എഡിറ്ററുടെ പ്ലാനിങ്, സംവിധായകൻ്റെ പേസ്; 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്' പിറന്ന വഴി പറഞ്ഞ് നൗഫൽ അബ്ദുള്ള

തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ മുന്നേറുന്ന ചിത്രം നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന്‍ നൗഫൽ അബ്ദുള്ള ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് വിശേഷങ്ങളുമായി നൗഫൽ അബ്ദുള്ള (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2025 at 7:42 PM IST

12 Min Read
അക്കി വിനായക്

പ്രശസ്ത ഫിലിം എഡിറ്റർ നൗഫൽ അബ്ദുള്ള സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്' തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ്. മാത്യു തോമസും ശരത് സഭയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം, 'ദി ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ', 'അനുരാഗ കരിക്കിൻ വെള്ളം', 'എബിസിഡി', 'കപ്പേള' തുടങ്ങി നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ച നൗഫലിൻ്റെ സംവിധാന മികവുകൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച് നൗഫൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.


ഒരു ഫിലിം എഡിറ്റർ സംവിധായകൻ ആകുമ്പോൾ, എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ? എഡിറ്റിങ് ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവം സംവിധാനത്തിൽ എത്രത്തോളം സഹായിച്ചു?

എഡിറ്റിങ് ടേബിളിന് മുന്നിലിരിക്കുന്നത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല സംവിധാനം. സ്പോട്ട് എഡിറ്ററായും മറ്റുമൊക്കെ നിരവധി സിനിമാ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഞാൻ പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കരിയറിൽ ഇതുവരെ ഒരു സംവിധായകൻ്റെയും സഹായിയായി പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യമായി ഒരു ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്നത് എനിക്കൊരു വലിയ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു.

'എഡിറ്റർ സംവിധായകനാകുന്നു' എന്ന പ്രയോഗം പോലും എനിക്കൊരു ക്ലീഷേയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു ഫിലിം എഡിറ്ററിന് ഷോട്ടുകളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ള അണിയറ പ്രവർത്തകരെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ധാരണയുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ജോലി എളുപ്പമാകും എന്നൊക്കെ പൊതുവെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ, പറഞ്ഞുകേട്ടതിനപ്പുറം, സംവിധായകൻ്റെ കുപ്പായമണിഞ്ഞ് ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് നിന്നപ്പോഴാണ് പ്രായോഗികമായ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഫിലിം എഡിറ്റിംഗിനെ 'ഇൻവിസിബിൾ ആർട്ട്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ സംവിധായകൻ സിനിമയുടെ മുഖമാണ്. ഈ രണ്ട് റോളുകളെ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു?

ഫിലിം എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന കലാകാരനാണ്. പലപ്പോഴും അണിയറയിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന, ഫിലിം എഡിറ്ററെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാരെക്കുറിച്ച് ആരും അറിയുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല. പൊതുവേ എഡിറ്റിങ്ങിന് 'ഇൻവിസിബിൾ ആർട്ട്' എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. എന്നാൽ, ഒരു സംവിധായകൻ എന്നത് സിനിമയുടെ മുഖമാണ്, മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്.ഒരു എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിലുള്ള മുൻപരിചയം 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സി'ൽ എന്ത് ഗുണമാണ് നൽകിയത്? എഡിറ്റർ സംവിധായകനാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തീർക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ 75-80 ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിനിമയെ എനിക്ക് 55 ദിവസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുമൂലം നിർമാതാവിന് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഷോട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങുമാണ് എന്നെപ്പോലൊരു ഫിലിം എഡിറ്ററിന് സംവിധാന ജോലിയിൽ സഹായകമായത്. അങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ, സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു.

നൗഫൽ അബ്ദുള്ള (ETV Bharat)

സെറ്റിലെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുൾപ്പെടെയുള്ള വലിയൊരു ടീമിനെ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്?

നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിൽ ഒരുപാട് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം, ഈ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും നമ്മുടേതായ ഒരു 'പേസി'ലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിക്ക് അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ജോലി കൂടുതൽ എളുപ്പമായി. അത് സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ആത്മസംതൃപ്തി നൽകി.

ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള, എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള താങ്കൾ, സംവിധാനത്തിനായി 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്' എന്ന ഈ വിഷയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്താണ് കാരണം?

ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ്, ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി. എറണാകുളത്ത് താമസമാക്കിയെങ്കിലും മനസ്സ് ഇപ്പോഴും നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരൻ്റേതുപോലെയാണ്. ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ചിന്താഗതിയാണ് എനിക്കുള്ളത്. സാധാരണക്കാരായ പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാനും ആഘോഷിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകളാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം. 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സി'ൻ്റെ ആശയവും അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ്.

നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (ETV Bharat)

സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ ഒരൽപ്പം ഫാൻ്റസി തോന്നാമെങ്കിലും, എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമുള്ളവർക്കും 'കുതിരക്കാലൻ' എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ടാകും. അതുതന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥയെ താങ്ങിനിർത്തുന്നത്.

കുതിരക്കാലൻ എന്ന ഘടകത്തിനപ്പുറം ശ്യാം എന്ന കാഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്?

സിനിമയുടെ കഥയെക്കുറിച്ചും സീനുകളെക്കുറിച്ചും പലരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ഘടകം മറ്റൊന്നാണ്. നായകനായ മാത്യു തോമസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശ്യാം എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതയാത്രയാണ് അത്.

ശ്യാം കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഒരു ട്രോമയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട ആളാണ്. സിനിമയുടെ അവസാനത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രം താൻ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രോമയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു യഥാർഥ ഹീറോ ആയി ശ്യാം മാറുകയാണ്. ഒരു 'ഹീറോ' പരിവേഷം ശ്യാമിന് കൈവരുന്നത് വളരെ ഓർഗാനിക് ആയാണ് ഈ സിനിമയിൽ വരച്ചുകാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ കുതിരക്കാലൻ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ഹുക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ശ്യാം എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അയാളുടെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അയാളുടെ ജീവിതയാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയപ്പോഴാണ് അയാളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന മറ്റു കഥാ ലെയറുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗി അനുഭവപ്പെട്ടതും.

താങ്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്‌മെൻ്റോടെ ചിത്രീകരിച്ച രംഗം ഏതായിരുന്നു?

ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റ്‌മെൻ്റോടുകൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ശ്യാം ട്രോമയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ആ രംഗം തന്നെയാണ്. ചോതി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച മെറിൻ ഫിലിപ്പിൻ്റെയും മാത്യു തോമസിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ രംഗമുണ്ട് – അതായത് യക്ഷിയുടെയും ശ്യാമിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ. സിനിമ കണ്ടവർക്ക് ആ സീനിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടാകും. യക്ഷിയുടെ കഥാപാത്രം ശ്യാമിന് ഒരുരുള ചോറ് വാരിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (ETV Bharat)

വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 99.9% പാളി പോകാനുള്ള രംഗമാണത്. ഈ സിനിമയുടെ വിജയഘടകം പോലും ഈ രംഗം വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് മികച്ച പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടിയാണ് ഈ രംഗത്തെ സമീപിച്ചത്.

പക്ഷേ ഈ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് ഒന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല. വളരെ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടും ട്രിക്കിയായിട്ടും, പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് രാത്രികൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒറ്റരാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതായി വന്നു. മൂന്ന് ദിവസം ചിത്രീകരിക്കേണ്ട സംഗതി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും, പ്ലാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചിത്രീകരിച്ച് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് വലിയൊരു സംതൃപ്തി നൽകുന്ന നിമിഷമായിരുന്നു.


സിനിമയിലെ യക്ഷി അതിഗംഭീരം ആണല്ലോ. എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു യക്ഷി സങ്കൽപ്പത്തിന് പിന്നിൽ?

യക്ഷിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു യക്ഷിയെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രകാരം, ആദ്യം ഈ യക്ഷിയെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പേടിക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ചിരിക്കണം. മെറിൻ ഫിലിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച ചോതി എന്ന യക്ഷി കഥാപാത്രത്തിന് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷനുകൾ ഉണ്ട്. യക്ഷി പേടിപ്പിക്കും, ചിരിപ്പിക്കും, ചിന്തിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയൊരു യക്ഷിയെ കിട്ടുക ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ യക്ഷി എന്നെ ആകർഷിച്ചത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഈ പലവിധത്തിലുള്ള ഡയമെൻഷനുകൾ തന്നെയാണ്.

നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ടീം (ETV Bharat)
യക്ഷിയെപ്പോലെ തന്നെ കുതിരക്കാലനും മികച്ചത് തന്നെ. കുതിരക്കാലൻ്റെ പിന്നിലെ കഥ പറയാമോ?

കുതിരക്കാലനെക്കുറിച്ചും പോത്തുകാലനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒരുപാട് കേട്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആർക്കും കണ്ടു പരിചയം ഉണ്ടാകില്ല. കേട്ടു പരിചയിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുതിരക്കാലൻ്റെ ഡിസൈന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ മാത്യു തോമസ് ആണ്. വില്ലനുമായുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് പ്രേക്ഷകരിൽ കല്ലുകടി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് കുതിരക്കാലൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ജാഫർ സാദിഖ് എന്ന നടനെ സമീപിച്ചത്.

കുതിരക്കാലൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈന് വേണ്ടി ഒരുപാട് റഫറൻസുകൾ നോക്കി. പലതും ശരിയാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കുതിരക്കാലനെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകും. അതിനു മുകളിൽ വേണം ഡിസൈൻ. ഇതുവരെ മലയാള സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ഒരുതരത്തിലുള്ള സാമ്യവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. കോസ്റ്റ്യൂമർ മെൽവിയുമായി കുതിരക്കാലനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം 'ലോക' എന്ന സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തത്. കുതിരക്കാലനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മെൽവി പറഞ്ഞ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: "ഇക്കാ ഇത് എൻ്റെ ഏരിയയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. അറിയാലോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സിനിമ 'ലോക'യാണ്."

കുതിരക്കാലൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെയാണ്. മെൽവിക്ക് കുതിരക്കാലനെക്കുറിച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കലർന്ന ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് മേക്കപ്പ് മാൻ റോണക്സ് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രോസ്തറ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് മുഖത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. കുതിരക്കാലൻ മികച്ചത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവന്‍ ക്രെഡിറ്റും മെൽവിക്കും റോണക്സിനും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അവരെക്കൊണ്ട് കഠിനമായി പണിയെടുപ്പിച്ച് ലഭിച്ച ഔട്ട്പുട്ട് ആണത്.

നൗഫൽ അബ്ദുള്ള (ETV Bharat)
സിനിമയുടെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ലല്ലോ?

ഈ സിനിമ കണ്ടവർ 80-കളില്‍ നടക്കുന്ന കഥയാണ്, 90-കളില്‍ നടക്കുന്ന കഥയാണ് എന്നൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ കഥ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം കൃത്യമായി എവിടെയും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും പ്രതിരൂപമായ കുറേ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സാങ്കൽപ്പികമായ ഒരു പ്രദേശമായാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനഃപൂർവം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കഥ പറയാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. സാങ്കല്പികമായ കാലഘട്ടത്തിൽ സാങ്കല്പിക ലോകത്ത് ഒരു കഥ, അതുമാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ശ്രമം. പക്ഷേ സിനിമയുടെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ റിലീസിനു ശേഷം ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. 90-കളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വസ്ത്രവിധാനങ്ങൾ മെൽവി ഒരുക്കിയിരുന്നു. അതൊരുപക്ഷേ സിനിമ 90-കളിൽ നടക്കുന്നതായി പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നിപ്പിച്ചേക്കാം.

ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ സിനിമയുടെ ഈ സാങ്കൽപ്പിക ലോകത്തിന് വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?

പാലക്കാടിന് അടുത്തുള്ള കരടിമട എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് സിനിമയുടെ സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഒരുക്കുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ വളരെയധികം പാടുപെട്ടു. ഈ സിനിമയുടെ കലാസംവിധായകനായ നവാബ് അബ്ദുള്ളയുടെ ആദ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര സിനിമ കൂടിയാണ് ഇത്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ സഹോദരൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെയധികം മികച്ചതായിരുന്നു. നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കവല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു കവല ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ്. കലാസംവിധാനത്തിലൂടെ ഒരുക്കിയെടുത്ത ലൊക്കേഷനുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ കൃത്രിമത്വം ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ വിജയ ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കലാസംവിധാനം.

നൗഫൽ അബ്ദുള്ള (ETV Bharat)
മാത്യുവും ശരത്തും ഒത്തുചേർന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം എന്തായിരുന്നു?

ഈ സിനിമയുടെ കഥയുമായി ഞാൻ ആദ്യം സമീപിക്കുന്നത് മാത്യു തോമസിനെ തന്നെയാണ്. കഥ കേട്ട് ഉടൻ തന്നെ മാത്യു പറഞ്ഞു, "ഇക്ക, ഞാൻ ഒപ്പമുണ്ട്". മാത്യു തോമസിനെയും ശരത് സഭയെയും ഒന്നിപ്പിച്ചത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷനുകളിൽ അഭിനയിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഒന്നിലധികം ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ പുതിയൊരു ഹിറ്റ് ചിത്രം കൂടി പിറക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ശരത് സഭയെയും മാത്യുവിനെയും ഒന്നിപ്പിച്ചത്. മാത്യുവും ശരത്തും ഒക്കെ മുൻപ് ചില സിനിമകളിൽ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലുക്ക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വിളിച്ചുവരുത്തിയതിനുശേഷമാണ് എല്ലാവരും പരസ്പരം വലിയ രീതിയിൽ അടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ടിങ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്തു. കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് അവർ മികച്ചതാക്കി.

ഇവരെപ്പോലുള്ള നടന്മാരെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം എളുപ്പമായിരുന്നു. കൃത്യമായ സ്ക്രിപ്റ്റും പ്ലാനിങ്ങും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആദ്യത്തെ രണ്ടുമൂന്നു സീനുകൾ എടുത്തശേഷം അഭിനേതാക്കളുടെ വിഷൻ അനുസരിച്ച് സീൻ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്ന് നടത്തി. നമ്മുടെ ഒരു മീറ്ററിന് പുറത്തു പോയാൽ മാത്രമാണ് സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയത്. "തിരക്കഥയിൽ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെതന്നെ അഭിനയിക്കണം" എന്ന ചിട്ടാവട്ടങ്ങളോടുകൂടിയല്ല ഞാൻ ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചു പൂർത്തിയാക്കിയത്. പല സീനുകളിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് മറന്ന്, സീനുകൾ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, ആശയത്തിന് പുറത്തുപോകാതെ ഇവർ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്.

നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ടീം (ETV Bharat)



ഒരു ഫിലിം എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിലാണ് ശ്രദ്ധേയനായത്. ഇനി പൂർണമായും സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുമോ?

സംവിധാനമോഹം വളരെ മുൻപ് തന്നെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യമായി സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തു വന്നപ്പോൾ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു. ഇതിനുമുമ്പും സംവിധാനം ചെയ്യാനായി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോജക്ടുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അതിനൊക്കെ തടസ്സം നേരിട്ടു. ഏകദേശം ഒന്നരവർഷത്തെ യാത്രയാണ് 'നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്'. ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിൽ ഉടനീളം നേരിട്ട ടെൻഷനുകളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഏറെയാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടുകാരോട് പോലും നമ്മുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരും. അപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഇനി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്.

ആ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങി വിജയിച്ചു. പ്രേക്ഷകർ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം വീണ്ടും ഒരു സംവിധാന കുപ്പായം അണിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. എത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സിനിമയുടെ വിജയം ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വേദനകളെ മധുരമുള്ളതാക്കും. സംവിധാനമോഹത്തിന് അപ്പുറം എനിക്കിഷ്ടം സിനിമയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാകാരനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. എഡിറ്റർ ആയിട്ടോ സംവിധായകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിലും സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തുടരും.

നൗഫൽ അബ്ദുള്ള (ETV Bharat)
ഒരു എഡിറ്റർ, സംവിധായകനായി മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. വിചാരിച്ച രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ സംവിധായകർ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, "നമുക്ക് എഡിറ്റിൽ പിടിക്കാം" എന്ന്. ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നോ?

വിചാരിച്ച രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ സംവിധായകർ പറയുന്ന വാക്കാണ് 'നമുക്ക് എഡിറ്റിൽ പിടിക്കാം' എന്ന്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ എഡിറ്ററും. നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ, കഥാപാത്രങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായാൽ നമുക്കത് കൃത്യമായി എഡിറ്റിൽ പിടിക്കാം. സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാകും. ഓരോ ദിവസവും ചാർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസം രണ്ട് സീനുകളാണ് എടുക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ ആ സീനിൽ എത്ര ഷോട്ടുകൾ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയി നടന്നു. സഹ സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ സംവിധായകരുടെ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു എഡിറ്റർക്ക് ഷോട്ടുകളെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാകും. ഒരു സീനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഷോട്ടുകൾ വേണമെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. അതൊരു എഡിറ്ററുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നിലെ സംവിധായകനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുവന്നാലും എഡിറ്റിൽ പിടിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുള്ളത് മന്ത്രം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഷൂട്ടിങ് ശൈലി അണിയറപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ചില കൺഫ്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കേട്ടു. എന്തായിരുന്നു അതിന് കാരണം?

പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും അഭിനേതാക്കൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെടും. ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരം ആണോ, ഈ സിനിമ കൈയിൽനിന്ന് പോകുമോ എന്നൊക്കെ പലരും ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു എഡിറ്ററുടെ ചിന്താഗതിയിൽ ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നിയത്. ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർന്നശേഷം സ്പോട്ട് എഡിറ്റിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത്. ഒരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം ജോലി ചെയ്യുക എന്ന പ്രോസസ് എഡിറ്ററിനു മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഷോട്ടിനു വേണ്ടി ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പല സംവിധായകരും പിന്തുടരാറുള്ള രീതിയിൽ അല്ല ഞാൻ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.

നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (ETV Bharat)

ഈ 'വ്യത്യസ്തമായ' ശൈലി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നോ? മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നോ അത്?

ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഉണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ കൺവെൻഷനലായി ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പലവിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചിലർ ചില സജഷനുകൾ ഒക്കെ പറയും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും അഭിപ്രായം കേട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വഴി പോകും. പിന്നീട് അതിന് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാകും. ഒരു എഡിറ്ററുടെ ചിന്താഗതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം. ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാക്കി പ്രോസസ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഈസിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

NOUFAL ABDULLAH
NELLIKKAMPOYIL NIGHT RIDERS
MATHEW THOMAS
SARATH SABHA
NOUFAL ABDULLAH INTERVIEW

