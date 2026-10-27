ETV Bharat / entertainment

മോഷൻ കൺട്രോൾ ക്യാമറ ഇല്ലാതെ ഡബിൾ റോൾ; റിജിൻ എന്ന പേരിൽ നിന്ന് 'ഒറിജിനൽ' എന്ന ടൈറ്റിലിലേക്ക്

14 വർഷത്തെ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ ആദ്യമായി സംവിധാനക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ റമീസ് മുഹമ്മദ്, 'ഒറിജിനൽ' സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും കരിയറിലെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

Director Ramees Mohamed about original movie
റമീസ് മുഹമ്മദ് (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2026 at 1:09 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

​മലയാള സിനിമാലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫാൻ്റസി ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു വൻ നിര തന്നെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തിയേറ്റർ അനുഭവം സമ്മാനിച്ചു മുന്നേറുകയാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനായ 'ഒറിജിനൽ'. ടൈം ട്രാവൽ ജോണറിൽ കഥ പറയുമെങ്കിലും അതൊരു ശാസ്ത്രീയ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രമല്ല, മറിച്ച്, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാലവും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധവും ഇമോഷണൽ കണക്റ്റുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ​14 വർഷത്തെ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ ആദ്യമായി സംവിധാനക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ റമീസ് മുഹമ്മദ്, സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും കരിയറിലെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സുതുറക്കുന്നു.

തിരക്കഥാകൃത്ത് സംവിധായകൻ ആകുമ്പോൾ

സിനിമയിലേക്ക് ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തായി കടന്നുവരണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. നിരവധി തിരക്കഥകൾ എഴുതി, പല നിർമാതാക്കളുടെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും വാതിലുകളിൽ മുട്ടി. കഥകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് പ്രതികരണങ്ങൾ കിട്ടിയെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പലതും പ്രോജക്ട് ആയില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് 'ഒറിജിനൽ' എന്ന ആശയം മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊത്ത് എനിക്ക് സ്വയം സംവിധാന കുപ്പായമണിയേണ്ടതായി വന്നു.

​സിനിമയിലേക്കുള്ള ഈ കടന്നുവരവ് ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കൊവിഡ് അടക്കമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ താണ്ടി, ഏകദേശം 14 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ ആദ്യചിത്രം. തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ കഷ്ടപ്പാടുകളെല്ലാം വെറുതെയായില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു.




ടൈം ട്രാവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഫ്രഷ് ആയി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ

നമ്മൾ ടൈം ട്രാവൽ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനോ ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആവിഷ്കാരമോ അല്ല ഈ സിനിമയിലൂടെ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ചിത്രം. അയാളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലവും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം.

​നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ചെന്നെത്താൻ സാധിച്ചാൽ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളോട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുക? ആ ബന്ധം എപ്രകാരമായിരിക്കും? പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും? ഇത്തരം ഒരു രസകരമായ ആംഗിളിലാണ് സിനിമ കഥ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫാൻ്റസി എന്നത് ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ്. പ്രധാനമായും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ടു കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇമോഷണൽ കണക്റ്റാണ് സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഈ വികാരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വ്യക്തമായി അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ആശയം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം വ്യത്യസ്തതയും, ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും പരമാവധി പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വാദനം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ആയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.


പ്രധാന അഭിനേതാക്കളിലേക്ക്

ശ്രീനാഥ് ഭാസിയായാലും അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണനായാലും സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിച്ച എല്ലാവരും ഈ ആശയത്തിൽ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. മോഷൻ കൺട്രോൾ ക്യാമറകൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ, തികച്ചും മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡബിൾ റോൾ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത്.

​ശ്രീനാഥ് അവതരിപ്പിച്ച സിനിമ പ്രേമിയായ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹവുമായി 100% യോജിക്കുന്നതായിരുന്നു. രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു നീളുന്ന ലോങ്ങ് ഡുറേഷൻ ഷോട്ട് ഒക്കെ ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ക്യാമറയുടെ ചലനം, കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ലൈറ്റിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ സംഭവിക്കണം. ജാപ്പനീസ് ചിത്രമായ 'യു ആൻഡ് മി'-യിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രംഗം ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. വിഎഫ്എക്സ് പിന്തുണയ്‌ക്കൊപ്പം ശ്രീനാഥിൻ്റെ കർതവ്യബോധവും പെർഫെക്റ്റായ ടൈമിങ്ങും കൂടിയായപ്പോൾ ആ രംഗങ്ങൾ മനോഹരമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്.

Director Ramees Mohamed about original movie
ഒറിജിനല്‍ (Special Arrangement)

'ഒറിജിനൽ' സംഭവിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം

എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ജിബിൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റവരി കഥയിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കഥ ഒരു ഡാർക്ക് ത്രില്ലർ മൂഡിലുള്ള സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ജോണർ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ആ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകം മാത്രം എടുത്ത് ഒരു ഫാൻ്റസി രീതിയിൽ സിനിമ ഒരുക്കാം എന്ന് കരുതി. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് അപ്പുറം സിനിമയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ വശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി സംഭവിച്ചതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം. മറ്റൊരു സബ്ജക്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒറിജിനൽ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം സജീവമാകുന്നത്. ആദ്യം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രോജക്ട് നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഒറിജിനൽ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയായിരുന്നു.

Director Ramees Mohamed about original movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
ചിത്രത്തിലെ താരനിരഅഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ,ബിനു പപ്പു, രാജേഷ് മാധവൻ എന്നിവരൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ. അഭിറാം, ബിനു പപ്പു എന്നിവരുമായി എനിക്ക് നേരത്തെ സൗഹൃദമുണ്ട്. മാത്രമല്ല മേൽ സൂചിപ്പിച്ച മൂന്നുപേരും സംവിധായകരും സംവിധാന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സൗഹൃദം പുതുമുഖ സംവിധായകനായ എനിക്ക് പിന്തുണയായി. സിനിമയുടെ സാങ്കേതികവശങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പകച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. രാജേഷ് മാധവൻ ചേട്ടനെ ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വച്ചാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ സിനിമയിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനായി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തോന്നി. വളരെ ഈസിയായി ചിത്രീകരിച്ച പൂർത്തിയാക്കിയ സിനിമയല്ല ഒറിജിനൽ. പുറത്തു പറയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ തളരാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ പിന്തുണച്ച വ്യക്തികളിൽ പ്രധാനിയാണ് ബിനു പപ്പുച്ചേട്ടൻ. ഈ സിനിമയുടെ വി എഫ് എക്സ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദേശം നൽകിയത് ബിനു ചേട്ടനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് മികച്ച ഒരു ടീമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതും.
Director Ramees Mohamed about original movie
റമീസ് മുഹമ്മദ് (Special Arrangement)
പക്ഷേ ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള എല്ലാ മൂല്യവും അവർ എനിക്ക് കൽപ്പിച്ചു നൽകി. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, ഇതാണ് നല്ലത് എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ ഒന്നും ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു അഭിനേതാക്കളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അതവർ സാക്ഷാത്കരിച്ചു തന്നു. സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനികളെല്ലാം തന്നെ സംവിധായകൻ ആയതുകൊണ്ട്, എടാ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരൊക്കെ പൂർണമായി എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയായിരുന്നു.
Director Ramees Mohamed about original movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
നിലവിൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യംസിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ പ്രേക്ഷകർ നൽകുന്ന നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന വേളയിൽ പലപ്പോഴും സിനിമ നിന്ന് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴായി പല ഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ചതികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെയോ എൻ്റെ സിനിമയോ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാക്കൾ തയാറായില്ല. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് നിർമാതാക്കൾ. ഒരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിച്ചു അതാണ് 'ഒറിജിനൽ' എന്ന സിനിമ. ആത്മാർഥതയോടെ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നടത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ എന്ന സിനിമ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
Director Ramees Mohamed about original movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
ഒറിജിനൽ എന്ന പേരിനു പിന്നില്‍

റിജിൻ എന്നാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നായക കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. ആ പേരിന് മുന്നിൽ ഒരു 'ഒ'യും അവസാനം ഒരു 'എ' യും 'എല്ലും' ചേർത്തപ്പോൾ ഒറിജിനലായി. മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർഥ ജീവിതത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഈ സിനിമ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒറിജിനൽ രൂപവും ഭാവവും സ്വഭാവവും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അത് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

Director Ramees Mohamed about original movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അയാളുടെ യഥാർഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒറിജിനൽ എന്ന ചിത്രം ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒറിജിനൽ എന്ന പേരിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.എങ്ങനെയാണ് റിജിന് ടൈം ട്രാവൽ സാധ്യമാകുന്നത്സബ്ജക്ട് ഫാൻ്റസി ആണെങ്കിലും വളരെ റൂട്ടഡ് ആയ രീതിയിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയാണ് കഥ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ടൈം ട്രാവൽ കാണിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ സിനിമകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ വലിയ ലാബും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒന്നും ഈ സിനിമയിൽ ഇല്ല. വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഈ അത്ഭുത സിദ്ധി സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പരമാവധി റിയലിസ്റ്റിക്കായി പറയാൻ ശ്രമിച്ചു. ചെറിയ സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്ലാനിങ് ആവശ്യമായിരുന്നു.
Director Ramees Mohamed about original movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
മലയാള സിനിമയുടെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന ലിമിറ്റേഷനും, റിയലിസ്റ്റിക്കായി എങ്ങനെ ടൈം ട്രാവൽ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് തന്നെ വലിയൊരു പ്ലാനിങ് നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭൂതകാലമോ ഭാവികാലമോ പെട്ടെന്ന് കടന്നെത്തുന്നു. അതിനൊരു ടൈം ട്രാവൽ മെഷീൻ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ നായകന് കിട്ടുന്നു. അതാരുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് സിനിമ പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു. പിന്നീട് പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരുക്കിയ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തലമാണ്. അത് തിയേറ്ററില്‍തന്നെ എക്സ്പീരിയന്‍സ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്.
Director Ramees Mohamed about original movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)

Also Read: ഇനി വേറെ ലെവല്‍ പ്രകടനം! കരുത്തുറ്റ ഐ പി എസ് ഓഫിസറായി സായ്‌ പല്ലവി; 'ഓം' സിനിമയിലെ ക്യാരക്‌ടര്‍ വീഡിയോ പുറത്ത്

TAGGED:

RAMEES MOHAMED
ORIGINAL MOVIE
SREENATH BHASI
ABHIRAM RADHAKRISHNAN
BINU PAPPU

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.