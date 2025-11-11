ഓടിളക്കി മാറ്റിയ കാറ്റ് ഒപ്പം മഴയും മഞ്ഞും കോടയും, പക്ഷേ പ്രകൃതി പിന്തുണച്ചു; 'എക്കോ' വിശേഷങ്ങളുമായി ദിൻജിത്ത്
ബാഹുൽ രമേശിൻ്റെ ആനിമല് ട്രിലജിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന 'എക്കോ'യുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന് ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 6:50 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഏറെ പ്രേക്ഷക പിന്തുണ നേടിയ കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ, ബാഹുൽ രമേശ് കൂട്ടുകെട്ട് ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമയാണ് എക്കോ. സന്ദീപ് പ്രദീപ്, നരേൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം നവംബർ അവസാനവാരം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ബാഹുൽ രമേശിൻ്റെ ആനിമല് ട്രിലജിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമ കൂടിയാണിത്. അദ്ദേഹം തൂലിക ചലിപ്പിച്ച കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം, കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് സീസൺ 2 തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും കഥാപശ്ചാത്തലത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡത്തിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായി പ്രേക്ഷകരെ ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിത്രം ആയിരിക്കും എക്കോ എന്ന് സംവിധായകൻ ദിൻജിത് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ചലച്ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് അദ്ദേഹം അനുവദിച്ച അഭിമുഖം.
കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം ചിത്രീകരണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ എക്കോയുടെ തിരക്കഥ പൂർത്തിയായി എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?
അതേ. 'കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം' ഒരു പ്രോജക്റ്റായി വന്നെങ്കിലും ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങാൻ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം സമയമെടുത്തു. ആ ഇടവേളയിലാണ് ബാഹുൽ രമേശ് എക്കോയുടെ തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി എനിക്ക് വായിക്കാൻ തരുന്നത്. ഞാൻ അത് വായിച്ചപ്പോൾത്തന്നെ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയി. ബാഹുലിൻ്റെ തിരക്കഥകൾ എപ്പോഴും എന്നെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാറുണ്ട്, അതിൽ ഒരു പുതുമ ഉറപ്പാണ്.
ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ, ബാഹുൽ രമേശിൻ്റെ തിരക്കഥകൾ താങ്കളെ ഇത്രയധികം ആകർഷിക്കാൻ കാരണമെന്താണ്?
ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ധാരാളം തിരക്കഥകൾ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും എക്സൈറ്റ്മെൻ്റോടെയും സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തിരക്കഥകൾ എന്നെ തേടിയെത്താറില്ല. എന്നാൽ ബാഹുൽ രമേശിൻ്റെ കഥകളും തിരക്കഥകളും ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ ഒരുപാട് ട്രിഗർ ചെയ്യാറുണ്ട്. എക്കോയുടെ തിരക്കഥ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു: "ഈ സിനിമ ഞാൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യാം."
എക്കോയുടെ കാസ്റ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രമുഖ അഭിനേതാവിനെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ കഥാപാത്രത്തിന് ചെറിയ പയ്യൻ മതി എന്ന് താങ്കൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും കേട്ടിരുന്നു
ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും ചേർന്ന്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ നിർമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിർമാണ കമ്പനി ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ നടനോട് എക്കോയുടെ കഥ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പക്ഷേ, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കോയുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും റേഞ്ച് ഉള്ള ഒരാളല്ല, മറിച്ച് ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ ആയിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു.
കഥാപാത്രത്തിന് ചേരുന്ന നടനല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ താരത്തെ സമീപിച്ചത്?
സിനിമ എന്നത് ഒരു ബിസിനസ് കൂടിയാണല്ലോ. 'കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം' റിലീസ് ചെയ്ത് വലിയ വിജയമായതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത സിനിമകൾക്ക് ബിസിനസ് മൂല്യം ഉയർന്നത്. അതിനുമുമ്പ്, ഞങ്ങളുടെ സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എളുപ്പം എത്തണം, ബിസിനസ് ആകണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആ താരത്തെ സമീപിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താരമൂല്യം ഞങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായവും സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രായവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും, സിനിമയുടെ വാണിജ്യപരമായ വിജയത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു സാധ്യത പരീക്ഷിച്ചതാണ്.
കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്?
കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾത്തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ധൈര്യം വന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി. വലിയ വമ്പൻ സിനിമകളുടെ റിലീസുമായിട്ടാണ് അന്ന് ചിത്രം മത്സരിച്ചത്. കൊമേഴ്സ്യൽ എലമെൻ്റുകൾക്കപ്പുറം ആശയത്തിൻ്റെ പിൻബലം കൊണ്ടുമാത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത്. അതിനെ ജനങ്ങൾ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു.
ഈ അന്വേഷണം സന്ദീപ് പ്രദീപിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്?
അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സന്ദീപ് പ്രദീപിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'ഫാലിമി' എന്ന ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഖാലിദ് റഹ്മാൻ്റെ 'ആലപ്പുഴ ജിംഖാന' എന്ന സിനിമയും 'പടക്കളം' എന്ന ചിത്രവും സന്ദീപിൻ്റേതായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും മലയാളത്തിലെ വലിയ ടെക്നീഷ്യന്മാരും പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയും ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണ്.
മറ്റൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല സന്ദീപ് പ്രദീപാണ് എക്കോയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. സന്ദീപിനോട് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹവും വളരെ സന്തോഷവാനായി. ഞങ്ങൾ കരുതിയതുപോലെ തന്നെ, 'പടക്കള'വും 'ആലപ്പുഴ ജിംഖാന'യും റിലീസിനുശേഷം വലിയ വിജയം ആവുകയും ചെയ്തു. കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എക്കോയുടെ പ്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു.
തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ആത്മാർഥമായി നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയത്തെയും സമീപിച്ചാൽ ഈ ലോകം നമുക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന പ്രയോഗം എക്കോ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വാസ്തവമായിരുന്നു. ഇടുക്കി, കാഞ്ഞാർ, കുളമാവ് തുടങ്ങിയ മലയോര മേഖലകളിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. മെയ് മാസത്തിൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും ചില കാരണങ്ങളാൽ അത് ജൂലൈയിലേക്ക് നീണ്ടുപോയി, അതോടെ കനത്ത മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചു.
കനത്ത മഴ, കാറ്റ്, മഞ്ഞ് – ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് ആ മലമുകളിൽ സാധ്യമാക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല. പല മലയാള സിനിമകളും ഈ കാലയളവിൽ ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നം കാരണം മാറ്റിവെച്ചു. പക്ഷേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റ് അടക്കം പ്രശ്നത്തിലാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ലായിരുന്നു.
പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തത്ര വിധത്തിലുള്ള കനത്ത മഴയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നേരിട്ടത്. പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഒന്നായിരുന്ന മലയുടെ മുകളിലെ വീടിൻ്റെ പരിസരമാകെ മഴ പെയ്ത് ചെളി നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയായി. ചിലരൊക്കെ കാൽ തെന്നി വീഴുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരെ എത്തി. ചെറിയ ചെറിയ അപകടങ്ങൾ ലൊക്കേഷനിൽ പതിവായി.
ഇതിനുപുറമെ, പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ വീടിൻ്റെ ഓടുകൾ ശക്തമായ കാറ്റിൽ പലപ്പോഴും പറന്നുപോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ചിത്രീകരണം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആർട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അപ്പോൾത്തന്നെ ചാടിയിറങ്ങി, പറന്നുപോയ ഓടിന് പകരം മറ്റൊന്ന് സ്ഥാപിക്കും.
മറ്റൊരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്നാൽ ദിവസം മുഴുവൻ മഴയായിരിക്കും. മഴ മാറിയാൽ ഉടൻതന്നെ കനത്ത കോടമഞ്ഞ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇതിനിടയിൽ ചിത്രീകരണത്തിന് യോഗ്യമായ വെളിച്ചം ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ആണ് പരമാവധി ലഭിക്കുക. ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഇത്രയും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളോട് അഭിനേതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് സഹകരിച്ചത്?
ആ സഹകരണമാണ് ഈ സിനിമയുടെ വിജയം. ഈ സിനിമയുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാ അഭിനേതാക്കളും ഈ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അതിന് കാരണം, ഈ സിനിമയുടെ ആശയത്തോട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആത്മാർഥത തന്നെയാണ്.
അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നിസ്വാർഥമായ സഹകരണമാണ് ഉണ്ടായത്. തിരക്കഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിലും, ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും, അഭിനേതാക്കൾക്ക് ഈ സിനിമ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ സർപ്രൈസ് സമ്മാനിക്കുമായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ജെനുവിൻ ആയ ഒരു തിരക്കഥയോട് അഭിനേതാക്കൾക്ക് തോന്നുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അവർ സഹകരണത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരേക്കാൾ കൂടുതൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഈ സിനിമയോട് അഭിനേതാക്കൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോയി.
അന്ന് മഴയും മഞ്ഞും ഒക്കെ ചിത്രീകരണത്തിന് പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു അനുഭൂതിയായി തോന്നുന്നു. 100-200 രൂപ വിലവരുന്ന നീലയും പച്ചയും നിറത്തിലുള്ള റെയിൻ കോട്ടുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാനടക്കമുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൗതുകം ഉണർത്തുന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാമ്പുകളുടെ ശല്യത്തിനും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല.
പക്ഷേ, ഒരൊറ്റ പ്രതിസന്ധിയും ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് പൂർണമായി മുടക്കം വരുത്തുന്നതിന് കാരണമായില്ല. പ്രകൃതി ഞങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ.
മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും പ്രകൃതിയും ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക 'ക്ലീൻ അപ്രോച്ച്' താങ്കളുടെ മുൻ ചിത്രങ്ങളിലും ബാഹുൽ രമേശിൻ്റെ തിരക്കഥകളിലും വ്യക്തമാണല്ലോ. എക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആനിമല് ട്രിലജിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു?
അതെ. ആനിമല് ട്രിലജി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ബാഹുൽ രമേശിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ തിരക്കഥയാണ് എക്കോ. കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കുരങ്ങന്മാർ തിരക്കഥയിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് പരിശോധിച്ചാൽ നായ്ക്കൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടാനാകാത്ത ഘടകം തന്നെയാണ്. എക്കോ എന്ന സിനിമ പരിശോധിച്ചാലും നായ്ക്കൾ അടക്കം നിരവധി മൃഗങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ കഥാവഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്.
കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന സിനിമ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെൻ്റൽ ട്രോമയുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന നായകൻ. ആ ട്രോമ നായകനോടൊപ്പം സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകനും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന എക്കോ സിസ്റ്റവുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന കുരങ്ങന്മാരെ ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നായകനും പ്രേക്ഷകനും അനുഭവിക്കുന്ന ട്രോമ യുടെ അളവ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആയിരുന്നു.
കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം ഇഷ്ടപ്പെട്ട വളരെയധികം കുട്ടികളുണ്ട്. അതിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അവരോട് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവർ നിഷ്കളങ്കമായി പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട്: "ഈ സിനിമയിലെ മങ്കികളെയാണ് ഞങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത്" എന്ന്.
അവർക്ക് സിനിമയുടെ ആശയവും ഇമോഷണൽ വശങ്ങളും ഒന്നുമല്ല സ്വാധീനിച്ചത്. അവർ സിനിമ കാണുമ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് കുരങ്ങന്മാരുടെ സീനുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കുരങ്ങന്മാരുടെ സീനുകൾ കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രേക്ഷകന് നൽകുന്ന ഇമോഷണൽ ട്രോമയെ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിച്ചു. കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന സിനിമയുടെ പുതുമയും അതുതന്നെയാണ്.
എക്കോയിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട്?
കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന സിനിമയെക്കാളും മൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം എക്കോയിൽ ഒരല്പം കൂടുതലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും തുല്യമായ പ്രാധാന്യം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാ വഴിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു.
സന്ദീപ് പ്രദീപ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ഹീറോ എങ്കിലും, മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഈക്വൽ ഇംപോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
എക്കോ കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന അനുഭവം എന്തായിരിക്കും?
യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങിയശേഷം പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കും. അവരെ ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.
കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന ചിത്രം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രേക്ഷകർ ആ സിനിമയിലെ സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്കോയും പ്രേക്ഷകരെ ആ രീതിയിൽത്തന്നെ സ്വാധീനിക്കും എന്നാണ് സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഈ സിനിമയുടെ റിലീസിനു ശേഷവും എക്കോയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കും.
നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണ്. എക്കോ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിലാണ് നരേന് എന്ന അഭിനേതാവിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായി അടുത്തറിയാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത്. നരേന് എന്ന അഭിനേതാവിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം സമ്മാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
അദ്ദേഹം വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ്. വളരെ മിതമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ. ചിത്രത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോയി റീടേക്കുകൾ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ നരേൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ്.
സാധാരണ ഡയലോഗുകൾ പെട്ടെന്ന് തിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ പല അഭിനേതാക്കളും പറയുമ്പോൾ തെറ്റിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നരേന് പെർഫെക്ട് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ഡയലോഗുകൾ തിരുത്തിയാലും അതൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാലൻ്റ് നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എക്കോ എന്ന സിനിമയിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം.
എക്കോയിൽ നരേന് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
എക്കോ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യ ചിന്തയിൽ ഉദിച്ച അഭിനേതാവ് ആയിരുന്നില്ല നരേന്. മറ്റൊരു അഭിനേതാവിനെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നരേന് ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം ആലോചിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങൾ നരേനിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.
കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളിലും ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സ്പോയിലർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ല. പല വിശദീകരണങ്ങളും ആസ്വാദരണ തലത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഈ ചിത്രം തീയറ്ററിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട മികച്ച കലാസൃഷ്ടി ആണ്.
നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു ചേർന്നവർക്കും ഈ സിനിമയിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്നും ദേശത്തുനിന്നും കുടിയേറിപ്പാർത്തവരുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ആളുകൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി വിവാഹം ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുമുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ നാടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ ആശയം സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു.
ഈ ആശയം തിരക്കഥയിലേക്ക് എത്താൻ പ്രത്യേകിച്ചെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും. തിരക്കഥാകൃത്ത് ബാഹുലിൻ്റെ നാട്ടിൽത്തന്നെ അങ്ങനെയൊരു കുടുംബമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവുമായി ബന്ധമുള്ള കുടുംബമാണത്. ആ കുടുംബത്തിൽ ബാഹുൽ ചെന്നപ്പോൾ ഗൃഹനാഥയെ കാണാൻ ഇടയായി. രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മളെക്കാൾ മികച്ച മലയാളമാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ബാഹുൽ തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് ആ സ്ത്രീ ഒരു മലേഷ്യൻ വംശജയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഈയൊരു കാര്യമാണ് ബാഹുലിൻ്റെ മനസ്സിൽ എക്കോ എന്ന സിനിമയിലെ മലേഷ്യൻ കഥാപാത്രത്തിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ പ്രേരകമായത്.