ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സിനിമയുടെ പുതിയ വഴി; 'ട്രിപ്പിൾ ഡെക്കർ' വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ കൃഷ്ണനുണ്ണി മംഗലത്ത്
ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ പുതുമുഖങ്ങളെ അണിനിരത്തി ഒരുക്കിയ 'ട്രിപ്പിൾ ഡെക്കർ' സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ കൃഷ്ണനുണ്ണി മംഗലത്ത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 3:09 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് പുതുമയേറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും വേദിയാകുകയാണ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത 'ട്രിപ്പിൾ ഡെക്കർ' എന്ന ചലച്ചിത്രം. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ പുതുമുഖങ്ങളെ അണിനിരത്തി ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം, ആശയത്തിൻ്റെ മികവും ആവിഷ്കാരത്തിലെ വ്യത്യസ്തതയും കൊണ്ട് ഇതിനോടകം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മംഗലത്തിൻ്റെ മകൻ കൃഷ്ണനുണ്ണി മംഗലത്താണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് കൃഷ്ണ പൂജപ്പുരയും. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ കൃഷ്ണനുണ്ണി മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സിനിമകളുടെ സാധ്യത
ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സിനിമ എന്ന സാധ്യത പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതാണ് ട്രിപ്പിൾ ഡെക്കർ. സമാന്തര സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും ഐഎഫ്എഫ്കെ പോലെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരാനുള്ള വഴികൾ തേടിയിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ഒരു സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യധാര ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് എളുപ്പം കടന്നുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഐഎഫ്എഫ്കെയുടെ മലയാളം ടുഡേ വിഭാഗത്തിലൂടെയാണ് സ്വതന്ത്ര സിനിമയുടെ യഥാർഥ സാധ്യതകൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജിസൺ ഐസക് തോമസ്, ബാബു സേനൻ ബ്രദേഴ്സ്, കൃഷാന്ത്, വിപിൻ അറ്റ്ലി തുടങ്ങിയ സംവിധായകർ ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായവരാണ്. ഇവരുടെ സിനിമകളാണ് എൻ്റെയും പ്രചോദനം. ആട്ടം, ആവാസവ്യൂഹം, ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമകൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു മുഖ്യധാര സിനിമയുടെ വലിയ ബഡ്ജറ്റുകൾ ഇതിന് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും, സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടാൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇന്ന് തുറന്നുകിട്ടുന്നുണ്ട്.
ട്രിപ്പിൾ ഡെക്കർ ഒരു പൂർണമായ ആർട്ട് സിനിമയല്ല
ട്രിപ്പിൾ എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണമായും ഒരു ആർട്ട് മൂവി എന്ന ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ലഭ്യമായ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കുറച്ചുകൂടി കൊമേഴ്സ്യൽവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം, സിനിമ ആസ്വാദനത്തിനപ്പുറം ഒരു ആഘോഷം കൂടിയാണല്ലോ. നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച കൃഷ്ണ പൂജപ്പുര സാറാണ് ഈ ചിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി കൂടി ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പുതുമയുള്ള ഒരു സിനിമാ അനുഭവം പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഞാൻ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മുന്നോട്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണ പൂജപ്പുര സാർ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സിനിമ ചെയ്താലോ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. കേരളകൗമുദിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്നിൻ്റെ ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സിനിമയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒരു കഥ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത്. നോൺ-ലിനിയർ രീതിയിൽ കഥ പറയുന്ന സിനിമയായതുകൊണ്ട് തിരക്കഥയിൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തുനിഞ്ഞില്ല. വളരെ ലളിതമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ തിരക്കഥ എഴുതിയാലേ സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അനുഭവസമ്പത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു.
പ്രമേയവും അഭിനേതാക്കളും
തനു, നിത്യ, സിനാൻ എന്നീ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ കഥാപുരോഗമിക്കുന്നത്. നോൺ-ലീനിയർ രീതിയിലാണ് സിനിമ പറഞ്ഞുപോകുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നവരെല്ലാം പുതുമുഖങ്ങളാണ്. ഓഡിഷനിലൂടെ കുറച്ചു അഭിനേതാക്കളെ കണ്ടെത്തി, ബാക്കിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ അധ്യാപകനും ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ലെയറുകൾ ഉള്ള മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയ്ക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഡെക്കർ എന്ന പേര് നൽകിയത്. ഈ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഒരു ദിവസത്തെ കഥയാണ് ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷം ലഭിക്കുന്ന നല്ല നിരൂപണങ്ങൾ എന്നിലെ സംവിധായകന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് പകരുന്നത്.
അഖിൽ ശ്രീകുമാരൻ, വൈഷ്ണവി, ഗൗരി കുട്ടി എന്നിവരാണ് ട്രിപ്പിൾ ഡക്കർ എന്ന സിനിമയിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനുണ്ണി തന്നെയാണ്.
അച്ഛൻ്റെ മേൽവിലാസം
അച്ഛൻ്റെ പേരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽമാത്രം എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആരുടെ പിൻബലം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതുന്ന തിരക്കഥയ്ക്ക് കൃത്യമായ ആശയമൂല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതു രീതിയിലും ഒരു സിനിമ ചെയ്യാം. സാങ്കേതികമായി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണ്, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അത് നമുക്ക് മറികടക്കാനാകും. 'ട്രിപ്പിൾ ഡെക്കറി'ന് ശേഷം ഒരു മുഖ്യധാര കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ, ആ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട്.
നേരിടേണ്ടിവന്ന പ്രതിസന്ധികള്
ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രശ്നം, ഒന്നിലധികം ലൊക്കേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളാണ് ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ടത്. പ്രതിസന്ധികൾ ഏതൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക കാര്യമാണ്. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞകാലത്തെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മധുരിക്കുന്ന ഓർമകളായി മാറുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൊന്മുടി മുതൽ അമ്പൂരി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. ഇതുകൂടാതെ കൊച്ചിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഞങ്ങൾ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൃഷ്ണ പൂജപ്പുര എന്ന തിരക്കഥാകൃത്ത്
കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഏറെ ആസ്വദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള 'ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ്സ്', 'ഇവർ വിവാഹിതരായാൽ' തുടങ്ങിയ നിരവധി ഹിറ്റ് സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച സീനിയർ തിരക്കഥാകൃത്താണ് കൃഷ്ണ പൂജപ്പുര. അങ്ങനെയൊരാളുടെ അനുഭവസമ്പത്ത് താരതമ്യേന പുതുമുഖമായ എനിക്ക് വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്തു. നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തുകയും ശരികളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. പ്രായവ്യത്യാസവും പരിചയസമ്പത്തും നോക്കാതെ, ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇരുത്തി ഒരു സിനിമ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി തികച്ചും മാതൃകാപരമാണ്.
ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സിനിമകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ
ഒരു ആശയം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ സിനിമ എത്ര വരുമാനം തിരികെ തരും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകണം. അതിനുള്ളിൽനിന്ന് സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ചുരുക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്കരമായ ദൗത്യം. ബഡ്ജറ്റ് കൂടുന്തോറും സിനിമയുടെ നഷ്ടസാധ്യതയും വർധിക്കും. സ്വതന്ത്ര സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് ലാഭേച്ഛയോടെ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് പണം മുടക്കിയ ആളിന് ആ മുടക്കുമുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത സിനിമയെക്കുറിച്ച് അവർക്കും നമുക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ. പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ല എലമെൻ്റ് ചിത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും പിന്തുണ നൽകും. പക്ഷേ ഒരു മുഖ്യധാര സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. നിലവിൽ 'ട്രിപ്പിൾ ഡെക്കർ' മനോരമ മാക്സിലാണ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോജക്ട് ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്.
ആദ്യ സിനിമ
ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഞാൻ സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് വെറും പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ ചിത്രം ചെയ്തത്. 'ട്രാസിഷൻ' എന്നായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പേര്. മധുരയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമായാണ് ആ ചിത്രം ചിത്രീകരിച്ചത്.
ചെന്നൈ തമിഴ്നാട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ചിത്രത്തിന് പ്രത്യേക പരാമർശം ലഭിച്ചു, ചമ്പൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും കിട്ടി. സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് സിനിമ ചെയ്തെടുത്തത്. സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മുഴുവൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഡബ്ബിങ്ങിനു വേണ്ടി റൂമിനുള്ളിൽ മെത്തകൾ കൂടുപോലെ കൂട്ടിവെച്ച്, മുട്ടയുടെ പാക്കിങ് വരുന്ന പ്രത്യേക പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സൗണ്ട് പ്രൂഫ് സംവിധാനം ഞങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ആദ്യചിത്രം എടുത്തത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബഡ്ജറ്റും പരിചയസമ്പന്നനായ തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ പിന്തുണയും ഒത്തുവന്നു.
Also Read: വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്, പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ്; മൈസ സെറ്റിലെ അപകടത്തെ കുറിച്ച് രശ്മിക മന്ദാന