'ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിറുത്തു ഞാനോമലേ...'; പ്രണയകഥ ബാക്കിയാക്കി ശരത് യാത്രയായി
ഇ ടിവി ഭാരതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ 'ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിറുത്തു ഞാനോമലേ...' മലയാളി ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ആ ഗാനം ജനിച്ച കഥ ശരത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 12:26 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 12:36 PM IST
മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ആർ ശരത് കരൾ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് പുലർച്ചയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അന്തരിച്ചത്. 63 വയസ്സിലെ വിട. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ തുളുമ്പുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യം ഒരുക്കാൻ ഇനി ഒരു പുനർജന്മം എടുക്കാം. അവസാനകാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിൽ വിശ്രമ ജീവിതത്തിലായിരുന്നു സംവിധായകൻ ശരത്. പൊതുവേ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരാൻ വിമുഖത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
ആദ്യചിത്രമായ 'സായാഹ്ന'ത്തിന് ദേശീയ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ അടക്കം എട്ട് അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടി. ഒരുപാട് മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടും 'ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിറത്തു ഞാനോമലെ' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രേക്ഷകർ എന്നെ ഓർക്കുന്നത്.. സംവിധായകൻ ശരത് ആവർത്തിച്ചുപറയുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു ഇത്.
സംഭവബഹുലമാണ് സംവിധായകൻ ശരത്തിൻ്റെ ജീവിതം. ഇ ടിവി ഭാരതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ 'ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവിറുത്തു ഞാനോമലേ...' മലയാളി ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ആ ഗാനം ജനിച്ച കഥ ശരത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ.
"2003ല് വേൾഡ് വേൾഡ് ബാങ്ക് മുന്നോട്ടുവച്ച ചില നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. സർക്കാർ ജീവനക്കാരായ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പിൻ്റെ ഫലമാണ് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഇടപെടലുകള്ക്ക് തടയിടാൻ കാരണമായത്.
സംവിധായകൻ ശരത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയും അന്ന് സർക്കാർ സർവീസിൽ ഉണ്ട്. പത്നി സജീവമായി സമര മുഖത്ത് ഇറങ്ങി. പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ സ്ത്രീകളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏകദേശം 6 ദിവസത്തോളം പൂജപ്പുര ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടതായി വന്നു. അതോടെ കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. അറസ്റ്റിലായ സ്ത്രീകളെ കാണാൻ ശരത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയും ജയിലിൽ എത്തി. അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശരത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അറിയാതെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി. ഈ സമരത്തിൽ തൻ്റെ ഭാര്യയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അവരും അറസ്റ്റിൽ ആയെങ്കിൽ ഞാനെന്തു ചെയ്യുമായിരുന്നു.
തൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള യഥാർഥ പ്രണയത്തിൻ്റെ തീവ്രത അവിടെവച്ചാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രണയാർദ്രമായി പരസ്പരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും, ഭാര്യയില്ലാതെ തനിക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. മനുഷ്യ വികാരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുഖം മൂടിയിട്ട തീവ്ര പ്രണയത്തിന്റെ കഥ സംവിധായകൻ ശരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് 'സ്ഥിതി' എന്ന് ചലച്ചിത്രം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിലൂടെ ഒരു ചെമ്പനീർ പൂവും. ഗായകനായ ഉണ്ണിമേനോനെ നായകനാക്കാനാണ് ശരത് ആദ്യം തന്നെ തീരുമാനിച്ചത്. ഉണ്ണിമേനോൻ തന്നെയായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധാനവും.
ഗാനം ജനപ്രിയമാകാൻ കാരണമുണ്ട്. ആ ഗാനവും ഗാന രംഗങ്ങളും ഓരോ മലയാളിയുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ണാടി പ്രതിബിംബമാണ്. ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഒരുപാട് ഭർത്താക്കന്മാരെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവിന്റെ മൗനം തന്നോടുള്ള വെറുപ്പായിരിക്കും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന എത്രയോ ഭാര്യമാർ. ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം മാത്രമാണ് ശരത് ഗാന രചയിതാവായ പ്രഭാവർമയ്ക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പ്രഭാവർമ മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ക്ലാസിക് ഗാനമാകുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിവെച്ചു. ഗാനത്തിനുവേണ്ടി സംഗീതസംവിധായകൻ 3 ട്യൂണുകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ആസ്വദിക്കുന്നതും"- ശരത് വിശദീകരിച്ചു
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