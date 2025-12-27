യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഷൂട്ടിങ്ങും കരിയറിലെ വിലക്കും; 'സച്ചിൻ്റെ' സംവിധായകൻ തൻ്റെ പോരാട്ടവഴികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു
അൽഫോൺസ് പുത്രനെയും ശശികുമാറിനെയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലുള്ള ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 2:48 PM IST
അക്കി വിനായക്
വിജയ് എന്ന സൂപ്പർതാരത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയ പ്രണയചിത്രമേതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മലയാളിക്കും തമിഴനും ഒരേ ഉത്തരമേയുള്ളൂ- 'സച്ചിൻ'. ആ ഒരൊറ്റ സിനിമ മതി ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ എന്ന സംവിധായകനെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ. വിഖ്യാത സംവിധായകൻ മഹേന്ദ്രൻ്റെ മകൻ എന്ന ലേബലിൽ വന്ന്, സ്വന്തം കൈയൊപ്പ് ചാർത്തിയ ജോൺ മഹേന്ദ്രൻ പക്ഷേ പിന്നീട് തമിഴ് സിനിമയിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി അപ്രത്യക്ഷനായി.
ശ്രീലങ്കൻ ആഭ്യന്തര കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന കടുത്ത വെല്ലുവിളികളും നീണ്ട ഇടവേളയും പിന്നിട്ട്, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ്. അൽഫോൺസ് പുത്രനെയും ശശികുമാറിനെയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലുള്ള അദ്ദേഹം, ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖം. ഒരു മലയാളം മാധ്യമത്തിന് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി അനുവദിക്കുന്ന അഭിമുഖം കൂടിയാണ്.
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇന്നും റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ചിത്രമാണ് 'സച്ചിൻ'. ആ സിനിമയുടെ വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം പെട്ടെന്നൊരു തിരോധാനം ഉണ്ടായല്ലോ? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
സച്ചിൻ' എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച സിനിമയാണ്. മണിരത്നം സാറിനൊപ്പമുള്ള അനുഭവപരിചയവുമായാണ് ഞാൻ വിജയ്യുടെ അടുത്തെത്തുന്നത്. വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓക്കേ പറഞ്ഞത്. സച്ചിൻ്റെ വിജയത്തിന് ശേഷം സൂര്യയെയും വിക്രമിനെയുമൊക്കെ വെച്ച് സിനിമകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. വിക്രമിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ഡേറ്റിലാണ് പിന്നീട് 'കന്തസാമി' നടന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ശ്രീലങ്കൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്നത്. അതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയി. എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ചാൽ അറസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്ന്. അതോടെ പല പ്രോജക്റ്റുകളും മുടങ്ങി, കരിയറിൽ നിർബന്ധിതമായി ഒരു വലിയ ഇടവേള എടുക്കേണ്ടി വന്നു.
സച്ചിൻ്റെ വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം സൂര്യയെയും വിക്രമിനെയും വെച്ച് സിനിമകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കരിയറിൽ ഇത്ര വലിയൊരു ഇടവേള സംഭവിച്ചത്?
'സച്ചിൻ' റിലീസായ സമയത്താണ് ശ്രീലങ്കയിലെ എൽടിടിഇ (LTTE) വിഷയം കത്തിനിൽക്കുന്നത്. എൽടിടിഇ തലവൻ പ്രഭാകരൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ (സംവിധായകൻ മഹേന്ദ്രൻ) വലിയ ആരാധകനായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ഫിലിം വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്താൻ അദ്ദേഹം അച്ഛനെ ക്ഷണിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഞാനും കൂടെപ്പോയി. നാല് മാസത്തോളം അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. പ്രഭാകരൻ്റെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം അവിടെ ഒരു ചലച്ചിത്രം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് 'ആണിവേർ' എന്ന സിനിമ ജനിക്കുന്നത്.
'ആണിവേർ' ഷൂട്ട് ചെയ്തത് യുദ്ധഭൂമിയിലാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു?
എൽടിടിഇ ആസ്ഥാനമായ കിളിനൊച്ചിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്. തമിഴിലെ പല പ്രമുഖരെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും ആ സംഘടനയുടെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പേര് ശബ്ദിക്കുന്നതുപോലും തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. തുടർന്നാണ് ചലച്ചിത്രം ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഒടുവിൽ നടൻ നന്ദ തയ്യാറായി. യുദ്ധത്തിൽ അംഗഭംഗം സംഭവിച്ച യഥാർഥ പോരാളികളെയും ജനങ്ങളെയും വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആ സിനിമ എടുത്തത്. അതിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ഡോക്ടറും പത്രപ്രവർത്തകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു പ്രമേയം. സിനിമ ലണ്ടനിൽ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ വലിയൊരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചുപോയി എന്ന് കരുതി ബന്ധുക്കൾ ബലിതർപ്പണം വരെ നടത്തിയിരുന്ന പലരെയും ആ സിനിമയിലെ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവർ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് ലോകം അറിഞ്ഞു. അതിൽ എടുത്തുപറയേണ്ടത്, രവി എന്നൊരു കാനഡ ബേസ് ചെയ്ത ഫിലിം മേക്കർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധു ശ്രീലങ്കയിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതി വർഷാവർഷം മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ വരെ അവർ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സിനിമയിലൂടെ ആ ബന്ധു ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അതൊരു വലിയ നിയോഗമായിരുന്നു.
സിനിമ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ തമിഴിലെ ഒരു പ്രമുഖ പത്രം ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ വാർത്ത നൽകി. എൽടിടിഇ പോലെ നിരോധിച്ച ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി തമിഴിലെ വിഖ്യാത സംവിധായകൻ മഹേന്ദ്രനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും നിരന്തരമായി സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുവെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമായിരുന്നു വാർത്ത. അതോടെ എല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞു. സൂര്യയുടെ പടം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. വിക്രമിൻ്റെ ഡേറ്റ് എൻ്റെ കൈയിലുണ്ട്. പക്ഷേ നിർമാതാക്കൾ ഭയന്നു. ഞാനുമായി സഹകരിച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് എല്ലാവരും കരുതി. ഒരു പത്രവാർത്ത കാരണം എൻ്റെ കരിയർ തന്നെ നിശ്ചലമായി.
അതിനു ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നെയും എൻ്റെ പിതാവിനെയും ഏതുനിമിഷവും സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് എല്ലാവരും ഭയന്നു. ഞാനുമായി സഹകരിച്ചാൽ അന്വേഷണം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയത്താൽ പല നിർമാണ കമ്പനികളും സംവിധായകനും അഭിനേതാക്കളും സിനിമ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. ആണിവേര് എന്ന സിനിമയുടെ മേക്കിങ് വീഡിയോയും ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോകളും എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു സിനിമ നിർമാണം മാത്രമാണ് നടന്നത്. സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. എല്ലാം പകൽവെളിച്ചം പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള തരത്തിൽ കിംവ ദന്തികൾ പരന്നു.
ഇല്ല, കാരണം ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ സിനിമ മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഭയന്നു. വിപ്ലവം പ്രസംഗിക്കുന്ന പല വലിയ താരങ്ങളും അന്ന് എന്നെ കൈവിട്ടു. നിയമം ഞങ്ങളെ വേട്ടയാടിയില്ലെങ്കിലും, സിനിമയിലെ അലിഖിതമായ വിലക്ക് എന്നെ വർഷങ്ങളോളം പുറത്തിരുത്തി.
ആ സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും മാനസികമായി തകർന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമ മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം സ്വയം ചോദിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അച്ഛന് കുമുദം എന്ന പ്രശസ്ത മാഗസിനിൽ എൽടിടിഇ പ്രഭാകരനെ കണ്ടതും അവിടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത അനുഭവവും വിശദമായി എഴുതി. ലൊക്കേഷൻ ഫോട്ടോകൾ അടക്കമാണ് കുമുദത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നത്. എല്ടിടിഇയുമായി സഹകരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവൻ സിനിമയിൽ ആയിരുന്നു.
താങ്കളുടെ പിതാവ് സംവിധായകൻ മഹേന്ദ്രൻ മലയാള സിനിമയെ വലിയ താല്പര്യത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണല്ലോ?
അച്ഛന് മലയാള സിനിമകൾ എക്കാലവും ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് തമിഴിൽ വല്ലപ്പോഴുമേ ഒരു നല്ല സിനിമ സംഭവിക്കൂ, എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ വല്ലപ്പോഴുമേ ഒരു മോശം സിനിമ സംഭവിക്കൂ എന്ന്. മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമാണ്, എന്നാൽ അച്ഛൻ ഇത് പറയുന്നത് 80-കളിലാണ്. മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം തമിഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. തമിഴിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നിർമാതാക്കൾ അയാളെ സംവിധായകനാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതോടെ അയാളിലെ എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനും ഒരുപോലെ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു.
അച്ഛൻ എന്നും സിനിമയിലെ സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'നണ്ട്' (ക്യാൻസർ) എന്ന സിനിമ ഉദാഹരണമായെടുക്കാം. അതിലെ നായകൻ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനാണ്. സിനിമയിലെ 80% സംഭാഷണങ്ങളും പാട്ടുകളും ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു. യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ നമ്മളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുമോ അത് തന്നെ സിനിമയിലും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർബന്ധം പിടിച്ചു. സബ്ടൈറ്റിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അന്ന് തമിഴ് പ്രേക്ഷകർ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ശശികുമാർ 'അയോതി' ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹിന്ദി സംഭാഷണങ്ങളായിരുന്നു. മഹേന്ദ്രൻ സാറാണ് തനിക്ക് ആ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമെന്ന് ശശികുമാർ പിന്നീട് തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തു.
മലയാള സിനിമയിൽ ഉള്ളതുപോലെ നല്ല റൈറ്റേഴ്സ് തമിഴ് സിനിമയിൽ ഇല്ല. മലയാളത്തിൽ എഴുത്തുകാർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കരിയറിൽ മുന്നോട്ടു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർമാതാവ് അദ്ദേഹത്തിനു സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സംവിധായകൻ ആക്കി മാറ്റും. പിന്നീട് സംവിധാനവുമില്ല എഴുത്തുമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറും. അങ്ങനെ എത്രയോ പേർ ഇവിടെയുണ്ട്.
അടുത്തിടെയായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വലിയ തരംഗമാണല്ലോ. മലയാളത്തോടുള്ള ഈ പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിന് പിന്നിൽ?
പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, "നിങ്ങളെന്താ മലയാള സിനിമയെ മാത്രം പുകഴ്ത്തുന്നത്" എന്ന്. ഞാൻ സിനിമകളെ റിവ്യൂ ചെയ്യാറില്ല, പകരം ആ സിനിമ എനിക്ക് നൽകിയ പുതുമയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ കളങ്കാവൽ എന്ന സിനിമ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. മമ്മൂട്ടി ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വരുന്നത് പുതുമയല്ല, പക്ഷേ ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച ആ പക്വമായ രീതിയും അതിൻ്റെ റിയലിസവും മലയാളത്തിലേ സാധ്യമാകൂ. അതുപോലെ അഖിൽ അനിൽകുമാറിനെപ്പോലുള്ള യുവ സംവിധായകരുടെ പക്വത എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്. 'തലവര' എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ട് അഖിലും നടൻ അർജുൻ അശോകനും ചെന്നൈയിൽ വന്ന് എന്നെ കണ്ടിരുന്നു. മലയാള സിനിമ എക്കാലത്തും എന്നിലെ ഫിലിം മേക്കർക്ക് ഇൻസ്പിരേഷനാണ്.
മലയാള സിനിമയെ തമിഴ്നാട്ടില് എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത്?
70കളിലും 80കളിലും മലയാള സിനിമ അഡൾട്ട് സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ മലയാളം തമിഴ് സിനിമ പോലെതന്നെ ശക്തമായ ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്ന് ഇവിടെയുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകർ തേടിപ്പിടിച്ചു കാണും. എല്ലാവരും കരുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രേമം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മലയാള സിനിമ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടുതൽ പ്രസക്തിയാർജിച്ചത് എന്നാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച സിബിഐ ഡയറിക്കുറിപ്പാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ മലയാള സിനിമയുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ ചിത്രം. ഒരുപക്ഷേ കേരളത്തിലെ ആ സിനിമ ഓടിയതിനേക്കാൾ തമിഴ്നാട്ടില് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് പ്രിയദർശൻ മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമകൾ ഒക്കെ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ വലിയ വിജയം നേടിയ സിനിമകളാണ്. തമിഴ് സിനിമകളോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയദർശൻ മോഹൻലാൽ സിനിമകളെ ഇവിടെയുള്ളവർ ചേർത്തുവച്ചിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും അറിയാതിരുന്നത്.
മൂന്നാംപക്കത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപരൻ, സീസൺ, ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ തേടിപ്പിടിച്ചു കണ്ടു. എന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച സിനിമ 'ഇന്നലെ' ആണ്. ഈ സിനിമകളാണ് എനിക്കൊരു കഥ എഴുതണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്ധനം പോലെ പ്രവർത്തിച്ച പ്രചോദനം. ചുരുക്കത്തിൽ, എന്നിലെ സംവിധായകനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് പത്മരാജൻ സാറാണ്.
എന്നിലെ എഴുത്തുകാരന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനമായത് കഴിഞ്ഞദിവസം അന്തരിച്ച ശ്രീനിവാസൻ സാറായിരുന്നു. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന പല സംഭവങ്ങളെയും ഇത്രയും മനോഹരമായ സിനിമാ ആവിഷ്കാരമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് അതിഗംഭീരമാണ്. ആ പേനയുടെ മാജിക് കണ്ട് ഞാൻ അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. 'കഥ പറയുമ്പോൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ബാർബർ ബാലൻ അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. പത്മരാജൻ സാർ സംവിധായകനെ സ്വാധീനിച്ചപ്പോൾ, ശ്രീനിവാസൻ സാറാണ് എന്നിലെ എഴുത്തുകാരനെ വളർത്തിയത്.
എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മലയാള സിനിമ പോലും കാണാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും കടന്നു പോകില്ല. ഞാൻ മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെ നടത്താം—നിങ്ങൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മലയാള സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. 'മോശം' എന്ന് വിധിയെഴുതുന്ന സിനിമകളിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ കണ്ടെത്താൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ 'പാളയം പി സി' എന്ന സിനിമ ഞാൻ കണ്ടു. ഒരുപക്ഷേ മലയാളികൾ പോലും അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല. സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി, അതിലെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്.
ജീവിതത്തെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയി കാണുന്ന, സങ്കടങ്ങൾ പോലും തമാശയായി നേരിടുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് 'സച്ചിൻ' ജനിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് വിജയ് ഗില്ലി, തിരുപ്പാച്ചി, മധുര തുടങ്ങിയ ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ തിരക്കിലാണ്. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചെയ്തിരുന്നു. അർബൻ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് മോഡേൺ കഥാപാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ കഥയുമായി ചെല്ലുന്നത്
അദ്ദേഹത്തോട് കഥ പറയാൻ എനിക്കൊരു അവസരം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോട് കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംവിധായകരോട് വിജയ് കാണാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചു. കഥ പറയുമ്പോൾ വിജയ് ഒരു എക്സ്പ്രഷനും മുഖത്ത് കാണിക്കില്ല. ചിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ചൊവ്വരനോട് കഥ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കൈ നീട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഷെയ്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളും കൈനീട്ടാവൂ എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും ലഭിച്ചു.
പലവിധ ചിന്തകളോട് ആണ് ഞാൻ വിജയ് യുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട്സും ടീഷർട്ടും ഇട്ട് വിജയ് അടുത്തേക്ക് വന്നു. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈ നൽകി. അപ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ മനസ്സിൽ തകർന്നു. കഥ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ആസ്വദിച്ചു കേട്ടു. കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ വിജയ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്. അണ്ണാ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി 10 ആം മിനിട്ടിൽ തന്നെ ഞാനീ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സച്ചിൻ സംഭവിക്കുന്നത്.
Also Read: ആദ്യം തളര്ന്നു, പിന്നെ ഉയര്ന്നു;വൃഷഭ രണ്ടാം ദിനം ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്