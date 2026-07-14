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പരീക്ഷണ ചിത്രമല്ല, മോഹൻലാലിനൊപ്പം വരുന്നത് മാസ്സ് എൻ്റർടെയ്നർ; സംവിധായകൻ കൃഷാന്ത്

ഛോട്ടാ മുംബൈ പോലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാ അർഥത്തിലും ആഘോഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്ന് നിർമാതാവ് മണിയൻപിള്ള രാജു

MOHANLAL KRISHAND MOVIE
കൃഷാന്ത്, മോഹൻലാല്‍, മണിയന്‍പിള്ള രാജു (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 1:02 PM IST

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പുരുഷ പ്രേതം, സംഭവവിവരണം നാലരസംഘം, മസ്തിഷ്ക മരണം തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണാത്മക ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനായ സംവിധായകൻ കൃഷാന്ത് അടുത്തതായി മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി പുതിയ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം ഛോട്ടാ മുംബൈക്ക് ശേഷം മണിയൻപിള്ള രാജു നിർമിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ടിക്കി ടാക്ക, മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്തായ നിയോഗ് കൃഷ്ണയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയും തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇതൊരു ഛോട്ടാ മുംബൈ മോഡൽ ചിത്രമല്ല

ഛോട്ടാ മുംബൈ പോലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാ അർഥത്തിലും ആഘോഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്ന് നിർമാതാവ് മണിയൻപിള്ള രാജു വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഇതൊരു ഛോട്ടാ മുംബൈ പോലൊരു ചിത്രം അല്ല എന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് നിയോഗ് കൃഷ്ണ എക്സില്‍ കുറച്ചു. നിർമാതാവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊരു ഛോട്ടാമുംബൈ മോഡൽ സിനിമ എഴുതുന്നു എന്നല്ല, സിനിമയുടെ എൻ്റർടെയ്ന്‍മെൻ്റ് സ്വഭാവമാണ് വിശദീകരിച്ചത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് ആഘോഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രം. തൻ്റെ മുൻപുള്ള സിനിമകളുടെ മാതൃകയിൽ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമല്ല മോഹൻലാൽ സിനിമ എന്ന സംവിധായകൻ കൃഷാന്ത് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞവർഷം പകുതിയോടെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചത്. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ സിനിമ എഴുതുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിരവധി ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പ്രാഥമിക ചർച്ചയിൽ തന്നെ മോഹൻലാൽ താല്പര്യ പ്രകടിപ്പിച്ചതായും സംവിധായകൻ വെളിപ്പെടുത്തി. തൻ്റേതായി അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ മസ്തിഷ്ക മരണം, ഇനി പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന സംഘർഷക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പരീക്ഷണാത്മക ചിത്രങ്ങളാണ്. ഞാനൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ അതൊരു പരീക്ഷണാത്മക ചിത്രമായിരിക്കും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ട്. അതിനെ തെറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ ഫിലിമോഗ്രാഫി അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ മോഹൻലാലിനെ പോലൊരു നടൻ്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടിയശേഷം ഒരു പരീക്ഷണാത്മക ചിത്രം ഒരുക്കാൻ ഞാൻ തയാറല്ല. അതൊരു റിസ്ക് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിലവിലുള്ള സ്റ്റാർഡം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നല്ല കോമേഴ്സിൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ചിത്രം. എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം. നമ്മൾ പരീക്ഷണാത്മക ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും കാണണം എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പലപ്പോഴും അത്തരം പരീക്ഷണാത്മക ചിത്രങ്ങൾ ഒതുങ്ങി പോകാറുണ്ട്. ഒരു മോഹൻലാൽ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ആശയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സിനിമയുടെ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് പല റൂമറുകളും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും. ഡിക്ടറ്റീവ് കോമഡി ജോണറിൽ പെടുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആധികാരിക വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടാൻ സാധിക്കില്ല- കൃഷാന്ത് പറഞ്ഞു.

ഡാർക്ക് കോമഡിയും വിദേശ നിലവാരത്തോട് ഉപമിക്കാവുന്ന മേക്കിങും കൃഷാന്ത് സിനിമകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരുപാട് അർഥവത്തായ കാര്യങ്ങൾ കൃഷാന്ത് സിനിമകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും അതിനെ സമീപിക്കുന്ന രീതി കൊണ്ട് കൃഷാന്ത് സിനിമകൾ മാതൃകകളാണ്.

ഒരുക്കാനിരിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ സിനിമ പൂർണമായും ഒരു എൻ്റർടെയ്നറാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് യാതൊരു പരീക്ഷണ സ്വഭാവവും ഇല്ല. എന്നാൽ തൻ്റെ മുൻപുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സമൂഹത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന പല ആശയങ്ങളും മനസ്സിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് കൃഷാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

വിമർശനാത്മകമായ ആശയങ്ങൾ തൽക്കാലം താൻ സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എമ്പുരാൻ അടക്കമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സത്യത്തിൽ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയപരമായ ആശയങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഭയമാണ്. ആശയങ്ങളെ കോമൺസെൻസോടുകൂടി സമീപിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഭയമുണ്ട്. ആരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്‍റെ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യില്ല. സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി, മതം, വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാനസികാവസ്ഥ, അധികാര ശ്രേണിയിലുള്ള കളികൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്‍റെ സിനിമകളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്- കൃഷാന്ത് പറയുന്നു.

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