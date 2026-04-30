വിജയഫോര്മുലയില് വിശ്വാസമില്ല, നമ്മളെല്ലാം കഥ പറച്ചിലുകാര് മാത്രം; വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് അഖില് പോള്
മലയാള സിനിമയിലെ മാറുന്ന ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ചും വിജയസമവാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഖിൽ പോള് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 7:10 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ സ്റ്റൈലിഷ് മേക്കിംഗിലൂടെ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ സംവിധായകനാണ് അഖിൽ പോൾ. പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ 'സെവൻത് ഡേ' മുതൽ ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ 'ഐഡൻ്റിറ്റി' വരെ എത്തിനിൽക്കുന്ന അഖിൽ പോളിൻ്റെ സിനിമായാത്ര വേറിട്ടതാണ്. തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നതിനിടെ, മലയാള സിനിമയിലെ മാറുന്ന ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ചും വിജയസമവാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഖിൽ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ? അഖിലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?
മലയാളത്തിൽ വലിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മനഃപൂർവം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതൊരു സ്വാഭാവികമായ പരിണാമമാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളകൾ വേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകൻ്റെ അഭിരുചിയും സിനിമയുടെ സ്വഭാവവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നുള്ളവർ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിനെ പണ്ട് കുറച്ച് മുൻവിധിയോടെ കണ്ടിരുന്നില്ലേ? 'വാഴ' പോലുള്ള സിനിമകളുടെ വിജയം അതിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു?
തീർച്ചയായും. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മുൻപ് വരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സിനിമ ചെയ്താൽ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നൊരു സംശയം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നുള്ളവർ അമച്വറീഷ് പ്രകടനം നടത്തുന്നവരാണെന്നൊരു തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 'വാഴ 2' എന്ന സിനിമയുടെ വലിയ വിജയം ആ ധാരണകളെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. ആ സിനിമയിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. ഒരു സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ റിലീസ് വരെ എടുക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തരം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷം മുൻപുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ സിനിമകളിൽ ഒന്നായ വാഴ രണ്ടിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്.
പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാറില്ലേ?
മൊബൈൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുന്നതുപോലെയല്ല സിനിമ. അതിൻ്റെ മീറ്ററും രീതികളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നിട്ടും മുൻപരിചയമില്ലാത്തവരുടെ സിനിമകൾ 'ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ്' ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ സിനിമ എല്ലാ അർഥത്തിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. ഇത്തരം വിജയങ്ങൾ സിനിമാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സിനിമയുടെ വിജയം പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണോ?
സിനിമ എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സമസ്യയാണ്. "നാളെ തിയേറ്ററിൽ വർക്കാകുന്ന ഒരു സിനിമ എഴുതിക്കളയാം" എന്ന മുൻധാരണയോടെ ഏതെങ്കിലും സംവിധായകനോ തിരക്കഥാകൃത്തോ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അത് പരാജയപ്പെടാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. സിനിമയുടെ സ്വീകാര്യതയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൃത്യമായി നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സിനിമയുടെ തുടക്കകാലം മുതൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഇവിടെ പല വലിയ വിജയങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്.
'ഐഡൻ്റിറ്റി' പോലെ വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയാണോ അടുത്ത ലക്ഷ്യം?
ഒരിക്കലുമല്ല. കഴിഞ്ഞ സിനിമ വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തതും അങ്ങനെ വേണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല. സിനിമയുടെ ആശയത്തിനാണ് ഞാൻ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ആ കഥയ്ക്ക് എന്ത് ബഡ്ജറ്റ് ആവശ്യമാണോ അത് മാത്രമേ പിന്തുടരുകയുള്ളൂ. അനാവശ്യമായി പണം മുടക്കുന്നതിലോ, പണം വേണ്ടയിടത്ത് മുടക്കാതിരിക്കുന്നതിലോ കാര്യമില്ല. വലിയ സിനിമകൾ ഇവിടെ തുടർച്ചയായി വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നില്ല. നമുക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
പുതിയ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ജോലികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് നടക്കുന്ന കഥയാണിത്, എന്നാൽ അതിന് യൂണിവേഴ്സൽ ആയ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടാകും. നാട്ടിൻപുറത്തെ ഒരു എൽപി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇതിൽ വരച്ചുകാട്ടുന്നത്. 'ചന്ദ്രൻ മാഷ്' എന്നാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്. അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാകുന്ന ത്രില്ലർ സ്വഭാവവുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.
സിനിമയിൽ ഒരു 'വിജയ ഫോർമുല' ഉണ്ടെന്ന് അഖിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?
അങ്ങനെയൊരു ഫോർമുലയെ പറ്റി എനിക്ക് ധാരണയില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചേനെ. എന്നാൽ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കഥ പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് അഭംഗിയാകും. നമ്മൾ എത്ര നന്നായി സിനിമ ചെയ്താലും പ്രേക്ഷകരുടെ മാനസികാവസ്ഥ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം. ജനങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിനനുസരിച്ചാണ് വിജയപരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ആത്യന്തികമായി നമ്മളെല്ലാം കഥപറച്ചിലുകാരാണ്. ജനങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തലത്തിലും കാഴ്ചപ്പാടിനും അനുസരിച്ച് വിജയവും പരാജയവും സംഭവിക്കാം.
എക്കോ പോലുള്ള പരീക്ഷണാത്മക സിനിമകളുടെ വിജയത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?
വാഴയും എമ്പുരാനും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എക്കോ പോലുള്ള സിനിമകൾ വിജയിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഡയലോഗ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പ്രേക്ഷകരുമായി ഇത്രയധികം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത കാലത്താണ്. സിനിമയുടെ ആശയവും തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസും പ്രധാനമാണെങ്കിലും, സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ മറ്റൊരു ആസ്വാദന തലം നൽകാൻ ആ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചു. പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമയുമായി ഒരു 'പെർഫെക്ട് കണക്ഷൻ പോയിൻ്റ്' ലഭിച്ചാൽ അവർ അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ മറക്കും.
ഐഡൻ്റിറ്റിയിലെ ആ ഫ്ലൈറ്റ് ആക്ഷൻ സീൻ മലയാള സിനിമയുടെ പരിധികൾ മാറ്റിവരച്ച ഒന്നാണല്ലോ?
അത് ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. വിമാനത്തിനുള്ളിലെ ആക്ഷൻ രംഗം മലയാളത്തിൽ അധികം പരീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് മനഃപൂർവമായ ചിന്തയിൽ അല്ല അങ്ങനെയൊരു സീൻ ചെയ്തത്. സിനിമയുടെ ആശയവുമായി ആ ഒരു കാര്യം യോജിച്ചു കിടക്കുന്നു. അത് ചെയ്യാൻ തയാറായ നിർമാതാവും, ഡ്യൂപ്പില്ലാതെ അഭിനയിക്കാൻ തയാറായ ടോവിനോയും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമായത്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്തും ചിന്തിക്കാമെന്നും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നും ആ ചിത്രം തെളിയിച്ചു.
സിനിമകൾക്കിടയിലെ നീണ്ട ഇടവേളകൾ സിനിമയുടെ പ്രസക്തിയെ ബാധിക്കുമോ?
അതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾക്ക്. ഓരോ ആഴ്ചയും ഇവിടെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പഴയവ അപ്രസക്തമാകുന്നു. ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ ടെക്നോ ത്രില്ലർ ഇന്ന് കാലഹരണപ്പെട്ടതാകാം. എൻ്റെ സിനിമകൾ പലപ്പോഴും നാലഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേളകളിലാണ് വരാറുള്ളത്. ആ കാലയളവിൽ എൻ്റെ അഭിരുചികളിലും മാറ്റം വരാറുണ്ട്. ഈ നാലുവർഷത്തെ ഇടവേളകളിൽ ഞാൻ വായിച്ചു, കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്ന സിനിമകളും അനുഭവങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും എൻ്റെ അഭിരുചിയെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും. ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന 'ചന്ദ്രൻ മാഷ്' ഒരു സാമൂഹിക വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് തിയേറ്ററിലെത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ വിജയിക്കുന്ന സിനിമകളെ പോസിറ്റീവ് മാതൃകകളായി മുന്നിൽകണ്ട് ചന്ദ്രൻ മാഷിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ.
