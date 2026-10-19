മിസ്റ്ററി ത്രില്ലര്, ഫൊറൻസിക് സർജനായി ദിലീപ്; 'ഹെനോക്ക്' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു
നിഗൂഢതകളും അന്വേഷണവുമായി 'ഹെനോക്ക്'; ഷൂട്ടിങ്ങിന് തുടക്കം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 3:56 PM IST
പുതിയ വേഷപ്പകർച്ചയുമായി ദിലീപ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം 'ഹെനോക്ക്' ഒരുങ്ങുന്നു. ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 19 ) ആലപ്പുഴയില് ആരംഭിച്ചു. കല്ലുപാലത്തുള്ള തിരുവിതാംകൂർ സഹോദരിമാരായ ലളിത, പത്മിനി, രാഗിണി എന്നിവരുടെ പുരാതന തറവാട്ടിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണത്തിന് തുടക്കമായത്.
എം സ്റ്റാർ എന്റർടെയ്ൻമെന്സ് നിര്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തില് ഫൊറൻസിക് സർജനായാണ് ദിലീപ് എത്തുന്നത്. ദിലീപും മറ്റ് അഭിനേതാക്കളും അണിയറപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്. പ്രശസ്ത നിർമാതാവ് ജോബി ജോർജ് സ്വിച്ചോൺ കർമം നിർവഹിച്ചു.
'ദ മാൻ ഇൻ ദ മിസ്റ്റ്' എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് 'ഹെനോക്ക്' പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുന്നത്. ബൈബിൾ പരാമർശമുള്ള 'ഹെനോക്ക്' എന്ന പേരിന് ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്നവൻ എന്ന അർഥമുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ ഫൊറൻസിക് സർജനായി എത്തുന്ന നായകൻ നീതിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന ആകാംക്ഷയാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നത്.
നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ കഥാപശ്ചാത്തലവും ഉദ്വേഗം ജനിപ്പിക്കുന്ന അന്വേഷണവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളെന്നാണ് ടൈറ്റിലും ടാഗ്ലൈനും നൽകുന്ന സൂചന. തുടക്കം മുതൽ പ്രേക്ഷകരെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നല്കുന്നത്.
കഥയുടെ കെട്ടുറപ്പും പുതുമയുള്ള അവതരണവും ദൃശ്യഭംഗിയും കൊണ്ട് വേറിട്ടൊരു സിനിമാനുഭവം സമ്മാനിക്കാനാണ് സംവിധായകൻ ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണയുടെ ശ്രമം. ആദ്യ ചിത്രമായ 'പുഷ്പകവിമാനം' വഴി ശ്രദ്ധ നേടിയ ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണ ഇത്തവണ വലിയ ക്യാൻവാസിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്.
വൻ താരനിരയും വലിയ മുതൽമുടക്കുമായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ റോബിനും ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണയും ചേർന്നാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ, കുട്ടനാട്, പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത്.
ദിലീപിനൊപ്പം ജോണി ആന്റണി, എമിൽ ജോർജ്, അർജുൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഗ്രേസ് ആന്റണി, മനോജ് കെ.യു., സുധി കോപ്പ, പ്രാർത്ഥന എസ്., ശ്രുതി ജയൻ, ഷാജു ശ്രീധർ, രഘുനാഥ് പലേരി, നിസ്താർ സെയ്ദ്, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, സോഹൻ സീനുലാൽ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, ആശാ മഠത്തിൽ, ശ്രീകാന്ത് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
ഷാജികുമാറാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഷഫീഖ് വി.ബി. എഡിറ്റിംഗും മുജീബ് മജീദ് സംഗീതസംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നു. എമിൽ ജോർജാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ. നോബിൾ ജേക്കബ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോർഡിനേറ്ററായും സുനിൽ ദാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
റോണക്സ് സേവ്യർ മേക്കപ്പും അരുൺ മനോഹർ വസ്ത്രാലങ്കാരവും നിർവഹിക്കുന്നു. ദീപക് എ. നാരായൺ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായും ദീപക് പരമേശ്വരൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. യെല്ലോ ടൂത്ത്സാണ് ഡിസൈൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
നന്ദു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയും അനൂപ് സുന്ദരൻ ഡിജിറ്റൽ പ്രമോഷൻസും നിർവഹിക്കുന്നു. വേഫറർ ഫിലിംസാണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. വാഴൂർ ജോസാണ് പി.ആർ.ഒ.