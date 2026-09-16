'ആരം' ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ; വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ രജീഷ് പരമേശ്വരൻ
സൈജു കുറുപ്പ് പൊലീസ് കഥാപാത്രമായി നായക വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന 'ആരം' ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ രജീഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 4:59 PM IST
അക്കി വിനായക്
സൈജു കുറുപ്പ് നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചലച്ചിത്രമാണ് ആരം. അന്താക്ഷരി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സൈജു കുറുപ്പ് പൊലീസ് കഥാപാത്രമായി നായക വേഷത്തിൽ എത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ചിത്രത്തിനുണ്ട്. നിരവധി വർഷക്കാലം പരസ്യചിത്ര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച രജീഷ് പരമേശ്വരൻ്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം കൂടിയാണ് ആരം. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ രജീഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.
'ആരം' എന്ന സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് 'ആരം' ആരംഭിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിഷ്ണു രാമചന്ദ്രനോട് (കിനാവള്ളി എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത്) മനസ്സിൽ തോന്നിയ ആശയം പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു മികച്ച സിനിമയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ വിഷ്ണു ആരത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ സിനിമയായ ഇത് വർഷങ്ങളായുള്ള സ്വപ്നത്തിൻ്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് ഒന്ന് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ സിനിമയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, അതിലൊരു ആശയത്തിന് മറ്റൊരു പുതിയ സിനിമയുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിലാണ് കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ 'ആരം' യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്.
മലയാളത്തിൽ നിരന്തരം പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ എത്താറുണ്ട്. 'ആര'ത്തിലെ പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ?
കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് സിനിമകളും ആവിഷ്കാര രീതിയും മാറുന്നുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ ഓരോ നിമിഷവും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന കോണ്ടൻ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുതിയകാലത്ത് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ആരത്തിന്റേത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് അഭിനേതാക്കളെയും നിർമാതാക്കളെയും സമീപിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പൊലീസ് സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ നിരന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മുടെ സിനിമയിലും തികഞ്ഞ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്.
ആൻ്റോ ഈയപ്പൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സൈജു കുറുപ്പ് ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊലീസ് വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലുക്കിൽ പോലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ചിത്രമായതുകൊണ്ട് ആശയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ പരിമിതികളുണ്ട്, എങ്കിലും ഇതുവരെ കണ്ടുപരിചയിച്ചിട്ടുള്ള മുൻ മാതൃകകൾ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സൈജു കുറുപ്പിനെ തന്നെ ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്?
ആവർത്തനവിരസതയില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മലയാളത്തിലെ മുൻനിര നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് സൈജു കുറുപ്പ്. അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓരോ തലത്തിലുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം നായകനായി ഒരു പൊലീസ് വേഷം ചെയ്തിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു. 'മോഹിനിയാട്ടം' പോലെയുള്ള സിനിമകളുടെ വിജയത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫാമിലി മാൻ ഇമേജും ഉണ്ട്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പൊലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊരു പുതുമയായിരിക്കും.
തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഥ കേട്ടപ്പോൾ തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വരാനാണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത്. തുടർന്ന് വിഷ്ണു തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെയാണ് നിർമാതാവിനെ തേടിയുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്.
ഗുഡ് ഹോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായതെങ്ങനെയാണ്?
ഒരുപാട് നിർമാതാക്കളെ സമീപിച്ച ശേഷമാണ് സഹൃദയനായ ഡോക്ടർ ജുനൈസ് ബാബുവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ചിത്രം നിർമിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് 'ഗുഡ് ഹോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി' ഞങ്ങളുടെ ബാനർ ആയി മാറുന്നത്.
ഒരു മികച്ച നിർമാതാവിന് മാത്രമാണ് സിനിമയുടെ യഥാർഥ ആഴം ഉൾക്കൊണ്ട് നല്ല പിന്തുണ നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പുതിയൊരാൾ സിനിമയുമായി മുന്നോട്ടുവരുമ്പോൾ അയാളുടെ കഴിവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ തികഞ്ഞ ഒരു കലാകാരന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ.
ചിത്രത്തിൽ ആസിഫ് അലിയുടെ സഹോദരൻ അഷ്കർ അലിയുടെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ടല്ലോ?
സിനിമയിൽ ആസിഫ് അലിയുടെ സഹോദരൻ അഷ്കർ അലി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളോ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളോ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഈ സിനിമയുടെ മർമപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് അദ്ദേഹം. അഷ്കറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഉചിതം. തുറന്നുപറച്ചിലുകൾ സിനിമയുടെ ആസ്വാദന ഭംഗം കുറച്ചേക്കാം. കോഴിക്കോട് ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗം ലൊക്കേഷനും. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രമോഷൻ പരിപാടി മലബാറിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
സിനിമയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കഥാസന്ദർഭങ്ങളും യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണോ?
സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന യഥാർഥ കാര്യങ്ങളെ മനഃപൂർവം സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് തിരക്കഥ പുരോഗമിച്ചത്. എങ്കിലും കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സംഭവവികാസങ്ങൾ ആവശ്യമാണല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന പല വാർത്തകളും റഫറൻസ് ആയി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ തിരക്കഥയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഏതുതരം ക്രൈമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കേസിനെ മനഃപൂർവം സിനിമയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.
ഒരു പൊലീസ് ക്രൈം സ്റ്റോറി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വിദേശഭാഷാ സിനിമകൾ റഫറൻസ് ആയി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതിനുപകരം പത്രമാധ്യമങ്ങളെയാണ് റഫറൻസായി സ്വീകരിച്ചത്. പൊലീസിനെയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് വാർത്തകളിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ പല വ്യക്തികളുമായും സംസാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം.
ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ് അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ ആത്മാർഥമായി പരിശ്രമിച്ച ഒരു കലാകാരനാണ് ഞാൻ. പല ശ്രമങ്ങളും പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ പോലും പിന്മാറാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. 'ആരം' സിനിമയുടെ ആദ്യദിന ഷൂട്ടിങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകനാണ് താനെന്നുള്ള യാതൊരു കുറവും സെറ്റിലുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഷോട്ട് വെക്കാൻ സാധിച്ചത് സൈജു ചേട്ടൻ്റെ മുഖത്താണ്. ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യനായ, മികച്ച അഭിനേതാവായ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ എൻ്റെ സിനിമാജീവിതം തുടങ്ങിയതിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനായി കരുതുന്നു.
ചിത്രീകരണത്തിലുടനീളം സൈജു കുറുപ്പ് എന്ന അഭിനേതാവിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുകയായിരുന്നു. വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ അതിഗംഭീരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അഭിനേതാവാണ് അദ്ദേഹം. നിലവിൽ മലയാള സിനിമയിലുള്ള മുൻനിര താരങ്ങൾക്കൊപ്പം സൈജു ചേട്ടൻ്റെ പേരും ചേർത്തു വായിക്കണം. പൂർണ ഭാവനയിൽ സൃഷ്ടിച്ച കഥയാണെങ്കിലും, അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ആൻ്റോ ഈയപ്പൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ഇത്തരം സ്വഭാവഗുണമുള്ള ധാരാളം പൊലീസുകാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പൊലീസുകാർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പല കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തെളിയുന്നതും നീതി ലഭിക്കുന്നതും. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാനറിസവും യാത്രയുമൊക്കെ അണുവിട ചോർന്നുപോകാതെ അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു.
പുതുമുഖ സംവിധായകൻ എന്ന വെല്ലുവിളിയെ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത്?
മികച്ച അഭിനേതാക്കളെ സിനിമയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ സാധിച്ചത് ചലച്ചിത്രത്തിന് വലിയ ഗുണം ചെയ്തു. നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗം, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സൈഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഏറെ സന്തോഷം നൽകി. പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആശയം പെട്ടെന്ന് അഭിനേതാക്കൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു വിജയമായി കാണുന്നു. എന്നാൽ അത് അഭിനേതാക്കളുടെ കഴിവും അനുഭവപരിചയവും കൊണ്ടു കൂടിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
സഹപ്രവർത്തകരുടെ ആത്മാർഥതയാണ് ഈ സിനിമയെ പ്രതിസന്ധികളില്ലാതെ ചിത്രീകരിച്ചു പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചത്. ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് മുതൽ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് വരെ എല്ലാവർക്കും ഇത് അവരവരുടെ സിനിമയാണെന്ന ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും അഭിനേതാക്കളും ഒറ്റ മനസ്സോടെയാണ് ചിന്തിച്ചത്. ഒരു മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രായോഗികമായ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന നിലവാരം ഇപ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്. തിരക്കഥയിലെയും ആവിഷ്കാരത്തിലെയും വ്യത്യസ്തത പ്രേക്ഷകർക്ക് തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം തന്നെ സമ്മാനിക്കും. ദൃഢമായ ഒരു കഥാ പശ്ചാത്തലം ചിത്രത്തിനുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ ഒരു നിമിഷം പോലും ലാഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്ത വേഗത കഥപറച്ചിലിലുണ്ട്.
ആദ്യ സിനിമയാണെങ്കിലും ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. എല്ലാ അർഥത്തിലുമുള്ള മികച്ച ആസ്വാദനം ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കും. തിയേറ്ററുകളിൽ വന്ന് സിനിമ ആസ്വദിക്കാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
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