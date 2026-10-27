മോഷൻ കൺട്രോൾ ക്യാമറ ഇല്ലാതെ ഡബിൾ റോൾ; റിജിൻ എന്ന പേരിൽ നിന്ന് 'ഒറിജിനൽ' എന്ന ടൈറ്റിലിലേക്ക്
14 വർഷത്തെ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ ആദ്യമായി സംവിധാനക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ റമീസ് മുഹമ്മദ്, 'ഒറിജിനൽ' സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും കരിയറിലെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 1:09 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമാലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫാൻ്റസി ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു വൻ നിര തന്നെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തിയേറ്റർ അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു മുന്നേറുകയാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനായ 'ഒറിജിനൽ'. ടൈം ട്രാവൽ ജോണറിൽ കഥ പറയുമെങ്കിലും അതൊരു ശാസ്ത്രീയ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രമല്ല, മറിച്ച്, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാലവും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധവും ഇമോഷണൽ കണക്റ്റുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. 14 വർഷത്തെ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ ആദ്യമായി സംവിധാനക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ റമീസ് മുഹമ്മദ്, സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും കരിയറിലെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സുതുറക്കുന്നു.
തിരക്കഥാകൃത്ത് സംവിധായകൻ ആകുമ്പോൾ
സിനിമയിലേക്ക് ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തായി കടന്നുവരണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. നിരവധി തിരക്കഥകൾ എഴുതി, പല നിർമാതാക്കളുടെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും വാതിലുകളിൽ മുട്ടി. കഥകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് പ്രതികരണങ്ങൾ കിട്ടിയെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പലതും പ്രോജക്ട് ആയില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് 'ഒറിജിനൽ' എന്ന ആശയം മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊത്ത് എനിക്ക് സ്വയം സംവിധാന കുപ്പായമണിയേണ്ടതായി വന്നു.
സിനിമയിലേക്കുള്ള ഈ കടന്നുവരവ് ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കൊവിഡ് അടക്കമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ താണ്ടി, ഏകദേശം 14 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ആദ്യചിത്രം. തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം വെറുതെയായില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു.
ടൈം ട്രാവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഫ്രഷ് ആയി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ
നമ്മൾ ടൈം ട്രാവൽ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനോ ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആവിഷ്കാരമോ അല്ല ഈ സിനിമയിലൂടെ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ചിത്രം. അയാളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലവും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം.
നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ചെന്നെത്താൻ സാധിച്ചാൽ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളോട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുക? ആ ബന്ധം എപ്രകാരമായിരിക്കും? പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും? ഇത്തരം ഒരു രസകരമായ ആംഗിളിലാണ് സിനിമ കഥ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫാൻ്റസി എന്നത് ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ്. പ്രധാനമായും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ടു കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇമോഷണൽ കണക്റ്റാണ് സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഈ വികാരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യക്തമായി അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ആശയം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം വ്യത്യസ്തതയും, ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും പരമാവധി പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വാദനം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ആയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന അഭിനേതാക്കളിലേക്ക്
ശ്രീനാഥ് ഭാസിയായാലും അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണനായാലും സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിച്ച എല്ലാവരും ഈ ആശയത്തിൽ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. മോഷൻ കൺട്രോൾ ക്യാമറകൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ, തികച്ചും മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡബിൾ റോൾ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത്.
ശ്രീനാഥ് അവതരിപ്പിച്ച സിനിമ പ്രേമിയായ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹവുമായി 100% യോജിക്കുന്നതായിരുന്നു. രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു നീളുന്ന ലോങ്ങ് ഡുറേഷൻ ഷോട്ട് ഒക്കെ ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ക്യാമറയുടെ ചലനം, കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ലൈറ്റിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ സംഭവിക്കണം. ജാപ്പനീസ് ചിത്രമായ 'യു ആൻഡ് മി'-യിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രംഗം ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. വിഎഫ്എക്സ് പിന്തുണയ്ക്കൊപ്പം ശ്രീനാഥിൻ്റെ കർതവ്യബോധവും പെർഫെക്റ്റായ ടൈമിങ്ങും കൂടിയായപ്പോൾ ആ രംഗങ്ങൾ മനോഹരമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.
'ഒറിജിനൽ' സംഭവിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ജിബിൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റവരി കഥയിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കഥ ഒരു ഡാർക്ക് ത്രില്ലർ മൂഡിലുള്ള സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ജോണർ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ആ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകം മാത്രം എടുത്ത് ഒരു ഫാൻ്റസി രീതിയിൽ സിനിമ ഒരുക്കാം എന്ന് കരുതി. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് അപ്പുറം സിനിമയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ വശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി സംഭവിച്ചതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം. മറ്റൊരു സബ്ജക്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒറിജിനൽ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം സജീവമാകുന്നത്. ആദ്യം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രോജക്ട് നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഒറിജിനൽ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയായിരുന്നു.
റിജിൻ എന്നാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നായക കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. ആ പേരിന് മുന്നിൽ ഒരു 'ഒ'യും അവസാനം ഒരു 'എ' യും 'എല്ലും' ചേർത്തപ്പോൾ ഒറിജിനലായി. മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർഥ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഈ സിനിമ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒറിജിനൽ രൂപവും ഭാവവും സ്വഭാവവും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അത് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
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