'സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യക്ഷിയുടെ കടന്ന് വരവ്'; സർവ്വം മായ ഞെട്ടിക്കുമോ? വിശേഷങ്ങള് പങ്ക് വച്ച് സംവിധായകൻ അഖിൽ സത്യൻ
നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ കഥയല്ലേ ഓടിടി റിലീസിനു ശേഷം കാണാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സിനിമ തീയറ്ററിൽ മിസ് ചെയ്തല്ലോ എന്ന നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംവിധായകൻ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 24, 2025 at 4:22 PM IST|
Updated : December 24, 2025 at 4:41 PM IST
വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ അഖിൽ സത്യൻ. പ്രതാപം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നിവിൻ പോളി. ഫീൽ ഗുഡ് ഹൊറർ ജോണറിൽ ഉടൻ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ് സർവ്വം മായ. പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സർവ്വം മായയുമായി അഖിൽ സത്യൻ എത്തുമ്പോൾ വലിയ വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതോന്നും പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമയാണെങ്കിലും മികച്ച തീയറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് സമ്മാനിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രം ആയിരിക്കും സർവ്വം മായ എന്ന് അഖിൽ സത്യൻ ഇടിവി ഭാരതി നോട് പറഞ്ഞു. നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ കഥയല്ലേ ഒടിടി റിലീസിനു ശേഷം കാണാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സിനിമ തീയറ്ററിൽ മിസ് ചെയ്തല്ലോ എന്ന നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകും.
സിനിമയുടേതായ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറിലോ മറ്റു വീഡിയോകളിലോ കാണാത്ത ഒരു ലോകമാണ് സർവ്വം മായ എന്നും സംവിധായകൻ പറയുന്നു. പ്രേക്ഷകർക്ക് പരമാവധി പുതുമയും ആസ്വാദനവും സമ്മാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ പോലും ഒഴിവാക്കിയതെന്നും സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി.
വിശദമായ അഭിമുഖം വായിക്കാം
യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില സന്ദർഭങ്ങള് സിനിമയിലെ ചില രംഗങ്ങളിൽ ചില സംവിധായകർ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അഖിൽ സത്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില സന്ദർഭങ്ങളും സിനിമയായിട്ടുണ്ട്. സർവം മായ എന്ന ചിത്രത്തിലല്ല... നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ കണ്ട് ചിരിച്ച പാച്ചുവും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന സിനിമയിലെ തൊണ്ടയിൽ കരിമീൻ മുള്ള് കുടുങ്ങുന്ന സീൻ. സിനിമയിലെ ആ രംഗത്തിന് പിന്നിലെ സംഭവം അഖിൽ സത്യൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തതാണത്രെ...
''പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന സിനിമയിലെ പെണ്ണുകാണൽ രംഗം ആ കഥയിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കുന്ന സീനാണ്. ഫഹദ് അവതരിപ്പിച്ച പാച്ചു വന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ മുള്ള് കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് അയാളുടെ മുംബൈ യാത്ര മുടങ്ങുന്നതും തുടർന്ന് വിനീതിൻ്റെ അമ്മയുടെ കഥാപാത്രത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നതും.
പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിനിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ മുള്ള് കൊള്ളുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. പതിയെ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആ മീൻമുള്ള്. കഥയുടെ ട്രാക്ക് ചെയ്ഞ്ചിനുവേണ്ടി സ്ക്രിപ്റ്റിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണതിത്.
എന്തിന് പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന സിനിമയുടെ എഴുത്തു കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം മുപ്പതാം ദിവസം വീണ്ടും തൊണ്ടയിൽ ഒരു മീൻമുള്ള് കുടുങ്ങുകയും ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചികിത്സ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ സീൻ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിരുന്നു. ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിനിടെ തൊണ്ടയിൽ മുള്ള് കുടുങ്ങുക എന്നത്'' - അഖിൽ സത്യൻ പറയുന്നു.
പൂർണമായും ഗ്രാമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കുറെ നാളായുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെയാണ് സർവ്വം മായ സംഭവിച്ചതെന്ന് അഖിൽ സത്യൻ പറയുന്നു.
''പൂർണമായും ഗ്രാമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കുറെ നാളായുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കൂടുതലും ഗോവയിലും മുംബൈയിലും ആണ് നടന്നത്. അന്തിക്കാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചുവളർന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ നൈസർഗികത പൂർണമായും വിളിച്ചോതുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമ തുടക്കകാലം മുതൽ മനസിലുണ്ട്.
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫീൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നതുതന്നെ ഒരു ഭാരമാണ്. എൻ്റെ പിതാവായ സത്യൻ അന്തിക്കാടും, സീനിയർ സംവിധായകരായ പ്രിയദർശനും സിബി മലയിലും ശ്രീനിവാസൻ സാറും ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകൾ തന്നെയാണ്.
പിന്നീടാണ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ധാരാളം സംഭവിക്കുന്നതും ഇതാണ് തിയേറ്ററിക്കൽ ഹൈ മൊമെൻ്റ് തരുന്ന സിനിമകൾ എന്ന രീതിയിൽ ടാഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും. അതോടെ ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകളോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ചെറിയ വിമുഖത സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ക്ലീഷേ ആയി തോന്നുന്നത് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമകളാണ് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ്.
അമാനുഷിക സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന, നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കഥാസന്ദർഭം സിനിമയാക്കി തീയറ്ററിൽ എത്തിച്ച് ആളെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത്. നാട്ടിൻപുറം പശ്ചാത്തലമാക്കി എന്ത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു നമ്പൂതിരിയെയും യക്ഷിയെയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ആശയം മനസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്.
കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിർവാഹമില്ല. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ രസം കൊല്ലി ആകും. വളരെ സാധാരണക്കാരനായ നമ്മളെയൊക്കെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു യക്ഷിയുടെ കഥാപാത്രം കടന്നു വരുന്നു.
സാധാരണ രക്ഷിക്കഥകളിൽ യക്ഷി ഒരു ഭീകരത സത്വം ആയിരിക്കും. ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ മുറിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രേതത്തിനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അതൊരു പാവം പ്രേതം ആണെങ്കിലോ?
യക്ഷി പാവമാണെങ്കിലും ഭീകരമാണെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് കടന്നു വന്നാൽ കുടുങ്ങിയ അവസ്ഥ തന്നെ. ആ ചെറുപ്പക്കാരനായി നിവിൻ പോളിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള കോമഡി വർക്കൗട്ട് ആകും. കോമഡിയിലും റൊമാൻസിലും നിവിൻ്റെ പ്രാവീണ്യം പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.
ഈ സിനിമയുടെ ആശയം മനസിൽ വന്ന് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സും എന്റെ ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള ഇമോഷണൽ രംഗമാണ് സർവ്വം മായ എന്ന സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗം. അങ്ങനെയൊരു ഇമോഷണൽ രംഗം എങ്ങനെ എൻ്റെ മനസിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതമാണ്.
സിനിമയിൽ ഉടനീളം രസകരമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് പ്രേക്ഷകനെ ഇമോഷണലി വല്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതുപോലൊരു ഹാർഡ് ഹിറ്റിങ് ക്ലൈമാക്സ് ഇനി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് പോലും സംശയമാണ്.
സർവ്വം മായ എന്ന സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സങ്കടം വരും. കാരണം അത്രയും ആഴത്തിലുള്ള ഇമോഷൻ ആണ് അത്. ഇമോഷണലി നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാജഡിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന സിനിമയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. വളരെ പോസിറ്റീവായാണ് സർവ്വം മായ കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നതിലുപരി ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സർവ്വം മായ എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെ'' - അഖിൽ പറഞ്ഞു.
നിവിൻ പോളിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഉറപ്പിക്കാമോ?
സർവ്വം മായ എന്ന സിനിമയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു നിവിൻ പോളിയെയാണ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളുമായുള്ള സാമ്യത സർവ്വം മായക്കുണ്ട്. ആശയപരമായ ആവിഷ്കാരപരമായോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാമ്യത. അച്ഛൻ്റെ സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറോകളുടെ കഥ പറയുന്നതാണ്.
സർവ്വം മായ എന്ന സിനിമയിൽ നിവിൻ പോളിയുടെ കഥാപാത്രവും ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഹീറോ തന്നെ. എനിക്കും അത്തരം നായക കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് വളരെ എളുപ്പം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരനായ ഹീറോയുടെ കഥ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പൊതുവേയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കഥ പറയുക സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.
ഒരു സ്റ്റേജിൽ അലറി വിളിച്ചുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നാടക അഭിനയത്തേക്കാൾ എത്രയോ പ്രയാസമാണ് വളരെ ലളിതമായി നാച്ചുറലായി ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങളും തമാശരംഗങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ നാച്ചുറലായി ഉള്ള കോമഡി രംഗങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുക എന്നുള്ളത് ടെക്നിക്കലി വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയ കാര്യമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അലറി വിളിച്ചുള്ള പ്രകടനങ്ങളുടെ ഒരു ഭീകരത നാച്ചുറൽ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടുതന്നെ ഫീൽ ഗുഡ് നാച്ചുറൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരു പുച്ഛം തോന്നാം.
വളരെ നാച്ചുറലായി എല്ലാത്തരം ഇമോഷനും ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചുരുക്കം യുവതാരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് നിവിൻ. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി മലയാള സിനിമ മേഖലയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുവിധം എല്ലാ അഭിനേതാക്കളുടെ കൂടെയും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ മുൻനിർത്തി ആണ് നിവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇത്തരമൊരു അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുന്നത്. ലളിതമായി നാച്ചുറലായി കോമഡി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന നമ്പർ വൺ യുവതാരമാണ് നിവിൻ. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ടെന്നും അഖിൽ പറയുന്നു.
അഖിൽ സത്യൻ്റെയും സത്യൻ അന്തിക്കാടിൻ്റെയും സിനിമാ സെറ്റുകൾ ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ്. മേക്കിങ് വീഡിയോകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്.. അതിന് പിന്നിലെ മാജിക് എന്താണ്?
റിലാക്സ്ഡ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. സിനിമ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം എടുക്കുന്ന സീനുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചർച്ചകൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. ഏ ടു ഇസഡ് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് അടക്കം സെറ്റിൽ വളരെ ചിൽ ആയി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും.
എല്ലാവർക്കും ചെയ്യേണ്ട ജോലികളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ടെൻഷനടിച്ച് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സിനിമാ ഷൂട്ടിങ് എന്നുള്ളത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാനാകും. ഇടവേളകളിൽ തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ പൊതുവേ ഞങ്ങളുടെ സെറ്റിൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന സംവിധായകനോ ഭീകരതയുള്ള ക്യാമറമാനോ ഗൗരവക്കാരനായ നായകനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാരും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളേ പോലെയാണ് പെരുമാറുക.
എൻ്റെ പിതാവായ സത്യൻ അന്തിക്കാടിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വർക്കിങ് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ കണ്ടു ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. അച്ഛൻ വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചാണ് തൻ്റെ സിനിമയിലെ ഓരോ രംഗവും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അച്ഛന് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. അച്ഛന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം സെറ്റിൽ ഉള്ളവർക്കും മുഴുവൻ പകർന്നു നൽകാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കും.
അച്ഛനോടൊപ്പം 10 വർഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. അച്ഛനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനും പിന്തുടരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ ലഗസി പിന്തുടരുന്നത് അനുഗ്രഹമായും അഭിമാനമായും കരുതുന്നു. അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഫിലിമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സിനിമാസെറ്റിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊണ്ടത്.
നിവിൻ പോളി അജു വർഗീസ് കൂട്ടുകെട്ട്.
ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം മലയാളത്തിന് ലഭിച്ച വളരെ സക്സസ് ഫുൾ ആയ കോംബോയാണ് അജു നിവിൻ കൂട്ടുകെട്ട്. രണ്ടുപേരും സർവ്വം മായ എന്ന സിനിമയിൽ നമ്പൂതിരികൾ ആയിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലൊരു കഥാപാത്രം ഇരുവർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പേ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വടക്കൻ സെൽഫി, ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അല്ല ഈ സിനിമയിൽ.
അവരുടെ അപ്പീയറൻസ് തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. രൂപം വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില റിയാക്ഷൻസ് ഇരുവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിക്കും. അജുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം തനി നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനായ നമ്പൂതിരിയാണ്. നിവിൻ്റെ കഥാപാത്രം പുറത്തുനിന്നും വന്ന ഒരാളും. ഇരുവരുടെയും കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ ഒരു ഫ്രഷ് പാക്കേജ് ആയിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെടും.
കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കംഫർട്ട് അതിഭീകരമാണ്. സീൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ മാറി നിന്നാൽ മതി. അതിമനോഹരമായി അവർ ആ രംഗം അവതരിപ്പിക്കും. അന്തസത്ത ചോരാതെ അതിന് ഒപ്പിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമാണ് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കുള്ളത്. അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് ജോലി കുറവാണ്. എന്തു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ മൂന്നോ നാലോ ഇരട്ടിയായി അവർ തിരിച്ചു തരും.
അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ പറയാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അച്ഛന് ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കഥയ്ക്കുമേൽ നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്.
ആക്ഷൻ ഫാൻ്റസി സിനിമകൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ ആർക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽനിന്ന് വായിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളിൽ നിന്നോ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, സമാന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും സൂപ്പർ ഹീറോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്.
ഞാനും അച്ഛനും സിനിമകൾക്കായുള്ള കഥ കണ്ടെത്തുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം സിനിമകൾക്ക് മുൻപ് ഇറങ്ങിയ സിനിമകളുടെയും നോവലുകളുടെയും ഒരു മാതൃക ആരോപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എൻ്റെ അച്ഛനും എനിക്കും സഹോദരൻ അനൂപ് സത്യനും ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ മാതൃകകൾ ഇല്ലാതെ സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്നും അഖിൽ സത്യൻ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ സിനിമകളിലെ പാറ്റേണിൽ സമാന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുമെന്നും അഖിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരു അമ്മ കഥാപാത്രം മുത്തശിയുടെ കഥാപാത്രം അമ്മാവൻ കഥാപാത്രം എല്ലാം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ആശയപരമായി വ്യത്യസ്ത കഥകൾ ആയിരിക്കും. സിനിമകൾ കണ്ട് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കോ എൻ്റെ സഹോദരനോ എൻ്റെ അച്ഛനോ ഇല്ല. സത്യൻ അന്തിക്കാട് സിനിമകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് പറയുന്നവരോട് പിൻഗാമി, കളിക്കളം തുടങ്ങിയ സിനിമകളെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്.
കളിക്കളം എന്ന സിനിമ ഒരു ഫാമിലി സബ്ജക്ട് അല്ല. പക്ഷേ സിനിമ വളരെ നാച്ചുറലായി ആണ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതുപോലെ അർഥം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. അതൊരു റിവഞ്ച് സ്റ്റോറി ആണ്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് കനൽക്കാറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ മാറി സഞ്ചരിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു അത്. ഈ പറഞ്ഞ സിനിമകളെല്ലാം കുടുംബ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിച്ച സിനിമകൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒക്കെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അച്ഛന് ഇഷ്ടം വളരെ നാച്ചുറൽ ആയ റിയലിസ്റ്റിക് ആയ സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ജോണർ.
ജനങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള കഥകൾ കണ്ടെത്തി കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആഖ്യാനശൈലിയിൽ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു സംവിധായകന് അയാളുടെ സ്ട്രോങ്ങ് ആയ മേഖല കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് സിനിമ എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അമൽ നീരദ്, ഗിരീഷ് എ ഡി തുടങ്ങിയവരുടെ സിനിമകളിൽ എല്ലാം സമാനതകളായ ഘടകങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. പക്ഷേ ആശയം കൊണ്ടും ആവിഷ്കാരം കൊണ്ടും തങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ്ങ് ആയ വശം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നല്ല സിനിമകൾ അല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത്.
വിഖ്യാത ക്രിക്കറ്റർ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ നന്നായി ബൗളിങ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ബാറ്റിംഗിൽ എന്നതുപോലെ ബൗളിങ്ങിലും റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുക സച്ചിന്റെ ബാറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചാണ്. കുറെ ബാറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ ഇനി ബൗളിങ്ങിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് സച്ചിനോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാറില്ലല്ലോ. അഖിൽ സത്യൻ വിശദീകരിക്കുന്നു.
അച്ഛൻ്റെ സിനിമകളുടെ റഫറൻസ് സ്വീകരിക്കാറുണ്ടോ?
ഇല്ല. എൻ്റെ കഥയ്ക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാണ് ഞാൻ സീനുകൾ എഴുതുന്നത്. സമാന സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി റഫറൻസിനായി ഒരിക്കലും ആ സിനിമയോ കഥാപാത്രങ്ങളോ ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല. ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. മറ്റൊരാളുടെ ശൈലി വേറൊരാളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് റഫറൻസ് എടുക്കുക എന്നത്. പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ അഭിനേതാവിന് വേണ്ടി സൗകര്യപ്രദമായി നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കാൻ സാധിക്കും.
ഉദാഹരണത്തിന് സർവ്വം മായ എന്ന സിനിമയിൽ അൽത്താഫ് സലീം ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സീനുകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അൽത്താഫിന്റെ ഒരു ശൈലി മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായി സീനുകളും ഡയലോഗുകളും എഴുതി. എന്നാൽ അജു വർഗീസിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊരു ശൈലി മനസ്സിൽ കണ്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. കാരണം ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അജു ആണെന്ന് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നില്ല. സിനിമ തുടങ്ങാറായപ്പോൾ നിവിൻ ആണ് അജുവിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ആണ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സീനുകൾ എഴുതുന്നത്.
പലപ്പോഴും അവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളായി നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. നഷ്ടബോധം ഉറപ്പായും ഉണ്ട്. അവർക്ക് പകരക്കാർ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെ. പക്ഷേ നമുക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്തല്ലേ മതിയാവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ജനാർദ്ദനൻ അങ്കിളിൻ്റെ കാര്യമെടുക്കാം. സർവ്വം മായ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഞാൻ എഴുതി. തിരക്കഥ അച്ഛന് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു.
സർവ്വം മായയുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വായിച്ചുതീർന്നശേഷമാണ് ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനാർദ്ദനൻ അങ്കിളിനെ വിളിച്ചാലോ എന്ന് അച്ഛൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് സർവ്വം മായയുടെ തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോഴാണ് അച്ഛന് ജനാർദ്ദനൻ അങ്കിളിനെ ഹൃദയപൂർവ്വത്തിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചിന്തയുദിക്കുന്നത്.
എനിക്ക് സർവ്വമായ എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജനാർദ്ദനൻ അങ്കിളിന് വേണ്ടി ഒരു നല്ല കഥാപാത്രത്തെ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതുപോലെ സംഭവിച്ച ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന സിനിമയിലെ വിനീത്. ആ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിരുന്നു. പാച്ചു എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വിനീതേട്ടന്റെ മുഖം മനസ്സിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ഗുണം ആ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായും പറയണം. എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അഭിനേതാക്കളെ ഒക്കെ എന്റെ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്താറുണ്ട്. പുതിയ ആൾക്കാരെ പോലെയല്ല ഇവരുടെയൊക്കെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്.
ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രകടനം നമുക്ക് പാഠപുസ്തകം ആണ്. അതിപ്പോൾ സർവ്വം മായ എന്ന സിനിമയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷം കൊണ്ട് നിവിൻപോളി എത്രത്തോളം മികച്ച അഭിനേതാവായി മാറി എത്രത്തോളം ക്രാഫ്റ്റ് സ്വയം അദ്ദേഹം ആർജ്ജിച്ചു എന്നതൊക്കെ ഈ സിനിമയിലൂടെ വ്യക്തമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം.
ഒരുപക്ഷേ വീണ്ടും നിവിൻ പോളി അജു വർഗീസ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഉള്ള കോമഡി പടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ വേറൊരു എക്പീരിയൻസ് ആകും അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ.
സത്യൻ അന്തിക്കാട് എന്ന പേര് സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള യാത്രയിൽ ഒരു ബാധ്യത ആയിട്ടുണ്ടോ?
എനിക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ സിനിമയിൽ അച്ഛനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ വല്ലാതെ കോൺഷ്യസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അച്ഛൻ്റെ പേര് മാത്രം വച്ച് സ്നേഹവീട് എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യാനായി വരുന്നു. ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും എന്റെ കഴിവിൽ ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാതെയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.
സിനിമ എന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും പോലുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രം. ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സിനിമയിൽ എനിക്ക് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യ സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വല്ലാതെ തകർന്നു പോയിരുന്നു. പിന്നെ അച്ഛൻ എന്നെ വീണ്ടും ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ ആ വിളി മനസിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ, ജോമോൻ്റെ സുവിശേഷങ്ങൾ, ഞാൻ പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ഒരു മികച്ച അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി വളരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു.
സ്വന്തമായി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ബോധ്യമാകുന്നത്. അച്ഛനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഫിലിമേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്നും ഉണ്ടാകും. അതിനുമുകളിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. അച്ഛൻ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരുന്നു. അതിനുമുകളിൽ ഞാനൊന്ന് സംവിധായകനെ ഞാൻ ഓരോ വർഷവും സ്വയം പുതുക്കി കെട്ടിപ്പൊക്കുകയാണ്. അഖിൽ സത്യൻ പറയുന്നു.
ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയെ കാണാൻ ലാലേട്ടൻ പോകുന്ന നിമിഷം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയി ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി സംസാരിക്കാമോ?
എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെയും നല്ല സംഗീതത്തിലൂടെയും ആ നിമിഷങ്ങളെ മികച്ച ഒരു വീഡിയോ കലാസൃഷ്ടിയാക്കി ഞാൻ മാറ്റി. ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തതിനുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ വീഡിയോയിൽ കാണാം. പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഷോട്ടുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഷോട്ടുകളും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷേ ലാലേട്ടനും ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന പെയിന്റിംഗ് അവസാനമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ അത് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു. വ്യക്തമായ പോസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്.
ലാലേട്ടൻ എന്ന കലാകാരൻ്റെ ചിന്താതലം വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പൂതിരി സാറിനോട് സൗന്ദര്യലഹരി വരച്ചു തരുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സാഹിത്യങ്ങളെയും കലാസൃഷ്ടികളെയും എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായി ലാലേട്ടൻ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് സൗന്ദര്യലഹരി വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നെ നമ്പൂതിരി സാറിനോടുള്ള ലാലേട്ടൻ്റെ സൗഹൃദം. മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്പൂതിരി സാറിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആ നിമിഷങ്ങളിൽ ദൃക്സാക്ഷിയാകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു.
നാളെ സർവ്വം മായ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് അവസാനമായി എന്തു പറയാനുണ്ട്?
ഇതൊരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമയാണ്. ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകളെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം എന്നൊരു പ്രവണത ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്കതൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമ കണ്ട് ഇമോഷണൽ ഹൈ കിട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് സർവ്വം മായ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഫീൽ ഗുഡ് ആണെങ്കിലും തിയേറ്റർ എക്പീരിയൻസിനു വേണ്ടിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ. ഒരു വലിയ സിനിമയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റും ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടും ഈ സിനിമയ്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചലച്ചിത്രം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുംബൈ അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ സെറ്റുകൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും അഖിൽ സത്യൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
