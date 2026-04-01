ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ; കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെ ഉടൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും
ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ലൊക്കേഷനിൽ കാരവാനിൽ വച്ചാണ് പീഡനശ്രമം നടന്നത്. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
Published : April 1, 2026 at 6:31 AM IST
എറണാകുളം: യുവനടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലായ സംവിധായകനും നടനുമായ രഞ്ജിത്തിനെ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ വൈദ്യപരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ എറണാകുളം വനിത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ
അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദവും ഇസിജിയിൽ നേരിയ വ്യതിയാനവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിശദമായ പരിശോധനകളിൽ ഹൃദയസംബന്ധമായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്. രക്തസമ്മർദം 200ന് മുകളിലായതിനാൽ ന്യൂറോ വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ചു. അദ്ദേഹം മുമ്പ് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായതിനാലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകിയത്.
ഡോക്ടർമാരുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് സംഘം വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്നതിനിടെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായില്ല. വനിത സ്റ്റേഷനിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനും നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ റിമാൻഡ് നടപടികൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല.
നാടകീയമായ അറസ്റ്റ്
കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഡിസിപി അശ്വതി ജിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനുള്ള പഴുതുകളടച്ച് തികച്ചും രഹസ്യമായാണ് കസ്റ്റഡി നടപടികൾ പൊലീസ് ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. അറസ്റ്റ് മുന്നിൽക്കണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒൻപതിന് ഇടുക്കി പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് തൊടുപുഴയിൽനിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
മുക്കത്തേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ മുട്ടം ഭാഗത്തുവച്ച് വാഹനം തടഞ്ഞാണ് പിടികൂടിയത്. പിന്നീട് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. പുലർച്ചെ ഒന്നിന് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായത്.
കാരവനിൽ അതിക്രമം
കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഒരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ച് യുവനടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. ലൊക്കേഷനിലെ കാരവനിൽ വച്ചാണ് അതിക്രമം നടന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം കടുത്ത മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട നടി ആദ്യം സിനിമ സെറ്റിലെ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സെല്ലിന് (ഐസിസി) മുമ്പാകെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്. സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയായതിനാൽ നടപടികൾ വൈകിയെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നു. ഐസിസിയിൽനിന്ന് നീതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മാർച്ച് 28നാണ് യുവതി പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയത്.
അന്വേഷണം ഊർജിതം
ലൈംഗികാതിക്രമം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, അന്യായമായി തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗൗരവകരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ബിഎൻഎസ് പ്രകാരമാണ് എറണാകുളം വനിത പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവരുടെയും ഐസിസി അംഗങ്ങളുടെയും മൊഴികൾ പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ലൊക്കേഷനിലും കാരവാനിലും വരുംദിവസങ്ങളിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയേക്കും.
മുമ്പും രഞ്ജിത്തിനെതിരെ സമാനമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പാലേരി മാണിക്യം സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾക്കിടെ മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് കാണിച്ച് ഒരു ബംഗാളി നടി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ബംഗളൂരുവിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു യുവാവും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിൽ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ചത് വളരെ അടുത്തകാലത്ത് നടന്ന സംഭവത്തിലെ പരാതിയിലാണ്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനും തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനുമാണ് അന്വേഷണ സംഘം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
