"ഐഎഫ്എഫ്കെയില് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പറഞ്ഞ കാര്യം നടപ്പായിരിക്കുന്നു"; മത്സരവിഭാഗത്തില് 2 മലയാളം സിനിമകള്; സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് ഡോ.ബിജു
30-ാമത് കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയില് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാള സിനിമയുടെ പട്ടിക കണ്ടപ്പോള് തനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയെന്ന് ഡോ.ബിജു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 14 സിനിമകളും കേരളാ പ്രീമിയർ ആണെന്ന് സംവിധായകന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 8, 2025 at 1:26 PM IST
30-ാമത് കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്കിനി ഒരു മാസം ബാക്കിനില്ക്കെ ഐഎഫ്എഫ്കെ വിശേഷം പങ്കുവച്ച് സംവിധായകന് ഡോ.ബിജു. ഡിസംബര് 12 മുതല് 19 വരെ തലസ്ഥാനനഗരിയില് നടക്കുന്ന മേളയില് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലയാള സിനിമയുടെ പട്ടിക കണ്ടപ്പോള് തനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയെന്ന് ഡോ.ബിജു.
ഇക്കുറി ഐഎഫ്എഫ്കെയില് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 14 സിനിമകളും കേരളാ പ്രീമിയർ ആണെന്നും സംവിധായകന് പറഞ്ഞു. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു ഡോ.ബിജുവിന്റെ പ്രതികരണം. കച്ചവട സിനിമകൾക്കപ്പുറം സ്വതന്ത്ര സമാന്തര സിനിമകൾക്കും പുതിയ ആളുകൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടെന്നതും അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
"ഇത്തവണത്തെ ഐഎഫ്എഫ്കെയിലെ മലയാള സിനിമകളുടെ സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഞാനൊക്കെ നിരന്തരം പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇത്തവണ നടപ്പായിരിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 14 സിനിമകളും കേരളാ പ്രീമിയർ ആണ്.
തിയേറ്ററിലും, ഒടിടിയിലും, ടെലിവിഷനിലും യൂട്യൂബിൽ പോലും റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമകൾ ഡബ്ബ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള എന്നും ലോകത്തൊരു മേളയിലും ഇത്തരം ഏർപ്പാടില്ലെന്നും ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം പറഞ്ഞിട്ടും അതിന് വലിയൊരു മാറ്റം ഇതേവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ മലയാള സിനിമകളും കേരളാ പ്രീമിയർ ആണെന്നത് വലിയ സന്തോഷം.
കച്ചവട സിനിമകൾക്കപ്പുറം സ്വതന്ത്ര സമാന്തര സിനിമകൾക്കും പുതിയ ആളുകൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ട് എന്നതും അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ്. സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജൂറിയുടെ ഭാവുകത്വവും സെൻസിബിലിറ്റിയും ആണ് ഇത്തരം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യമാക്കിയത് എന്നും കരുതാം. പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെ പോലെ കലാമൂല്യ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം മാത്രം എന്നും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആയിരുന്നു ചെയർമാൻ എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയത്.
ഒപ്പം കലാമൂല്യ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ജൂറിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളും. ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ കെസി ജിതിൻ, സംവിധായകൻ ഷാനവാസ് ബാവക്കുട്ടി, തിരക്കഥാകൃത്ത് ചെറിയാൻ കല്പ്പകവാടി, എഴുത്തുകാരിയും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയും അധ്യാപികയുമായ ആശ അച്ചി ജോസഫ്. എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിനിമകളുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ. ഷെറിയും, സഞ്ജുവും, ജിയോ ബേബിയ്ക്കും, മിനി ഐജിക്കും ഒക്കെ ഒപ്പം പുതിയ കുറച്ച് സംവിധായകരും... എല്ലാവരും ഉഷാറാകട്ടെ.." -ഡോ ബിജു കുറിച്ചു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ആവളയുടെ 'ലൈഫ് ഓഫ് ഫാലസ്', സഞ്ജു സുരേന്ദ്രന്റെ 'ഖിഡ്കി ഗാവ്' എന്നിവയാണ് ഐഎഫ്എഫ്കെ മത്സരവിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് മലയാള സിനിമകള്. മലയാളം സിനിമ ടുഡേ വിഭാഗത്തില് 12 ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
എബ്ബ് (ജിയോ ബേബി), സമസ്താലോകാ (ഷെറി ഗോവിന്ദന്), അംബ്രോസിയ (ആദിത്യാ ബേബി), കാത്തിരിപ്പ് (നിപിന് നാരായണന്), പെണ്ണും പൊറാട്ടും (രാജേഷ് മാധവന്), ശവപ്പെട്ടി (റിനോഷന് കെ), ആദിസ്നേഹത്തിന്റെ വിരുന്നുമേശ (മിനി ഐ.ജി), ശേഷിപ്പ് (ശ്രീജിത്ത് എസ് കുമാര്, ഗ്രിറ്റോ വിന്സെന്റ്), അന്യരുടെ ആകാശങ്ങള് (ശ്രീകുമാര് കെ), ഒരു അപസര്പ്പക കഥ (അരുണ് വര്ധന്), മോഹം (ഫാസില് റസാഖ്), ചാവു കല്യാണം (വിഷ്ണു ബി ബീന) എന്നിവയാണ് മലയാളം സിനിമ ഇന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങള്.
