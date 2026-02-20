ETV Bharat / entertainment

'ഇടവേള മനഃപൂർവമായിരുന്നില്ല'; താന്തോന്നിക്ക് ശേഷം നവാഗത സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സോടെ ജോർജ് വർഗീസ് തിരിച്ചെത്തുന്നു

നായകൻ്റെ പ്രണയവും വില്ലൻ്റെ പകയുമാണ് 'ഐസിയു' സിനിമയുടെ പ്രമേയം. സാധാരണക്കാരനായ നായകനായി ബിബിൻ ജോർജും പ്രധാന വേഷത്തിൽ മുരളി ഗോപിയുമെത്തുന്നു. മിനി സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം ഫെബ്രുവരി അവസാനവാരം തിയറ്ററുകളിലെത്തും.

ICU Malayalam movie release George Varghese new movie Bibin George latest film Thanthonni director comeback film
Director George Varghese Returns After 16 Years with Bibin George Starrer ICU (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 20, 2026 at 2:17 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ താന്തോന്നി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പതിനാറ് വർഷത്തെ ഇടവേള അവസാനിപ്പിച്ച് സംവിധായകൻ ജോർജ് വർഗീസ് തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ഐസിയുവിലൂടെ തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഫെബ്രുവരി അവസാനവാരം തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ബിബിൻ ജോർജ്, മുരളി ഗോപി, ബാബുരാജ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. കരിയറിലെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണെങ്കിലും ഒരു നവാഗത സംവിധായകൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് തനിക്കിപ്പോഴുള്ളതെന്നും, രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെയും പ്രേക്ഷകർ തമ്മിൽ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും ഇടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഐസിയു എന്ന പേരും പ്രമേയവും

തമിഴിലെ പ്രശസ്തമായ നിർമാണ കമ്പനിയായ മിനി സ്റ്റുഡിയോസാണ് ഐസിയു നിർമരിക്കുന്നത്. മിനി സ്റ്റുഡിയോസുമായി മറ്റൊരു സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഐസിയു എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം തന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ ജോർജ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു. വളരെ താത്പര്യമുണർത്തുന്ന വിഷയമായതിനാൽ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ പെട്ടെന്നുതന്നെ ചെയ്തുതീർക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഇൻ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഐസിയു എന്ന പേരുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

മനസ്സിൽ പ്രണയം സൂക്ഷിക്കുന്ന നായകൻ ആ വികാരത്തിന്മേൽ നൽകുന്ന ഇൻ്റൻസായ കെയറും, അതുപോലെതന്നെ ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം അയാളുടെ വികാരത്തിന് നൽകുന്ന ഇൻ്റൻസായ കെയറുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന പ്രമേയം. രണ്ടുപേരുടെയും ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന പകയാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കാനാവുന്ന കാര്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയു കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ കഥാപാത്രം പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നായകനുമായും വില്ലനുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ഐസിയുവിന് അകത്തും പുറത്തുമായി വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ICU Malayalam movie release George Varghese new movie Bibin George latest film Thanthonni director comeback film
Director George Varghese Returns After 16 Years with Bibin George Starrer ICU (Special Arrangement)

താരനിരയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും

ബിബിൻ ജോർജ്, ബാബുരാജ് എന്നിവരെക്കൂടാതെ മുരളി ഗോപി, മീരാ വാസുദേവ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ നിർണായക കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിജയകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഉറിയടി 2 എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്തയായ വിസ്മയയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ മുൻനിർത്തിയാണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ളത്.

വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിലുള്ള കഥകൾ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംവിധായകനാണ് താനെന്നും, ആദ്യ ചിത്രമായ താന്തോന്നിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ആശയമാണ് ഐസിയുവിൻ്റേതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യാതൊരു ഹീറോയിസവുമില്ലാത്ത വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇതിലെ നായകൻ. അങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബിബിൻ ജോർജ് തികച്ചും അനുയോജ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ ചിത്രങ്ങളും ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഇമേജും ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. കഥ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിൽ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

ICU Malayalam movie release George Varghese new movie Bibin George latest film Thanthonni director comeback film
Director George Varghese Returns After 16 Years with Bibin George Starrer ICU (Special Arrangement)

മാസ് പരിവേഷമുള്ള മറ്റൊരു നടനാണ് ഈ വേഷം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ സർപ്രൈസ് എലമെൻ്റ് അത്രത്തോളം ഇംപാക്ട് നൽകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ബിബിൻ ജോർജിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വേഗം കണക്ട് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ കൗതുകം തോന്നാനും പ്രേക്ഷകർക്ക് സാധിക്കും. കരിയറിലെ ഏറ്റവും തിരക്കുപിടിച്ച സമയത്താണ് നടൻ മുരളി ഗോപി ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. അദ്ദേഹം എഴുതുകയും അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം സിനിമകൾ അണിയറയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയൊരാൾ വെറുതെയൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നേരിൽ കണ്ട് കഥ പറയുകയും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മുരളി ഗോപി അഭിനയിക്കാൻ സമ്മതിച്ചതെന്നും ജോർജ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു.

ICU Malayalam movie release George Varghese new movie Bibin George latest film Thanthonni director comeback film
Director George Varghese Returns After 16 Years with Bibin George Starrer ICU (Special Arrangement)

പതിനാറ് വർഷത്തെ ഇടവേള

താന്തോന്നി എന്ന സിനിമയുടെ ക്ലിപ്പുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിങ്ങായി ഓടുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അതിലെ തമാശ രംഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ ഇന്നും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മലയാള ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് താന്തോന്നി. സിനിമയിൽ നിന്നും മനപ്പൂർവം താൻ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തതല്ല. ഏതൊരു സംവിധായകനെയും പോലെ തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നത് തന്നെയാണ് തൻ്റെയും ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഒരു നിർമാതാവും സംവിധായകനും പ്രധാന നടനും മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല.

പല ഘടകങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നന്നായി ഒത്തുചേർന്നാലും ഒരു ഘടകത്തിൻ്റെ പോരായ്മ കൊണ്ടുമാത്രം ചിത്രീകരണം നിന്നുപോകാം. ഒരു കഥ തയ്യാറാക്കി നടനോട് പറഞ്ഞ് അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി നിർമാതാവിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് പ്രോജക്ടിലേക്ക് എത്താൻ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം സമയമെടുക്കും. അത് നടക്കാതെ വന്നാൽ അടുത്തതിലേക്ക് നീങ്ങും. അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ പ്രോജക്ടുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടയിലാണ് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയത്. കാലങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് താനോ തന്നെപ്പോലുള്ള സംവിധായകരോ അറിയില്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ കൂടെയുള്ളവർ അത് തീർച്ചയായും അറിയുകയും അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

ICU Malayalam movie release George Varghese new movie Bibin George latest film Thanthonni director comeback film
Director George Varghese Returns After 16 Years with Bibin George Starrer ICU (Special Arrangement)

ഭാര്യയും മക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയും, സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമാണ് തനിക്ക് ഈ മേഖലയിൽ തുടരാനും പുതിയൊരു സിനിമയുമായി തിരിച്ചെത്താനും കരുത്തായത്. താന്തോന്നിക്ക് ശേഷം പ്രശസ്തരും അല്ലാത്തവരുമായി എഴുപത്തിരണ്ടോളം പേർ തന്നോട് കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും ജോർജ് വർഗീസ് വ്യക്തമാക്കി. ആ മൂന്ന് സബ്ജക്ടുകൾ സിനിമയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ താൻ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

വ്യത്യസ്തനായ സംവിധായകനാകാൻ വേണ്ടി തേടിവരുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്ടുകളും ചെയ്യുക എന്നതല്ല തൻ്റെ രീതി. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം ജോണറുകളുമുള്ള കഥകൾ മാറിമാറി പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ഐ വി ശശിയെയാണ് താൻ ഗുരുവായി കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിമോഗ്രാഫി പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലാ സിനിമകളും വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളിലും ജോണറുകളിലുമാണെന്ന് കാണാം. താന്തോന്നി ഒരു ആക്ഷൻ ഫാമിലി ഓറിയൻ്റഡ് ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾക്ക് ആ വിജയ ഫോർമുല പിന്തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. മുന്നിലെത്തുന്ന കഥ നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജോണർ നോക്കാതെ ചെയ്യുക എന്നതാണ് തൻ്റെ പോളിസി.

മാറുന്ന സിനിമയും പ്രേക്ഷകരും

പതിനാറ് വർഷത്തെ ഇടവേളയിൽ മലയാള സിനിമ അപ്പാടെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ജനറേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സിനിമ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. താൻ ആദ്യമായി തിയറ്ററിൽ പോയി കണ്ട സിനിമ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളാണ്. അക്കാലത്തെ സിനിമ ആഖ്യാന രീതിയല്ല താൻ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനായി കടന്നുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏതൊരു സംവിധായകനും മാറി ചിന്തിക്കണം. സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ കഥ പറയുന്ന രീതിക്കും ആവിഷ്കാരത്തിനും പശ്ചാത്തലത്തിനും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞവർഷം വലിയ വിജയമായ ലോക എന്ന സിനിമയും ഇപ്പോൾ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന പ്രകമ്പനം എന്ന ചിത്രവും പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നാണ്. ആത്മാവ്, മിത്ത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ആ സിനിമകളുടെ അടിസ്ഥാനം. പക്ഷേ ആ സിനിമ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചാൽ ആ സിനിമയുടെ ആശയവും ആവിഷ്കാരവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വീണ്ടും സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ്. സിനിമകൾ എങ്ങനെ വന്നാലും പ്രേക്ഷകർ തിയറ്ററിലെത്തുന്നത് എൻ്റർടെയ്ൻഡ് ആകാനാണ്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജോണർ ഉണ്ടാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ആകാശദൂത് എന്ന സിനിമ കാണാൻ പ്രേക്ഷകർ തിയറ്ററിലേക്ക് കയറിയത് കരയാനായിരുന്നു.

ICU Malayalam movie release George Varghese new movie Bibin George latest film Thanthonni director comeback film
Director George Varghese Returns After 16 Years with Bibin George Starrer ICU (Special Arrangement)

അന്ന് സിനിമ കാണാൻ കയറുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ടവ്വൽ വരെ സപ്ലൈ ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു. ഇന്നിപ്പോൾ ഹ്യൂമറിന് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ കാലത്തെ ടെൻഷൻ പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ തിയറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് ഒരല്പം ചിരിച്ച് ആസ്വദിക്കാനാണ് ആളുകൾ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറിയ ചിരി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിനിമകൾ പോലും ഇവിടെ നന്നായി ഓടുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം എന്നു പറയുന്നത് വിജയ ഫോർമുലകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനപ്പുറം എക്കോ പോലുള്ള സിനിമകളും വലിയ വിജയം നേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് കഥ ഏത് കാലഘട്ടം എന്നുള്ളതല്ല, പ്രേക്ഷകർ തിയറ്ററിലേക്ക് കയറിയാൽ അവരെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ, ഒരു നിമിഷം പോലും മൊബൈൽ കൈയിലെടുക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ എൻഗേജ് ചെയ്ത് ഇരുത്താൻ സാധിക്കണം.

ചിത്രീകരണത്തിലെ വെല്ലുവിളികളും ആസ്വാദനവും

കഥ കേട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റാണ് ഐസിയു. നിർമാതാവിൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റുമായി ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല. കൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തിരക്കുപിടിച്ച താരങ്ങളില്ലാത്തതിനാലും ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് ആയതിനാലും സിനിമ വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു. ഒരു സംവിധായകന് കഥ പറയാൻ നഗരവും വീടും ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത പ്രതലങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയു തന്നെയാണ് പ്രധാന പശ്ചാത്തലമായി എത്തുന്നത്. നായകൻ്റെയും നായികയുടെയും ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറംലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്.

പുറത്തു നടക്കുന്ന കഥാ പശ്ചാത്തലങ്ങളും ഐസിയുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കഥാ പശ്ചാത്തലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തമിഴ് കണക്ഷൻ കട്ട് ആകാതെ പ്രേക്ഷകന് ആസ്വാദന തലം ലഭിക്കണം. അതൊരുപക്ഷേ തിരക്കഥ രചനയിലും സംവിധാനത്തിലും വളരെയധികം വെല്ലുവിളിയുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ഐസിയു പോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് സീനുകൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോറടിക്കാതെ വളരെ വേഗം കഥ പറഞ്ഞുപോവുക എന്നത് ശ്രമകരമായിരുന്നു. താന്തോന്നി എന്ന ചിത്രം തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ബാലപാഠമായിരുന്നുവെന്ന് ജോർജ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു. പ്രേക്ഷകർ ഒരു സിനിമ ഏത് രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുമനസ്സിലാക്കിയത് ആ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. അതിനുശേഷം ധാരാളം തിരക്കഥകൾ എഴുതുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ICU Malayalam movie release George Varghese new movie Bibin George latest film Thanthonni director comeback film
Director George Varghese Returns After 16 Years with Bibin George Starrer ICU (Special Arrangement)

കഥയുടെ ഭാഗമായി തിയറ്ററിൽ വലിയ കയ്യടി കിട്ടുന്ന സീനുകൾ എങ്ങനെ പ്രേക്ഷകന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായി ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന ബോധ്യമുണ്ട്. ഐസിയു എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പ്രേക്ഷകന് ഒരു വൗ ഫാക്ടർ ലഭിക്കുന്ന ഏരിയ ഉണ്ട്. കഥയിൽ നാച്ചുറലായി വരുന്ന ഹൈ കിട്ടുന്ന രംഗങ്ങൾ മനോഹരമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു സംവിധായകന് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താന്തോന്നിയുടെ ഓർമകൾ

താന്തോന്നി എന്ന സിനിമയിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിൻ്റെ അച്ചു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആ സിനിമ സുരാജിൻ്റെ കരിയറിന് വലിയ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ രചയിതാവായ ടി എ ഷാഹിദുമായി രാജമാണിക്യം മുതലുള്ള ബന്ധമാണ് സുരാജിന് ഉള്ളത്. കൂടാതെ താൻ ഡയലോഗ് എഴുതിയ രാഷ്ട്രം എന്ന സിനിമയിലും സുരാജ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ആത്മബന്ധത്തിലൂടെയാണ് സുരാജ് സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. അച്ചു എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് മറ്റൊരാളെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സിനിമയിലെ അമ്മേ പൂമുഖത്തേക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീ എന്ന ഡയലോഗ് ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിങ്ങാണ്. ഒരുപാട് വലിയ വിജയം നേടിയ സിനിമകൾക്കിടയിലും താന്തോന്നിയെ പ്രേക്ഷകർ ഓർത്തിരിക്കുന്നതും അതിലെ തമാശ രംഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം എറണാകുളത്ത് വച്ച് നടൻ കൈലാഷിനെ യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടപ്പോഴും ഇതേ കാര്യമാണ് സംസാരിച്ചത്. കലൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ധാരാളം സംവിധായകർ ചെയ്ത ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ പേരുകൾ പോലും പലപ്പോഴും ഓർമിക്കാറില്ലെന്നും, അങ്ങനെയൊരു ലോകത്ത് താന്തോന്നി ഓർക്കപ്പെടുന്നത് ഭാഗ്യം തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ

താന്തോന്നി ഇറങ്ങിയ സമയത്തുനിന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന രീതി ഒരുപാട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ പുതിയ സിനിമയുമായി വരുമ്പോൾ ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ഏതൊരു കാലത്തും തിയറ്ററുകളെ ഉത്സവപ്പറമ്പാക്കുന്ന സിനിമകൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. പ്രേക്ഷകർ മാറി എന്ന് പറയുമ്പോഴും എല്ലാത്തരം സിനിമകളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം പരിഗണിച്ച് സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാലോചിതമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും എല്ലാത്തരം പ്രായത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം.

ICU Malayalam movie release George Varghese new movie Bibin George latest film Thanthonni director comeback film
Director George Varghese Returns After 16 Years with Bibin George Starrer ICU (Special Arrangement)

ഐസിയു എന്ന ചിത്രം അത്തരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അർഥവത്തായ ധാരാളം സിനിമകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും പ്രേക്ഷകരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസ് മസാല ആക്ഷൻ ചിത്രം കാണാൻ ഉറപ്പായും ആളുണ്ടാകും. തിയറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. പുതിയത് സ്വീകരിക്കുമെന്നും പഴയത് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നുമുള്ള പിടിവാശി ഒന്നും പ്രേക്ഷകർക്കില്ല. എങ്ങനെയുള്ള സിനിമയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും രോമാഞ്ചം കൊള്ളാനുമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ സിനിമയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനിമ വിജയിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റുള്ള സിനിമ മാത്രമേ വിജയിക്കൂ എന്നില്ല.

രാവണപ്രഭു റീ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച ജനപിന്തുണ ഇതിന് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. നല്ല കഥയ്ക്ക് പുറമേ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾക്കും റീ റെക്കോർഡിങ്ങിനും ശബ്ദവിന്യാസത്തിനും ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാഴ്ച പോലെ തന്നെ കേൾവിക്കും സിനിമയുടെ വിജയത്തിൽ ബന്ധമുണ്ട്. പുതിയ കാലത്ത് സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സംവിധായകർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഒടിടി റിലീസിന് ശേഷം ചെറിയൊരു തെറ്റ് പോലും പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുപിടിക്കും. അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. സംവിധായകന് കൂടുതൽ വിജിലൻ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കാനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കും. ഇത് നിസാരം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷം അയാളുടെ ജോലിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും, ആ ചിന്ത സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബിബിൻ ജോർജിൻ്റെ പോരാട്ടം

ശാരീരിക പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ച് സിനിമാമേഖലയിൽ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ നടനാണ് ബിബിൻ ജോർജ്. പന്ത്രണ്ടിലധികം സിനിമകളിൽ നായകനായി അഭിനയിച്ച അദ്ദേഹം ധാരാളം സിനിമകളിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയും തിരക്കഥകൾ എഴുതുകയും ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ സജീവമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പരിമിതിയുമില്ലാത്ത എത്രയോ പേർ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചുനോക്കണം.

ICU Malayalam movie release George Varghese new movie Bibin George latest film Thanthonni director comeback film
Director George Varghese Returns After 16 Years with Bibin George Starrer ICU (Special Arrangement)

അവിടെയാണ് ബിബിൻ ജോർജ് എന്ന നടൻ്റെ കഠിനാധ്വാനം മൂല്യമുള്ളതാകുന്നത്. കോൺഫിഡൻസില്ലായ്മ കാരണം എത്ര പേർ സിനിമ എന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ച് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു, അവിടെ വ്യക്തമായ ധാരണയോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുന്നോട്ടു വരുന്നത്. എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയുമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളും സംവിധായകരും പോലും ഇവിടെ വിമർശിക്കപ്പെടുകയും പരിഹസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബിബിൻ ജോർജ് എന്ന കലാകാരന് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വീണ്ടും നായകനായി സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യമാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം അദ്ദേഹം വിളിച്ചപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ വലിയൊരു സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് പ്രശംസിച്ചതായി പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്.

ബിബിൻ നായകനായി വരുന്ന സിനിമകൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വ്യക്തിയും നടനുമാണെന്നും ജോർജ് വർഗീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഐസിയു എന്ന ചലച്ചിത്രം ഫെബ്രുവരി അവസാനവാരം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നും, സെൻസർ നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Also read:- കേരള സ്റ്റോറി രണ്ടാം ഭാഗം "സത്യം തുറന്നുകാട്ടുന്നു"; സിനിമയ്‌ക്ക് പിന്തുണയുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി

TAGGED:

ICU MALAYALAM MOVIE RELEASE
GEORGE VARGHESE NEW MOVIE
BIBIN GEORGE LATEST FILM
THANTHONNI DIRECTOR COMEBACK FILM
GEORGE VARGHESE ICU MOVIE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.