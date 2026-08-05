ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, യാത്ര പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു; പ്രദീപ് റാവത്തിന്റെ ഓര്മകളില് മെക്കാർട്ടിൻ
പ്രദീപ് സിംഗ് റാവത്തിൻ്റെ വിയോഗ വേളയിൽ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ മെക്കാർട്ടിൻ, ചൈന ടൗൺ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിലെ ഓർമകൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 3:50 PM IST
അക്കി വിനായക്
മികവുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ സംബന്ധമാക്കിയ അഭിനേതാവ് പ്രദീപ് സിംഗ് റാവത്ത് ഇന്നലെയാണ് നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത്. ഗജനി, ലഗാൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ കരുത്തുറ്റ വേഷങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ താരം മലയാളത്തിൽ ചുരുക്കം ചില സിനിമകളിൽ മാത്രമാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ചൈന ടൗൺ.
ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷം മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റാഫി മെക്കാർട്ടിൻ കൂട്ടുകെട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ചൈന ടൗൺ. മോഹൻലാലും ജയറാമും ദിലീപും ഒന്നിച്ച ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ കഥാപാത്രമായാണ് പ്രദീപ് സിംഗ് റാവത്ത് അഭിനയിച്ചത്. മൂന്ന് കരുത്തുറ്റ നായകൻമാർക്ക് ഒത്ത വില്ലൻ. ഒരുപക്ഷേ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോയാൽ മലയാളത്തിലെ മൂന്ന് സൂപ്പർ താരങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് സംവിധായകർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു.
ഗജനി എന്ന ചലച്ചിത്രം തന്നെയാണ് പ്രദീപ് സിംഗ് റാവത്ത് എന്ന നടനെ ഒരു ഓപ്ഷനായി ചിന്തിക്കാൻ സംവിധായകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. നിരവധി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പേരുകളിൽ ഒന്നുമാത്രമായിരുന്നു പ്രദീപ് സിംഗിൻ്റേത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തോട് അടുക്കുംതോറും വില്ലൻ വേഷം ആര് ചെയ്യും എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദീപ് സിംഗ് റാവത്തിനെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയി ലൊക്കേഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് നിർമാതാവ് ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരായിരുന്നു.
പ്രദീപ് സിംഗ് റാവത്തിൻ്റെ വിയോഗ വേളയിൽ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ മെക്കാർട്ടിൻ, ചൈന ടൗൺ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിലെ ഓർമകൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു.
ഗജനി സിനിമയിലെ ഡബിൾ റോൾ വില്ലൻ
"അതുതന്നെയാണ് ചൈനാ ടൗൺ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ വേഷത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആലോചിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രൗദ്രഭാവമുള്ള വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ കണ്ട് ഭയന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ ഗൗരവക്കാരനായ ഒരു റഫ് മനുഷ്യനായിരിക്കുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. സെറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ സെറ്റിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഉടനെ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. മുൻ പരിചയം ഉള്ള ആളുകളെപ്പോലെ തമാശകൾ പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്തൊരു സിമ്പിൾ മനുഷ്യൻ",മെക്കാർട്ടിൻ പറഞ്ഞു.
"സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നാൾ പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയെപ്പോലെ പ്രദീപ് സിംഗിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. ഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അദ്ദേഹം ഹോട്ടലിലേക്ക് മടങ്ങുമായിരുന്നില്ല. തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടും. ചൈനാടൗൺ എന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം അഭിനയിച്ച രംഗം ആ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിൽ ഉടനീളവും, ഇപ്പോഴുള്ള ഓർമകളിലും പ്രമാദം ആണ്", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
ഡയലോഗ് കേട്ടതും ജയറാം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ വീണു. ദിലീപ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ ഓടി. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പ്രദീപിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ആ ഷോട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല. ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രദീപിൻ്റെ ഡയലോഗ് പറയാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നായകന്മാർ തുപ്പിടു ആലോചിച്ച് ചിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പ്രദീപ് സിംഗ് സ്വയം ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ ഷോട്ട് എടുത്തത്", മെക്കാർട്ടിൻ ഓർമകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു.
ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഡയലോഗ് പറയുന്ന മാജിക്
മലയാളം ഡയലോഗുകൾ ഹിന്ദിയിൽ വലിയ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതി പ്രദീപ് സിംഗ് റാവത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. പക്ഷേ ലുക്കിങ് പോയിൻ്റ് മാറാതെ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഡയലോഗ് പറയുന്ന മാജിക് തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് സംവിധായകൻ മെക്കാർട്ടിൻ വിശദീകരിച്ചു. എഴുതിയ ഡയലോഗുകൾ നോക്കി വായിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുകയേയില്ല. അനുഭവസമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ മികവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാം. ഒറ്റ ടേക്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഷോട്ട് ഗംഭീരമാക്കിയാൽ സെറ്റിലുള്ള ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കയ്യടിക്കും. ഇതുകണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ചൈന ടൗണിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആരും മറക്കാൻ ഇടയില്ല.
നടി സ്രിൻ്റ ഞങ്ങളുടെ സംവിധായികയായി ചൈന ടൗണിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരായിരുന്നു ഡയലോഗുകൾ ഹിന്ദിയിൽ ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതി പ്രദീപിന് വേണ്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിന്നിരുന്നത്. ഡയലോഗുകൾ ട്രാൻസിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും സ്രിൻ്റയായിരുന്നു. മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തോട് മുഖത്തോട് മുഖം ചേർന്ന് പ്രദീപ് ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അന്ന് ഡയലോഗുകൾ എഴുതി മോഹൻലാലിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
ജയ് ജയ് ഗൗഡാജി
സുരാജിൻൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗ്. നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ പോലും ഈ സിനിമ ഡയലോഗ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് സിനിമ ചെയ്തു പോയപ്പോൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ ഡയലോഗ് ആണിത്. പക്ഷേ ആ സീൻ മെച്ചപ്പെടുന്നതിൽ പ്രദീപ് സിംഗിൻ്റെ പിന്തുണ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രദീപ് സിംഗിൻ്റെ കഥാപാത്രം ജാഥയായി കടന്നുവരുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിൻ്റെ കഥാപാത്രവും സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നു. റോഡിൽ ഇരുവശത്തു നിൽക്കുന്ന ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കഥാപാത്രത്തിന് ജയ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സുരാജിൻ്റെ കഥാപാത്രം തനിക്ക് ജയ് വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രദീപിൻ്റെ കഥാപാത്രം രൂക്ഷമായി ഒന്നു നോക്കുന്നു. ഉടൻതന്നെ ഒന്നുമറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ സുരാജ് ജയ് ജയ് ഗൗഡ ജി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ചിരിപ്പിച്ച സീൻ.
അന്ന് ആ സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ജൂനിയർ ആർട്ടിസുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ പ്രദീപാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ സീൻ പൊലിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. ഒരുപാട് ആൾക്കൂട്ടം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു നോട്ടത്തിന് കുറച്ചുകൂടി തീക്ഷ്ണത ഉണ്ടാവുക- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരി.
ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് യാത്ര പറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ
പ്രദീപ് സിംഗ് റാവത്ത് എന്നല്ല ഏതൊരു അഭിനേതാവും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും റാഫി മെക്കാർട്ടിൻ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് അവസാനിച്ച് യാത്ര പറയുന്നത് വളരെ വേദനയോടെ ആയിരിക്കും. അത് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ സെറ്റിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അത്രയും രസകരമാണ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ചിത്രീകരണം.
ചൈനാ ടൗൺ എന്ന സിനിമയിലെ സുമോ ഗുസ്തിക്കാരനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊരു ചെറിയ പയ്യനാണ്. കുട്ടികളുടെ മനസ്സാണ് അയാൾക്ക്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ അവൻ കരഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പപ്പടം വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പപ്പടവും വെളിച്ചെണ്ണയും ഒക്കെ കൊടുത്തതാണ് ഞങ്ങൾ അയച്ചത്. മാത്രമല്ല ലാലേട്ടൻ അവന് ഒരു സ്വർണ മാലയും സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.
പ്രദീപ് സിംഗും കണ്ണിൽ ഈറനണിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് കാറിലേക്ക് കയറിയത്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം അവസാനമായി എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം... ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം മാജിക് കാണിക്കും. ഈ പ്രദീപ് സിംഗും അത്യാവശ്യം മാജിക് പൊടിക്കൈ നമ്പറുകൾ ഒക്കെ കാണിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ പഠിച്ചെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകളിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. മാജിക് പഠിക്കാൻ വരും എന്നു പറഞ്ഞാണ് നിറകണ്ണുകളോടെ അദ്ദേഹം യാത്രയായത്. പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ സാധിച്ചില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി. ആത്മാവിന് ശാന്തി നേരുന്നു.. സംവിധായകൻ മെക്കാർട്ടിൻ പ്രതികരിച്ചു.