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ആദ്യമായി കാക്കി അണിഞ്ഞ് പാർവതി; യാഥാർഥ്യബോധത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് ഒരുങ്ങുന്ന 'പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ' വിശേഷങ്ങളുമായി ഷഹദ്

11 ഐക്കൺസിൻ്റെ ബാനറിൽ അർജുൻ സെൽവ നിർമിക്കുന്ന 'പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ' ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സംവിധായകൻ ഷഹദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു

Director Shahad Opens Up About Pradhama Drishtya Kuttakkar
'പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ' വിശേഷങ്ങളുമായി ഷഹദ് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 5:51 PM IST

|

Updated : September 3, 2026 at 6:01 PM IST

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​അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രമേയവുമായി എത്തുകയാണ് സംവിധായകൻ ഷഹദ്. പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ, അനുരാഗം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷഹദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ'. അഭിനയജീവിതത്തിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന പ്രശസ്ത താരം പാർവതി തിരുവോത്ത് ആദ്യമായി ഒരു പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.

​മാത്യു തോമസ്, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, ഉണ്ണിമായ, വിജയരാഘവൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. 11 ഐക്കൺസിൻ്റെ ബാനറിൽ അർജുൻ സെൽവ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സംവിധായകൻ ഷഹദ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു.

​വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിലെ യാത്ര


വ്യത്യസ്ത ജോണർ ഉള്ള കഥകൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംവിധായകനാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ആദ്യ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ കുറ്റക്കാർ. പ്രകാശൻ പരക്കട്ടെയും, അനുരാഗവും ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഇനിയൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം. അത് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംവിധായകൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളായ പി എസ് സുബ്രഹ്മണ്യം, വിജേഷ് തോട്ടുങ്കൽ ഇരുവരിലൂടെയും ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇരുവരും പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ഒരുപക്ഷേ അവരുടെ സിനിമ യാത്രയിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ അസുഖബാധിതനായി തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായ വിജേഷ് തോട്ടുങ്കൽ അന്തരിച്ചു. പിന്നീട് തുടർച്ചയായ ചർച്ചകളിലൂടെയും റിസർച്ചിലൂടെയും തിരക്കഥയുടെ ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ ആഴത്തിൽ ചെന്നെത്തുകയായിരുന്നു. മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ലോജിക് പ്രശ്നമുള്ളടത്തെല്ലാം അത് തിരുത്തി. പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ എന്ന സിനിമ എന്നിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടിൽ തിരക്കഥ കുറ്റമറ്റതാക്കിയതിനുശേഷമാണ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുന്നത്.

ആശ്രിത നിയമനവും പൊലീസിൻ്റെ കൗതുകവും


ആശ്രിത നിയമനത്തിലൂടെ ജോലി ലഭിക്കുന്ന ഒരു വനിത കോൺസ്റ്റബിളിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും പൊലീസുകാർ എന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കൗതുകമുള്ള സംഗതിയാണ്. സസ്പെൻസ് ക്രൈം ത്രില്ലർ ജോണറിലുള്ള സിനിമകളോട് ജനങ്ങൾക്ക് എക്കാലവും താല്പര്യവുമുണ്ട്. ധാരാളം പൊലീസ് സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും പറയാനില്ലാതെ ഇനിയൊരു പൊലീസ് ചിത്രം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ആ വ്യതിരിക്തത ഈ തിരക്കഥയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്.

താരനിരയും ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളും


പാർവതി തിരുവോത്ത്, മാത്യു തോമസ്, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, ഉണ്ണിമായ, വിജയരാഘവൻ തുടങ്ങി മികച്ചൊരു താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ഉള്ളൊഴുക്ക് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം പാർവതിയും, കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വിജയരാഘവനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്. അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ 20 വർഷം പിന്നിട്ട പാർവതിയുടെ ആദ്യ പൊലീസ് വേഷം കൂടിയാണിത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇമേജും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിലെ ഓരോ താരത്തിൻ്റെയും ആദ്യ ചിന്ത.

കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫിയുമായി പാർവതിയിലേക്ക്


​പാർവതിയുമായി ഞാനും സുബ്രഹ്മണ്യം സാറും ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ആദ്യം കഥ പറയുന്നത്. കഥ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് തിരക്കഥയുമായി ചെന്നു. പാർവതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രാഫി വരെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കൈയിൽ കരുതിയിരുന്നു. കഥയെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും പാർവതിക്ക് വ്യക്തമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാർവതി അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല. അലീന എബ്രഹാം എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ വേഷമാണ് പാർവതി ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Director Shahad Opens Up About Pradhama Drishtya Kuttakkar
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)

യാഥാർഥ്യബോധമുള്ള പൊലീസ് ലോകം

ഈ സിനിമയാണെങ്കിലും ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ആണെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ വേരുകളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുബ്രഹ്മണ്യം സാർ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിസർച്ച് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി. ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ജോലിക്രമം, അവിടുത്തെ സൗണ്ട്, അന്തരീക്ഷം, റെക്കോർഡിങ് ഫയലുകൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏകദേശം ഏഴുമാത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന റിസർച്ച് യാത്ര ഞങ്ങൾ നടത്തി. പൊലീസ് ജീപ്പുകളിൽ പോലും യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ പൊലീസ് ആയാൽ എന്തുചെയ്യും എന്ന ചിന്തയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അമാനുഷികതയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. പ്രേക്ഷകരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ജോലി, അത് അവർ ടിക്കറ്റിനായി നൽകുന്ന 180 രൂപയോടുള്ള നീതിപുലർത്തൽ കൂടിയാണ്. ഏറ്റവും ലളിതമായി കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകന് കണക്ട് ആകണം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്.

Director Shahad Opens Up About Pradhama Drishtya Kuttakkar
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)

കാക്കിക്കുള്ളിലെ മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ

നമ്മൾ കണ്ടുപരിചയിച്ച പഴയ പൊലീസ് സിനിമകളിലെ സംഭാഷണ ശൈലിയല്ല സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളത്. അവർ സംസാരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക രീതിയും ടെക്നിക്കൽ വാക്കുകളുമുണ്ട്. റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി പല സ്റ്റേഷനുകളിലെയും കേസുകളെക്കുറിച്ചും പൊലീസുകാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കാക്കി ദേഹത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്ന കണ്ണിൽ അല്ല അവർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയും സ്വഭാവവുമൊക്കെ ഒരു ട്രെയിൻഡ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അളക്കും. ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം കാക്കിക്കുള്ളിലെ യഥാർഥ മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് വലിയ കാര്യം.

സെറ്റിലെ പാർവതിയുടെ പ്രകടനം

​കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഒരുപാട് മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുമായി സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഓരോ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയും അവർ നൽകുന്ന എഫർട്ട് അവരുടെ സിനിമകളിലൂടെ പ്രകടമാണ്. ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പാർവതി ചെയ്ത സിനിമകളും അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് എടുത്തുപറയാൻ സാധിക്കുന്നത്.

ഒരു സംവിധായകനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവം പാർവതിക്കുണ്ട് എന്ന് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ, എൻ്റെ സിനിമയുടെ ആശയവും കഥാപാത്രങ്ങളും വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അലീന എബ്രഹാം ആയി മാത്രമേ എനിക്ക് അവരെ ക്യാമറയിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പാർവതി ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ ടേക്കുകൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ഈസിയായി തന്നെ പാർവതി ആ കഥാപാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഷൂട്ടിംഗിൻ്റെ ഒരുപാട് സമയം ലാഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു സംവിധായകൻ തൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മേൽ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രയും പാർവതി തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മേൽ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. സിനിമയുടെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സീൻ പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ടി വന്നാലും കഥയുടെ തുടർച്ചയും ഇമോഷനും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സെറ്റിലെത്തുന്ന വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പാർവതി.

Director Shahad Opens Up About Pradhama Drishtya Kuttakkar
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ആണോ

ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന കഥാപാശ്ചാത്തലം അല്ല പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ എന്ന ചിത്രത്തിനുള്ളത്. പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരം കാര്യങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. രസച്ചരട് പൊട്ടാതെ കഥയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങള്‍ സിനിമയിൽ ഉണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയായി മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല.

സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അസീസ് നെടുമങ്ങാട്


മിമിക്രി താരത്തിൽ നിന്ന് ഏതുതരം ഇമോഷനും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നടനിലേക്കുള്ള അസീസ് നെടുമങ്ങാടിൻ്റെ വളർച്ച അഭിമാനകരവും അത്ഭുതവും ആണ്. പൊലീസ് കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ അസീസ് നെടുമങ്ങാട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂർ സ്‌ക്വാഡ് എന്ന സിനിമയുമായി ചേർത്തു വായിക്കരുത്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പൊലീസ് കഥാപാത്രമാണ് അസീസ് ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. സേവിയർ എന്നാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഒരുക്കമായിരുന്നു. ഞാൻ കഥ പറയാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഭാരം കൂട്ടിയാണ് സെറ്റിൽ എത്തിയത്. കുടവയർ ഉള്ള കവിളൊക്കെ ചാടിയ അസീസിനെ ഇതുവരെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല.
Director Shahad Opens Up About Pradhama Drishtya Kuttakkar
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)




ചിത്രീകരണ സമയത്തെ അനുഭവങ്ങൾ


ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടു ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുഴുവൻ തടസ്സങ്ങൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ തടസ്സങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഔട്ട്പുട്ടും. ഈ സിനിമയുടെ അവസാന ഷെഡ്യൂൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മണിയാർ പൊലീസ് ക്യാമ്പിലാണ്. അവിടെ ഇതുവരെ ഒരു മലയാള സിനിമയും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വനമേഖലയാണ്. ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ തലേദിവസം രാത്രി വരെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ലഭിച്ചില്ല. പെർമിഷനു വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ തുടരുന്നു. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെയും പാർവതി അവർക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെയും ഒക്കെ പെർമിഷന് വേണ്ടി വിളിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ ഷൂട്ട് നടക്കില്ല എന്നുതന്നെ കരുതി. പക്ഷേ അത്ഭുതമെന്നോണം രാത്രി തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ലഭിച്ചു.

ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ണും മനസ്സും നിറയിച്ച ഒരു സിനിമ കൂടിയാണിത്. സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞു പോയപ്പോൾ തന്നെ മണിയാർ ക്യാമ്പ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വേറെ എവിടെയും ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെത്തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മറ്റൊരു സിനിമ ക്യാമറ ഇവിടേക്ക് എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രെയിം വയ്ക്കണമെന്ന് ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ പണിത ക്യാമ്പ് ആണ്. അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ നിമിഷവും വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ ആയിരുന്നു. ക്യാമ്പിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന രംഗം ആവശ്യമായിരുന്നു. കൃത്രിമ മഴയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പ്രകൃതി തന്നെ മഴയായി പെയ്തിറങ്ങി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രകൃതിയും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതായി തോന്നി. അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരുപാട് രീതികൾ ഉണ്ട് . പൊലീസുകാർ പുറത്തുപോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്യാമ്പിന് അകത്തു കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. പൊലീസുകാർ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യും.

Director Shahad Opens Up About Pradhama Drishtya Kuttakkar
ഷഹദ് (Special Arrangement)
മുൻവിധികൾ ഒന്നും വയ്ക്കാതെ സകുടുംബം സിനിമ കാണാൻ പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്.

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Last Updated : September 3, 2026 at 6:01 PM IST

TAGGED:

SHAHAD
PRADHAMA DRISHTYA KUTTAKKAR
PARVATHY THIRUVOTHU
MATHEW THOMAS
DIRECTOR SHAHAD INTERVIEW

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