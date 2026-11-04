'മമിത വേണ്ടെന്ന് നായകനും നിര്മാതാവും പറഞ്ഞു; ഇപ്പോള് പിടിച്ചാല് കിട്ടാത്ത നായികയായി, ഇന്ന് ആ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും'; കമല്
മമിത ബൈജുവിനെ വച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സംവിധായകന് കമല്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 1:47 PM IST
തെന്നിന്ത്യന് മുഴുവന് വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുള്ള താരമാണ് മമിത ബൈജു. ബാലതാരമായി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിയ താരത്തിന്റെ വളര്ച്ച ഞൊടിയിടയിലായിരുന്നു. ചെറിയ വേഷങ്ങളില് തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളില് വേഷമിട്ട മമിതയുടെ കരിയര് തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത് 'പ്രേമലു' എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു. എന്നാല് മമിതയെ കുറിച്ച് സംവിധായകന് കമല് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
മമിത ബൈജുവിനെ വച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നായകനും നിർമാതാവും സമ്മതിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ആ പ്രോജക്ട് തന്നെ നടക്കാതെ പോയെന്നുമാണ് സംവിധായകന് കമലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്.
'ഖൊ ഖൊ' എന്ന സിനിമയിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ മമിത വലിയ സ്റ്റാറായി മാറുമെന്ന് തനിക്കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് ഇക്കാര്യം നിര്മാതാവിനും നായകനും മനസിലാകാതെ പോയെന്നും സംവിധായകന് തുറന്നു പറഞ്ഞു. പോർട്രെയൽസ് ബൈ ഗദ്ദാഫി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് കമൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
കമലിന്റെ വാക്കുകള്
"പുതിയ ജനറേഷനിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് മമിത. അതിപ്പോഴല്ല ആ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്റെ നടക്കാതെ പോയ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട്. അത് നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറിപ്പോയതാണ്. അന്ന് മമിത അഭിനയിച്ച ‘ഖോ ഖോ’ കണ്ട് എനിക്ക് ആ പടത്തിലെ മമിതയുടെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിലെ ആ സ്പിരിറ്റൊക്കെയുണ്ടല്ലോ, അസലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി.
'ഖോ ഖോ' കണ്ടിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറായി നായികയായി അഭിനയിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്റെ തീരുമാനം ഹീറോയോടും പ്രൊഡ്യൂസറോടൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവർക്ക് അത്ര പുതുമുഖമായിട്ടുള്ള നായിക പോരാ, കുറച്ചുകൂടി വലിയ നായിക വേണം എന്ന് ഹീറോ അടക്കം പറഞ്ഞു.
ഈ കുട്ടി നാളെ ഭാവിയിൽ വലിയൊരു നായികയാവും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ 'സൂപ്പർ ശരണ്യ' കാണുന്നത്. എനിക്ക് മമിതയെ തന്നെ നായികയായിട്ട് മതിയെന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു.
നമുക്ക് നായകനെ കൊണ്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ മമിതയെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. പ്രൊഡക്ഷന് സൈഡില് നിന്നും അവരെ വിളിച്ചു. ഞാൻ മമിതയോട് ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും അവർക്കും അവരുടെ അമ്മയ്ക്കും ഈ കഥാപാത്രം ഇഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു.
വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് നായികമാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വർക്കായില്ല. കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഷേഡ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്റ്ററാണ്. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കാവുകയും ഭയങ്കര കൗതുകത്തോടുകൂടി കേൾക്കുകയുമായിരുന്നു. ഞാൻ കഥ പറയുമ്പോഴും നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിരിയുകയും ഡേറ്റ് ഒക്കെ നേരത്തെ പറയണമെന്ന് അവരുടെ അമ്മ പറയുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നായകനും പ്രൊഡ്യൂസറും, അവർ പോരാ വലിയ നായിക വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആനി അടക്കമുള്ള പുതുമുഖങ്ങളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ എന്റെ സിനിമയിൽ ഒരു നിർമാതാവോ പ്രത്യേകിച്ച് നടനോ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടോ ഈ കുട്ടിയെ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല.
അതിനുശേഷം മൂന്നാലു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ‘പ്രേമലു’ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവർ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത നായികയായി മാറി. ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് മമിതയെ വച്ച് ആ സിനിമ ചെയ്യാമായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും.
നായകനെക്കാളും പ്രാധാന്യം ഈ സിനിമയിൽ നായികയ്ക്കായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ. നായകന് ചെറിയ റോളാണ് ആ സിനിമയിലുള്ളത്. സ്ക്രീൻ സ്പേസും ക്യാരക്ടർ നോക്കുമ്പോഴും നായികയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണത്, എന്റെ തന്നെ തിരക്കഥയാണത്.",–കമലിന്റെ വാക്കുകള്.