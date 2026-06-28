തിയേറ്ററില് തീപ്പാറും! വമ്പന് ആക്ഷന് രംഗങ്ങള്; ഷാജി കൈലാസ്- ജോജു ജോര്ജ് ചിത്രം 'വരവ്' റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്
ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് എട്ട് ആക്ഷന് രംഗങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 28, 2026 at 10:30 AM IST
ഷാജി കൈലാസ് ആക്ഷന് ചിത്രം വരവിനായി അക്ഷമരായി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. സിനിമയുടെ റിലീസ് ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നതിന് കൃത്യമായ വ്യക്തത അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നല്കിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിര്മാതാക്കള്.
ഷാജി കൈലാസും ജോജു ജോര്ജും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വരവ്. സിനിമയുടേതായി ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും ട്രെയിലറുമെല്ലാം വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് എട്ട് ആക്ഷന് രംഗങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ആക്ഷനുകളും ഒരുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ഥരായ കോറിയോ ഗ്രാഫേഴ്സാണ് എന്നത് ഏറെ പ്രത്യേകതയാണ്. മലയാളത്തിന്റെ ആക്ഷൻ റാണിയായ വാണി വിശ്വനാഥ് കൂടി ജോജുവിനൊപ്പം ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
ഈ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മൂന്ന് തവണയാണ് മാറ്റിവച്ചത്. നേരത്തെ മെയ് 1 ന് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും തിയേറ്ററില് എത്താന് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് മെയ് 14 ലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റി. അന്നും തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് സാധിക്കാതിരുന്നതോടെ ജൂണ് 12 ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
സംഘർഷം നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളും, ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളുടേയുമൊക്കെ അകമ്പടിയോടെ എത്തുന്ന വരവ് സമീപകാല മലയാള സിനിമ റിയലിസ്റ്റിക്ക് റിവഞ്ച് ത്രില്ലർ മൂവിയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ജൂലൈ പതിനാറിന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ട വിവരം.
മലയോരമേഖലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ പോളി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പോളച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ജോജു ജോർജ് എത്തുന്നത്. പോളച്ചന്റെ ജീവിതപോരാട്ടങ്ങളും പ്രതികാരവും ഇഴചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ‘വരവ്. ഇരുവരുടെയും കോമ്പോ ഗംഭീരമാക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഷാജി കൈലാസും ജോജുവും. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്.
വലിയ താരനിര
ഹൈറേഞ്ചിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നെഞ്ചുറപ്പുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് പൂർണ്ണമായും ത്രില്ലർ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മധ്യതിരുവതാം കൂറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ, രംഗങ്ങൾക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
മുരളി ഗോപി, അർജുൻ അശോകൻ, വിൻസി അലോഷ്യസ്, ബാബുരാജ്,ബൈജു സന്തോഷ്, ദീപക് പറമ്പോൾ, ബിജു പപ്പൻ, സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ, ശ്രീജിത്ത് രവി അഭിമന്യു ഷമ്മി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ബോബി കുര്യൻ, അശ്വിൻ കുമാർ, ബാലാജി ശർമ്മ, ചാലി പാലാ, രാധികാ രാധാകൃഷ്ണന് എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്. ഇവർക്കൊപ്പം മുൻനായിക സുകന്യയും സുപ്രധാനമായ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.
ഓൾഗാ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ നൈസി റെജി ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. കോ - പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോമി ജോസഫ് ആണ്. വലിയ മുടക്കുമുതലിലും വൻ താരപ്പൊലിമയിലുമാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
അടുത്തിടെ ചിത്രത്തിലെ മുരളി ഗോപിയുടെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്റര് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മേടയില് കൊച്ച് എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രമായാണ് മുരളി ഗോപി എത്തുന്നത്. വെളുത്ത നീണ്ട ജൂബ്ബായും, മുണ്ടും അണിഞ്ഞ് ഇടക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ നീണ്ട നിറതോക്കുമായിട്ടാണ് നില്ക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തുവന്നത്.
മൂന്നാർ മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ, തേനി, ഇടുക്കി, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടിയ ചിന്താമണി കൊലക്കേസ്, റെഡ് ചില്ലീസ്, ദ്രോണ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ എ.കെ. സാജനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും രചിക്കുന്നത്.
ഛായാഗ്രഹണം - എസ്. ശരവണൻ, എഡിറ്റിംഗ്- ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം, സാബു റാം, മേക്കപ്പ് സജി കാട്ടാക്കട, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- സമീറ സനിഷ്, സ്റ്റിൽസ് - ഹരി തിരുമല, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-സ്യമന്തക് പ്രദീപ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേർസ് - ശിവൻ പൂജപ്പുര, അനിൽ അൻഷാദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രതാപൻ കല്ലിയൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - വിനോദ് മംഗലത്ത്. പി ആര് ഒ വാഴൂർജോസ്.