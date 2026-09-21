ബിജുമേനോനും സംഘവും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; 'അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസ്' യാഥാർഥ്യമായ വഴികൾ പറഞ്ഞ് സംവിധായകൻ
ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന 'അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസ്' ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങള് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് നവാഗത സംവിധായകൻ അമൽ ഷീല തമ്പി
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 6:32 PM IST
അക്കി വിനായക്
ബിജുമേനോൻ, ഗണപതി, ശ്രീനാഥ് ഭാസി എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അമൽ ഷീല തമ്പി ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കുടുംബചിത്രമാണ് 'അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസ്'. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങള് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് നവാഗത സംവിധായകൻ അമൽ ഷീല തമ്പി.
'അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസ്' എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്?
ജോസഫ് വിജേഷ് എന്ന കലാകാരനും ഞാനും ചേർന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ജോസഫ് വിജേഷിൻ്റെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർഥ വ്യക്തിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ബിജുമേനോൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. എങ്കിലും, സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള അവറാച്ചൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് ഞങ്ങൾ വളരെ ഭാവനാസമ്പന്നമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്. വിജീഷ് കഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവറാച്ചനായി ബിജുമേനോൻ ചേട്ടൻ്റെ മുഖം മാത്രമാണ് മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്.
മാജിക് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ നിർമാതാവായി ഒപ്പം കൂടിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ബിജുമേനോൻ ചേട്ടനോട് കഥ പറയാൻ എത്തിയത്. ആദ്യ നരേഷനിൽ തന്നെ സിനിമയുടെ ആശയം ബിജു ചേട്ടന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു.
അടയാർ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം ഡിജിറ്റൽ കോണ്ടൻ്റുകളിലൂടെയാണല്ലോ താങ്കൾ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്?
ഞാൻ പഠിച്ചത് അടയാർ ഗവൺമെൻ്റ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ്. പഠനശേഷം ചെന്നൈയിൽ തന്നെ കൂടി ഡിജിറ്റൽ കോണ്ടൻ്റുകൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. എനിക്ക് സിനിമകളിൽ മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് കോണ്ടൻ്റുകളുടെ ഭാഗമായി. ഇതിനിടയിൽ ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ സാറിൻ്റെ ഒണ്ട്രാഗ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ 'അനാട്ടമി ഓഫ് കാമുകൻ' എന്നൊരു സീരീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ആ സീരീസിൻ്റെ പൈലറ്റ് എപ്പിസോഡ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിലൂടെയാണ് വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചത്. പിന്നീട് കരിക്ക് ഫ്ളിക്കിൽ 'ഇൻസോമാനിയ നൈറ്റ്സ്' എന്നൊരു സീരീസ് ചെയ്യാനും അവസരം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പ്രോഡക്ഷൻ ഹൗസുകളിൽ നിന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾ എത്തി തുടങ്ങി.
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ റിലേറ്റബിൾ ആയി തോന്നി ആ കഥ. സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും തമാശയും നല്ല പ്രണയവും ത്രില്ലിങ് മൊമെൻ്റുകളുമുണ്ട്വ. അതുപോലെ വഴിത്തിരിവുകളും. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒരു പുതിയ സംവിധായകന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ക്യാൻവാസിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ ചിത്രം വളരെയധികം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു.
അഞ്ചുവർഷത്തെ നീണ്ട തയാറെടുപ്പുകൾക്കൊടുവിലാണ് 'അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസ്' യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ?
ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ ഞങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. 2022-ൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ നിർമാണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ബിജുമേനോൻ ചേട്ടൻ്റെ തിരക്കുകൾ കാരണം 2023-ലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. ഒടുവിൽ 2024-ൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. 2025 വരെ ഷൂട്ടിങ് നീണ്ടു. അങ്ങനെ അഞ്ചുവർഷത്തെ യാത്രയ്ക്കൊടുവിലാണ് ചിത്രം ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ചിത്രത്തിലെ അവറാച്ചനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും?
അവറാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിജുമേനോൻ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും ഗണപതിയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അവറാച്ചൻ്റെ കുടുംബം ഒരു ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ ഗൗരവസഭാവമുള്ളതായിട്ടാണ് സിനിമകളിൽ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഹാസ്യത്തിൽ ചാലിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത്. എറണാകുളത്തെയും കോഴിക്കോട്ടെയും ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഈ ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. മൂന്നുപേരുടെയും കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തുപറയേണ്ടത് തന്നെ. മൂന്നുപേരും തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി പല ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഗുണപ്പെട്ടു. കാരവൻ കൾച്ചർ ഇല്ലാത്ത, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തമാശകൾ പറയുന്ന ഒരു ഓൾഡ് സ്കൂൾ സെറ്റപ്പായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സെറ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നിലനിന്നിരുന്നു.
ബിജുമേനോൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഗണപതി എന്നിവരുടെ കോമ്പിനേഷനും അവരുടെ പെർഫോമൻസും ചിത്രത്തിന് എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്തു?
മൂന്നുപേരുടെയും കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തുപറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. മൂന്നുപേരും തമ്മിൽ നല്ല സൗഹൃദം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി പല ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഗുണപ്പെട്ടു. ആദ്യ സിനിമയായതുകൊണ്ട് അഭിനേതാക്കൾ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എത്തരത്തിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വീക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ബിജു മേനോൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്മേൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, "എടാ നീ എവിടെ പോകുന്നു?" എന്നൊരു ഡയലോഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം കാലിലെ ചെരുപ്പ് ഒന്ന് ശരിയായി ഇടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഡയലോഗ് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യും. ചെറിയൊരു ഡയലോഗിൽ പോലും വളരെയധികം ഇംപ്രവൈസേഷൻ നൽകി സീനിന് യഥാർഥ സ്വഭാവം കൊണ്ടുവരാൻ ഇവരെപ്പോലെയുള്ള സീനിയർ കലാകാരന്മാർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.
ശ്രീനാഥ് ഭാസിയായാലും ഗണപതിയായാലും നമ്മൾ പറയുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി നൽകാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഗണപതിയുടെ കാസ്റ്റിങ് ഈ സിനിമയുടെ ക്രിയാത്മക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് 'ബാലൻ' പോലുള്ള സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഗണപതിയുമായി ക്രിയേറ്റവായ കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. മികച്ച നിർദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിച്ചു. ഈ സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളുടെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത വൈഡറായ എക്സ്പോഷർ ഓരോ സീനിലും തരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ചിത്രമാണ്.
ചിത്രത്തിലെ നായികമാരും താങ്കളെപ്പോലെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണല്ലോ?
അതൊരിക്കലും മനഃപൂർവമായി സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല. നിലവിലെ മലയാള സിനിമയിലെ അഭിനേത്രികളിൽ നമ്മുടെ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആരൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് അഖിലാ ഭാർഗവനും പാർവതി ബാബുവും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് സജീവമായ ശേഷം സിനിമയിൽ എത്തിയവരാണ്. ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് കടന്നുവരണം എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.
ഈ സിനിമയുടെ നിർമാണവേളയിൽ താങ്കൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്താണ്?
ക്ഷമയാണ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ധനം. ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നേരിടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി അവരുടെയൊക്കെ ഡേറ്റ് ക്ലാഷാണ്. സീനിയർ അഭിനേതാക്കൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മറ്റു സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുക എന്നത് ഭഗീരത പ്രയത്നം തന്നെയാണ്. അവിടെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എല്ലാവരുടെയും സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാൽ ഗുണകരമായ നല്ലൊരു സമയം നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ ലഭിക്കും.
ചിത്രത്തിലെ കോമഡി രംഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്?
'അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ സിറ്റുവേഷൻ കോമഡി രംഗങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ചിത്രം വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് രീതിയിലാണ് കഥ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോമഡിയും വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോമഡിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക ട്രാക്ക് എഴുതാനോ മറ്റ് അഭിനേതാക്കളെ കൊണ്ടുവരാനോ സാധിക്കില്ല. കോമഡി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചില പ്രത്യേക രംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥാ വഴിയെ നാച്ചുറലായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ സിനിമയിലെ കോമഡി രംഗങ്ങൾ. സിനിമ മാറുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായി വീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം സംവിധായകരും ഇവിടെ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാത്തരം സിനിമകളും കാണും. പ്രിയദർശൻ സാർ മുതൽ ഇന്നത്തെ ഗിരീഷ് എ ഡി വരെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധായകരാണ്.
മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് കുടുംബ ചിത്രങ്ങളുടെ ജോണർ ഇപ്പോൾ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ?
കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന ജോണർ പലപ്പോഴും മലയാള സിനിമ ഇപ്പോൾ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ 'ബത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വലിയ വിജയം അത്തരം ഒരു സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്. എങ്കിലും, മികച്ച തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്ന മറ്റു ജോണറുകളിലേക്കും, ഒരുപാട് ഹൈപ്പോയിൻ്റുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകളിലേക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 'അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസ്' എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബചിത്രമായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാലോചിതമായ കഥാപാശ്ചാത്തലം സിനിമയ്ക്ക് ബലമാകും എന്നും പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാതരത്തിലും ആസ്വദിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ടെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
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