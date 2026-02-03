'പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിലെ രാജാവ്'; എസ് പി വെങ്കിടേഷിന് പ്രണാമമർപ്പിച്ച് സംവിധായകൻ ഭദ്രൻ
ഈണങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് സംവിധായകൻ ഭദ്രൻ
February 3, 2026
February 3, 2026
മലയാള സിനിമയിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൻ്റെ ഗതിമാറ്റിയ ഈണങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് സംവിധായകൻ ഭദ്രൻ. സ്ഫടികം എന്ന എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിറ്റിൽ തന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച എസ് പി വിയുടെ വേർപാട് വലിയൊരു ശൂന്യതയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഭദ്രൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സ്ഫടികം' ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതോ? ഭദ്രൻ്റെ മറുപടി
സ്ഫടികത്തിലെ സംഗീതം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം താൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണെന്ന് ഇ ടിവിക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ എസ് പി വി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയാണ് മറുപടിയായി ഭദ്രൻ നൽകിയത്.
മലയാള സിനിമയുടെ 'കിങ് ഓഫ് ബാക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ' എന്നാണ് എസ് പി വെങ്കിടേശ്വരനെ ഭദ്രൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഒരുപാട് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന ബാക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്ന പേരിൽ ഒച്ചയും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല എസ് പി വെങ്കിടേഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ സ്ഫടികം അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സിനിമയുടെ കാമ്പും കഥയും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞായിരുന്നു അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തല സംഗീതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്.
കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിൽ കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ വലിയ മാതൃക എസ് പി വെങ്കിടേഷ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ഭദ്രൻ വെളിപ്പെടുത്തി. സ്ഫടികം എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ എന്താണോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നെക്കുറിച്ച് എസ് പി വെങ്കിടേഷ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഭദ്രൻ സാർ യെന്ന പടത്തിലെ വെടിക്കെട്ട് മാതിരി ഒന്നും സെഞ്ച് വൈയ്ക്ക മുടിയാത്. അവുങ്ക ഭയങ്കരമാ കേപ്പാര്..."( അതായത് സംവിധായകൻ ഭദ്രനുവേണ്ടി വെറുതെ ഒച്ചയും ബഹളവും നിറഞ്ഞ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കിയാൽ പോരാ.. അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം). എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സങ്കടവും.
പാട്ടുകളിലെ പരീക്ഷണം
എസ് പി വെങ്കിടേഷ് സംഗീതം, ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഊർജം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റുകൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ. ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അപാരമാണ്. മാത്രമല്ല എത്ര പ്രാവശ്യം കറക്ഷൻ പറഞ്ഞാലും ഒരു മടിയും കൂടാതെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു തരും. സ്ഫടികം എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം ട്രെൻഡിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചെയ്തതാണ്. സ്ഫടികത്തിൻ്റെ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലുള്ള ട്യൂണുകളാണ് ആദ്യം ഇട്ടത്. അതൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറയും. പരുമല ചെരുവിലെ എന്ന ഗാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അന്നും ഇന്നും എന്തൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഗാനമാണത്. അന്ന് ആ ഗാനം പാടാൻ എത്തിയപ്പോൾ കെ എസ് ചിത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര നാണവും പേടിയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഒരു വേദിയിൽ പാടാൻ ചിത്രക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശൃംഗാര ഭാവത്തിലെ ഗാനമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ചിത്രയുടെ ശബ്ദത്തിന് എന്തൊരു ഭാവമായിരുന്നു.
സ്ഫടികത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ നിർദേശങ്ങൾ ഭദ്രനോട് ചോദിക്കാൻ ഭയമായിരുന്നു എന്ന് ഇ ടി വി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ഒരു ചെറിയ സംശയത്തിന് പോലും സിനിമയുടെ കഥ മുഴുവനായി വിശദീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഭദ്രനുണ്ട്. ഒരു സംശയം തീർക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കുറഞ്ഞത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരുന്നുവെന്ന എസ് പി വെങ്കിടേഷിൻ്റെ തുറന്നുപറച്ചിലിനെ കുറിച്ചും ഭദ്രൻ വിശദീകരിച്ചു.
മലയാള സിനിമയുടെ അക്കാലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അകമ്പടി സംഗീതം വായിക്കുന്ന സംഗീതജ്ഞരെ എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ വായിക്കുന്നവരെ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ വച്ചിട്ട് അതുമാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രംഗങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടാമത്തെ റീലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ, മൂന്നിനും നാലിനും ഓർക്കസ്ട്ര പൂർണ രീതിയൽ ലഭ്യമാകാത്തതുകൊണ്ട് ആറാമത്തെ റീൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും. അപ്പോൾ മൂന്നും നാലും റീലുകളിലെ കണ്ടൻ്റ് സംഗീതസംവിധായകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട്.
രണ്ടാമത്തെ റീലിൽ നിന്ന് ആറാമത്തെ റീലിലേക്ക് ആണല്ലോ സംഗീത സംവിധായകൻ പോകുന്നത്. ഇതിനിടയിലുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. ആ റീലിലുള്ള സീനുകൾ കാണാത്തതുകൊണ്ട് സംഗീതസംവിധായകന് ഇമോഷൻ കട്ടാകാനും പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദീർഘമായ നരേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്- ഭദ്രൻ പറഞ്ഞു. അക്കാലത്ത് സ്ഫടികം എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രശംസിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം. ഘട്ടം ഘട്ടമായി തുടർച്ച പോലെ ഇടമുറിയാത്ത സംഗീതം. ഒരു സംവിധായകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു എസ് പി വെങ്കിടേഷ്. പ്രണാമം. ഭദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു.
