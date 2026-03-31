സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം; യുവനടിയുടെ പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് അറസ്റ്റിൽ
ഇടുക്കിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ തൊടുപുഴയിൽ വച്ചാണ് അന്വേഷണസംഘം പിടികൂടിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പ്രതിയെ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 10:43 PM IST
എറണാകുളം: സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന യുവനടിയുടെ പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത് അറസ്റ്റിൽ. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ലൈംഗികാതിക്രമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. തൊടുപുഴയിൽ സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടെ യാത്രാമധ്യേ വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
അതിവേഗം പൊലീസ് നടപടി
നിലവിൽ രഞ്ജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലെ നടിയാണ് പരാതിക്കാരി. കോട്ടയത്തെയും എറണാകുളത്തെയും സിനിമ ലൊക്കേഷനുകളിലും ഹോട്ടലിലും വച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതി. സംഭവത്തിൽ സിനിമാ ലൊക്കേഷനിലെ ഇൻ്റേണൽ കംപ്ലയിൻ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ (ഐസിസി) പരാതി നൽകിയെങ്കിലും അനുകൂല നടപടിയുണ്ടായില്ല. തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കും പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനും (എസ്ഐടി) നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയത്.
പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി. രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് യുവനടിയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണസംഘം തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്. മുമ്പ് സമാന പരാതികൾ ഉയർന്നപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് ഒളിവിൽ പോയത് പരിഗണിച്ചാണ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. എറണാകുളം സിറ്റി പൊലീസ് നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരം തൊടുപുഴ പൊലീസാണ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
തുടർനടപടികൾ കൊച്ചിയിൽ
തൊടുപുഴ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കൊച്ചിയിൽനിന്നുള്ള പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം ഏറ്റുവാങ്ങി രാത്രിയോടെ എറണാകുളത്ത് എത്തിക്കും. വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യലും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തലും കൊച്ചിയിലാകും നടക്കുക. പ്രാഥമിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം നാളെ രാവിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പ്രതിഭാഗം ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു. കേസിൽ ഇരയുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ തികച്ചും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊലീസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരുടെ മൊഴിയെടുക്കാനും അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചു.
കുരുക്കായി പുതിയ പരാതി
സിനിമാമേഖലയിലെ ചൂഷണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക സംഘത്തിന് മുന്നിൽ നിരവധി പരാതികളാണ് അടുത്തിടെയായി ലഭിക്കുന്നത്. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ പരാതിയിൽ പൊലീസ് അതിവേഗം നടപടിയെടുത്തത്. മുമ്പ് ഒരു ബംഗാളി നടിയും മറ്റൊരാളും രഞ്ജിത്തിനെതിരെ പീഡന പരാതിയുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ ആ കേസുകളിൽ പരാതിക്കാർ പിന്നീട് പിന്മാറിയതിനാൽ നിയമനടപടികൾ ഒത്തുതീർപ്പാവുകയായിരുന്നു.
കുറച്ചുകാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പുതിയ സിനിമയുമായി സജീവമാകുന്നതിനിടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പരാതിയിൽ പിടിയിലാകുന്നത്. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാനും ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനുമായ പ്രമുഖ സംവിധായകൻ നിർണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അറസ്റ്റിലാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന വിഷയമാണ്. ഭരണകക്ഷിക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ വിഷയം വലിയ രീതിയിൽ പ്രചാരണരംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സിനിമാമേഖലയിലെ കൂടുതൽ പ്രമുഖരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് പുതിയ അറസ്റ്റ് നീക്കം.
