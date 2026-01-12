നിർമാതാവിൻ്റെ പരാജയത്തിൽനിന്ന് പിറന്ന നടൻ; ദിനേശ് പണിക്കർ ഇനി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും നേതാജിയും
ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസായും അദ്ദേഹം വേഷമിടുന്ന ദിനേശ് പണിക്കർ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
January 12, 2026
Updated : January 12, 2026 at 6:38 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ നിർമാതാവ്, ടെലിവിഷൻ താരം, നടൻ എന്നീ നിലകളിൽ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ ദിനേശ് പണിക്കർ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു വിസ്മയത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസായും അദ്ദേഹം വേഷമിടുന്നു. ഇ ടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. സിനിമകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലവിൽ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം താൽക്കാലികമായി വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്.
മെഡിക്കൽ റപ്രസൻ്റേറ്റീവിൽ നിന്ന് 'രോഹിത് വീഡിയോ'യിലേക്ക്
ഒരു സാധാരണ മെഡിക്കൽ റപ്രസൻ്റേറ്റീവ് ആയി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തുടങ്ങിയ ദിനേശ് പണിക്കർ, സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം മൂലമാണ് 'രോഹിത് വീഡിയോ' എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത്. 90-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ വീഡിയോ കാസറ്റുകളുടെ വിതരണത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അദ്ദേഹം, പിന്നീട് സിനിമകളുടെ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയിലെ നിർണായക ശക്തിയായി മാറി.
'കിരീടം' എന്ന വിസ്മയവും നഷ്ടമായ ഖ്യാതിയും
രോഹിത് വീഡിയോയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമാ നിർമാണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കന്നി ചിത്രം മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ക്ലാസിക് ആയ 'കിരീടം' ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സിനിമയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗം ഖ്യാതിയും സഹനിർമാതാവായ കിരീടം ഉണ്ണിക്കാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു.
"ഞാൻ കിരീടത്തിൻ്റെ നിർമാതാവാണെന്ന് പലരും വൈകിയാണ് അറിഞ്ഞത്. ഉണ്ണിക്ക് 'കിരീടം ഉണ്ണി' എന്ന പേര് തന്നെ ലഭിച്ചു. ആ സിനിമയുടെ പേരിൽ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രശസ്തി എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയത് എൻ്റെ തലവരയായി കാണുന്നു," ദിനേശ് പണിക്കർ പറഞ്ഞു.
തിലകന് വേണ്ടി മാറ്റിയ ലൊക്കേഷൻ
കിരീടം സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. ആദ്യം പാലക്കാട് ചിത്രീകരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സിനിമ, നടൻ തിലകൻ്റെ സൗകര്യാർഥം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഈ മാറ്റം സിനിമയ്ക്ക് ഗുണകരമായെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ വെള്ളായണിയിലെ ലൊക്കേഷൻ പിൽക്കാലത്ത് 'കിരീടം പാലം' എന്ന പേരിൽ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറിയത് ഒരു സിനിമയുടെ വലിയ വിജയമായാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത്.
ക്ലൈമാക്സ് മാറ്റാൻ സമ്മർദമുണ്ടായിരുന്നു
കിരീടം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് സമ്മർദമുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിതരണക്കാരനായ സെവൻ ആർട്സ് മോഹന് ക്ലൈമാക്സിനോട് വിയോജിപ്പായിരുന്നു.
"ഒരു മാസ് ഹീറോയെപ്പോലെ മോഹൻലാൽ വില്ലൻ്റെ താവളത്തിൽ കയറി കീരിക്കാടൻ ജോസിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം എന്നായിരുന്നു മോഹൻ്റെ ആവശ്യം. തുടർച്ചയായി മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേക്ഷകരുടെ പൾസ് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയെ കൊമേഴ്സ്യൽ വൽക്കരിക്കാൻ നിർമാതാവായ ഞാനടക്കമുള്ളവർ തയ്യാറായില്ല. വെറും 22 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അന്ന് കിരീടം നിർമിച്ചത്." - ദിനേശ് പണിക്കർ പറഞ്ഞു.
മോഹൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. തുടർച്ചയായി മോഹൻലാൽ സിനിമകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സെവൻ ആർട്സ് മോഹന്. ഒരു മോഹൻലാൽ സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൾസ് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി അറിയാം. എന്നാൽ കിരീടം സിനിമയെ കൂടുതൽ കൊമേഴ്സ്യൽ വൽക്കരിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
മോഹൻ ബാബു ക്ഷമ ചോദിച്ച അനുഭവം
കിരീടം പല ഭാഷകളിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിലെ അത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നില്ല മറ്റു ഭാഷകളിൽ. തെലുങ്ക് റീമേക്കിൽ നായകനായ പ്രശസ്ത താരം മോഹൻ ബാബു, ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് ദിനേശ് പണിക്കരെ കണ്ടപ്പോൾ ക്ഷമ ചോദിച്ച അനുഭവം അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. മലയാളത്തിലെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി തെലുങ്കിൽ സിനിമ കൊമേഴ്സ്യൽ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയതിനാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷമ ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ കാലത്തിനും നാടിനും അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന നിലപാടാണ് താൻ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ദിനേശ് പണിക്കർ വ്യക്തമാക്കി.
സീരിയലുകളുടെ നിലവാരത്തകർച്ച
ടെലിവിഷൻ അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടന ആയ ആത്മയുടെ ഭാരവാഹി കൂടിയാണ് ദിനേശ് പണിക്കർ. ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളുടെ നിലവാരം കഴിഞ്ഞ കാലത്തേക്കാൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രശസ്ത ടിവി ചാനൽ ആശയ പ്രാധാന്യമുള്ള നല്ല സീരിയലുകൾ തുടർച്ചയായി നിർമിക്കുകയും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആ ചാനലിലെ സീരിയലുകൾ കാണാനോ പിന്തുണയ്ക്കാനോ ഇവിടത്തെ പ്രേക്ഷകർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഒരേ ആശയവും അമ്മായിയമ്മ പോരും മതിയെന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ , അല്ലെങ്കിൽ അതുമാത്രം കാണാൻ ആളുണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലത് എന്തിന് എന്ന ചിന്ത സീരിയൽ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകും. കേരളത്തിലെ സീരിയലുകളുടെ നിലവാരം താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കാരണം പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണെന്ന് ദിനേശ് പണിക്കർ പറഞ്ഞു.
പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പോരാട്ടം
ഒരു നിർമാതാവിൻ്റെ പരാജയമാണ് അഭിനേതാവിൻ്റെ ജനനത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ദിനേശ് പണിക്കർ പറയുന്നു.
കിരീടം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളൊക്കെ വലിയ സാമ്പത്തിക പരാജയങ്ങൾ ആയിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പരാജയങ്ങൾ കൂടിയപ്പോൾ നിർമാതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായി. എന്നാൽ ആ മേഖലയും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ചലച്ചിത്രം നിർമാണവും വിതരണവും തന്നെ വലിയ കടബാധ്യതയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരികെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടം ആയിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് അടുത്ത സുഹൃത്തായ സംവിധായകൻ കെ കെ രാജീവ് വഴി ഒരു ടെലിവിഷൻ സീരിയലിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്രയധികം സിനിമകൾ നിർമിച്ചിട്ട് താൻ ഇതുവരെ അഭിനയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ദിനേശ് പണിക്കർ പറയുന്നു. എന്നാൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ മേഖലയോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിത്തുടങ്ങി. തുടർച്ചയായി സീരിയലുകൾ തന്നെ തേടിയെത്തി. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്തിയത് ഇവിടുത്തെ ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ ആണെന്ന് ദിനേശ് പണിക്കർ പറയുന്നു.
