫാൻ്റസി കോമഡി ചിത്രത്തിൽ സജിൻ ഗോപുവും നിഖില വിമലുമാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. സമീർ താഹിറും ഷൈജു ഖാലിദും ചേർന്ന് ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ്സിൻ്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
റിലീസിന് മുന്നോടിയായി, ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും മറ്റ് ചലച്ചിത്രങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ സുധി മാഡിസൺ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
'നെയ്മറി'ന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണവുമായി എത്തുന്നു. 'ധൂമകേതു' എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്?
'നെയ്മർ' എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ഒന്ന്-രണ്ട് തിരക്കഥകളുടെ മേൽ വളരെ ഗൗരവ സ്വഭാവത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബഡ്ജറ്റ് വേണ്ടിവരുന്നവയായിരുന്നു. എന്നാൽ 'ധൂമകേതു' എന്ന ആശയം അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫാൻ്റസി കോമഡി ചിത്രം എന്ന നിലയിൽ ഈ സബ്ജക്ടിനോട് എനിക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു.
അതിനിടയിൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി നിർമാതാക്കളായ സമീർ താഹിറിനോടും ഷൈജു ഖാലിദിനോടും സംസാരിക്കാൻ ചെന്നു. ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ 'ധൂമകേതു'വിനെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ നിർമാതാക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്തത് ഈ ആശയമായിരുന്നു. ആദ്യ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ബഡ്ജറ്റ് കുറവ്, കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം, മാത്രമല്ല മലയാളത്തിൽ ടൈം ലൂപ് കോൺസെപ്റ്റ് അധികമാരും സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
തമിഴിൽ വലിയ വിജയം നേടിയ 'മാനാട്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ- ഇന്ത്യൻ ടൈം ലൂപ് ചിത്രങ്ങളുമായി 'ധൂമകേതു'വിനെ പലരും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ?
വിദേശ സിനിമകളിൽ ടൈം ലൂപ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരുപാട് മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ വെങ്കട്ട് പ്രഭുവിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ സിലമ്പരസൻ നായകനായ 'മാനാട്' ആണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഐക്കോണിക് സ്ഥാനത്തുള്ളത്. എന്നാൽ 'മാനാട്' എന്ന സിനിമയുമായി 'ധൂമകേതു'വിനെ ഒരുതരത്തിലും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല.
'മാനാട്' വളരെ സീരിയസായ കോൺസെപ്റ്റിൽ കഥ പറയുന്ന ഒരു തികഞ്ഞ ക്രൈം ത്രില്ലറാണ്. എസ് ജെ സൂര്യയുടെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ചിരി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഉടനീളം ഒരു ഗൗരവ സ്വഭാവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 'ധൂമകേതു' ഒരു ഫൺ സിനിമയാണ്; ഫാൻ്റസി കോമഡി രീതിയിലാണ് ഇത് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. സജിൻ ഗോപു അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഏതൊരു സിനിമയെയും മറ്റൊരു സിനിമയുമായി പ്രേക്ഷകർ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ മറ്റ് സിനിമകളുമായുള്ള താരതമ്യം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും.
മലയാളത്തിൽ ഇത്തരം പുതിയ ആശയങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള റിസ്കിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
നിലവിലെ മലയാള സിനിമയിൽ സംവിധായകർക്കും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾക്കും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ്. ചുരുളി, മിന്നൽ മുരളി, ലോക, ഭ്രമയുഗം, ഒടുവിൽ തിയേറ്ററിലെത്തിയ 'ഇട്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ' തുടങ്ങിയ ധാരാളം പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും പ്രേക്ഷകർ അവയെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമയുടെ ആശയത്തെയാണ് അവർ താരമായി കണക്കാക്കുന്നത്. പരീക്ഷണങ്ങളെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ല. ആശയം എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് 'ധൂമകേതു' എന്ന ചിത്രം യാഥാർഥ്യമാകാൻ കാരണം.
ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിർമാതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും എത്രത്തോളം പിന്തുണ ലഭിച്ചു?
ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് ഫാൻ്റസി സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മലയാളത്തിൽ നിലവിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വമ്പൻ സിനിമകളുടെ ബഡ്ജറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് 'ധൂമകേതു'വിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ചെറുതായി തോന്നുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പണം മുടക്കാൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാക്കൾ തയാറായിരുന്നു. എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന നിർമാതാക്കളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റേത്.
കാരണം, ഈ സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഛായാഗ്രാഹകരും സംവിധായകരുമാണ് അവർ. ഷൈജു ഖാലിദ്, സമീർ താഹിർ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിരവധി മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അടുത്തകാലത്ത് മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഐക്കോണിക് സിനിമകളിലും ഇവർ ഭാഗമാണ്. 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്', 'ആവേശം', 'സൂക്ഷ്മദർശിനി' അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരായും നിർമാതാക്കളായും ഇവർ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിച്ചുകേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് എത്ര പണച്ചെലവ് ഉണ്ടാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബഡ്ജറ്റ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ടെൻഷനടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.
ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണല്ലോ ടൈം ലൂപ് രംഗങ്ങൾ. അവ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള അനുഭവങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?
'ധൂമകേതു'വിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുമായത് ടൈം ലൂപ് രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തായിരുന്നു. ഒരാളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നു, എന്നാൽ ആദ്യരാത്രി നടക്കുന്നില്ല; സമയം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യരാത്രിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അയാൾക്ക് നേരെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു, വീണ്ടും കല്യാണത്തിൻ്റെ തലദിവസത്തേക്ക് സമയം തിരികെ പോകുന്നു. ആദ്യരാത്രി അയാളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് ആരാണ്? അതെന്തിനാണ് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.
ടൈം ലൂപ്പിൽ പ്രധാന ഘടകം ഒരു കല്യാണമണ്ഡപം തന്നെയാണ്. ധാരാളം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ആർട്ട് വർക്കുമൊക്കെ വേണ്ടിവരുന്ന സീനാണത്. ടൈം ലൂപ് ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതേ രംഗം നിരവധി തവണ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓരോ ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും ആദ്യ ഷോട്ടിലുള്ളതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ആക്ടിവിറ്റികൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക കണ്ടിന്യൂറ്റികൾ അതേപോലെ തന്നെ പിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു സീൻ തീർച്ചയായും പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വലിയ പിന്തുണയില്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ ടൈം ലൂപ്പിന് വേണ്ടി കല്യാണരംഗം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് വലിയൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയ പ്രോസസ്സായിരുന്നു. ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റിയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ടെക്നീഷ്യൻമാരും ദിവസവും ഇവിടെ കയറിയിറങ്ങുന്നുണ്ട്. എത്രയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചാലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊക്കെ വീണ്ടും പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കുക ഭഗീരഥ പ്രയത്നമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു ടീം വർക്കായാണ് സമയം ആവർത്തിച്ചുവരുന്ന രംഗങ്ങൾ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ചത്. ടൈം ലൂപ് കടന്നുവരുന്ന രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് റിസ്ക് എലമെൻ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതൊക്കെ വിദഗ്ധമായി ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ചിത്രീകരണ വേളയിൽ രസകരമായ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ടോ?
സിനിമയിലെ സാധാരണ രംഗങ്ങൾ സാധാരണ ഷെഡ്യൂളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുപൂർത്തിയാക്കി. സമയം ആവർത്തിക്കുന്ന ലൂപ്പ് രംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. പ്രധാനമായും ടൈം ലൂപ്പിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കല്യാണ രംഗമാണ്. ഏകദേശം 300-ഓളം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അതിൻ്റെ സെറ്റ് വർക്കുമൊക്കെയുണ്ട്. 10 ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ആ രംഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സമയം ആവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ കല്യാണ രംഗങ്ങൾ നിരവധി തവണ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ.
അവിടെയെത്തിയിരിക്കുന്ന ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് സിനിമയുടെ ആശയത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും ധാരണയില്ല. ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ദിവസവും കല്യാണം ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്! "സജിൻ ഗോപു ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നലെ എടുത്തത് ശരിയാകാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പാവം ആ ഡയറക്ടറുടെ അവസ്ഥയെ..." അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലർ മുറുമുറുക്കുന്നത് കേൾക്കാമായിരുന്നു. "ഇവിടെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നില്ല, ധാരാളം റീടേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്" എന്നാണ് ചിലർ കരുതിയത്. "ആ ഡയറക്ടർ ചെക്കൻ പാവം.. അവൻ വളരെ മനോഹരമായാണ് കാര്യങ്ങൾ അഭിനേതാക്കൾക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നത്, അഭിനയിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു" അങ്ങനെയും ചിലർ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കേട്ടു.
ടൈം ലൂപ് രംഗത്തിനിടയിൽ ചില മൊമൻ്റുകളിൽ സജിൻ ഗോപുവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഹെയർസ്റ്റൈൽ ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. അത് തിരക്കഥയിലുള്ള ഗെറ്റപ്പ് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ്! ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ചിലർ വന്നു പറയും, "മോനെ കണ്ടിന്യൂയിറ്റി പ്രശ്നമായി കേട്ടോ, സജിൻ്റെ ഹെയർസ്റ്റൈലിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇന്നലെ ഈ ഹെയർസ്റ്റൈൽ അല്ലായിരുന്നു." ചിലർ വന്നു പറയും സജിൻ്റെ മീശ ഇന്നലെ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല എന്ന്. ഈ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ധാരാളം വർഷമായി സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ആശയം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഷർട്ടിലെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പോലും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്നതുപോലെ മറുപടി പറഞ്ഞ് നിലനിർത്തും— അതൊരു സംവിധായകൻ്റെ കടമ കൂടിയാണല്ലോ.
ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് സജിനും നടൻ ഗണപതിയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങളാണ്. ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഗണപതി ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഗണപതി ഒരു മസിൽമാനായിട്ടാണ് സിനിമകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കട്ടി മീശയൊക്കെ വെച്ച് കുടവയറുള്ള കഥാപാത്രമായി ഗണപതി മാറി. 'ധൂമകേതു' എന്ന ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഗണപതിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ മറക്കാൻ ഇടയില്ല.
ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അണ്ടർ വാട്ടർ രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നല്ലോ?
സിനിമയിലെ പ്രധാനമായ ഒരു രംഗത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അണ്ടർവാട്ടർ രംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ആയി ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം കുമ്പളങ്ങി ഭാഗത്തെ കായലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പിന്നീട് അണ്ടർവാട്ടർ രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മുംബൈയിലാണ്. സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിനു വേണ്ടി നിർമാതാക്കളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മുംബൈയിലേക്ക് പോയത്. 21 അടി താഴ്ചയുള്ള ഒരു പൂളിലാണ് അണ്ടർവാട്ടർ രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്- കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു പൂൾ നിലവിൽ ഇല്ല.
ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സജിൻ ഗോപുവും നിഖിലാ വിമലുമാണ് അണ്ടർവാട്ടർ രംഗങ്ങളിൽ പെർഫോം ചെയ്തത്. നിഖിലയ്ക്ക് വാസ്തവത്തിൽ നീന്തൽ അറിയില്ല! ഈ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ അത്യാവശ്യം നീന്തൽ പരിശീലിച്ചു. എന്നാൽ നീന്തൽ പരിശീലിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണല്ലോ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. 21 അടി താഴ്ചയുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വാഭാവികമായി 15-20 സെക്കൻഡുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പൊങ്ങിവരും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നിഖിലയുടെയും സജിൻ്റെയും ദേഹത്ത് 5-10 കിലോഗ്രാമോളം ഭാരം കെട്ടിവെച്ചാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയത്.
അണ്ടർവാട്ടർ ഡൈവേഴ്സ് ഇരുവർക്കും രണ്ടുദിവസം ട്രെയിനിങ് നൽകിയിരുന്നു. വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ച് ശ്വാസം കിട്ടാതാകുമ്പോൾ കാണിക്കേണ്ട സിഗ്നലുകൾ ഒക്കെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തു. അത് കൃത്യമായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശ്വാസംമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് നൽകാനായി അവർ അടുത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ. ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ മുഖത്തുനിന്ന് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് മാറ്റി വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് പല രംഗങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത്. ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിഖില വിമലിന് ചെവിവേദനയും സജിൻ ഗോപുവിന് കണ്ണിൽ ഇൻഫെക്ഷനും ബാധിച്ചിരുന്നു.
സിനിമയുടെ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ?
സജിൻ ഗോപു അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കല്യാണം കൃത്യമായി നടക്കും, എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് നടക്കില്ല! അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് സിനിമ കണ്ടറിയണം. സജിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'കുട്ടൻ' എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു ധൂമകേതു കടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് ടൈം ലൂപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത്.
ആദ്യ സിനിമയായ 'നെയ്മർ' ഒരു നായയെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കിയാണല്ലോ ചെയ്തത്. ചലഞ്ചിങ് ആയ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ചെയ്യണമെന്ന നിർബന്ധമുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും! അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല്. ഒരു സാധാരണ കഥ പറയുന്ന സിനിമയെക്കാൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടൈം ലൂപ്പ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയി മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചു എടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയോ ചലഞ്ചോ ആയത്.
എന്നാൽ 'നെയ്മർ' എന്ന ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഒരു നാടൻ നായയെക്കൊണ്ട് അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കൃത്യമായ പാരമ്പര്യം ഒന്നുമില്ലാത്തതാണ് നാടൻ നായ്ക്കൾ; അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അധികം സിനിമകൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കാത്തത്. അവരുടെ പെഡിഗ്രി മോശമായതുകൊണ്ടല്ല, അവർ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ല. സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിനെ പരമാവധി ഒന്നോ രണ്ടോ സീനുകളിൽ ഒക്കെ അഭിനയിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു മുഴുവൻ കഥാപാത്രമായി സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്.
'നെയ്മർ' ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നായയുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ക്രമീകരിച്ചത്. ആക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെൺനായയുടെ മണം കിട്ടിയാൽ അവൻ ആ വഴി പോകും. ദിനരാത്രങ്ങൾ ഷൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവന് മൂഡില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ഭാഗത്ത് പോയി കിടന്നുറങ്ങും. ആദ്യ സിനിമയും ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ സിനിമയും ഒരുപാട് പണിയെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചതാണ്. 'ധൂമകേതു' പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച ഒരു അനുഭവം തന്നെ തിയേറ്ററിൽ സമ്മാനിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്.
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