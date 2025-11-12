'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്'ലെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന പ്രേതം; വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന് സൈജു
സീരിസിൻ്റെ നിർമാണ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും ഷൂട്ടിങ് അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ സൈജു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : November 12, 2025 at 7:36 PM IST
പാരാ നോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജോണറിനെ ഹാസ്യത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വെബ് സീരീസ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' ഉടൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നു. നടൻ ശബരീഷ് വർമ നായകനാകുന്ന ഈ സീരീസ് പ്രമുഖ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സീ5-ലൂടെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.
സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് സുനീഷ് വാരനാടിൻ്റെ രചനയിൽ, സംവിധായകൻ സൈജു എസ് എസ് ആണ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ നായകനായ 'ഇര' എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയാണ് സൈജു. സീരിസിൻ്റെ നിർമാണ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും ഷൂട്ടിങ് അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ സൈജു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഭയം ഒളിപ്പിച്ച പോലീസുകാരനും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടവും
ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' കഥ പറയുന്നത്. പേടി മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ, നാട്ടുകാർ 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാറ്റാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതോടെയാണ് കഥയുടെ ഗതി മാറുന്നത്. ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമാറ്റം എന്ന നിലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പിന്നീട് ഭീതിജനകമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു.
സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്ട്
നടിയും അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ വീണാ നായരാണ് ഈ സീരീസിൻ്റെ നിർമാണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദീർഘനാളത്തെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീണാ നായർ ഈ പ്രോജക്ട് നിർമിക്കാൻ തയ്യാറായത്.
വലിയൊരു സൗഹൃദ ബലത്തിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ സംഭവിച്ച പ്രോജക്ട് ആണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്. നേരത്തെ ഞങ്ങള് മറ്റൊരു ആന്തോളജി പ്രോജക്ടിനായി സീ5-നെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ആ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായ സുനീഷ് വാരനാടിൻ്റെ ഈ തിരക്കഥ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം സീ5-ൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീണയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. വീണയുടെ ചോദ്യത്തിൽ, ഈ വെല്ലുവിളിയായ പ്രോജക്ടിനായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ആ നിമിഷം മുതൽ ഈ പ്രോജക്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം നിന്നത് ജീവിതത്തിലെ കുറെ നല്ല സൗഹൃദങ്ങളാണ്.
മലയാളത്തിൽ വെബ് സീരീസുകളുടെ പരീക്ഷണം
മലയാളത്തിൽ ഒറിജിനൽ വെബ് സീരീസ് എന്ന ആശയം എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്ന് സീ5-നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരീക്ഷണമാണ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്'. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ 'കമ്മട്ടം' എന്ന സീരീസിനൊപ്പം ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ' നിർമാണവും ആരംഭിച്ചത്. മലയാളത്തിലെ ഒറിജിനൽ കോണ്ടൻ്റ് വെബ് സീരീസുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്ന സീ5-ൻ്റെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പുകളായി ഈ രണ്ടു പ്രോജക്റ്റുകളെയും കണക്കാക്കാം.
ബഡ്ജറ്റ് കുറവ്
വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ചെലവാക്കി ഒരു പ്രോജക്ട് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന രീതിയായിരുന്നില്ല 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിലൂടെ' ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഒടിടി വെബ് സീരീസുകളുടെ സാധ്യതകൾ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സീ5-ൻ്റെ ശ്രമമാണിത്. "പ്ലാറ്റ്ഫോം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപാധികളില്ലാതെ പിന്തുടരാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നു. കാരണം ഇത്തരം പ്രോജക്ടുകൾ വിജയകരമാക്കി തീർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്ക് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ വഴിയൊരുക്കും.
ചെറിയ ചെലവിൽ, മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഈ പ്രോജക്ട് ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു ടീമിനുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രോജക്ട് ഓൺ ആയ ദിവസം മുതൽ 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിനെ' ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് കണ്ടത്.
ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ആത്മാർഥത കുറയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, "പൂർണ ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് സാധ്യമാകില്ല. എല്ലാവരും ഇത് സ്വന്തം വർക്കാണെന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' സംഭവിച്ചത്" എന്നായിരുന്നു മറുപടി. കുറഞ്ഞ ചെലവാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലെ മുൻനിര ടെക്നീഷ്യൻമാരായ ക്യാമറാമാൻ സുധീറും ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഉമേഷും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ശബരീഷ് വർമ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായ കഥ
പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിനായി സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകി, കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിനേതാവിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. സീ5-ന് മുന്നിൽ വെച്ച പേരുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ശബരീഷ് വർമയുടേത്.
ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എനിക്ക് ശബരീഷുമായി യാതൊരു പരിചയവുമില്ല. പക്ഷേ നിർമാതാവ് വീണാ നായർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചില പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബരീഷിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി പ്രോജക്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് സീ5 അറിയിച്ചതോടെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു.
മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ശബരീഷിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, "ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സൗകര്യം പോലും ഒരുപക്ഷേ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരുക്കി തരാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല" എന്നാണ്. സീ5 മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച ശേഷം ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒപ്പം കൂടാമോ എന്നും ചോദിച്ചു.
അതിന് ശബരീഷ് നൽകിയ മറുപടി, "നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോ, ഞാനുണ്ട് കൂടെ," എന്നായിരുന്നു. ഈ വാക്കുകൾ നൽകിയ ഊർജം വളരെ വലുതായിരുന്നു.
കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഷൂട്ട് തീർക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രഷർ എല്ലാവർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ശബരീഷിൻ്റെ തമാശകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട്, സീരീസിലെ മറ്റൊരു അഭിനേതാവായ ഷാജു ശ്രീധർ ഒപ്പം കൂടിയതോടെ, എത്ര വലിയ പ്രഷർ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും ഞങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്തിയില്ല. ശബരീഷിൻ്റെ തമാശകളും ഷാജു ശ്രീധറിൻ്റെ ഉരുളക്കുപ്പേരി പോലുള്ള കൗണ്ടർ ഡയലോഗുകളും ലൊക്കേഷനെ പ്രവർത്തിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റി. പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതിൽ സീ5 സംതൃപ്തി അറിയിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് സൈജുവും സംഘവും.
സ്വന്തം വർക്ക് പോലെ ശബരീഷ്
മലയാളത്തിലെ മുൻനിര നടനായിട്ടും, തുടർച്ചയായ ഷൂട്ടിങ് സമയങ്ങളിൽ ഒരു പരാതിയും കൂടാതെ ശബരീഷ് ടീമിനൊപ്പം നിന്നു. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം തുടർച്ചയായി ഇടവേളകളില്ലാതെ രാത്രിയും പകലും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിനി പറ്റില്ല, വിശ്രമം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യപ്പെടാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഈ പ്രോജക്ടിന് അദ്ദേഹം സ്വന്തം വർക്ക് എന്ന നിലയിൽ വലിയ മൂല്യം കൽപ്പിച്ചു. അതിന് അദ്ദേഹത്തോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല.
'മീറ്റർ' മനസ്സിലാക്കിയ നടൻ
കഥാപാത്രത്തെയും കഥാസാഹചര്യങ്ങളെയും വേഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നടനാണ് ശബരീഷ് വർമ. സമയലാഭത്തിനായി സ്പോട്ട് എഡിറ്റിങ് ഒഴിവാക്കിയാണ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ' ചിത്രീകരണം നടന്നത്. ഈ ഷോയുടെ 'മീറ്റർ' സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഞങ്ങൾ 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവി'നു വേണ്ടി അവലംബിച്ചത്. സിനിമയിൽ കഥാപാത്രത്തിലേക്കോ കഥയിലേക്കോ കയറാൻ അഭിനേതാക്കൾക്കും ടെക്നീഷ്യൻമാർക്കും കുറച്ച് സമയം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ അതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കഥയുടെ ഭൂരിഭാഗവും നടക്കുന്നത്. ഒരു റൂം സെറ്റ് ഇട്ടാൽ, കഥയുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവിടെവെച്ച് ചിത്രീകരിച്ചു തീർത്താണ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക. അതിൽ ചിലപ്പോൾ അവസാനത്തെ സീനായിരിക്കും ആദ്യം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.
ഇത്തരമൊരു ഷൂട്ടിങ് രീതി കാരണം, ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന മീറ്റർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊരു സംശയം ശബരീഷിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി. കാഷ്വലായി പോകുന്ന മീറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു പൊടി മുകളിലാണ് ഞാനീ ആശയത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. താങ്കളുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെയും മീറ്റർ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മറുപടി.
ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ടീമിൻ്റെ ഈ പുതിയ സമീപനം ശരിയാണെന്ന് ശബരീഷിന് ബോധ്യമായി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെയൊരു സംശയമോ ചോദ്യമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ശബരീഷ് വർമയുടെ ഈ സഹകരണവും അർപ്പണബോധവുമാണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട്, വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' എന്ന പ്രോജക്ട് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ടീമിന് സഹായകമായത്.
ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ സംവിധായകർക്ക് പൊതുവെ പൂർണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാറില്ലെങ്കിലും, 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിനെ' സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയ്ക്ക് പോലും സമയം ലഭിക്കാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തത്. ഹൊറർ സീനുകളിൽ ഇംപാക്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ചധികം ബിൽഡ് അപ്പ് ഷോട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അതിനൊക്കെ ധാരാളം സമയവും വേണം. എന്നാൽ മികവുറ്റ ഒരു തിരക്കഥ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ തിരക്കഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്.
മികച്ച കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലവും പ്രേക്ഷകരുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ശക്തമായ ഒരു ഇമോഷണൽ ഭാഗവും ഈ സീരീസിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്യാമറ ആംഗിളിലൂടെ പ്രേക്ഷകനെ അമ്പരപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കഥയുടെ നിലവാരം താഴെ പോകാതെയും ഇമോഷണൽ വശങ്ങൾക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കാതെയും ചിത്രീകരണം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പേടിയുടെ വേദനയിൽ ചിരി
ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ പേടിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം, ഈ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കഥയിൽ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം പൊലീസുകാരുടെ ഭീതി പ്രേക്ഷകരിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിരിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ജോണർ ഹൊറർ കോമഡിയായി മാറുന്നത്. "ഒരാൾ വീഴുന്നു. കാണുന്നവന് അയാൾ വീഴുന്നത് കണ്ട് ചിരി തോന്നാം. പക്ഷേ വീഴുന്നവന് മാത്രമേ വീഴുന്നതിൻ്റെ വേദന അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് പോയിൻ്റ്."
ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചിരി എഴുതിച്ചേർത്തതല്ല. ശുദ്ധരായ പൊലീസുകാർ ചെന്ന് പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുക.
സസ്പെൻസും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും
പേടിയും ചിരിയും മാത്രമല്ല, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഘടകവും കഥയുടെ ആശയത്തിന് സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും മിസ്റ്ററിയും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ കഥയിലുണ്ട്.
കഥയുടെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിൽ കൃത്യമായ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന ചിന്ത സീറ്റ് എഡ്ജ് ത്രില്ലർ സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
തിരക്കഥാ രചയിതാവായ സുനീഷ് വാരനാടിൻ്റെ എഴുത്ത് രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകൾ 'പ്രീ ലോഡ്' ആയി വരികയും വർത്തമാന കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് രചന. കഥയിലുടനീളം ഒരു സസ്പെൻസ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻഗേജിങ് ആകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.
ലൊക്കേഷൻ കാണാനായി നിർമാതാവ് വീണാ നായരും ഉണ്ടായിരുന്നു. കെട്ടിടം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലുറപ്പിച്ചു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ആർട്ട് വർക്കിന് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നുവെങ്കിലും, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം മാത്രം ചിത്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ധാരണയിൽ അകത്തേക്ക് കയറി കണ്ടു.
പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലുള്ള ആ കെട്ടിടത്തിൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷവും വല്ലാത്തൊരു മണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൊക്കേഷൻ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് വീണാ നായരെ കാണാനില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത്.
"മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പടിക്കെട്ടിൽ വല്ലാത്തൊരു മുഖഭാവത്തോടെ വീണ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തുപറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, കെട്ടിടത്തിന് അകത്തേക്ക് കയറിയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്ത പോലെ തോന്നി എന്ന് വീണ മറുപടി പറഞ്ഞു. വീണയ്ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ ഇതുതന്നെ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തു," സൈജു വെളിപ്പെടുത്തി.
വർഷങ്ങളായി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ അവസ്ഥയും കൃത്യമായി വായു കടക്കാത്ത അന്തരീക്ഷവും ആകാം വീണയ്ക്ക് ആ അസ്വസ്ഥത നൽകിയതെന്നും, അത് കഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷമാണെന്നും സൈജു.
പ്രേതവും പരിഭ്രാന്തിയും
ഹൊറർ എന്നതിനേക്കാൾ, ഒരുകൂട്ടം പൊലീസുകാർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെൻ്റും അതിലുള്ള അവരുടെ പരിഭ്രാന്തിയുമാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഈ പരിഭ്രാന്തി കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് തമാശയായി അനുഭവപ്പെടുന്നു.
"ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിൽ ഒരു പ്രേതമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രേതം പ്രേക്ഷകരെ പേടിപ്പിക്കില്ല. പ്രേതവും കഥാപാത്രവും കൂടി ചേർന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നർമ്മത്തിലേക്ക് വഴി തിരിയും," സൈജു വ്യക്തമാക്കി.
എങ്കിലും, മനഃപൂർവം പേടിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യമില്ലെങ്കിലും, കഥയുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രേതം പേടിപ്പിക്കുന്ന ചില രംഗങ്ങളുണ്ട്. കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഹൊറർ, കഥയുമായി പ്രേക്ഷകന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ പേടി തോന്നാം.
കൺവെൻഷണലായ ഹൊറർ ടെക്നിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി, നല്ല കഥ പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകൻ ചിരിക്കുകയും പേടിക്കുകയും ഇമോഷണൽ ആകുകയും ചെയ്യും എന്ന ഫോർമുലയാണ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്നത്.
പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ഡെൺസൺ ആണ് വെബ് സീരീസിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി ഇംപാക്ട് നൽകി. കൂടാതെ, നടൻ ജയൻ ചേർത്തലയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിർമ്മാതാവായ വീണാ നായരാണ്. കഥ കേട്ട ഉടൻ തന്നെ സഹകരിക്കാമെന്ന് ജയൻ ചേർത്തല മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു.
"ഷോട്ട് നിനക്ക് ഓകെ അല്ലേ?"
ലൊക്കേഷനിലെ തിരക്കിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഷോട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ക്ഷീണം കാരണം 'കട്ട്' പറഞ്ഞപ്പോൾ ശബ്ദത്തിന് ബലമില്ലായിരുന്നു. "ക്യാമറ കട്ട് ആയതും ജയൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, 'എടാ നിൻ്റെ കട്ടിന് ഒരു ബലം ഇല്ലല്ലോ. ഷോട്ട് നിനക്ക് ഓകെ അല്ലേ?' ഞാൻ ക്ഷീണം കാരണവും മറ്റൊരു ചിന്ത മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടും കട്ട് വിളിക്ക് ബലം കുറഞ്ഞുപോയതാണ്, ചെയ്ത ഷോട്ട് ഓകെയാണ് എന്ന് മറുപടി നൽകി. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 'അല്ല അതല്ല, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. എനിക്കൊരു തൃപ്തി വരാത്തതുപോലെ.'"
അങ്ങനെ വീണ്ടും എടുത്ത ആ ഷോട്ട് ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം താൻ ബലത്തോടെ 'കട്ട്' വിളിച്ചു എന്നും സൈജു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.
പരമേശ്വരനായി ഷാജു ശ്രീധർ
ഷാജു ശ്രീധറിൻ്റെ അസാമാന്യ പ്രകടനവും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരമേശ്വരൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഷാജു ശ്രീധർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രായം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും പരമേശ്വരൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഷാജു ശ്രീധർ എന്ന നടന് യോജ്യമാണോ എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സംശയിച്ചു. എന്നാൽ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തി ആദ്യ ഷോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ആ സംശയം മാറുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം.
ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഷാജു ശ്രീധറിനെ പോലുള്ള അഭിനേതാക്കളുടെ കഴിവ് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്.
