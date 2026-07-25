'ഒരു പ്രതിഭാസം അസ്തമിക്കുകയാണ്'; പ്രേക്ഷകരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി തിരശ്ശീലയിലെ അണ്ണന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡാൻസ്
"വിജയ് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമിഴ്നാട് ജനതയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ അടുത്തകാലത്തൊന്നും ഒരു ഭരണ മാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിനിമ മേഖലയിലേക്കുള്ള വിജയ്യുടെ തിരിച്ചുവരവ് എന്ന ആരാധകരുടെ സ്വപ്നം ആസ്ഥാനത്താകും".
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 5:30 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം വിജയ് നായകനായി എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ജന നായകൻ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി. വിജയ് സിനിമകൾ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എക്കാലവും ആഘോഷങ്ങള് പതിവാണ്. പക്ഷേ ജന നായകന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊരു വിട്ടു പോയെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ആകില്ല. തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സംവിധായകൻ എച്ച്. വിനോദ് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നും സെൻസർ ബോർഡ് അല്ല വില്ലൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു സിനിമയുടെ റിലീസിനെ തടഞ്ഞത് എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ നൽകി. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങള് സംഭവിച്ചാലും ഒടുവിൽ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി.
ആദരീണയനായ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് എന്ന ടൈറ്റിൽ കാട് പ്രേക്ഷകർക്കും ആരാധകർക്കും നൽകുന്ന രോമാഞ്ചം ചില്ലറയല്ല. സിനിമ നല്ലതോ മോശമോ എന്ന ഘടകവും ഇവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ വിജയ് രാഷ്ട്രീയവഴിയെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ഇന്റര്നെറ്റിലൂടെ ലീക്കായ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ സമാന സ്വീകരണം തന്നെ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. മികച്ച ഒരു അഭിനേതാവല്ല, ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ സിനിമകളിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വിജയ് സിനിമകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ മനുഷ്യനെ സ്ക്രീനിൽ കാണാനുള്ള ഒരു കൊതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ഷനും ഡാൻസും പ്രേക്ഷകരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന അളവുകോൽ വളരെ വലുതാണ്. അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് തന്റെ സിനിമകളിലൂടെ വിജയ് നേടിയെടുത്തത്. അതുതന്നെയാണ് ജന നായകന്റെ എൻഡ് കാർഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ കണ്ണ് ഈറനണിയുന്നതും. ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹം എത്ര വില കൊടുത്താലും ലഭിക്കാത്ത കാലഘട്ടമാണിത്. ആ യുഗത്തിലാണ് കോടിക്കണക്കിന് ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കളങ്കവുമില്ലാതെ ദളപതി വിജയ് എന്ന് എഴുതി ചേർത്തത്. രണ്ടു വയസ്സു മുതൽ 90 വയസ്സുവരെയുള്ള ആരാധകരെ ഒരു ഹീറോ നേടിയെടുക്കുക നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഒരുപക്ഷേ എംജിആറിനും രജനീകാന്തിനും ശേഷം ഇത്രയധികം ജന പിന്തുണ ലഭിക്കുന്ന തമിഴ് സൂപ്പർതാരം വേറെയില്ല.
ഇനിയൊരു പക്ഷേ ഒരു പുതിയ വിജയ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഒരിക്കലും റിലീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടാകില്ല. വിജയ് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമിഴ്നാട് ജനതയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ അടുത്തകാലത്തൊന്നും ഒരു ഭരണ മാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിനിമ മേഖലയിലേക്കുള്ള വിജയ് യുടെ തിരിച്ചുവരവ് എന്ന ആരാധകരുടെ സ്വപ്നം ആസ്ഥാനത്താകും. മുഖ്യമന്ത്രിയായെങ്കിലും സിനിമകൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം തമിഴ് ജനതയുടെയും ആവശ്യം. ജന നായകൻ എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസിനു ശേഷം പ്രേക്ഷകപ്രതികരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണിത്.
കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി വിശേഷം പരിശോധിച്ചാലും വിജയ്യോളം ആരാധനാപാത്രമായ മറ്റൊരു അന്യഭാഷ താരമില്ല. തമിഴ്നാട് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം തന്നെയാണ് വിജയ് ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന ബിസിനസ് മാർക്കറ്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു അന്യഭാഷ സിനിമ ആരുടേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേറെ ഉത്തരം ഇല്ല. ഒരുകാലത്ത് തിരുവനന്തപുരം ആയിരുന്നു വിജയ്യുടെ കോട്ടയെങ്കിൽ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധക സാമ്രാജ്യ അംശങ്ങളുണ്ട്. വിജയ് സിനിമകൾ റിലീസ് ആവുക എന്നാൽ മലയാളികൾക്ക് ആഘോഷ സമാനമാണ്. കാലഘട്ടം മാറിയപ്പോൾ ഫാൻസ് ഷോകൾ, ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കേരളത്തിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും, വിജയ് സിനിമകളുടെ റിലീസ് ആഘോഷങ്ങൾക്കും, ആരാധകരുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾക്കും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. 2007 റിലീസ് ചെയ്ത പോക്കിരിയുടെ അതെ ആഘോഷ നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് 2026 ൽ ജന നായകന്റെ റിലീസ് വേളയിലും കാണാൻ സാധിച്ചത്. മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിച്ചു വന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രത്തിന് പോലും ഇത്രയധികം ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത തിരിച്ചറിയണം.
മലയാളികളുടെ വിജയ്
1994ൽ റിലീസ് ചെയ്ത 'രസികൻ', 95ൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ 'പൂവേ ഉനക്കാക' തുടങ്ങിയ സിനിമകളാണ് വിജയ്യെ മലയാളി മക്കൾക്ക് പ്രിയങ്കരനാക്കിയത്. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫിസിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 1998ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'തുള്ളാതെ മനവും തുള്ളും' എന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിലെ മുൻനിര താരങ്ങളുടെ നിരയിലേക്ക് തമിഴ് താരമായ വിജയ് യെ പ്രേക്ഷകർ കൈപിടിച്ചു കയറ്റി. രജനീകാന്തിനും കമൽഹാസനും വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൽ അവരെ മറികടന്ന് വിജയ് പ്രത്യേക സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി. പിന്നീട് ബാദ്രി എന്ന ചിത്രം റിലീസ് ആകുന്നത് വരെ ഓക്കേ ഓക്കേ എന്ന ഭാവമായിരുന്നു വിജയ്യോട് മലയാളികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 'ഷാജഹാൻ' എന്ന ചിത്രം മലയാളികൾ നൽകിയ സ്നേഹം വിട്ടുകളയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ നിരവധി സിനിമകൾ എത്തിയെങ്കിലും, 'ഗില്ലി','പോക്കിരി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ പകരക്കാരനല്ലാത്ത താരമായി വിജയിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. 'തുപ്പാക്കി' എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് വേളയിൽ ആരാധകരുടെ തിക്കുംതിരക്കും കാരണം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ സ്തംഭിച്ച ചരിത്രമുണ്ട്.
ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് വിശദീകരണം നൽകിയത് പ്രശസ്ത സിനിമ നിരൂപകനും എഴുത്തുകാരനും,ദേശീയ ചലച്ചിത്ര രചനാ വിഭാഗം ജൂറിയുമായ എ ചന്ദ്രശേഖർ ആണ്.
വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശം
"വിജയ്യുടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന പല സീനുകളും പല ഡയലോഗുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. നടൻ വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം രജനീകാന്തിനെ ചുവടുപിടിച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. രജനികാന്ത് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിജയ്യിക്ക് വഴികാട്ടി ആയിട്ടുള്ളത്. രജനിയുടെ പല സിനിമകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പല ഡയലോഗുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു തടവ സൊന്നാൽ 100 തടവ സൊന്ന മാതിരി, ലേറ്റായി വന്താലും ലേറ്റസ്റ്റാ വരു വേൻ, തുടങ്ങിയ സുപ്രസിദ്ധ ഡയലോഗുകൾ ഒക്കെ അതിനുദാഹരണമാണ്. രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശം വൈകിയപ്പോൾ അല്പം താമസിച്ചാലും ഞാൻ ഉറപ്പായും വരും എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചന നൽകിയതാണ് ലേറ്റ വന്താലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി വരുവേൻ എന്ന പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗ്. ഒടുവിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൻ ഇറങ്ങും എന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയശേഷം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻനിർത്തി രജനി പിന്മാറുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പാർട്ടി വരെ രൂപീകരിച്ചിട്ട് പിരിച്ചുവിട്ടു", എ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
"പുതിയ കാലത്തിൽ സിനിമയുടെ ഗ്ലാമർ കൊണ്ട് മാത്രം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശോഭിക്കാൻ ആകുമോ എന്ന സംശയം രജനിക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും. ജയലളിത, എംജിആർ, എൻ ടി രാമറാവു തുടങ്ങിയവരുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് വിഭിന്നമാണ്. അവർ സിനിമ പോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്തു എങ്കിലും, അക്കാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്റലക്ച്വൽ നിലവാരം എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതായി ഉണ്ട്. അക്കാലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് പോലുള്ള വിവരസാങ്കേതിക ഒന്നും തന്നെയില്ല. ലോകത്തെ നോക്കി കാണാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ലോക പരിചയമുണ്ട്. ഒരു നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ രജനീകാന്ത് നടന്നുപോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിനടിയിലെ മണ്ണെടുത്ത് ജനങ്ങൾ നെറുകിൽ വച്ചേക്കാം. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിന് രജനി ശോഭിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ മറിച്ചു ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. രജനിയുടെ താരപദവി വോട്ടുകളായി മാറുമോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ചോദ്യചിഹ്നമായി" എ ചന്ദ്രശേഖർ വിശദീകരിച്ചു.
"ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം വിജയുടെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിജയ് പങ്കെടുക്കുന്ന റാലികളിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. എത്തിച്ചേരുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിജയ് എന്ന നടനെ കാണാനാണ് വരുന്നത്. സിനിമ കരിയർ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ച് രാഷ്ട്രീയം തെരഞ്ഞെടുത്തത് . ആരാധന വോട്ടായി മാറുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
വിജയ് വലിയ താരമായത് അടുത്തകാലത്താണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ താര പദവി ഉണ്ടായിരുന്നു രജനിക്കും കമൽഹാസനും. കമൽഹാസന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ മക്കൾ നീതിമണ്ഡ്രം ഇലക്ഷനിൽ നിന്നാൽ ജയിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കമലിന് പോലും ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പിന്മാറിയത്. പാർലമെന്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുവട് മാറ്റവും രാജ്യസഭാ എംപി ആകാനുള്ള തീരുമാനവും ആ ഒരു സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ്" എ ചന്ദ്രശേഖർ വിശദീകരിച്ചു.
താരത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ
മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം കണ്ട വിജയ് ച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് 'സച്ചിൻ'. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം റീ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമയും ഇതുതന്നെ. വിജയ് ക്കൊപ്പം ജനീലിയ ഡിസൂസ, വടിവേലു എന്നിവരായിരുന്നു പ്രധാന താരങ്ങൾ. ഊട്ടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറഞ്ഞ ക്യാമ്പസ് ചിത്രം മികച്ച ഗാനങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂടി സമ്പന്നമായിരുന്നു. വിജയ് എന്ന അഭിനേതാവിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ആ ചിത്രത്തിലൂടെ ലഭിച്ചത്. 'മെർസൽ', 'തെരി' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ വിജയ് ജോണർഷിഫ്റ്റ് നടത്തിയെങ്കിലും 'സച്ചിനും' 'പോക്കിരി'യും പോലെയുള്ള സിനിമകളാണ് പ്രേക്ഷകർ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്.
'സച്ചിൻ' എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
സച്ചിന് എന്ന സിനിമ സംഭവിച്ചത്
സച്ചിൻ എന്ന സിനിമയും ആ കഥാപാത്രവും നടൻ വിജയിയെ മനസ്സിൽ കണ്ട് എഴുതിയതല്ല എന്ന് സംവിധായകൻ ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ വിശദീകരിച്ചു.
"ഓഷോയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം വായിക്കുമായിരുന്നു. ജീവിതത്തെ മറ്റൊരു ആഗിളിൽ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഓഷോയുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടെൻഷനും ബാധിക്കാതെ പുഞ്ചിരിയോടെ മുന്നോട്ടുപോവുക. മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനു ജീവിക്കണം. നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചറിവ് സച്ചിൻ എന്ന കഥാപാത്രം മനസ്സിൽ ജനിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഒരു കോളേജ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി. അസാധാരണമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു യുവാവ്. അയാളുടെ പ്രണയവും കാഴ്ചപ്പാടും എല്ലാം അസാധാരണം. ഈയൊരു കഥാപാത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു കഥ എഴുതി. നിർമ്മാതാവ് കലൈപുളി എസ് താണുവിനോട് വിശദീകരിച്ചു. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ് നൽകി. ആ സമയത്ത് നടൻ വിജയുടെ ഒരു ഡേറ്റ് നിർമ്മാതാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു", സംവിധായകൻ ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ .
"അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗില്ലി, തിരുപ്പാച്ചി പോലുള്ള സിനിമകൾ വലിയ വിജയമായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിർമ്മാതാവ് സമാന രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങളുമായി വിജയ്യിയെ നിരന്തരം സമീപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പലരും കഥ പറയാൻ എത്തും. പക്ഷേ പകുതി പോലും കേൾക്കാതെ കഥപറയാൻ എത്തിയവരെയൊക്കെ വിജയ് തിരിച്ചയച്ചു. നിർമ്മാതാവ് കലൈപുളി എസ് താണുവിന് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം നിർമ്മാതാവ് കഥ കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകൾ ആണ് വിജയ് റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കഥകളിലും നല്ല ഹീറോയിസം ഉണ്ട്. നല്ല കഥയുണ്ട്. വിജയ് യിയെ പോലൊരു നടന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. മുൻ സിനിമകളുടെ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പല കഥകളും അദ്ദേഹം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"പക്ഷേ വിജയ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടർച്ചയായി കഥകൾ തിരസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. കാരണം അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിൽ കഥ പറയുന്ന മാസ് ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അർബൻ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് താൻ അകന്നു പോകുന്നു എന്ന സംശയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി. കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആയ നഗര കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രെൻഡ് മാറ്റാനായിരുന്നു വിജയ് ശ്രമിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് നിർമ്മാതാവ് വഴി എനിക്ക് വിജയ്യിയോട് കഥ പറയാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"അദ്ദേഹത്തോട് കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംവിധായകരോട് വിജയ്യെ കാണാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചു. കഥ പറയുമ്പോൾ വിജയ് ഒരു എക്സ്പ്രഷനും മുഖത്ത് കാണിക്കില്ല. ചിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ചുവരിനോട് കഥ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പോകൂ.. എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കൈ നീട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഷെയ്ഖ് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളും കൈനീട്ടാവൂ എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും ലഭിച്ചു", മഹേന്ദ്രന് പറഞ്ഞു.
"പലവിധ ചിന്തകളോട് ആണ് ഞാൻ വിജയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഗില്ലിയുടെ നൂറാം ദിവസത്തെ പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഈ സിനിമയുടെ ഹാങ്ങോവറിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോടാണല്ലോ ഞാൻ ഒരു ലൗ സ്റ്റോറി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഭയം തോന്നി. നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിച്ചെന്നു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട്സും ടീഷർട്ടും ഇട്ട് വിജയ് അടുത്തേക്ക് വന്നു. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈ നൽകി. അപ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ മനസ്സിൽ തകർന്നു. ഞാൻ ഹലോ വിജയ് എന്ന് സംബോധന ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ താങ്കളെ വിജയ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ.. അദ്ദേഹം വളരെ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു ഇല്ല അണ്ണേ.. അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം", സംവിധായകന് ഓര്ത്തു..
ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി..
"നിർവികാരമായാണ് വിജയ് കഥ കേൾക്കുക എന്നൊരു ധാരണ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വിജയ് ചിരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. കഥ പറയുന്ന വേളയിൽ ഒക്കെ അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു വന്നു കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അണ്ണാ നിങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി 10 മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ടിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത്. എനിക്കാണെങ്കിൽ കഥപറഞ്ഞു തുടങ്ങി 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാറിനോടാണ് ഞാൻ കഥ പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ മറന്നു പോയി. ഒരു സ്കൂൾ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലായിരുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക്", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"വിജയ് യോട് കഥ പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ നേരെ പോയത് നിർമാതാവിനെ ഓഫീസിലേക്ക് ആണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ വിജയ് നിർമ്മാതാവിനെ വിളിക്കുകയും ഈ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. നിർമാതാവിന് അത്ഭുതമായി. കാരണം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു മുൻനിര നായകൻ കഥ കേട്ട ഉടനെ തന്നെ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആലോചിച്ച ശേഷമാകും മറുപടി പറയുക. ഞാൻ നിർമാതാവിന്റെ ഓഫീസിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ജോൺ എന്ത് മായാജാലം ആണ് നിങ്ങൾ വിജയിയോട് കാണിച്ചത് എന്ന്" സംവിധായകൻ ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ ഓര്ത്തു.
"സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് വിജയ് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അണ്ണാ നിങ്ങൾ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടാണ് കഥ പറയുന്നത്. സച്ചിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ അംഗചലനങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അത്രയും അംഗ ചലനങ്ങൾ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഷോട്ടും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരണം. ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു സീനിയർ നടൻ ഒരു സീനിയർ സംവിധായകനോട് ഇങ്ങനെ പറയാം. എന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ്. എന്റെ പിതാവ് തമ്മിലുള്ള വിഖ്യാത സംവിധായകൻ മഹേന്ദ്രനാണ്. പക്ഷേ അച്ഛനോടുള്ള ബഹുമാനം മകനോട് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അച്ഛന്റെ കലാവാസന ചിലപ്പോൾ മകന് ഉണ്ടായി എന്നും വരില്ല. എന്നെപ്പോലൊരു പുതുമുഖ സംവിധായകനെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ വിജയ് യേ പോലൊരു നടൻ കാണിച്ച അർപ്പണബോധം മാതൃകാപരവും അഭിനന്ദനാർഹവും ആണ്" സംവിധായകന് ഓര്ത്തു.
"ഊട്ടിയിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം മുഴുവൻ. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള വുമൺസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ രണ്ട് ബസ് നിറയെ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വിജയിയെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. അവരുടെ എസ്കർഷൻ ട്രിപ്പിന് ഇടയിൽ എത്തിയതാണ്. പക്ഷേ അവർ വിജയോട് കാണിച്ച അഭിനിവേശം ഇന്നും എനിക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം വിജയയ്ക്ക് ആരാധകർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു. ഒരു മലയാളം നടനോടു പോലും ഇത്രയും സ്നേഹം കാണിക്കുമോ എന്ന് സംശയമാണ്", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"ചെറിയ രംഗങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊതുവേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇത്രയും വർഷത്തെ അഭിനയപരിചയം വിജയ് എന്ന നടന് ഉണ്ടല്ലോ. ഷോട്ട് റെഡിയാകുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് പക്ഷേ വിജയ് എന്റെ അടുത്ത് വരും. എന്റെ തോളിൽ പിടിച്ച് മാറ്റി നിർത്തും. അണ്ണാ ചെറുതോ വലുതോ.. സീൻ ഏതായാലും ഒരു മൊമെന്റിൽ പോലും ക്യാരക്ടർ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്തു കാണിച്ചു തന്നേ.. അതാണ് വിജയ്.. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്തു. ആ സിനിമയിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു തെറ്റ് ഊട്ടിയുടെ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കാൻ ഫോഗ് സെറ്റ് ചെയ്തതിനായിരുന്നു. പരിധിക്ക് അപ്പുറം പുകകൊണ്ട് പല രംഗങ്ങളും നിറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമ വലിയ വിജയമായി. ഊട്ടിയും ഫോഗും എല്ലാം അടുത്തകാലത്താണ് വിമർശനാത്മകമായത്. സിനിമയുടെ വലിയ വിജയത്തിനുശേഷം എന്റെ കുടുംബവുമായി വിജയ് ക്ക് നല്ല ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായി. ഇടയ്ക്ക് എന്റെ കുട്ടികളുമായി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. രണ്ടര മണിക്കൂർ സിനിമ കണ്ടില്ലേ.. അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും സച്ചിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചോ? വിജയ് എന്ന വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചോ? ആ സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണ്... വിജയ് പറയുന്നത് കേട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ ചിരിച്ചു", സംവിധായകന് വിശദീകരിച്ചു.
"സച്ചിൻ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു രംഗമാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും തമിഴ് കാണില്ല ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിജയ്യുടെ കഥാപാത്രം നായികയായ ജനീലിയയുടെ കഥാപാത്രത്തോട് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. വളരെ ഇമോഷണൽ രംഗമാണ്. വീർസാരാ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ബാഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്തു. ഒരു മൂഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ശേഷം വളരെ ഇമോഷണൽ ആയി ആ സീൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് തോന്നിയത് ഇത്രയും നേരം ചിരിച്ചു കളിച്ചു നടന്ന ഒരു കഥാപാത്രം.. എത്ര ടെൻഷനും വേദനയും പുഞ്ചിരിയിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഒരിക്കലും ഇമോഷണൽ ആയി കണ്ണുനിറയാൻ പാടില്ല. സച്ചിൻ കരയരുത്. അങ്ങനെ ഞാൻ വിജയ് സാറിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു വിജയ് ഇത്രയും ഇമോഷണൽ ആയി ഈ രംഗം ചെയ്യേണ്ട. അത് സച്ചിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. വേദന ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി കപട മുഖത്തോടു കൂടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തട്ടിയാൽ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്ത പക്ഷം ഉള്ളിലെ സങ്കടങ്ങൾ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ. ക്ലൈമാക്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. വിജയ് അത് ഉൾക്കൊണ്ടു. തുടർന്ന് അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ആ രംഗം ചെയ്തു. ഷോട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞതും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നിർത്താതെ കൈയ്യടിച്ചു. ആരൊക്കെയോ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു", സംവിധായകൻ ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.
"ഒരു പ്രതിഭാസം അസ്തമിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം തുടർന്നും സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാധകർ കരയും. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ സിനിമ പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടര മണിക്കൂർ മുഴനീള എന്റർടൈൻമെന്റ് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അഭിനേതാവിനെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നസറുദ്ദീൻ ഷായെ പോലെയോ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെയോ അഭിനയ ചാരുത കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നടൻ അല്ല വിജയ്. അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിൽ വന്ന് നിന്നാൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതമാണ്. പ്രേക്ഷകരെ ഒരു ട്രാൻസിലൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസിനാകും. സിനിമ കലാമൂല്യത്തിനപ്പുറം വിനോദോപാധി കൂടിയാണ്. അതു നൽകാൻ വിജയി എന്ന നടന് 100% സാധിക്കുന്നു", ജോൺ മഹേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരിച്ചു.
വിജയ് പ്രഭാവത്തിന്റെ അസ്തമനവും സിനിമ ബിസിനസും
പ്രസ്തുത വിഷയത്തെപ്പറ്റി നിരവധി നിർമ്മാതാക്കളുമായും തിയേറ്റർ ഉടമകളുമായും ഇ ടിവി ഭാരത് സംസാരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായം. വിജയ്യുടെ അഭാവം തീരാനഷ്ടം. ഏറ്റവും വലിയ ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ് നടൻ വിജയ് ഇപ്പോൾ. സിനിമ നല്ലതോ മോശമോ എന്ന ഘടകം പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു നിശ്ചിത തുകയുടെ ബിസിനസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾക്കുണ്ട്. വിജയ് സിനിമകൾ റിലീസ് ആകാത്തതോടെ വർഷം 100 കോടിയിലധികം രൂപ സർക്കാരിന് ടാക്സ് നഷ്ടം. ഒരു നടന്റെ മുഖം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പ്രേക്ഷകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം വലുതാണ്. അങ്ങനെ എത്ര നടന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ.
സിനിമ ആരുടെയും കുത്തകയല്ല. ആരും ഇവിടെ ശാശ്വതവും അല്ല. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് പകരം മറ്റൊരാൾ ഉദിച്ചു ഉയരണം. അങ്ങനെ ആര് എന്ന ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നു. തമിഴിലെ മുൻനിരകാലങ്ങളായ രജനിയുടെയും കമലിന്റെയും ബോക്സ് ഓഫീസ് പവർ നിലവിൽ വിജയ് യോളം ശക്തമല്ല. നടൻ അജിത് ഇനി എപ്പോൾ സിനിമ ചെയ്യും എന്ന് പറയാനും സാധിക്കില്ല. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ സിനിമകൾ കഥാമൂല്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കളക്ഷൻ നേടുന്നത്. ഒരു താരം എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രേക്ഷകരെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. ഒറ്റ വിജയിച്ചിത്രം കൊണ്ടുതന്നെ ആറുമാസത്തോളം ഉള്ള റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് തീയേറ്ററുകൾക്ക് നേടാനാകും. പക്ഷേ വിജയുടെ പഴയ സിനിമകളുടെ റീ റിലീസ് സാധ്യതകൾ ഉയർന്നുവരികയാണ്. ജനനായകൻ റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസം ഉച്ചമുതൽ തന്നെ സിനിമയുടെ എച്ച് ഡി പ്രിന്റ് ഒട്ടുമിക്ക ടെലഗ്രാം ഫിലിം ഗ്രൂപ്പുകളിലും വ്യാപകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അതിനുമുൻപ് ലീക്കായ പ്രിന്റ് വിവിധ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ഒന്നരക്കോടി കോപ്പികളാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. ഓഫ്ലൈനായി ഷെയർ ചെയ്ത കണക്കുകൾ വേറെ. കണ്ടവരുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് പറയാനാകില്ല. എന്നിട്ടും ഇന്നും പല തീയേറ്റർ സ്ക്രീനുകളും ഫുൾ.. തീ പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ബോക്സ് ഓഫീസ് പവർ.
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