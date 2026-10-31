സഞ്ജയ് ഗുപ്ത അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് ‘കാണ്ടെ’, ‘കാബിൽ’, ‘ഷൂട്ടൗട്ട് അറ്റ് ലോഖണ്ഡ്വാല’ സംവിധായകന്, ഞെട്ടലോടെ സിനിമാ ലോകം
പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് സംവിധായകന് സഞ്ജയ് ഗുപ്ത അന്തരിച്ചു; അന്ത്യം 59-ാം വയസില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 12:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നിർമാതാവുമായ സഞ്ജയ് ഗുപ്ത അന്തരിച്ചു. 59 വയസായിരുന്നു. ‘കാബിൽ’, ‘ഷൂട്ട്ഔട്ട് അറ്റ് ലോഖണ്ഡ്വാല’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസില് ഇടം നേടിയ സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം.
ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 30) രാത്രി മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ കുളിമുറിയിൽ വഴുതി വീണ് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് മരണം. സംവിധായകന്റെ അപ്രതീക്ഷതമായ വിയോഗ വാര്ത്ത കേട്ടതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ചലച്ചിത്ര ലോകവും ആരാധകരും.
സഞ്ജയ് ഗുപ്തയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗവാർത്ത സിനിമാലോകത്ത് വലിയ ഞെട്ടലാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ അശോക് പണ്ഡിറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവിവരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
"പ്രിയ സുഹൃത്തും പ്രശസ്ത സംവിധായകനുമായ സഞ്ജയ് ഗുപ്ത ഇനി നമ്മോടൊപ്പമില്ലെന്ന വാർത്ത ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന്", അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. വീട്ടിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് മരണമെന്നും അശോക് പണ്ഡിറ്റ് വ്യക്തമാക്കി. "അതുല്യനായ ആഖ്യാതാവും സിനിമയോട് വലിയ അഭിനിവേശമുള്ള വ്യക്തിത്വവുമായിരുന്നു സഞ്ജയ് ഗുപ്തയെന്നും ചലച്ചിത്രമേഖലയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗമെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും", അശോക് പണ്ഡിറ്റ് കുറിച്ചു.
ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് തരൺ ആദർശും സംവിധായകന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്ത്യകർമങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് വിവരം.
മാസ് ആക്ഷന് ചിത്രങ്ങള്ക്കും ഗ്യാങ്സ്റ്റര് സിനിമകള്ക്കും മികച്ച അവതരണത്തിനും പേരുകേട്ട സംവിധായകനാണ് സഞ്ജയ് ഗുപ്ത.
1994ൽ ആദിത്യ പഞ്ചോളിയും സഞ്ജയ് ദത്തും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ 'ആതിഷ്: ഫീൽ ദി ഫയർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ജയ് ഗുപ്ത സംവിധാനരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത്. പിന്നീട് 'രാം ശാസ്ത്ര', 'ഖൗഫ്', 'ജംഗ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും തിരക്കഥയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു.
പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സിനിമാജീവിതത്തിൽ സഞ്ജയ് ദത്തിനൊപ്പം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സഹകരിച്ചു. 'കാന്റെ', 'മുസാഫിർ', 'സിന്ദ', 'ഷൂട്ടൗട്ട് അറ്റ് ലോഖണ്ഡ്വാല' എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകൾ. ഈ ചിത്രങ്ങള് ബോളിവുഡില് ഏറെ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ആധുനിക ബോളിവുഡ് ആക്ഷന് ചിത്രങ്ങളുടെ ശൈലി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ച സംവിധായകരിലൊരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സംവിധാനത്തിനു പുറമേ നിർമാണരംഗത്തും സജീവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'ഷൂട്ടൗട്ട് അറ്റ് ലോഖണ്ഡ്വാല', 'ദസ് കഹാനിയാൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചു. 'ഷൂട്ടൗട്ട് അറ്റ് ലോഖണ്ഡ്വാല'യുടെ പ്രീക്വലായ 'ഷൂട്ടൗട്ട് അറ്റ് വഡാല' സംവിധാനം ചെയ്യുകയും സഹനിർമാതാവാകുകയും ചെയ്തു.
Shocked beyond words... Just can't believe that director #SanjayGupta is no more... Met him just a few days ago at the Mata Ki Chowki held at his residence... This is truly heartbreaking and difficult to process... My deepest condolences to his family... Om Shanti 🙏🙏🙏 https://t.co/w231Krj2mo— taran adarsh (@taran_adarsh) October 31, 2026
2025ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹർഷവർധൻ റാണെയും മീസാൻ ജാഫ്രിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ 'ദി മിറാൻഡ ബ്രദേഴ്സ്' ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രം. ഭാര്യ അനു ലേഖിയാണ്.