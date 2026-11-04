യുകെയിൽ മൂന്ന് മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു; ദുരൂഹത തേടി 'കണ്ടൻ' (Special Arrangement)
യുകെയിൽ മൂന്ന് മലയാളി പെൺകുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് കാണാതാകുന്നു. ഈ കേസിൻ്റെ ദുരൂഹതകൾ തേടി ഒരു അഭിഭാഷകനും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറും രംഗത്തിറങ്ങുന്നതോടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന 'കണ്ടൻ' എന്ന മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ ചിത്രം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലും മനോരമ മാക്സിലും റിലീസ് ചെയ്തു. പ്രവാസികളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും സിനിമാ മോഹത്തിൻ്റെയും കഥ കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം.
പ്രവാസിയായ ജിബിൻ ആൻ്റണിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബൈജു പെരുമ്പാവൂർ, ജ്യോതിഷ് ജോസ്, അനന്തപത്മനാഭൻ, സന്തോഷ് വർഗീസ്, റജീന ഡേവിഡ്സൺ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. സിനിമ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംവിധായകൻ ജിബിൻ ആൻ്റണി യുകെയിൽ നിന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
പ്രവാസത്തിനിടയിലെ സിനിമാ സ്വപ്നം
കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടം ആരംഭിച്ചതാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീടാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം യുകെയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത്. പ്രവാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഉള്ളിലെ സിനിമ മോഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ഇവിടെയും ചെയ്തു. അതിലൂടെ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ സാധിച്ചത് ആദ്യ സിനിമയ്ക്കുള്ള വലിയ അടിസ്ഥാനമാവുകയായിരുന്നു.
ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വർക്കിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മനസ്സിലാക്കി കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ആത്മാർഥമായി നമ്മളെ വിശ്വസിക്കും. വളരെ കുറച്ചു മലയാളികൾ മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടാൽ കൂടെയുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും അത് അറിയുകയും, ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒത്തുചേരുകയും ചെയ്യും. ഒരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തതോടെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം പ്ലാൻ ചെയ്തു. ജോലി, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉള്ള സമയം എന്നിവയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സമയം മാത്രമാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക. നാട്ടിലെ അവസ്ഥയല്ലല്ലോ ഇവിടെ. സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
കണ്ടനിലേക്ക് ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും സാഹചര്യവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ട് മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. നമ്മളെക്കൊണ്ട് ഉറപ്പായും സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെയായിരുന്നു കണ്ടൻ. പൂച്ചയാണ് പൊതുവേ കണ്ടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ വന്യതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ.
ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു. ചില ഭൂമികളുടെ പ്രത്യേകത, ലാൻസ്കേപ്പുകൾ, ഭീകരത തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഒക്കെ മനസ്സിൽ പതിയും. ഒരുപക്ഷേ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് മിസ്റ്റീരിയസ് ആയി തോന്നുന്ന ഇവിടത്തെ ചില പ്രദേശങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇവിടത്തെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സിനിമാറ്റിക് ദൃശ്യഭംഗി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഒരു മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ ചെയ്താലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളും പിന്തുണച്ചതോടെ പ്രോജക്ട് ഓൺ ആയി.ഇവിടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് പല മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസുകളും പുറത്തുവിടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആളുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാർഡ് മെമ്പറോടോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തോടെ പോയി പറഞ്ഞ് അത് പരിഹരിക്കാറുണ്ടല്ലോ. മെമ്പർ ആണെങ്കിലും പ്രസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇടനിലക്കാരനായി നിന്ന് അതൊരു ഗുരുതര പ്രശ്നമാകാതെ പരിഹരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ യുകെയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് കൂടുതലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇവരൊക്കെ ഒരു മാൻ മിസ്സിംഗ് അന്വേഷിച്ചു പോയി അതൊരു വീഡിയോ വ്ലോഗ് ആക്കി ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു വ്ലോഗർ ഒരു മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസ് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന തരത്തിൽ ആകട്ടെ കഥ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു.
യുകെയിൽ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
യുകെയിൽ ആണെങ്കിലും നാട്ടിൽ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സമയം സാഹചര്യം എന്നിവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കൈയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വിഷയം സിനിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ശ്രമം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ആത്മാർഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ താനേ വന്നുചേരും. ഒരു സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ യുകെയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മലയാളികളുടെ സഹകരണം എനിക്ക് ലഭിച്ചു.യുകെയിൽ ആരും സിനിമ മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നവരല്ല. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ജീവിതവും ജോലിയും ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ജോലി സമയം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതനുസരിച്ച് വേണം സിനിമയുടെ ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. കാലാവസ്ഥ മറ്റൊരു വില്ലനാണ്. ഒരു ദിവസം തന്നെ ലഭിക്കുന്ന കുറച്ചുസമയത്ത് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ചിത്രീകരണം. ഒരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം ഇടവേള സംഭവിക്കും. ഒരു സിനിമ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും പ്രതിസന്ധികൾ സാധാരണയാണ്. അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യുക, പ്രതിസന്ധികളിൽ തളർന്നു പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്.
ലൊക്കേഷൻ അനുമതി ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ പെർമിഷൻ വാങ്ങണം. നാട്ടിലുള്ളതുപോലെ നിയമനൂലമാലകൾ ഒന്നുമില്ല. കൃത്യമായ രീതിയില് പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം എളുപ്പം ലഭിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പല രംഗങ്ങളും ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നീട് കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികളിലും ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങണം, ഒപ്പം അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വാടകയും നൽകണം.പെർമിഷൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. സിനിമ എന്ന ആശയവുമായി മുന്നോട്ടു വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് പേർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടൻ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലും പുതുമുഖങ്ങൾ ആണ്. പലരും ഒന്നോ രണ്ടോ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ മാത്രമാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രൊഡക്ഷന് ചെലവ്
സ്വാഭാവികമായും നാട്ടിലെക്കാൾ ചെലവ് കൂടുതൽ ആണ്. ക്യാമറയും എഡിറ്റിങ്ങും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടുതന്നെ അങ്ങനെയൊരു ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കേരളത്തിലാണ് ചെയ്തത്. നേരിട്ട വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആയിരുന്നു. സ്പൈഡർമാൻ എന്നൊരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്താണ് കണ്ടനും റിലീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തിയേറ്ററുകൾ ഒഴിവില്ലായിരുന്നു. മിഡിൽസ് ബ്രോഹ് എന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും സ്പൈഡർമാൻ റിലീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും തിയേറ്റർ കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ കുറച്ചു മാറി ഒരു റിലീസ് ലഭിച്ചു. നാട്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് കനത്ത മഴ വെല്ലുവിളിയായി.
ലൊക്കേഷന് ചിത്രം (Special Arrangement)
എങ്കിലും ഒടിടി യിൽ ചിത്രം എത്തിയപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. ഒരുപാട് പേർ ചിത്രത്തിന് നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് നല്ല വ്യൂവർ ഷിപ്പും ലഭിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ കഥ അവിടെനിന്ന് ആസ്വദിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ പറയുന്നു.
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