ETV Bharat / entertainment

16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം;ചിരിവിരുന്ന് സമ്മാനിക്കാന്‍ നാലാംഗ കൂട്ടുക്കെട്ട് വീണ്ടും; 'പാതിരാക്കുറുക്കന്‍' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

ജഗദീഷ്–മുകേഷ്–സിദ്ദിഖ്–അശോകൻ കൂട്ടുകെട്ടിന്‍റെ 'പാതിരാക്കുറുക്കൻ' റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു.

PATHIRAKURUKKAN MALAYALAM MOVIE MALAYALAM COMEDY MOVIE 2026 IN HARIHAR NAGAR CAST REUNION JAYESH VENUGOPAL
Pthirakurukkan (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 2, 2026 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും ജനപ്രിയ കോമഡി കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ജഗദീഷ്, മുകേഷ്, സിദ്ദിഖ്, അശോകൻ എന്നിവരുടേത്. ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ, ടു ഹരിഹർ നഗർ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച ഈ നാലംഗ സംഘം വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് എത്തുന്നു എന്ന വാർത്ത സിനിമാപ്രേമികളിൽ വലിയ ആവേശമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ശ്രദ്ധേയ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിൽ ഒന്നിക്കുന്നത്.

ജയേഷ് വേണുഗോപാൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന "പാതിരാക്കുറുക്കൻ" എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ കുട്ടുക്കെട്ട് വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.

അപ്പായ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ സിജോ ജോർജ്ജ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ഹാസ്യത്തിനും കുടുംബവിരുന്നിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു എന്റർടെയ്‌നറായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. മലയാളികൾ ഏറെ സ്നേഹിച്ച നാലംഗ കൂട്ടുകെട്ടിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് എന്ന പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. തലമുറകൾക്ക് അപ്പുറവും ജനപ്രീതി നിലനിർത്തുന്ന ഈ താരങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.

വ്യത്യസ്ത ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന നാലുപേരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളും, അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന രസകരവും സസ്പെൻസും നിറഞ്ഞ സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ് പാതിരാക്കുറുക്കൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നർമ്മവും വികാരവും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവതരണത്തിലൂടെ എല്ലാ പ്രായക്കാരെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സിനിമയായിരിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

ജഗദീഷ്, മുകേഷ്, സിദ്ദിഖ്, അശോകൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ ഇന്ദ്രൻസും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നിർമൽ പാലാഴി, വിനീത് തട്ടിൽ, റിയാസ് നർമ്മകല, സുധീർ പറവൂർ, കുട്ടി അഖിൽ, അനീഷ് ഗോപാൽ, ടെസ്സ ജോസഫ്, അജയൻ മാടയ്ക്കൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരായ അശ്വിത–അശ്വിജ, ഹരികുമാർ കാട്ടൂർ, ലിജിൻ സിയാർ, സോണി, ഉമ്മർഖാൻ, ശശി കുളപ്പുള്ളി, എം. എസ്. നാസർ, സെബി പിണ്ട്യൻ, സുനിൽ കിരാലൂർ, രഞ്ജിത്ത് ചേലാവൂർ, സുജീഷ് എസ്., സൈഫുദ്ദീൻ വെട്ടത്തൂർ, ക്രിസ്റ്റി ബെനറ്റ്, ആൻസി ലിനു, ദീപ സുരേഷ്, സിനി കൃഷ്ണൻ എന്നിവരും ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

PATHIRAKURUKKAN MALAYALAM MOVIE MALAYALAM COMEDY MOVIE 2026 IN HARIHAR NAGAR CAST REUNION JAYESH VENUGOPAL
In Harihar Nagar (Photo: Movie Poster)

സുനിൽ കർമ്മയും നിഖിൽ ജിനനും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹാസ്യത്തിനൊപ്പം ത്രില്ലും കുടുംബബന്ധങ്ങളും ചേർന്ന കഥയാണ് ഇരുവരും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

ഛായാഗ്രഹണം സെൽവകുമാർ എസ് നിർവഹിക്കുന്നു. സംഗീതം ഗോപി സുന്ദറാണ് ഒരുക്കുന്നത്. എഡിറ്റിംഗ് അതുൽ വിജയ്, കലാസംവിധാനം ത്യാഗു തവനൂർ, മേക്കപ്പ് രാജേഷ് നെന്മാറ, വസ്ത്രാലങ്കാരം സുകേഷ് താനൂർ എന്നിവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റിൽസ് ജയപ്രകാശ് അതളൂർ.

അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാരായി അഭിലാഷ് കൃഷ്ണയും എം. രമേഷ് കുമാറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാർ മണികണ്ഠൻ, ശ്രീജിത്ത്. സംഘട്ടനരംഗങ്ങൾ അഷ്റഫ് ഗുരുക്കളും വിനോദ് പ്രഭാകറും ഒരുക്കുമ്പോൾ, കൊറിയോഗ്രാഫി ശ്രീ സെൽവിയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.

പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ മൻസൂർ വെട്ടത്തൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷമീജ് കൊയിലാണ്ടി, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ജസ്റ്റിൻ കൊല്ലം, പ്രോജക്ട് ഡിസൈനർ ഷിംന ബി. പി., ഡിസൈൻസ് യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, പി.ആർ.ഒമാർ എ. എസ്. ദിനേശും മനു ശിവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മലയാള സിനിമയിൽ സൗഹൃദവും ഹാസ്യവും ഒരുപോലെ ആഘോഷിച്ച സിനിമകളിൽ ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ സീരീസിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. ആ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അനശ്വരമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ സമ്മാനിച്ച ജഗദീഷ്, മുകേഷ്, സിദ്ദിഖ്, അശോകൻ എന്നിവർ വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നുവെന്നത് തന്നെ പാതിരാക്കുറുക്കൻ എന്ന ചിത്രത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

കാലം മാറിയെങ്കിലും ഈ നാലംഗ കൂട്ടുകെട്ടിനോടുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ തിരിച്ചുവരവ് മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ സംഭവങ്ങളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുകയാണ്. നർമ്മവും കുടുംബവിരുന്നും മികച്ച താരനിരയും ഒത്തുചേരുന്ന പാതിരാക്കുറുക്കൻ സെപ്റ്റംബറിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ, പഴയ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു ചിരിവിരുന്ന് സമ്മാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാസ്വാദകർ.

Read Movie:

1. ഫസ്റ്റ് ഹീറോ അപ്പയാണ്, മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂട്ടി; കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ജേസണ്‍ സഞ്ജയ്

2. 'കല്യാണിക്ക്' കിടിലന്‍ ചുവടുകളുമായി ഗായത്രി സുരേഷ്; എനര്‍ജെറ്റിക് പെര്‍ഫോമന്‍സെന്ന് ആരാധകര്‍

3. ഇന്ത്യൻ എഡിസണായി ആർ. മാധവൻ ; 'ജി.ഡി.എൻ' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്, ആവേശത്തോടെ ആരാധകര്‍

TAGGED:

PATHIRAKURUKKAN MALAYALAM MOVIE
MALAYALAM COMEDY MOVIE 2026
IN HARIHAR NAGAR CAST REUNION
JAYESH VENUGOPAL
PATHIRAKURUKKAN RELEASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.