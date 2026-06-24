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15 വർഷത്തെ വിയർപ്പിൽ പിറന്ന 'ബ്ലൂസ്' ആഗോള നെറുകയിൽ; ഹോളിവുഡ് മോഹം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വപ്‌നത്തിലേക്ക്, വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ

ഓസ്കർ അക്കാദമി അംഗീകാരമുള്ള പ്രശസ്തമായ 'അനിമോ ഗ്രാൻഡ് കനേറിയ 2026' ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിനുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയ ബ്ലൂസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന്‍ രാജേഷ് പി കെ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Director Rajesh P K on His Oscar-Recognized Animation Film Blu's
ബ്ലൂസ് വിശേഷങ്ങളുമായി രാജേഷ് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 24, 2026 at 3:00 PM IST

|

Updated : June 24, 2026 at 3:12 PM IST

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അക്കി വിനായക്

അധികമാരും ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു വിനോദ മേഖല, എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്പന്ദനമായ വിനോദോപാധി—അതാണ് അനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി. ക്രിയാത്മകതയും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും കൈകോർക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകന് അത്ഭുതങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു സമാന്തര ലോകമാണത്. സിനിമയും ക്രിക്കറ്റും അരങ്ങുവാഴുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ, അനിമേഷൻ മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പലരും സംസാരിക്കാറില്ല. കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല.

​ഹോളിവുഡ്, ജാപ്പനീസ് അനിമേഷനുകളുടെ ആരാധകർ പലപ്പോഴും ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ സൃഷ്ടികളെ തഴയാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഡിസ്‌നിയും ടെക്നികളറും അടക്കമുള്ള ആഗോള ഭീമന്മാർക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വേരുകളുണ്ട്. ലോകമാഘോഷിക്കുന്ന പല വിദേശ അനിമേഷൻ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ഇന്ത്യൻ വിയർപ്പിൻ്റെ പങ്കുണ്ട്. ഈ യാഥാർഥ്യം ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകരും മാധ്യമങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സങ്കടകരമായ വസ്തുത. ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ ഇന്ത്യൻ അനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി നടന്നു കയറിയാലും അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇവിടെ ആളില്ല എന്നതിന് ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് 'ബ്ലൂസ്' എന്ന അനിമേഷൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം.

​മലയാളത്തിൻ്റെ സൂപ്പർതാരം നിവിൻ പോളി പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഈ ചിത്രം ഇവിടെ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചർച്ചയായില്ല. എന്നാൽ, കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെഡ്ഗോഡ് സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമിച്ച്, രാജേഷ് പി കെ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബ്ലൂസ്' അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വൻ ചലനമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഓസ്കർ അക്കാദമി അംഗീകാരമുള്ള പ്രശസ്തമായ 'അനിമോ ഗ്രാൻഡ് കനേറിയ 2026' ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിനുള്ള പുരസ്കാരം 'ബ്ലൂസ്' സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര മേളകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, ഇനിയും ഏറെ അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്താനിരിക്കുന്ന 'ബ്ലൂസ്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ രാജേഷ് പി കെ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 'ബ്ലൂസ്' നേടിയ ഈ വമ്പൻ പുരസ്കാര നേട്ടത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?

ഏറെ പ്രതീക്ഷയും കഠിനാധ്വാനവും വിയർപ്പും ചേർന്നൊരുക്കിയ സൃഷ്ടിയാണ് 'ബ്ലൂസ്'. അനിമേഷൻ ഷോകൾ മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ഒന്നാണ് അനിമോ 2026. അങ്ങനെയൊരു ആഗോള വേദിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് വലിയൊരു അംഗീകാരം ലഭിക്കുക എന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച ഒരു നേട്ടമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള വമ്പൻ ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതുതന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്, അപ്പോഴാണ് ഈ പുരസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പുരസ്കാരം നേടിയത് 'ഫോറവർ ഗ്രീൻ' എന്ന വിഖ്യാത ഷോ ആയിരുന്നു. ആ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഇത്തവണ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള 'ബ്ലൂസ്' നടന്നു കയറിയത്.

മലയാളത്തിൻ്റെ സൂപ്പർതാരം നിവിൻ പോളി ഈ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ എത്രത്തോളമുണ്ടായിരുന്നു?

നിവിൻ പോളിയുമായുള്ള സൗഹൃദം തന്നെയാണ് ബ്ലൂസിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ഈ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായി നിവിനോട് വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൊറോണ കാലം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ സമസ്ത മേഖലകളും നിശ്ചലമായ കൂട്ടത്തിൽ ബ്ലൂസിൻ്റെ വർക്കുകളും ഞങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.

​പിന്നീട് പ്രതിസന്ധികളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഫിലിമിൻ്റെ ജോലികൾ പൂർണമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും നിവിൻ പോളിയെ പോയി കാണുന്നത്. പൂർത്തിയായ വർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ നിവിന് അത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ബ്ലൂസിനെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ 'പ്രസൻ്റ്' ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ തയാറായത്. തുടക്കം മുതൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റിനൊപ്പം അദ്ദേഹം നിന്നു. നിവിൻ പോളി ഈ ചിത്രം പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാനായി മുന്നോട്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഊർജം ചെറുതല്ല. ഇത്രയും മികച്ചൊരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കിനെ തിരിച്ചറിയാനും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം കാണിച്ച മനസ്സിന് നന്ദി.




അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ ഇന്ത്യൻ അനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഇനിയും എത്രത്തോളം ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്?

ഇന്ത്യൻ അനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന തരത്തിലുള്ള മികച്ച ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് അനിമോ 2026 പോലെയുള്ള വേദിയിൽ 'ബ്ലൂസ്' നേടിയ വിജയം. നല്ല ചിന്തകൾക്കും കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാർക്കും ഇവിടെ ഒട്ടും പഞ്ഞമില്ല. നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ വിയർപ്പും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും തന്നെയാണ് വിദേശ കമ്പനികൾ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Director Rajesh P K on His Oscar-Recognized Animation Film Blu's
ബ്ലൂസ് (Special Arrangement)

ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പൂർണമായ ഒരു അനിമേഷൻ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇനിയും എന്താണ് മാറേണ്ടത്?

ഇന്ത്യൻ അനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടുതൽ പരിപോഷിക്കുന്നതിനായി ഈ മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ നിർമാതാക്കളും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചലച്ചിത്ര നിർമാതാക്കൾക്ക് യാതൊരു പഞ്ഞവുമില്ല. ധാരാളം ലൈവ്-ആക്ഷൻ സിനിമകളിൽ അവർ അനിമേഷൻ്റെ വലിയ സാധ്യതകൾ വിഎഫ്എക്സ് രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ, കേവലം ഒരു സിനിമയിലെ വിഷ്വൽ എഫക്റ്റ്സ് മാത്രമായി ഒതുക്കാതെ, പൂർണമായ ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമയുടെ ബിസിനസ് സാധ്യതയും മൂല്യവും എന്താണെന്ന് നിർമാതാക്കൾ തിരിച്ചറിയണം.

​നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മികച്ച അനിമേഷൻ സിനിമ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ അത്യാധുനിക ടെക്നോളജിയും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ധാരാളം അനിമേഷൻ കലാകാരന്മാരും നമുക്കുണ്ട്. നിർമാതാക്കളുടെ ശക്തമായൊരു പിന്തുണ കൂടി കാര്യമായി ഇന്ത്യൻ അനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അനിമേഷൻ സിനിമകളുടെ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം തന്നെ അധികം വൈകാതെ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കും.

Director Rajesh P K on His Oscar-Recognized Animation Film Blu's
രാജേഷ് പി കെ (Special Arrangement)

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ബ്ലൂസ് ഇതുവരെ എത്രത്തോളം മേളകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു? എപ്പോഴാണ് ഇത് സാധാരണ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്?

ബ്ലൂസിന് ഇതുവരെ അൻപതോളം അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലാണ് സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനിമോ 2026 അടക്കം നിരവധി പ്രമുഖ മേളകളിൽ വിവിധ പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു. ഇനിയും നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ബ്ലൂസ് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഈ വർഷം ഡിസംബറോട് കൂടി ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സജീവമായി പുരോഗമിക്കുന്നത്.

​ഈ അവസരത്തിൽ നടൻ നിവിൻ പോളിയുടെ പിന്തുണ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ്. വെറുമൊരു പ്രസൻ്റർ എന്നതിനപ്പുറം, ബ്ലൂസിൻ്റെ ഈ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ നട്ടെല്ലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. മലയാളം മ്യൂസിക് സെൻസേഷൻ സുഷിൻ ശ്യാമാണ് ബ്ലൂസിന് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മഡഗാസ്കർ 3, വെനം തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയമുണ്ട് താങ്കൾക്ക്. ഡ്രീം വർക്സ് പോലുള്ള ഒരു ആഗോള സ്റ്റുഡിയോയിലെ സ്വപ്നതുല്യമായ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണോ സ്വന്തം സിനിമ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്?


അതെ, മഡഗാസ്കർ 3, ദി ക്രൂഡ്‌സ്, ട്രോൾസ്, വെനം തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ അനിമേഷൻ ടീമിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രീം വർക്സിലെ ജോലി ഏതൊരു അനിമേഷൻ കലാകാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഭാഗമാകുന്നതിനപ്പുറം, സ്വന്തമായി ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന വലിയൊരു മോഹവും സ്വപ്നവും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആഗ്രഹമാണ് ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണമായി ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

​ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര അനിമേഷൻ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വേരുകളുണ്ട്, ധാരാളം യുവ കലാകാരന്മാർക്ക് ഹോളിവുഡിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ കൺമുന്നിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു 20-25 വർഷം മുൻപ് സ്ഥിതി ഇതല്ലായിരുന്നു. കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക എന്നത് അക്കാലത്ത് ബാലികേറമല കീഴടക്കുന്നതിന് സമമായിരുന്നു. ആ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടന്ന ആത്മവീര്യം തന്നെയാണ് സ്വന്തം സൃഷ്ടി എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ എനിക്ക് ഇന്ധനമായത്.

Director Rajesh P K on His Oscar-Recognized Animation Film Blu's
ബ്ലൂസ് ടീം (Special Arrangement)

എന്താണ് ബ്ലൂസിൻ്റെ യഥാർഥ പ്രമേയം?

എൻ്റെ സ്വദേശം പയ്യന്നൂർ ആണ്. അവിടുത്തെ എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് ഒരുപാട് ജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമായ ഒരു കാവുണ്ട്. പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഇലഞ്ഞിമരമായിരുന്നു ആ കാവിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ മരം ആരോ മുറിച്ചുമാറ്റിയതായി ഞാൻ ഒരിക്കൽ സ്വപ്നം കണ്ടു. ഉണർന്നപ്പോൾ അതെന്നെ വലിയൊരു ഷോക്കിലാണ് എത്തിച്ചത്. കണ്ടത് സ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിലും, വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം വൻമരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കോടാലിക്ക് ഇരയായി അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന യാഥാർഥ്യം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി. പ്രകൃതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശയം അനിമേഷനിലൂടെ ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത അവിടെയാണ് ഉദിക്കുന്നത്.

​പിന്നീട് 2008-ൽ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ഞാൻ ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തി. 'ഗാർഡൻ സിറ്റി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബെംഗളൂരുവിൻ്റെ ഹരിതഭംഗി എനിക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ, ആ സമയത്ത് അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഗാർഡൻ സിറ്റി എന്ന പേര് അതിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് തോന്നി. കാരണം വികസനത്തിനായി ആയിരക്കണക്കിന് മരങ്ങളാണ് അവിടെ മുറിച്ചുമാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രവണതയാണ് ബ്ലൂസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നാണ് ബ്ലൂസിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ പെൺകുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായി വരച്ചെടുക്കുന്നത്.

Director Rajesh P K on His Oscar-Recognized Animation Film Blu's
ബ്ലൂസ് (Special Arrangement)
വെറുമൊരു 10 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള അനിമേഷൻ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി 15 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടി വന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം സമയമെടുത്തത്?

2010 ഓടെ തന്നെ ബ്ലൂസിൻ്റെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും പൂർണമായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് 15 വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രയത്നമാണ്. കേവലം 10 മിനിറ്റിനായി എന്തിന് 15 വർഷം എന്ന് സ്വാഭാവികമായും ആർക്കും തോന്നാം. പക്ഷേ, സ്വന്തമായി ഒരു അനിമേഷൻ സിനിമ ചെയ്തെടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും മറ്റ് സാങ്കേതിക കലാകാരന്മാരുടെ പിന്തുണയും കണ്ടെത്തുക എന്നത് വലിയ വിലങ്ങുതടിയായിരുന്നു.

​യഥാർഥ ദൃശ്യങ്ങളും അനിമേഷനും ഇടകലർത്തി ഒരു ലൈവ് ആക്ഷൻ ഷോ പോലെ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ അവിശ്വസനീയവും അത്ഭുതവും തോന്നുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആക്ഷൻ രീതി അവലംബിച്ചാൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പലതരം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതേസമയം അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ്. അത്ഭുത ലോകങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആധികാരികത നൽകാൻ അനിമേഷന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പൂർണമായും അനിമേഷൻ രീതിയിലേക്ക് മാറിയത്.

അത്ഭുത ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ എന്നും അതികായന്മാരാണ് ഡിസ്‌നി സ്റ്റുഡിയോസ്. ഞാൻ നിരവധി ഹോളിവുഡ് സ്റ്റുഡിയോകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഡിസ്‌നി അടക്കമുള്ള പാശ്ചാത്യ അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോകളുടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനമോ പ്രതിഫലനമോ എൻ്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയായ ബ്ലൂസിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

Director Rajesh P K on His Oscar-Recognized Animation Film Blu's
ബ്ലൂസ് (Special Arrangement)

2010-ൽ കഥ രൂപപ്പെട്ടിട്ടും 15 വർഷത്തോളം ഈ സ്വപ്നത്തെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുനടക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നോ?

തീർച്ചയായും വലിയൊരു പരീക്ഷണഘട്ടമായിരുന്നു അത്. 2010 മുതൽ തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ബ്ലൂസ് എന്ന എൻ്റെ ഈ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു വലിയ സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ധാരാളം വർഷങ്ങളുടെ ക്ഷമയും സമയവും ആവശ്യമാണ്. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലർക്കത് എളുപ്പം സാധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ബ്ലൂസ് എന്ന അനിമേഷൻ സിനിമയുടെ ജനനത്തിന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കേണ്ടി വന്നു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും എൻ്റെ ഈ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വീര്യം കെടാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പോലും അതൊരു അതിശയോക്തിയായി തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.

​ഇതിനിടയിൽ എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, ജീവിതം സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി എനിക്ക് യുകെയിൽ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. ഇത്തരം ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ബ്ലൂസിൻ്റെ ജനനസമയം നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമായി. പക്ഷേ, എത്രയൊക്കെ ദൂരെയാണെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള പാഷൻ എന്നെ വെറുതെയിരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ ആ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദേശത്തെ ഉയർന്ന ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറി—സ്വന്തം അനിമേഷൻ സിനിമ, അത് യാഥാർഥ്യമാക്കണം എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ! പിന്നീട് രാപ്പകൽ ഇല്ലാത്ത കഠിനാധ്വാനമായിരുന്നു.

ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു അനിമേഷൻ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കുക അസാധ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനായുള്ള ഒരു ടീമിനെ താങ്കൾ കെട്ടിപ്പടുത്തത്?


ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ ധാരാളം സമയവും പണവും ഒരുപക്ഷേ ജീവിതം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന കൃത്യമായ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ടീം വർക്ക് ഈ പ്രോജക്ടിന് അനിവാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഷിബിൻ, ജാസിർ എന്നിവരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടെ കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ 'റെഡ് ഗോഡ്' എന്ന അനിമേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

Director Rajesh P K on His Oscar-Recognized Animation Film Blu's
റെഡ് ഗോഡ് (Special Arrangement)

​തൊഴിൽപരമായ വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ മറികടന്നത് വേറിട്ടൊരു വഴിയിലൂടെയാണ്. റെഡ് ഗോഡ് സ്റ്റുഡിയോസ് അനിമേഷൻ അക്കാദമിയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി, അവരെയാണ് ഞങ്ങൾ ബ്ലൂസിൻ്റെ അനിമേഷൻ ടെക്നീഷ്യന്മാരായി മാറ്റിയെടുത്തത്. ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തുനിന്നു പോലും അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ടുകൾ പിറവിയെടുക്കും എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു.

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Last Updated : June 24, 2026 at 3:12 PM IST

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RAJESH P K
BLUS
ANIMATION FILM
NIVIN PAULY
RAJESH P K ON ANIMATION FILM BLU S

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