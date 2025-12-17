ആടുജീവിത യാത്ര കഴിഞ്ഞു, പുതിയ സിനിമ ഉടൻ; മേളകൾ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഈറ്റില്ലമെന്ന് ബ്ലെസ്സി
മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നല്ല സിനിമകളുടെ ആശയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളേക്കാൾ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവിലക്കും അതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളും ആണ് ഇവിടത്തെ പ്രധാന വിഷയമെന്നും ബ്ലെസ്സി
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ ഒന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള എന്ന് മലയാളത്തിന്റെ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ബ്ലെസ്സി. മേളയുടെ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കവേയാണ് സംവിധായകൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം. കാലോചിതമായ പുരോഗമനം മേളയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. സിനിമകൾ കാണുക മാത്രമല്ല നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ പുതുക്കുക, സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ് തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചലച്ചിത്രമേളകളെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.
മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നല്ല സിനിമകളുടെ ആശയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളേക്കാൾ ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവിലക്കും അതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളും ആണ് ഇവിടത്തെ പ്രധാന വിഷയം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി തൻ്റെ സിനിമയായ ആടുജീവിതവുമായി ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് രണ്ടു വർഷം പിന്നിടുന്നു. എങ്കിലും പലപ്പോഴും ആടുജീവിതം ചർച്ചകളിൽ നിറയുന്നുണ്ട്. കാലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കലാസൃഷ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ആ സിനിമ എന്നും ബ്ലെസ്സി പറഞ്ഞു.
ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രയിലായിരുന്നു ഇക്കാലമത്രയുമെങ്കിലും ഇപ്പോള് മറ്റൊരു സിനിമയുടെ യാത്രാവഴിയെ താൻ സഞ്ചരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നും ബ്ലെസി വെളിപ്പെടുത്തി. പുതിയ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും എഴുത്തും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക ഘട്ടം പൂർത്തിയായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്വദേശ സിനിമകൾ, വിദേശ സിനിമകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവ് വേണ്ട എന്നും സംവിധായകൻ പറയുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് ഭാഷയും ദേശവും ഒന്നുമില്ല. ആടു ജീവിതം എന്ന ചലച്ചിത്രവുമായി നാനാ ദേശത്തുള്ള ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവിലുകളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള പ്രേക്ഷകരും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും സിനിമ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ നാടും കഥാപാത്രവും അവരെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് എന്നോട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മനുഷ്യരുടെ കഥയാണ് സിനിമ. അത് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതിയെന്നും ബ്ലെസി പറഞ്ഞു.
സിനിമകളിൽ രാഷ്ട്രീയ കൈകടത്തലുകൾ പുതിയകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലും ഇക്കഴിഞ്ഞ ദേശീയ പുരസ്കാരവും പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ സിനിമകളിൽ എത്രത്തോളം രാഷ്ട്രീയം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ പല വേദികളിലും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുതിയകാലത്ത് സിനിമ എടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി സംജാതമായിരിക്കുന്നു എന്നും സംവിധായകൻ ബ്ലെസ്സി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
