വീണ്ടും ആ പഴയ പ്രണയജോഡി വൈബ്; ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി ദിലീപ്–കാവ്യ മാധവൻ റീൽ
ഒരൊറ്റ റീലില് വീണ്ടും ഹിറ്റായി ദിലീപ്- കാവ്യ മാധവന് പ്രണയജോഡി. ഒന്നിച്ച് സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആരാധകർ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 1:46 PM IST
മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട താര ജോഡികളാണ് ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്തിയ ചിത്രങ്ങളും ബിഗ്സ്ക്രീനിലെ കെമസ്ട്രിയുമൊക്കെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് വിവാഹത്തോടെ കാവ്യാ മാധവന് സിനിമയില് നിന്നും മാറിനില്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരാധകരുടെ മനം കവരുകയാണ്.
അവധി ആഘോഷത്തിനിടെ പകർത്തിയ ഇരുവരുടെയും മനോഹരമായ റീലാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച അനശ്വര നിമിഷങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകം സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്.
സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദിലീപിനെയും ബോട്ടിലിരുന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ കൈവീശുന്ന കാവ്യ മാധവനെയുമാണ് റീലിൽ കാണുന്നത്. ദിലീപിന്റെ രസകരമായ ഭാവങ്ങളും അതുകണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാവ്യയുടെയും സ്വാഭാവിക നിമിഷങ്ങളുമാണ് വീഡിയോയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. 'ക്രിസ്ത്യന് ബ്രദേഴ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ജനപ്രിയ ഗാനമായ ' കര്ത്താവേ നീ കല്പ്പിച്ചപ്പോള്' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ കോറസ് ചേർത്താണ് ഈ റീൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടെ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ ഓർമ്മകൾ ആരാധകർ വീണ്ടും പങ്കുവെക്കുകയാണ്.
കാവ്യ മാധവന്റെ ഫാൻ പേജിലൂടെയാണ് വീഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. "ഈ ജോഡി വീണ്ടും സിനിമയിൽ ഒന്നിക്കണം", "ഇവരുടെ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഇന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല", "ദിലീപും കാവ്യയും വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു", "ഇങ്ങേർ പണ്ടേ വൈബാണ്" എന്നിങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് കമന്റുകളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിറയുന്നത്.
സിനിമയിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങളായി വിട്ടുനിൽക്കുന്ന കാവ്യ മാധവന്റെ പുതിയ വീഡിയോ ആരാധകർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ജഗൻ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'നീക്കം' ആണ് ദിലീപിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോജക്ട്.
ഈ റീലിന് പിന്നാലെ ഇരുവരും വീണ്ടും ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒന്നിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ആരാധകർ പങ്കുവെക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി പേരാണ് വീഡിയോ കണ്ടത്.
ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും 2016 നവംബർ 25നാണു വിവാഹിതരായത്. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലില് ഇരുവരുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം. 2018 ഒക്ടോബര് 19നായിരുന്നു കാവ്യയ്ക്കും ദിലീപിനും മകള് മഹാലക്ഷ്മി ജനിക്കുന്നത്.
അതേസമയം വിവാഹ ശേഷം കാവ്യ മാധവന് വീട്ടിലിരിക്കാന് കാരണം ദിലീപ് ആണെന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നേരത്തെ വലിയ ചര്ച്ച ഉയര്ന്നിരുന്നു. അടുത്തിടെ അതിനുള്ള മറുപടി കാവ്യാ മാധവന് തന്നെ നല്കുകയും ചെയ്തു. താന് ബ്രേക്കെടുത്തത് കുടുംബ ജീവിതം പൂര്ണമായും അനുഭവിച്ചറിയാന് വേണ്ടിയാണെന്നും അത് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം ആയിരുന്നുവെന്നുമാണ് താരം പറഞ്ഞത്.