സിനിമകളെ ഭരണകൂടം ഭയപ്പെടുന്നു; പൊള്ളുന്ന പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് ഭയമാണെന്ന് പ്രിയനന്ദന്‍

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകളെയും അവയുടെ പേരുകളെയും പോലും ഭരണകൂടം ഭയപ്പെടുകയാണ്

പ്രിയനന്ദന്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 17, 2025 at 4:52 PM IST

കലയ്ക്കും സിനിമയ്ക്കും മേൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അപ്രഖ്യാപിത നിയന്ത്രണങ്ങളിലും സെൻസറിങ്ങിലും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദൻ. പൊള്ളുന്ന ആശയങ്ങളോ പേരുകളോ ഉൾപ്പെടുത്തി സിനിമ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്നും മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവ വേദിയിൽ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിൽ സിനിമകളുടെ സെൻസറിങ് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രിയനന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകളെയും അവയുടെ പേരുകളെയും പോലും ഭരണകൂടം ഭയപ്പെടുകയാണ്.

"ഭരണകൂടം കലയെയും സിനിമയെയും ഭയന്നു തുടങ്ങിയാൽ, ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാമ്പുകളെ മാറ്റിനിർത്താൻ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിക്കുമെന്നത് അപകടകരമായ സൂചനയാണ്," അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയമോ പേരോ പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സിനിമയാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിദേശ സിനിമകളും സ്വാധീനവും

നിരവധി വിദേശ ചിത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും തൻ്റെ സിനിമകളിൽ അവയുടെ സ്വാധീനമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിദേശ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ആവിഷ്കാര രീതികൾ പഠിക്കാമെങ്കിലും അവ അനുകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. താനൊരു മലയാളിയാണെന്നും തൻ്റെ നാടിൻ്റെ കഥയും സംസ്കാരവുമാണ് തൻ്റെ സിനിമകൾ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നല്ല ആശയങ്ങൾ സിനിമയാക്കുമ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമിപ്പിക്കാൻ വിദേശ സിനിമകൾ സഹായിക്കാറുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ചലച്ചിത്രമേളകളെ താൻ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്തവണത്തെ മേളയ്ക്ക് നവീനതയുണ്ടെന്നും പ്രിയനന്ദൻ നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രമേയം കൊണ്ടും ആവിഷ്കാര രീതി കൊണ്ടും ലോക സിനിമകൾ എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെടുന്നു വളരുന്നു എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ചലച്ചിത്രമേളകളിലൂടെ താൻ നോക്കിക്കാണുന്നു. മുൻവിധികളില്ലാതെ, സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടെയാണ് താൻ സിനിമകളെ സമീപിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾക്കപ്പുറം സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പോസിറ്റീവ് മനോഭാവമാണ് ഓരോ മേളയും തനിക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേക സംവിധായകൻ്റെ സിനിമ, ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിൻ്റെ സിനിമ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുൻധാരണകളോടുകൂടി ചലച്ചിത്രമേളകളെ സമീപിക്കാറില്ല.

ഏഴു നിറമുള്ള സ്വപ്നം

നിയന്ത്രണങ്ങളെ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിയനന്ദൻ, തൻ്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. 'ഏഴു നിറമുള്ള സ്വപ്നം' എന്നാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര്. സിനിമയുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

