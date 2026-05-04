'ബാലന് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ച സിനിമ, ഇതുപോലൊരു ചിത്രം എന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല'; ചിദംബരം
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രത്തിനു ശേഷം ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ബാലന്.
Published : May 4, 2026 at 3:39 PM IST
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് ബാലൻ. രോമാഞ്ചം, ആവേശം തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ ജിത്തു മാധവനാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.
ബാലൻ എന്ന ചിത്രം കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും വേൾഡ് പ്രീമിയർ ആയി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രത്തിനു ശേഷം ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ചലച്ചിത്രലോകം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ഫാന്റം പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഹിന്ദി ചിത്രമാണ് ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഹിന്ദി ചിത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഇനിയും വരാനുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ ചിദംബരം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല പുതിയ സിനിമയായ ബാലന്റെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു.
കെ വി എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും തെസ്പിയൻ ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ബാലൻ എന്ന ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 14 ന് ചിത്രം കാൻസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ചിദംബരം പറഞ്ഞു.
"മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല തിരക്കഥകളും ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്റെ സുഹൃത്തും നടനുമായ സജിൻ ഗോപു ആണ് ജിത്തു മാധവന്റെ പക്കൽ കഥയുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പിറ്റേദിവസം തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയോട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ബാലൻ എന്ന ചലച്ചിത്രം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചിദംബരം വ്യക്തമാക്കി", ചിദരംബരം പറഞ്ഞു.
"മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബാലൻ എന്ന പേര്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ബാലൻ എന്ന് പേരിട്ടത് ഒരു ബാലന്റെ കഥയാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു പ്രോജക്ട് ആണ് ബാലൻ. ഇതുപോലൊരു ചിത്രം എന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല. ജിത്തു മാധവൻ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു", ചിദരംബരം പറഞ്ഞു.
"കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ചിത്രം വേൾഡ് പ്രീമിയർ ആയി പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കുമ്പോൾ അത് വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കുകയാണല്ലോ. നടന്നാൽ നടന്നു", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"ഒരു ബാലന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ട്രാവലോഗ് മൂവി കൂടിയാണ്. ചിത്രത്തിൽ ബാലന്റെ ഒരു യാത്ര കൃത്യമായി വരച്ചുകാട്ടുന്നു", ചിദരംബരം സിനിമയെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കി.
"സിനിമയിൽ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും പുതുമുഖങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാലൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ റോളിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദിശേഷ് എന്ന ആക്ടർ ആണ്. ഏകദേശം 700 ഓളം കുട്ടികളെ ഓഡിഷൻ ചെയ്തതിൽ നിന്നുമാണ് അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അവന് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുള്ള പരിചയമൊന്നുമില്ല". ചിദംബരം വിശദീകരിക്കുന്നു.
"മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം അടുത്തത് എന്ത് എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊരു ബാധ്യതയായില്ല. നല്ലൊരു കഥയും തിരക്കഥയും കണ്ടെത്തുക. മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന ഒരു വലിയ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഒരു റിലാക്സേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ബാലൻ എന്ന സിനിമയെ സമീപിച്ചത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സിനിമയും എന്റെ ആദ്യചിത്രം പോലെയാണ്. ആ ചിത്രം വിജയിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ടുപോകും. എന്റെ ഭൂതകാലം പുതിയ സിനിമകളെ ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കുകയില്ല", ചിദംബരം വ്യക്തമാക്കി.
"പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകളിൽ സംഭവിച്ച ഇടവേളയാണ് അഭിനേതാവായും ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഏകദേശം മൂന്നുനാലു മാസത്തോളം പുതിയ സിനിമയുടെ ആലോചനകൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. കൃത്യമായി സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ കയ്യിലെത്താത്തതിനാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഇടവേളയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണന് പൊതുവാൾ എന്നെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു വേഷം ആകും എന്ന് കരുതിയാണ് ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കാരണം സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയില്ലായിരുന്നു. രതീഷ് ചേട്ടനെ പോലൊരു സംവിധായകൻ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ സിനിമയിൽ വലിയൊരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു പോയതാണ് ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ", സംവിധായകന് ഓര്ത്തു.