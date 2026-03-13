ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും നിശ്ചയിച്ച തിയതിയില് തന്നെ വരില്ലേ? ആട് 3 റിലീസിനെ കുറിച്ച് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നല്കുന്ന മറുപടി
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്.
Published : March 13, 2026 at 10:19 AM IST
മിഥുന് മാനുവല് തോമസിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ആട് 3 പാര്ട്ട് 1: വണ് ലാസ്റ്റ് റൈഡ് എന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് എപ്പിക് ഫാന്റസി ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്. മാര്ച്ച് 19 നാണ് ആഗോളതലത്തില് ചിത്രത്തിന്രെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
എന്നാല് ഗര്ഫില് നടന്നു വരുന്ന യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യത്തില് ആട് 3 ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയാള ചിത്രങ്ങളുടെ റിലീസ് തീയതി മാറ്റിയേക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ആട് 3 നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച തിയതിയില് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് മിഥുന്മാനുവലും നിര്മാതാക്കളും അറിയിച്ചു. ഔദ്യോഗിക വാർത്താ കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യത്തില് വ്യക്തത വരുത്തിയത്. തങ്ങളുടെ ചിത്രം പറഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, വേണു കുന്നപ്പിള്ളി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. ജയസൂര്യ നായകനാകുന്ന ആട് 3, 2026 മാര്ച്ച് 19ന് ഈദ് റിലീസായാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുക്കുന്ന ആട് 3 മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റവുമധികം കാത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസ് ചിത്രമെന്ന നിലയില് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇറാന്-ഇസ്രയേല് യുദ്ധം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ആഗോള തലത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ തങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും, ഒട്ടേറെ പ്രേക്ഷകർ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുമായി തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും നിർമാതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിഗണിച്ച ശേഷം, ഇപ്പോൾ വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മലയാള സിനിമക്ക് ഒപ്പം നിന്ന് കൊണ്ട്, പറഞ്ഞ തീയതിയിൽ തന്നെ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് തങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്നും അവർ അറിയിച്ചു.
പ്രേക്ഷകരുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയുമാണ് ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിനെയും തങ്ങളെയും വളർത്തിയത് എന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സമയത്ത് അവരിലേക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവും വിനോദവും എത്തിക്കാനാണ് തങ്ങളുടെ ശ്രമം എന്നും മിഥുന് മാനുവല് തോമസ്, വിജയ് ബാബു, വേണു കുന്നപ്പിള്ളി എന്നനിവർ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ കുറിപ്പിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തമാശ നിറഞ്ഞ മുഹൂര്ത്തങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഫാന്റസിയും കോര്ത്തിണക്കികൊണ്ടാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുക. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലറില് അത്തരം സൂചനകള് നല്കുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നും ട്രെയിലറില് കാണാം.
മലയാളത്തിലെ ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ 2018 , ബോക്സ് ഓഫിസില് 50 കോടിക്ക് മുകളില് നേടിയ മാളികപ്പുറം, രേഖാചിത്രം തുടങ്ങിയവയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കാവ്യാ ഫിലിം ആണ് ആട് 3 നിര്മിക്കുന്നതെന്നത് പ്രത്യേകതയാണ്. അതേസമയം 22 ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ച ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ 23-ാമത്തെ ചിത്രമാണ് ആട്3.
ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്.
ആട് ഒരു ഭീകരജീവിയാണ്, ആട് 2 എന്നിവയിലെ കഥാപാത്രങ്ങള് ആട് 3യിലും എത്തുന്നുണ്ട്. ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ് എന്ന ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈനിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന് ഇനി ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പും അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്, മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്, എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ,
ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ഭരതൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്ണു ആർ ദേവ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്), വരികൾ- മനു മൻജിത്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വര്ഗീസ്, ഡിഐ ഹ്യൂസ് & ടോൺസ് കളർ ഹബ് കളറിസ്റ്റ്- ഷൺമുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ് - കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ.
