'ദിലീപിന്‍റെ തിരിച്ചു വരവ്, മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ കിടിലന്‍ ഇന്‍ട്രോ'; ഭ ഭ ബ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഇന്‍ട്രോ സീനിന് വലിയ കയ്യടിയാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്നുണ്ടാവുന്നത്. ദി റിയല്‍ ഒജി എന്ന ഹാഷ് ടാഗും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗ് ആയി മാറി.

Film Poster (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 18, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
ദിലീപ് പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയ ഭ ഭ ബ ആഗോള തലത്തില്‍ ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍18) തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസനുമൊക്കെ തകര്‍ത്താടിയ ഈ ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ദിലീപിന്‍റെ പ്രകടനവും ഗംഭീരമാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

രാവിലെ എട്ടുമണിക്കായിരുന്നു ഫാന്‍സ് ഷോ. ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി വേഷത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. വേള്‍ഡ് ഓഫ് മാഡ്നെസ് എന്ന ടാഗ്‌ലൈനോടെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്രമ പ്രതികരണങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് വരുന്നത്. അതേസമയം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂകളുമുണ്ട്. മോഹന്‍ലാല്‍- ദിലീപ് കോമ്പോയിലെ രംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറെയും എടുത്തു പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ പാട്ടും നൃത്തവും ആക്ഷന്‍ സ്വീക്വന്‍സുമെല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അഭിപ്രായം.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഇന്‍ട്രോ സീനിന് വലിയ കയ്യടിയാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്നുണ്ടാവുന്നത്. ദി റിയല്‍ ഒജി എന്ന ഹാഷ് ടാഗും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ വരവ് ദളപതി വിജയ് ചിത്രം ഗില്ലിയിലെ റഫറന്‍സും വിജയ്‌യുടെ സ്റ്റൈലുകളുമൊക്കെ മോഹന്‍ലാല്‍ കഥാപാത്രത്തിലും കാണാം. ഇരുരണ്ടും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയുള്ള പോസ്റ്ററുകളും ആരാധകര്‍ എക്‌സില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗില്ലി ബാബു എന്നാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ പേര്.

തിയേറ്റര്‍ തൂക്കിയടി എന്നാണ് ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. മോഹന്‍ലാലിന്‍റെയും ദിലീപിന്‍റെയും പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആരാധകന്‍ എക്സില്‍ കുറിച്ചത്.

ദിലീപിന്‍റെ തിരുച്ചുവരവ്. അതാണ് സിനിമയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഇടവേള വരെ നന്നായി, ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല, ഫുള്‍ മാഡ്നെസ് മാത്രം

മോഹൻലാൽ അതിഥി വേഷവും വ്യക്തമായ ഹൈലൈറ്റാണ്.നായികയില്ല, തമാശകളുണ്ട് , ഗില്ലി ദളപതി വിജയ്യുടെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തലുകള്‍, സിനിമ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ആരാധകര്‍ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൈബ് പടം, ആദ്യ പകുതിയും രണ്ടാം പകുതിയുമൊക്കെ സൂപ്പറാണ് എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ചിത്രത്തിന് നെഗറ്റീവ് പ്രതികരണങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുവരുന്നുണ്ട്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ടാഗ് ലൈന്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ലോജിക്കുമില്ല, മാഡ്നെസ് ആണ് ചിത്രം എന്നാണ് ചിലര്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദിലീപ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ക്രിസ്‌മസ് റിലീസുകളില്‍ ആദ്യം എത്തുന്ന സിനിമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ ആഴ്‌ച ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

വളരെ സ്റ്റൈലിഷായി വിന്‍റേജ് ലുക്കിലാണ് മോഹന്‍ലാലും ദിലീപ് എത്തുന്നത്. ഭയം ഭക്തി ബഹുമാനം എന്നതിന്‍റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഭ ഭ ബ. ഫാഹിം സഫര്‍, നൂറിന്‍ ഷെരീഫ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധനഞ്ജയ് ശങ്കര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌തി ഈ ചിത്രം ശ്രീഗോകുലം മൂവിന്‍റെ ബാനറല്‍ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സിദ്ധാര്‍ഥ് ഭരതന്‍, ബൈജു സന്തോഷ്, ബാലു വര്‍ഗീസ്, സലിം കുമാര്‍, അശോകന്‍, ദേവന്‍, ബിജു പപ്പന്‍, ജി സുരേഷ് കുമാര്‍ , നോബി, വിജയ് മേനോന്‍, റിയാസ് ഖാന്‍, സെന്തില്‍ കൃഷ്‌ണ, റെഡിന്‍ കിങ്സ്ലി, ഷമീര്‍ ഖാന്‍, ഷിന്‍സ്, ശരണ്യ പൊന്‍വണ്ണന്‍, നൂറിന്‍ ഷെരീഫ്, ധനശ്രീ, ലങ്കാ ലക്ഷ്മി, കൊറിയോ ഗ്രാഫര്‍ സാന്‍റി എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം കോയമ്പത്തൂര്‍,പാലക്കാട്, പൊള്ളാച്ചി,കൊച്ചി എന്നീവിടങ്ങളിലാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്.

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതോടെ വലിയ ചര്‍ച്ചകളാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നടന്നത്. ഭ ഭ ബ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായ ബഹിഷ്‌കരണം ആഹ്വാനം നടന്നിരുന്നു. അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും ദിലീപ് സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടുന്നും ആരോപിച്ചാണ് ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനം. അതേസമയം ദിപീപ് അനുകൂലികള്‍ ചിത്രം കാണുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചുരുന്നു.

അതേസമയം ചിത്രത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ആണ് വിറ്റഴിയുന്നത്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും പതിനായിരത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകൾ ആണ് ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നാണ് വിവരം തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായ ഫാഹിം സഫറാണ് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്.

