"നിന്റെ അഭിനയം കണ്ട് 80കളില് ഹോളിവുഡിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ആല്പച്ചീനോയെ ഓർത്തു പോയി", പ്രണവിനെ പ്രശംസിച്ച് ഭദ്രന്
രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഡീയസ് ഈറേയില് പ്രണവ് മോഹന്ലാലിന്റെ പ്രകടനം കണ്ട് നടനെ പുകഴ്ത്തി സംവിധായകന് ഭദ്രന്. പ്രണവിന്റെ അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു പുത്തന് പോര് മുഖം ഉടനീളം കണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 8, 2025 at 5:24 PM IST
പ്രണവ് മോഹന്ലാലിന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഹൊറര് ത്രില്ലറാണ് രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഡീയസ് ഈറേ'. ചിത്രത്തിലെ പ്രണവിന്റെ പ്രകടനത്തിന് നിറഞ്ഞ കയ്യടിയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ സംവിധായകന് ഭദ്രനും പ്രണവിനെ പുകഴ്ത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
'ഡീയസ് ഈറേ'യിലെ പ്രണവിന്റെ അഭിനയം കണ്ട് 80-90 കാലഘട്ടങ്ങളില് ഹോളിവുഡിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ആല്പച്ചീനോയെ ഓര്ത്തുപോയി എന്നാണ് ഭദ്രന് പറയുന്നത്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു സംവിധായകന്റെ പ്രതികരണം. പ്രണവിന്റെ അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു പുത്തന് പോര് മുഖം ഉടനീളം കണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
ഈ സിനിമകളുടെ ജോണറുകളിലെല്ലാം സമാനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആഖ്യാനം വ്യത്യസ്തമായെന്നും സത്യസന്ധമായൊരു കണ്ടന്റ് പറയാൻ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു തിരക്കഥ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ മുൾമുനയിൽ തന്നെ നിന്നുവെന്നും സംവിധായകന് പറയുന്നു. പ്രണവിനെ കൂടാതെ സംവിധായകന് രാഹുല് സദാശിവനെയും ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകന് ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യരെയും ഭ്രദന് പ്രശംസിച്ചു.
"രാഹുൽ സദാശിവന്റെ "ഭൂതകാലം" അന്ന് കണ്ടപ്പഴേ അത്യപൂർവ്വമായ ഒരു സിനിമയായി തോന്നി... പിന്നീട് ഇറങ്ങിയ ഭ്രമയുഗവും പ്രശംസനീയമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ഡീയസ് ഈറേ എന്ത് കൊണ്ടോ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ കാണാൻ മനസ്സിൽ ഒരു വ്യഗ്രത ഉണ്ടായി.
ഈ സിനിമകളുടെ ജോണറുകളിൽ എല്ലാം സമാനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആഖ്യാനം വ്യത്യസ്തമായി. സത്യസന്ധമായ ഒരു കണ്ടന്റ് പറയാൻ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു തിരക്കഥ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ മുൾമുനയിൽ തന്നെ നിന്നു. ഞാൻ അടക്കം. വെല് ഡണ് രാഹുല്.
പ്രണവിന്റെ അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു പുത്തൻ പോർ മുഖം ഉടനീളം കണ്ടു. 80 കളിലും 90 കളിലും ഹോളിവുഡിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ആല്പച്ചീനോയെ ഞാൻ ഓർത്തു പോയി.. സ്ഥിരം സിനിമകളിൽ കാണുന്ന അട്ടഹാസങ്ങളോ പോർവിളികളോ അല്ലാത്ത ഒരു ഉടയാടയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകാതെ ഭാവാഭിനയമാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യം എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഉൾക്കൊണ്ട്, വരച്ച വരയിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് ഇളകാതെ ആദ്യമത്യാന്തം സഞ്ചരിച്ചു.
ഹേയ് പ്രണവ്, നീ ലാലിന്റെ ചക്കര കുട്ടൻ തന്നെ. ഈ സിനിമയെ ചടുലമാക്കിയ എഡിറ്റുകളും, സൈലെൻസുകളും, സൗണ്ട് ഡിസൈനും, എല്ലാത്തിനേയും സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ബ്രില്ല്യന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും അദ്ഭുതകരം. ക്രിസ്റ്റോയ്ക്ക് എന്റെ എല്ലാ അഭിനന്ദങ്ങളും.. Sky is the limit man." -ഇപ്രകാരമാണ് ഭ്രദന് കുറിച്ചത്.
Also Read: ശരിക്കും ഇവരാണ് കട്ടപ്പമാര്..പുറത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബിബി ഹൗസില് ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് ആദില; കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടും അനുമോളെ വിശ്വസിക്കാതെ മത്സരാര്ത്ഥികള്