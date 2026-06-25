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മുരളി ഗോപിയുടെ എഴുത്തിൻ്റെ കരുത്ത്, ആര്യയുടെ തീക്ഷ്ണത, ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ സമർപ്പണം; അനന്തൻകാടിൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാര്‍

അനന്തൻകാട് ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ, സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ യാത്രാവഴികളും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാര്‍

Director jiyen Krishnakumar, Ananthan Kaadu
ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാര്‍ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 6:59 PM IST

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അക്കി വിനായക്

'ടിയാൻ' എന്ന ദൃശ്യവിസ്മയത്തിന് ശേഷം ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാറും മുരളി ഗോപിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെയാണ്. അതും 'എമ്പുരാൻ' എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന് ശേഷം മുരളി ഗോപി തിരക്കഥയൊരുക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന സവിശേഷതയും 'അനന്തൻകാടിനുണ്ട്'. തമിഴ് സൂപ്പർതാരം ആര്യ ആദ്യമായി പൂർണസമയ നായകനായി മലയാളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയും മുരളി ഗോപിയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന എഴുത്തും തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ, സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ യാത്രാവഴികളും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാര്‍.

ടിയാൻ എന്ന വലിയ ചിത്രത്തിന് ശേഷം മുരളി ഗോപിയുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് താങ്കൾ തമിഴ് സിനിമകൾ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ആര്യയുമായുള്ള സൗഹൃദമാണോ 'അനന്തൻകാട്' എന്ന സിനിമയിലേക്ക് നയിച്ചത്?

ഞാൻ തമിഴ് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തതിലൂടെ നടൻ ആര്യയുമായി ഉണ്ടായ സൗഹൃദമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റി. അനന്തൻകാട് എന്ന സിനിമയുടെ ഉത്ഭവം തികച്ചും മറ്റൊരു രീതിയിലായിരുന്നു.

ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാര്‍ (ETV Bharat)

​ടിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാനും മുരളി ഗോപിയും ഒന്നിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ലൂസിഫർ ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും മുരളിക്ക് ആ സിനിമയുടേതായ തിരക്കുകളായി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തമിഴ് സിനിമയിൽ നിന്നും ചില ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചു. അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അതോടെ ഞാനും മുരളിയും താല്കാലികമായി രണ്ടു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു.

തമിഴ് സിനിമകൾ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ധാരാളം സമയമെടുത്തു. പ്രശസ്ത സംവിധായകരും നടന്മാരുമായ ശശികുമാർ, ആർ ജെ ബാലാജി എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആക്കിയാണ് ഞാൻ തമിഴിൽ സിനിമകൾ ചെയ്തത്.

​പിന്നീട് ഞാനും മുരളി ഗോപിയും തമ്മിൽ സിനിമ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്താണ്. എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മുരളിക്ക് എമ്പുരാൻ്റെ വർക്കുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടി വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അനന്തൻകാട് എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇരുവരും വേരൂന്നുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തെ നീണ്ട യാത്രയായിരുന്നു ഈ സിനിമ.

Director jiyen Krishnakumar, Ananthan Kaadu
അനന്തൻകാട് ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)


ആര്യ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്?

ഇതിനിടയിൽ തമിഴിൽ ഞാൻ 'അയൽ' എന്നൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവായിരുന്നു മിനി സ്റ്റുഡിയോ വിനോദ്. അദ്ദേഹം മലയാളിയാണെങ്കിലും തമിഴ് ചിത്രങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. ആര്യ നായകനായ എനിമി എന്ന ചിത്രമൊക്കെ നിർമിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്.

​അനന്തൻകാടിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിർമാതാവായ വിനോദും ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി. ഈ ചിത്രത്തിലെ നായകൻ ഒരു തമിഴ് വംശജനാണ്. തമിഴ് ഭാഷ കൃത്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ വേണമായിരുന്നു. ക്യാരക്ടറിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും നടൻ ആര്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് നിർമാതാവ് വിനോദ് മുഖേന അദ്ദേഹത്തോട് കഥ സംസാരിക്കുന്നത്. കഥയുടെ ആശയവും ഗൗരവവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ആര്യ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയായിരുന്നു.

താങ്കളുടെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ടിയാൻ. ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയോടെ ചെയ്ത ഒരു ചിത്രം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി എന്ന നിരാശയുണ്ടോ?

ടിയാൻ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടതാണെന്ന പൂർണ ബോധ്യത്തോടെ ചെയ്ത ചിത്രമാണ്. അത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴും നിരാശനായില്ല. ഈ സിനിമ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പ്രേക്ഷകർ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

​ഒരുപാട് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ടിയാൻ. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കാഞ്ചി എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം 2013 അവസാനത്തോട് കൂടിയാണ് ടിയാൻ്റെ ജോലികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മൂന്നുനാലു വർഷം നീളുന്ന സുദീർഘമായ ഒരു യാത്ര. ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള അലച്ചിലും കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിസർച്ചുമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ പോയതറിഞ്ഞില്ല. 2015ലെ കുംഭമേള ഞങ്ങൾ ടിയാന് വേണ്ടി നേരത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതും ടിയാൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ. ചിത്രം വലിയ വിജയമാകും എന്നും കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഈ സിനിമയുടെ ആശയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അന്നേ നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായി.

ആവിഷ്കാരത്തിൽ ആണെങ്കിലും ആ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആഖ്യാനത്തിലും ഒരല്പം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സൃഷ്ടിയാണ് ടിയാൻ. ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ആത്മാർഥമായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ ഒരിക്കലും സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും ത്യാഗവും സഹിച്ചു. കാശിയിൽ അടക്കം ഞങ്ങൾ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ കൂടിയാണ് ആ ചിത്രം ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ മലയാളി പ്രേക്ഷകരിൽ തന്നെയായിരുന്നു. വേറെ ഏതു ഭാഷയിൽ ഈ സിനിമ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ഒരു മലയാളി ഉൾക്കൊള്ളും പോലെ ഈ ചിത്രത്തെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടോ ആ സിനിമയുടെ ആശയം അന്നത്തെ ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒട്ടും കണക്ട് ആയില്ല. എന്നാൽ ആ സിനിമയെ പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട പ്രേക്ഷകരും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം സിനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നു. അതിനു പ്രേക്ഷകരെ തെറ്റുപറയാൻ സാധിക്കില്ല. ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ സിനിമയുടെ ആശയത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജ്, ഇന്ദ്രജിത്ത്, മുരളി ഗോപി എന്നിവർ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകർ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിച്ചതൊന്ന് സിനിമ വേറൊന്ന്.. അതുതന്നെയാണ് ടിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.



എന്നാൽ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാകെ ടിയാൻ ഒരു കൾട്ട് ക്ലാസിക് ആയി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ വൈകിവന്ന സ്വീകാര്യതയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

​അതിന് വഴിത്തിരിവായത് കൊവിഡ് കാലവും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ കടന്നുവരവുമാണ്. അതോടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന രീതി വല്ലാതെ മാറി. സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് പോലും വിദേശ സിനിമകൾ സുപരിചിതമായി. വിവിധ ആശയങ്ങളിലുള്ള സിനിമകൾ അവർ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് പിന്നീട് ടിയാന് ഗുണം ചെയ്തത്.

​ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണത്തിലും ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ്ങിലും പതുക്കെ പതുക്കെ സിനിമയ്ക്ക് ചലനം സംഭവിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതിൻ്റെ ആശയത്തെയും ഗുണനിലവാരത്തെയും പറ്റി വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഒരിക്കൽ ലഭിക്കാതെ പോയ സ്വീകാര്യതയും പരിഗണനയും പൂർണ അർഥത്തിൽ ഇന്ന് 'ടിയാന്' ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറി ടിയാൻ.

Director jiyen Krishnakumar, Ananthan Kaadu
അനന്തൻകാട് ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)
ടിയാൻ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന അനന്തൻകാട് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക തലം എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്?

​ടിയാൻ്റെ തലം ഒരല്പം ഉയർന്നതായിരുന്നു. സമൂഹത്തിൽ പറയപ്പെടേണ്ട ആശയം ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ലോകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതിൽ തുറന്നുകാട്ടിയത്. എന്നാൽ അനന്തൻകാടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്.

​ഞാനും മുരളി ഗോപിച്ചേട്ടനും തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളാണ്. ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്. ഇവിടുത്തെ വ്യക്തികളെയും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തെ പറ്റിയും ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഇവിടുത്തെ ചേരികളിലെ ജീവിതം ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനന്തൻകാട് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി വളരെയധികം ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന, നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ യാഥാർഥ്യങ്ങളോട് ഇടകലരുന്ന ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ്. വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് മനഃപൂർവം ആലോചിച്ചു തീരുമാനിച്ചതല്ല, ഈ ആശയവും കഥയും പ്രേക്ഷകരോട് റിയലിസ്റ്റിക്കായി പറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുകയായിരുന്നു.

താങ്കൾ കരിയറിൽ ചെയ്ത ഭൂരിഭാഗം സിനിമകളും സ്വന്തമായി എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തവയാണ്. എന്നാൽ മുരളി ഗോപിയെപ്പോലെ ശക്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ തിരക്കഥ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളിയുണ്ട്?


​ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് സിനിമകൾ ഞാൻ തന്നെ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയം നമ്മൾ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ സിനിമയുമായി സംവിധായകൻ വളരെയധികം ഇഴുകിച്ചേർന്ന് നിൽക്കും. എന്നാൽ ടിയാൻ, അനന്തൻകാട് പോലുള്ള സിനിമകളിൽ മറ്റൊരാളുടെ തിരക്കഥയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ആ ആശയം പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട്, പഠിച്ച് ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയ ശേഷമാണ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടക്കുക.

Director jiyen Krishnakumar, Ananthan Kaadu
അനന്തൻകാട് ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)

​മുരളി ഗോപി ചേട്ടനെപ്പോലെ ഒരാളുടെ തിരക്കഥ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അദ്ദേഹം ഒരു വാക്കുപോലും വെറുതെ പേപ്പറിൽ എഴുതില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ഡയലോഗുകൾക്ക് പിന്നിലും കൃത്യമായ പഠനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ഉൾക്കാഴ്ചയും ഉണ്ടാകും. കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നും കൃത്യമായി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പുതിയ രാഷ്ട്രീയവും പഴയ ചരിത്രവും, രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ജീവിതവും എല്ലാം അദ്ദേഹം ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ.

​സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ആരും അതിലെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ആശയം പറയുമ്പോൾ അത് പാളിപ്പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് മുരളി ചേട്ടന് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോടെ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഒരു പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ സിനിമയുടെ അർഥം തന്നെ മാറിപ്പോകാം. എന്നാൽ ഒരു സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും തമ്മിലുള്ള നല്ലൊരു കെമിസ്ട്രി ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. തിരക്കഥയിലെ ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ചർച്ചകൾ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയിട്ടുള്ളത്.

Director jiyen Krishnakumar, Ananthan Kaadu
അനന്തൻകാട് ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)

മുരളി ഗോപി ചിത്രം, ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വിവാദങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അനന്തൻകാട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിമാറുമോ?

അനന്തൻകാട് എന്ന സിനിമയിൽ വിവാദപരമായ പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രവുമല്ല. ഇതൊരു പക്കാ ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ജോണറിൽ ഉള്ള സിനിമയാണ്. കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പൊളിറ്റിക്സ്. അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിമരുന്നിടാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു ചിത്രമേ അല്ല ഇത്.

​ഇതൊരു പീരിയഡ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. 80-കളുടെ അവസാനത്തിലും 90-കളുടെ ആദ്യത്തിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സംഭവിച്ച ചില സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഈയൊരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമൂഹികപരമായും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച ഒരു സമയമായിരുന്നു. ചരിത്ര ധാരണയുള്ളവർക്ക് ഇത് വ്യക്തമാകും. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറകൾക്കും സുപരിചിതമായ ചില സംഭവവികാസങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

​എങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റിയോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെപ്പറ്റിയോ പ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയോ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രമല്ല അനന്തൻകാട്. പ്രേക്ഷകരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പശ്ചാത്തലമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതൊരു വിവാദമാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല.

Director jiyen Krishnakumar, Ananthan Kaadu
അനന്തൻകാട് ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)

തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്യാൻവാസിനെക്കുറിച്ചും ലൊക്കേഷനുകളെക്കുറിച്ചും ഒന്നു പറയാമോ?

​ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതല്ല അനന്തൻകാട് എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരമാണ് പ്രധാന കഥാപശ്ചാത്തലം എങ്കിലും രാജസ്ഥാൻ മുതൽ രാമേശ്വരം വരെ ഈ സിനിമയുടെ കഥാശാഖകൾ പടർന്നു പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലാണ് ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒരുപാട് ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചിത്രമാണിത്. യുദ്ധവും ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഒന്നിച്ച് സമന്വയിക്കുന്ന ഒരു വേറിട്ട കഥ പറയൽ ശൈലിയാണിതിന്.

Director jiyen Krishnakumar, Ananthan Kaadu
അനന്തൻകാട് ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)

ചിത്രത്തിൽ നടൻ ഇന്ദ്രൻസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു?

​ഈ സിനിമയിലെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രം ആര് ചെയ്യണമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ– ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ. കാസ്റ്റിങ്ങിനായി അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ, കൃഷ്ണകുമാർ ആണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാനീ സിനിമയിലുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മറുപടി. പക്ഷേ, പ്രധാന പ്രശ്നം അതായിരുന്നില്ല. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറു ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ്റെ തിരക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ മാനേജ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി.

Director jiyen Krishnakumar, Ananthan Kaadu
അനന്തൻകാട് ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)

​അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായവും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം. ശാരീരിക അധ്വാനം വേണ്ടിവരുന്ന ഒരുപാട് സീക്വൻസുകൾ ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് റിസ്കുള്ള ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതുപോലെയല്ല ഇത്. പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിമുഖതയും കൂടാതെ ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ സഹകരിച്ചു. കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും വളരെ റിസ്കുള്ള ഒരു സീൻ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ കാലത്ത് സി ജി പിന്തുണയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരല്പം മടിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അത് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. 'ഒരു ഷോട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാം കൃഷ്ണാ' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി.

​മൂന്ന് ക്യാമറ വെച്ചാണ് ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ കൂടി അത് റീ-ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു പരിഭവവും കൂടാതെ അദ്ദേഹം ആ റിസ്കുള്ള രംഗം വീണ്ടും അഭിനയിച്ചു തന്നു. പ്രായമോ സീനിയോറിറ്റിയോ നോക്കി അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മുഖം കറുപ്പിച്ചില്ല. ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സിനിമയിലെത്തിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം. ആ പാഷൻ മാതൃകാപരമാണ്. നമ്മളിൽ എപ്പോൾ പാഷൻ അവസാനിക്കുന്നുവോ അന്ന് ജോലി നിർത്തി പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനെപ്പോലെയുള്ള സീനിയർ അഭിനേതാക്കളെ മാതൃകയാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം.

Director jiyen Krishnakumar, Ananthan Kaadu
അനന്തൻകാട് ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)


മുരളി ഗോപി സ്വന്തം തിരക്കഥയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംവിധായകന് അദ്ദേഹത്തെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം എളുപ്പമാണ്?


​ഒരു സെറ്റിൽ അഭിനയിക്കാനായി എത്തിയാൽ അയാൾ വെറുമൊരു അഭിനേതാവ് മാത്രമായിരിക്കണം– അത് മുരളി ചേട്ടൻ്റെ വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ്. സ്വന്തം തിരക്കഥയാണെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ തിരക്കഥയാണെങ്കിലും വെറുമൊരു നടനായി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം സെറ്റിലെത്തുക. ടിയാനിലും ഇപ്പോൾ അനന്തൻകാടിലും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. തിരക്കഥ സ്വന്തമായതുകൊണ്ട് പല ഡയലോഗുകളുടെയും മൊഡുലേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് എഴുതിയ ആൾ തന്നെയാണല്ലോ. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം പൂർണമായും സംവിധായകൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ആ ഡയലോഗുകൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്.

Director jiyen Krishnakumar, Ananthan Kaadu
അനന്തൻകാട് ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)

​അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയാൽ അദ്ദേഹം പൂർണമായും സംവിധായകനെ വിശ്വസിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടർ മാത്രമാണ്. ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ കൂടി മനോഭാവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ നിന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ജോലി അത്ര എളുപ്പമാകില്ലായിരുന്നു. അനന്തൻകാടിൽ തങ്കരാജ് എന്ന പവർഫുൾ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സമർപ്പണം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് മുരളി ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാളികൾ ഇന്നും ഓർത്തു വെക്കുന്നത്.

Director jiyen Krishnakumar, Ananthan Kaadu
അനന്തൻകാട് ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)

ചിത്രത്തിലെ നായകൻ ആര്യയെക്കുറിച്ച് മുരളി ഗോപിയുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്തായിരുന്നു?

​അനന്തൻകാടിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ മുരളി ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്: 'ഞാൻ കടവുൾ എന്ന സിനിമയിലെ ആര്യയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു തീക്ഷ്ണതയുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ കഥാപാത്രത്തിനും തീർച്ചയായും വേണം.' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആര്യയെ നായകനാക്കുന്ന ചർച്ചകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. കഥയിൽ പൂർണമായി ലയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ആര്യ ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നായക കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ഇതിന് യാതൊരു സാമ്യതയുമില്ല. തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ആര്യയെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം.

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