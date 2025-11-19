'സച്ചിയെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്'; പൃഥ്വിരാജ് നല്കിയ ധൈര്യത്തില് പിറന്ന വിലായത്ത് ബുദ്ധ
നവംബർ 21നാണ് വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ'യുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന് ജയൻ നമ്പ്യാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2025 at 2:25 PM IST
അക്കി വിനായക്
നാട്ടുകാര് പലപേരും വിളിക്കും, ഡബിൾ മോഹനൻ, സാൻഡൽ മോഹനൻ, ചിന്ന വീരപ്പൻ.. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ചന്ദന മോഷ്ടാവായ ഡബിൾ മോഹൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' നവംബർ 21നാണ് വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ്. ഉർവ്വശി തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ സന്ദീപ് സേനൻ നിര്മിച്ച് ജയൻ നമ്പ്യാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ചിത്രം.
സംവിധായകൻ സച്ചിയുടെ മോഹമായിരുന്ന ചിത്രം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തതസഹചാരി കൂടിയായ ജയൻ നമ്പ്യാരാണ്. സച്ചിയെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്.. എന്ന പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ്റെ വാക്കുകളാണ് വിലായത്ത് ബുദ്ധ സംഭവിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് ജയൻ നമ്പ്യാർ ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ സംവിധായകൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
'വിലായത്ത് ബുദ്ധ'യുടെ റിലീസ് അടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. സച്ചിയേട്ടൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്ന ഈ ചിത്രം യാഥാർഥ്യമാക്കിയതിലെ സന്തോഷം എന്താണ്?
ഇത് നാല് വർഷം നീണ്ട ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. 'അയ്യപ്പനും കോശിയും' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സച്ചിയേട്ടൻ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. ദീർഘകാലം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ സിനിമ. അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സിനിമ ഒരു ആദരവാണ്, സച്ചിയേട്ടന് നൽകുന്ന ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട്.
സച്ചിയേട്ടൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലെ ഓർമകളും സിനിമയുടെ തുടക്കവും എങ്ങനെയായിരുന്നു?
അയ്യപ്പനും കോശിയും കഴിഞ്ഞയുടൻ അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം മൂർച്ഛിക്കുന്നതും ആശുപത്രിയിലാകുന്നതും. ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മറയൂരിൽ പോയി 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ'യ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലൊക്കേഷനുകൾ കാണാനാണ്. കൊവിഡ് കാലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും ഞങ്ങൾ പോയി ലൊക്കേഷൻ കണ്ടു, വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറി. തിരക്കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം വീണ്ടും വഷളായതും മരണം സംഭവിച്ചതും.
സച്ചിയേട്ടൻ്റെ വിയോഗം തീർച്ചയായും വലിയൊരു ശൂന്യത സൃഷ്ടിച്ചു. ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് തിരികെയെത്താൻ സാധിച്ചത്?
സച്ചിയേട്ടൻ്റെ മരണം വ്യക്തിപരമായും തൊഴിൽപരമായും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് വലിയ ആഘാതമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വലിയൊരു കൈത്താങ്ങായത് പ്രിയപ്പെട്ട പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി എനിക്ക് നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, "സച്ചിയേട്ടൻ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിവിടെയുണ്ട്. എന്താവശ്യത്തിനും എന്നെ വിളിക്കാം" എന്ന്. ആ വാക്കുകൾ എനിക്ക് വലിയ ധൈര്യമായി.
എപ്പോഴാണ് ഈ ചിത്രം താങ്കൾ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്?
സച്ചിയുടെ മരണം മാനസികമായി വല്ലാത്ത ആഘാതം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോവുക തന്നെ വേണം. മറ്റൊരു സിനിമയുടെ ചിന്തയും എഴുത്തുമായി വീണ്ടും ചലച്ചിത്ര ജീവിതം രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഇന്ദു ഗോപൻ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സച്ചിയേട്ടൻ ഈ ചിത്രം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. സച്ചിയേട്ടൻ്റെ അവസാനത്തെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' സംഭവിക്കണം എന്നത്. സച്ചിയേട്ടനെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തന്നെ ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്ന് ഇന്ദു ഗോപനും നിർമാതാക്കളായ ഉർവ്വശി തിയേറ്റേഴ്സിലെ സന്ദീപ് സേനനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എനിക്കത് നിരസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ രാജുവേട്ടനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, "നമുക്ക് ഈ സിനിമ ഉറപ്പായും ചെയ്യണം. സച്ചിക്കൊരു ട്രിബ്യൂട്ടാണ് വിലായത്ത് ബുദ്ധ. അദ്ദേഹം കൂടെയുണ്ടാകും" എന്നാണ്.
ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ താങ്കൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നോ?
സച്ചിയേട്ടൻ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ സിനിമയുടെ പ്രാഥമിക ജോലികൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എനിക്ക് പരിചിതമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജോലികൾ ആരംഭിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടില്ല.
'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' എന്ന ആശയം താങ്കൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? രക്തചന്ദനം എന്ന നോവലുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്?
സച്ചിയേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഇന്ദു ഗോപൻ്റെ 'രക്തചന്ദനം' എന്ന നോവൽ എപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസം നോവലിനൊപ്പം എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിച്ച കുറച്ച് പേപ്പറുകളും കണ്ടു.
പിന്നീട് 'അയ്യപ്പനും കോശിയും' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് സച്ചിയേട്ടൻ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രാഥമിക ആശയം എന്നോട് പറയുന്നത്. ഏകദേശം അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്ദു ഗോപൻ ഈ നോവൽ സിനിമയാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സച്ചിയേട്ടനെ സമീപിക്കുന്നതും.
'അയ്യപ്പനും കോശിക്കും' ശേഷം ഞാൻ സ്വന്തമായി മറ്റൊരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്ന മുറിയിലും 'രക്തചന്ദനം' നോവലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. സച്ചിയേട്ടൻ പലപ്പോഴും എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, "ഈ നോവൽ ഒന്നു വായിക്കെടാ" എന്ന്. പക്ഷേ, കഥയുടെ ആശയം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞുതന്നിരുന്നതുകൊണ്ട്, ആ സമയത്ത് നോവൽ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. സച്ചിയേട്ടന് അസുഖം ബാധിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ലൊക്കേഷനുകൾ കാണാൻ ഞാൻ മറയൂരിലേക്ക് പോകേണ്ടിവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി 'രക്തചന്ദനം' എന്ന നോവൽ വായിക്കുന്നത്.
സച്ചിക്ക് പകരം ജയൻ നമ്പ്യാർ എന്ന താരതമ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്?
സച്ചി ഏട്ടനെ പോലൊരു വിഖ്യാത സംവിധായകൻ സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ട സിനിമ ജയൻ നമ്പ്യാർ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ, ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം. ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സച്ചി ഏട്ടൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അദ്ദേഹം തിരക്കഥാ രചന തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. മനസ്സിൽ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ ചില കുറിപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ലൊക്കേഷൻ കണ്ട ശേഷം എഴുതിത്തുടങ്ങാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. പക്ഷേ, വിധി എതിരായി.
സച്ചിയുടെ ക്രാഫ്റ്റും കാഴ്ചപ്പാടും ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്ന് കണ്ട വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ. അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്?
ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഹോദരതുല്യനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് എന്താണെന്നും ചിന്താഗതികൾ എന്താണെന്നും ഞാൻ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിലും കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലും എപ്പോഴും സ്വയം നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സച്ചി ഏട്ടൻ. സ്വന്തം സൃഷ്ടികളെ വീണ്ടും പൊളിച്ചെഴുതാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം ഏതറ്റം വരെയും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, വക്കീൽ പ്രൊഫഷൻ, നാടൻപാട്ടിൻ്റെയും കവിതയുടെയും പിൻബലം—ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സച്ചി ഏട്ടനുമായി ഒരു താരതമ്യം മറ്റൊരു കലാകാരനും സാധ്യമല്ല.
അങ്ങനെയെങ്കിൽ, വിലായത്ത് ബുദ്ധയെ താങ്കൾ സമീപിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിയുടെ വഴി പിന്തുടർന്നോ, അതോ സ്വന്തം ക്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ?
സച്ചി ഏട്ടനുമായി ഒരു താരതമ്യം മറ്റൊരു കലാകാരനും സാധ്യമല്ല. സച്ചി ഏട്ടൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് വേറെ, എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് വേറെ. 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' എന്ന സിനിമയെ ഞാൻ സമീപിച്ചത് എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിനും കാഴ്ചപ്പാടിനും അനുസരിച്ചാണ്. എൻ്റെയുള്ളിലെ കലാകാരന് ഈ സിനിമ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയത്. ഒരിക്കലും സച്ചി എന്ന വിഖ്യാത കലാകാരനുമായി എന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ല.
സച്ചിയേട്ടൻ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര മികച്ചതാകുമോ, അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തപ്പോഴും മികച്ചതായി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായാണ് ഞാൻ കരുതുക.
എങ്കിലും എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ടു താഴെയെങ്കിലും സ്പർശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ ചലച്ചിത്രത്തെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് എന്ന പക്വതയും വിനയവും എനിക്കുണ്ട്. ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ സച്ചി ഏട്ടൻ്റെ ഏഴ് അയലത്ത് എത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു അല്പം ധാരണ കൂടുതലുണ്ട്. സച്ചി ഏട്ടൻ്റെ എഴുത്തും എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ നോളെഡ്ജും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിരുന്നു.
താങ്കൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതിത്തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നല്ലോ?
ഞാൻ സച്ചി ഏട്ടനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പരിചയപ്പെട്ട് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്ക് സച്ചി ഏട്ടൻ തിരക്കഥ എഴുതിത്തരും എന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയത്.
സച്ചി ഏട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു: "നീ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയോ, മറ്റൊരാളുടെ തിരക്കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി തേടി നടക്കേണ്ടതോ ആയ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എഴുതിത്തരും, ഒരു പ്രൊഡക്ഷനും സെറ്റ് ചെയ്തു തരും" എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റേതായ കഥകളുടെ ചിന്തയും അന്വേഷണവും ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒരു കാര്യം കൂടി സച്ചി ഏട്ടൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു.
എൻ്റെ ഒരു തിരക്കഥ നീ സിനിമയാക്കുന്നതോടെ നിനക്ക് കാലും നീട്ടി ഇരിക്കാം. ഇരുന്നിട്ട് കാലു നീട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
നോവൽ രൂപത്തിൽ കഥ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലുപരി, ഈ സിനിമയുടെ കഥ നടക്കുന്നത് മറയൂരാണ്—ചന്ദനമരങ്ങളുടെ നാട്. അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ ശരി-തെറ്റുകളേക്കാൾ, അവിടുത്തെ പ്രകൃതി, സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം, ആളുകൾ പെരുമാറുന്ന രീതി എന്നിവയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയത്. അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു.
ഡബിൾ മോഹൻ എന്ന കഥാപാത്ര രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം, നടക്കുന്ന രീതി, അംഗചലനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി. രാജുവേട്ടനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അടുത്ത ഘട്ടം.
ഡബിൾ മോഹനെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിക്കാൻ രാജുവേട്ടന് അധികസമയം വേണ്ടി വന്നതായി തോന്നുന്നില്ല. തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടി. പിന്നെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു നടനാണല്ലോ അദ്ദേഹം.
അദ്ദേഹം ഡബിൾ മോഹനായി പകർന്നാടുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ എഴുത്തിനായി ഉൾക്കൊണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. നല്ല നാടൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് പണ്ടേ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. വളരെ കംഫർട്ടബിളായ ആക്ടറാണ് അദ്ദേഹം.
ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ പൃഥ്വിരാജ് എത്രത്തോളം സഹായകമായിരുന്നു?
ഒരു സംവിധായകന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പല സിനിമകളിലും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിനേതാവ്-സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള രസതന്ത്രം സെറ്റിൽ മികച്ചതായിരുന്നു. വളരെ പിന്തുണയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിനേതാവാണ് പൃഥ്വിരാജ്.
'വിലായത്ത് ബുദ്ധ'യിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും കഥയ്ക്കും ഒരു വന്യമായ സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ. അത് മറയൂരിലെ ജീവിതവുമായി എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
പൊതുവേ വനമേഖലയോടും മലയോര മേഖലയോടും ചേർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുകയും ആളുകളുമായി ഇടപെഴകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ട, മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളുടെ സ്വഭാവം ഞങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിഴലിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എഴുത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതിലുപരി, എഴുത്തുകാരൻ ഇന്ദു ഗോപൻ്റെ സിനിമാറ്റിക് നരേഷനിൽ നിന്നുതന്നെ കഥ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു.
നായകനെപ്പോലെ തന്നെ സിനിമയിലെ നായിക കഥാപാത്രവും വളരെ ബോൾഡ് ആണല്ലോ?
അതെ, സിനിമയുടെ കഥയിൽ വളരെ ആഴമുള്ള, ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് നായികയുടേത്. വളരെ ബോൾഡ് ആയ ഒരു നായികയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരാളെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് പ്രിയംവദയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് തുല്യത വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട്. പ്രണയ രംഗങ്ങളിൽ പോലും, നായികയും നായകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു തുല്യത ഉണ്ടാകണം. പല സിനിമകളിലും നായകൻ്റെ പക്ഷം ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല.
കഥാപാത്രങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാമൂഹിക വെല്ലുവിളികൾ അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും. മോഹന് നാട്ടിൽ 'കള്ളൻ' എന്ന ലേബൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നായികയ്ക്ക് 'നാട്ടിലെ അഭിസാരികയുടെ മകൾ' എന്ന വിശേഷണമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഹാസങ്ങളും ദുരനുഭവങ്ങളും കേട്ട് വളർന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ പരുവപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, എന്ത് കാര്യത്തിനും നേരെ വാ, നേരെ പോ എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഈ കഥയിലെ നായകനും നായികയ്ക്കും. എന്ത് പ്രതിസന്ധികളെയും നിസ്സാരമായി കാണാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും.
അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നായികയ്ക്ക് ഡബിൾ മോഹനനെ മറ്റൊരു ജീവിത വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് തുടരുക, ശക്തമായി തുടരുക എന്ന നിലപാടാണ് അവൾക്ക്. ശക്തിശാലിയായ ഡബിൾ മോഹനനെ തന്നെയാണ് നായിക ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനം ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വന്യമായ സ്വഭാവത്തെക്കാൾ ഉപരി, അവളുടെ കരുത്തും ശക്തിയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഡബിൾ മോഹനും അവൾക്ക് തുല്യമായ ബഹുമാനം നൽകുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പൈങ്കിളി കാഴ്ചപ്പാടിന് സ്ഥാനമില്ല.
കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പോലെ തന്നെ, സംഘട്ടനരംഗങ്ങളിലെ സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് സിനിമയിൽ കുറവൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ, സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണല്ലോ.
ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന് ഗുരുതരമായ ഒരപകടം സംഭവിക്കുകയും, തുടർന്ന് സിനിമ ഒരു വർഷത്തിലധികം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരുന്നല്ലോ?
സിനിമാ ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു അപകടം പറ്റി ചിത്രീകരണം മുടങ്ങി എന്നൊക്കെ ഞാൻ ദൂരെയെവിടെയോ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. മറ്റു ഭാഷകളിലെ സെറ്റുകളിൽ നായകർക്കോ നായികമാർക്കോ അപകടം പറ്റിയ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, 'അയ്യോ ആണോ, എന്നിട്ട്?' എന്ന് ചോദിച്ചു വിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അത് എൻ്റെ സെറ്റിൽ സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനു പിന്നിൽ ഇത്രയധികം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു.
ഒരു അപകടം കൺമുന്നിൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഒരു മരവിപ്പ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഒരു ബസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ചുള്ള സിംഗിൾ ഷോട്ട് രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് രാജുവേട്ടന് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ഓടുന്ന ബസ്സിലേക്ക് ചാടിക്കയറി ഒരു സംഘട്ടനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അതേ ബസിൽ നിന്നുതന്നെ ചാടിയിറങ്ങുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ആ ഷോട്ട്. ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ഇത് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. മൂന്നോ നാലോ തവണ ഞങ്ങൾ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തതുമാണ്.
ഫൈനൽ ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രാജുവേട്ടൻ ബസ്സിലേക്ക് ചാടിക്കയറി സംഘട്ടനരംഗം വിജയകരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. നിസ്സാരമായി ബസ്സിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കാല് തെന്നി വീഴുന്നത്. ചാടിയിറങ്ങുന്നത് അത്ര റിസ്ക്കുള്ള കാര്യമൊന്നുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി കാൽ മടങ്ങിപ്പോവുകയും വീഴുകയും ചെയ്തു.
രാജുവേട്ടൻ ഉടൻ തന്നെ ചാടി എണീറ്റതുകൊണ്ട്, കാലൊന്ന് നീര് വെക്കും എന്നതിലപ്പുറം മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത്. പക്ഷേ പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് എന്നും വന്നു.
സ്വയം മരവിച്ചു നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക്. ഇത് എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയാണ്. ഒരു വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഈ സിനിമ പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ നേരിട്ടു. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നതുപോലെ, ഈ കാലവും കടന്നുപോകും. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ടെ മതിയാകൂ. ആ റിയാലിറ്റിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആകെ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം.
പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്?
മനസ്സ് ശാന്തമാക്കി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിച്ചു. കാത്തിരിക്കുക, അദ്ദേഹം സുഖപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വരട്ടെ. സിനിമ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഉറപ്പായും സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഇരുന്നു. പിന്നീട് ലഭിച്ച ഒരു വർഷത്തെ വലിയ ഇടവേള, തുടർ ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അതിനിടയിൽ മറ്റു ചില സിനിമകളുടെ ക്രിയാത്മക ജോലികളിലും ഭാഗമായി. എല്ലാം സിനിമയാണല്ലോ. ഈ ജോലി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ.
ഷൂട്ടിങ് പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി എന്തായിരുന്നു?
അതൊരു വലിയ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിലോ, ലൊക്കേഷനിലോ ഒരിടത്തും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പ്രകൃതി മാറും, പക്ഷേ നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്തെടുത്തല്ലേ മതിയാകൂ. രാജുവേട്ടന് അപകടം പറ്റി, ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ 'എമ്പുരാൻ' അടക്കമുള്ള മറ്റു സിനിമകളുടെ തിരക്കുകളും വന്നു. പിന്നീട്, ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷനുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രകൃതി സ്വാഭാവികമായും മാറിപ്പോകും. അത് കണ്ടിന്യൂയിറ്റിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി. മറയൂർ-മൂന്നാർ വഴിയുള്ള യാത്രകളിൽ എനിക്ക് അറിയാം, ഓരോ മാസത്തെ ഇടവേളയിലും പ്രകൃതിയുടെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളെ എല്ലാം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്തു. ഒപ്പം കുറെയൊക്കെ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായവും തേടി. ഒരുപാട് സമയം ലഭിച്ചത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഏകദേശം ഈ സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ നാലുവർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ പറയട്ടെ, മലയാളത്തിൽ അഞ്ചോ ആറോ മാസം കൊണ്ട് ഒരു സിനിമ ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാകണം. അതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്.
പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സഹകരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു?
ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനിടയിലും, എത്രയൊക്കെ തിരക്കുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടും, 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' എന്ന സിനിമയോട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉപേക്ഷയോ വേർതിരിവോ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജുവേട്ടനും ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ പല സംഘടന രംഗങ്ങളും ഒരു ഡ്യൂപ്പിനെ വെച്ച് പൂർത്തിയാക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ സച്ചി എന്ന ഫാക്ടർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്, അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആദരമാണ്. 'പൂർണ ആരോഗ്യവാനായി എൻ്റെ രണ്ടു കാലുകളും ശക്തിയായി നിലത്തുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്തു തീർക്കണം' എന്ന് പൃഥ്വിരാജ് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
'പുഷ്പ' പോലുള്ള സിനിമകളുമായി വിലായത്ത് ബുദ്ധയെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?
അതിൽ ഒരു കഴമ്പും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ കൃത്യമായി ഒരു സെറ്റ് നിർമ്മിച്ച് റാമോജി പോലുള്ള സ്റ്റുഡിയോകളിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൊക്കേഷനുകൾ എല്ലാം ഒറിജിനലാണ്. യഥാർഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്.
ഷമ്മി തിലകൻ്റെ പ്രകടനം?
ഷമ്മി തിലകൻ... എന്താ പ്രകടനം, എന്താ ആക്ടർ! ഈ സിനിമയുടെ ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകം തന്നെയാണ് ഷമ്മിച്ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം. പല ആംഗിളുകളിലും ക്യാമറ വയ്ക്കുമ്പോൾ തിലകൻ സാറിനെ ഓർമ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പൃഥ്വിരാജ് ഈ സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് വേളയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാസ്തവമാണ്. വളരെ പവർഫുൾ ആയ കഥാപാത്രമാണ്. അതിമനോഹരമായി അദ്ദേഹം ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരുപാട് വിശദാംശങ്ങൾ സംവിധായകന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരല്പം സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയത്. ചലച്ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ തിയറ്ററിൽ കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ സംവിധായകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
Also Read: കമല്ഹാസൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ട് ഭയന്നു, ചില സംഭവവികാസങ്ങളില് നഷ്ടമായത് എട്ട് വര്ഷം; എക്കോയിലൂടെ തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങി നരേന്