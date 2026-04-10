പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ സര്പ്രൈസ്! ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി സിനിമകളിലെ രാഷ്ട്രീയം- അഭിമുഖം
ടൊവിനോ തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള് സംവിധായകന് ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
Published : April 10, 2026 at 5:13 PM IST
അക്കി വിനായക്
'ജനഗണമന', 'മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ' തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'. ടോവിനോ തോമസും തെന്നിന്ത്യൻ താരം കയാദു ലോഹറുമാണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ. ഷാരിസ് മുഹമ്മദ് തിരക്കഥ പങ്കാളിത്തമില്ലാത്ത ആദ്യത്തെ ഡിജോ ജോസ് സംവിധാനം ചെയുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'. എസ് സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ തിരക്കഥയില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങള് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സംവിധായകന് ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി.
ഷാരിസ് മുഹമ്മദും ഡിജോ സിനിമകളിലെ രാഷ്ട്രീയവും
"ഷാരിസ് മുഹമ്മദിൽ നിന്നും മാറി മറ്റൊരു തിരക്കഥാകൃത്തിനോടൊപ്പം ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു. അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കരുത്. ഷാരിസുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സിനിമ ഉടൻ സംഭവിക്കും. അതിന്റെ ജോലികൾ നടക്കുകയാണ്. സംവിധാന മോഹവുമായി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. മാത്രമല്ല മറ്റു ചില റൈറ്റേഴ്സുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നു രണ്ടു പ്രോജക്ടുകളും പ്ലാനിൽ ഉണ്ട്. ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല പ്രോജക്ടുകളും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്റെ സിനിമകളിൽ പൊതുവേ ഒരല്പം രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായം പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നുണ്ട്. ഷാരിസ് മുഹമ്മദ് ഒപ്പം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത് നിർത്തി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം എന്നു പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വമാണ്. എന്റെ സിനിമകളിൽ രാഷ്ട്രീയമെന്ന പേരിൽ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ മനുഷ്യത്വപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്", ഡിജോ ജോസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.
പള്ളിച്ചട്ടമ്പി പിറന്നത്
"തിരക്കഥാകൃത്ത് സുരേഷ് ബാബു ചേട്ടനും ഞാനും 2018 മുതൽ ചർച്ചചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച ആശയമാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'. ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കാൻ അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട്. 2018 പ്ലാൻ ചെയ്ത സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത് 2026 ൽ. ഈ കാലയളവിനിടയിൽ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ തിരക്കഥയിൽ വരുത്താനുള്ള കഠിന പരിശ്രമം നടന്നു. ചട്ടമ്പി എന്ന പ്രയോഗം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വാക്കിനെ ഗുണ്ട എന്നാണ് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ചട്ടമ്പിക്ക് ചട്ടങ്ങൾ പഠിച്ചവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങൾ അറിയാവുന്നവൻ ലീഡർ എന്നൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണം ചട്ടമ്പിസ്വാമി. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ മുൻപ് വരെ ചട്ടമ്പി എന്ന വാക്കിന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു", സംവിധായകന് പറഞ്ഞു.
"പള്ളിച്ചട്ടമ്പി എന്ന സിനിമയുടെ കഥാപാശ്ചാത്തലം 1950- 60 കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' എന്ന പേര് ഈ സിനിമയ്ക്ക് നൽകി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രേക്ഷകന് ലഭിക്കുക. ഒരു നാടിന്റെ കഥയാണ് സിനിമ പറയുന്നത്. അവിടെയെത്തുന്ന നായകന്റെ പരിവർത്തനം അഥവാ ഫോർമേഷൻ കഥാഗതിയെ ത്രസിപ്പിക്കുന്നു", സംവിധായകന് സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.
ഒരു നാട് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങള് തീര്ക്കാന് ഒരു നായകന്
ഒരു നാട്, അവിടത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഒരു നായകൻ വരുന്നു. സ്ഥിരം ഫോർമുലയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് സംവിധായകന് നല്കുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്,
"വിജയഫോർമല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നതല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതു പോലെ ഇതൊരു പിരീഡ് സിനിമയാണ്. 50 കളിലും 60കളിലും കേരള സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമൂഹികപരമായും. ഇതിലുപരി മതപരമായ പല കാര്യങ്ങളിലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പള്ളിയും ഒരു നാടും അതാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി എന്ന സിനിമയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില മാറ്റങ്ങളും വിപ്ലവകരമായ സംഭവങ്ങളും ഒരു സിനിമാക്കഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തിരക്കഥാകൃത്ത് സുരേഷ് ബാബുച്ചേട്ടൻ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആകൃഷ്ടനായി. വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു കഥ എന്നതിലുപരി പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച ആസ്വാദനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കഥ എന്ന രീതിയിലാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയെ ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
വ്യത്യസ്ത സിനിമ
"ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്ത് വിജയിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും വ്യത്യസ്തമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. ക്യൂൻ എന്ന എന്റെ ആദ്യ സിനിമ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എന്റെ സിനിമ വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു കലാസൃഷ്ടി ആണെന്ന്. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു..വിജയിച്ചു", സംവിധായകന് തുടര്ന്നു.
"ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുമ്പോഴും പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും സംവിധായകന് വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ സംഭവിക്കും. പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യത്യസ്തതയും ഒരു സിനിമയും അർഹിക്കുന്നില്ല. കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചിന്താഗതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ് ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ സിനിമ വിജയിക്കും. ഒരു സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ആസ്വാദന കാര്യങ്ങളിൽ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേരിയേഷനുകൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് വ്യത്യസ്തതയുണ്ടോ എന്നല്ല ആ സിനിമ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പ്രേക്ഷകൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു കഥ പ്രേക്ഷകന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രസന്റേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നത്. ആസ്വാദനം പഴയ സിനിമയാണെങ്കിലും പുതിയ സിനിമയാണെങ്കിലും ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സിനിമയിലെ ഇമോഷൻ. സിനിമ പഴയതാണെങ്കിലും പുതിയതാണെങ്കിലും ആ സിനിമ പറയുന്ന ഇമോഷൻ പ്രേക്ഷകന് കണക്ട് ആയാൽ ആ ചിത്രം വിജയിക്കും. വർഷങ്ങളോളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. പ്രേക്ഷകനും ആ സിനിമയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനെയാണ് വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻ ആണ് സിനിമയുടെ വിജയപരാജയങ്ങളെയും വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്ന ഘടകത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത്", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"പള്ളിച്ചട്ടമ്പി എന്ന സിനിമയുടെയും വ്യത്യസ്തത ഇമോഷൻ തന്നെയാണ്. ആ സിനിമ പറയുന്ന ഇമോഷൻ പ്രേക്ഷകനുമായി കണക്ട് ആയാൽ ഈ ചിത്രം വലിയ വിജയമാവുകയും വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം", ഡിജോ ജോസ് പറഞ്ഞു.
കയാദു ലോഹര് എന്ന നായിക
"കയാദു ഇപ്പോൾ തെന്നിന്ത്യൻ സെൻസേഷൻ ആണ്. 'ഒരു ജാതി ജാതകം' എന്ന വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രത്തിൽ അവർ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ താരപദവി നേടിയിരുന്നില്ല. പ്രദീപ് രംഗനാഥന്റെ 'ഡ്രാഗൺ' എന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് കയാദുവിനെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു അഭിനയത്രിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. താര പദവിയുള്ള ഒരു അഭിനയത്രിയെ കൊണ്ടുവന്ന് സിനിമയുടെ മൂല്യം ഉയർത്തുന്നതിലുപരി 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' എന്ന സിനിമയിലെ നായിക കഥാപാത്രം അവരെപ്പോലൊരു അഭിനയത്രിയെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ റിലീസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാന് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആക്ടറെ കണ്ടെത്തുക. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കയാദു ലോഹർ 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'യുടെ ഭാഗമാകുന്നത്", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
"നന്നായി മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നടിയെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകാം. തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം കയാദു അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ ലഭിക്കുന്ന പുതുമ വേറെയാണ്. 'ഡ്രാഗൺ' എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ അവരുമായി പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. കഥയും കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വിശദീകരിച്ചു. 'ഡ്രാഗൺ' എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതും കയാദു നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സെൻസേഷൻ ആയി. ഡ്രാഗൺ റിലീസ് ചെയ്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ചിത്രം കാണുന്നതുപോലും", സംവിധായകന് ഓര്ത്തു.
രാഷ്ട്രീയം പറച്ചിലും വിവാദവും
താങ്കളുടെ മുൻ സിനിമകളിലെ രാഷ്ട്രീയപരമായ തുറന്നുപറച്ചലുകൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നതിന് സംവിധായകന് വിശദീകരിച്ചതിങ്ങനെയാണ്, "ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹികപരമായ ചില തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ മനപ്പൂർവ്വം ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽപോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ആ സിനിമയുടെ കഥാ ഗതിയുമായി ചേർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കും. 'ക്യൂൻ' ആണെങ്കിലും 'ജനഗണമന' ആണെങ്കിലും 'മലയാളിഫ്രം ഇന്ത്യ' ആണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹികപരമായ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മനപ്പൂർവ്വം കൂട്ടിച്ചേർത്തതല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പ്രസ്തുത സിനിമയുടെ ചില പാർട്ടിക്കുലർ രംഗങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് പറയണോ?... പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം ആദ്യം. ചിലപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രം പറയാൻ പോകുന്ന ഡയലോഗ് സമൂഹത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പക്ഷേ ആ കഥാപാത്രം ആ ഡയലോഗ് അവിടെ പറയണമെന്ന് സംവിധായകനായ എനിക്ക് ആ സിനിമയുടെ കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എത്ര അപകടകരമായ ഡയലോഗ് ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കും. അരാജകത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ സർട്ടിലായി പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതായി വന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും. അതൊരു വളരെ ഇംപോർട്ടന്റായ വിഷയമാണല്ലോ... അത് കുറച്ചുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ പറയാനുള്ളതാണെങ്കിലും ചെയ്യില്ല. അടിസ്ഥാനപരമായി കഥയും തിരക്കഥയും ആണ് ഹീറോ. അതിനു മുകളിലേക്ക് മനപ്പൂർവമായി ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. ഒരു കഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം പല ഡയലോഗുകളും പറയും. ഒരു സിനിമ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡയലോഗ് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴി വയ്ക്കുമോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ആ കഥാപാത്രം ആ പറഞ്ഞത് വലിയ വിവാദമായി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓരോ സിനിമയും ഓരോ പഠനം ആണല്ലോ", സംവിധായകന് വിശദമാക്കി.
"എന്റെ സിനിമകൾ കണ്ട മെജോറിറ്റി ജനവിഭാഗം ഇത്തരം സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയപരമായ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾ കണ്ടുംകേട്ടും കൈയ്യടിച്ചിട്ട് മാത്രമേയുള്ളൂ. വളരെ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇതിനെ വിവാദങ്ങൾ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെ ചിന്തകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടു പോയാൽ മതിയാകുമല്ലോ.. 100% പ്രേക്ഷകരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
പല വേദികളിലും ഷാരിസ് മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നത്
"ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംവിധായകനാണ്. ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഒരു സിനിമയുടെ കഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എനിക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. സിനിമ ഒരിക്കലും ഏക പക്ഷീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല. സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും വളരെ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഏത് വേണം ഏത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതും. എന്റെ സിനിമയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹികപരമായ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ കഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായതെ ഞാൻ വച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഇൻട്രാക്ടീവ് വേദിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചകൾ അതിരു കടക്കാം. പല വേദികളിൽ പലരും സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. അതൊന്നും ഞാനുമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സിനിമയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല", ഡിജോ ജോസ് വ്യക്തമാക്കി.
ടോവിനോ തോമസ് എന്ന നടന്
"മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക മുൻ നിര അഭിനേതാക്കളോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള സംവിധായകനാണ് ഞാൻ. അതിലൂടെ അവരെയൊക്കെ എനിക്ക് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും അറിയാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഒരു ചെറിയ പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനേതാവിനെ എത്രത്തോളം മികച്ച രീതിയിൽ പ്രസംഗ ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സംവിധായകനാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ ടോവിനോ തോമസ് എന്ന അഭിനേതാവിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയ ഒരു അഭിനേതാവിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും ഭാഗ്യം. ടോവിനോ തോമസ് എന്ന നടനെ എനിക്ക് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ടോവിനോ തോമസ് എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണെന്നും കാലിബർ ഉള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് മലയാളി പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിലെ അഭിനേതാവ് ദിനംപ്രതി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിലൂടെ തന്നെ വ്യക്തമാണ്", സംവിധായകന് ഓര്ത്തു.
ടോവിനോയുടെ സിനിമയിലെ ലുക്ക്.
"സിമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷേ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രയാസം. ഒരുപാട് റഫറൻസുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' എന്ന സിനിമയിലെ ലുക്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി റഫർ ചെയ്തു. കഥാപാത്രത്തിനു വേണ്ടി ഹീറോ പരിവേഷമുള്ള ഒരു റിയൽ ലൈഫ് വ്യക്തിയുടെ ലുക്ക് തിരക്കഥാകൃത്ത് സുരേഷ് ചേട്ടൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അയാളുടെ രൂപം വളരെ മെലിഞ്ഞതായിരുന്നു. തലമുടി പറ്റെ വെട്ടി, വീരപ്പന് സമാനമായ മീശയൊക്കെ വച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ. പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ ഹീറോ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനാകണം. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളിലേക്ക് റഫറൻസ് അയച്ചുതന്ന ആ റിയൽ ലൈഫ് ഹീറോയുടെ മറ്റ് ലുക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ടോവിനോയുടെ ലുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം", സംവിധായകന് ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി പറഞ്ഞു.
ഒരു പിരീഡ് സിനിമയിലെ വെല്ലുവിളികള്
"എല്ലാ സിനിമയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതൊരു പിരീഡ് സിനിമ കൂടിയായതുകൊണ്ട്. ഈയൊരു സിനിമ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ പ്രസക്തിയില്ല. 150,-200 രൂപ കൊടുത്ത് തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന പുതിയ കാലത്തെ പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിനോ കഠിനാധ്വാനത്തിനോ കയ്യടിക്കാൻ അല്ല വരുന്നത്. എന്റർടൈൻമെന്റിനാണ്. ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്തുകാര്യം. ഞാൻ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ഒരുപാട് ചലഞ്ചസുകൾ നേരിട്ടു. അതൊക്കെ പ്രേക്ഷകനും തിയേറ്ററിൽ ഒരു മികച്ച എന്റർടൈൻമെന്റ് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ്. 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ എടുത്ത കഷ്ടപ്പാടുകളും ചലഞ്ചസുകളും വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകൻ എന്റർടൈൻഡ് ആകണമെന്നില്ല. ഒരു പിരീഡ് സിനിമ ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഞാൻ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ഞാനെടുത്ത കഷ്ടപ്പാടുകളും പ്രേക്ഷകർ അറിയുന്നതിലുപരി ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമ പ്രേക്ഷകരെ ആസ്വദിപ്പിച്ചാൽ മതി", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
പൃഥ്വിരാജ്..നിവിൻ പോളി.. ഇപ്പോൾ ടോവിനോ തോമസ്…
"വിട്ടുപോയ ഒരു പേരുണ്ട് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ അഭിനേതാക്കളും ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ടറാണ്. ഗംഭീരം എന്നൊരു പ്രയോഗം മാത്രമേ അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ എനിക്കിപ്പോൾ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' എന്ന സിനിമയിൽ ടോവിനോ കൃത്യമായി കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് സംവിധായകനെ മനസ്സിലാക്കി പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. മേൽപ്പറഞ്ഞ നടന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശൈലി ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. പക്ഷേ മൂന്നുപേരും ഒരുപോലെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലല്ലോ. അത്തരമൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഭിനേതാക്കളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്", ഡിജോ വിശദീകരിച്ചു.
ക്യാരക്ടര് റോളുകള് ചെയ്യുന്ന നടന്മാര്
മുൻനിര അഭിനേതാക്കളിൽ ഉപരി ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ ചെയ്യുന്ന അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനം ഡിജോ ജോസ് ആന്റണിയുടെ സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യയുടെ പരാജയം
"ജയവും പരാജയവും പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. ജയിക്കുമ്പോഴും പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കും. ജയം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും പരാജയവും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഒരു സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടും മൂന്നും വർഷങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചാണ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ സിനിമയും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. 'മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ' എന്ന ചിത്രം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സിനിമയെ ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറയില്ല. കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തത് . പരാജയമായെങ്കിലും ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഇവിടെയുണ്ട്. വളരെ ജനുവിൻ ആയ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞങ്ങൾ ആ സിനിമയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തോ കണക്ട് ആയില്ല. എന്നാൽ കുറച്ചുപേർക്ക് ആ സിനിമ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു", സംവിധായകന് വിശദമാക്കി.
"ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമ മികച്ചതാണ്. ആ സിനിമയെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. 'മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ' എന്ന സിനിമയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ചില പാകപ്പിഴകൾ സംഭവിച്ചു. ഒരുപാട് കോമഡിയുള്ള സിനിമയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ. പക്ഷേ ആ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തമാശകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരുപാട് തമാശകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന പ്രേക്ഷകരാണ് ആദ്യദിനം നിരാശപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് വന്നവർ ആ സിനിമയെ നല്ലതാണെന്ന് വിലയിരുത്തി", ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി പറഞ്ഞു.
"കൃത്യമായ ഒരു റിലീസ് ഡേറ്റ് മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ടാണ് 'മലയാളിഫ്രം ഇന്ത്യ' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. അതായത് 'ആടുജീവിതം' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ അതിനു സാധിച്ചില്ല. 'ആടുജീവിതം' പോലൊരു കൾട്ട് ക്ലാസിക് സിനിമയുടെ വേറൊരു വേർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സിനിമ. കൊമേഴ്സ്യൽ വൽക്കരിച്ച ഒരു 'ആടുജീവിതം' പോലെയാണ് 'മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ'യുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. 'ആടുജീവിതം' ആസ്വദിച്ച പ്രേക്ഷകർ ആ സിനിമയുടെ സ്പൂഫ് ആണ് 'മലയാളിഫ്രം ഇന്ത്യ' എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ വരാൻ പോകുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു", സംവിധായകന് ഓര്ത്തു.
"സെൽഫ് ട്രോൾ കോമഡികൾ ഒക്കെ ട്രെൻഡ് ആകുന്നത് 'മലയാളിഫ്രം ഇന്ത്യ' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ്. നിവിൻ പോളി എന്ന അഭിനേതാവിന്റെ കോമിക് വശങ്ങൾ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ സിനിമയിലൂടെ സാധിച്ചു. എനിക്ക് പേഴ്സണലി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം കൂടിയാണ് അത്. ആ സിനിമയുടെ പരാജയം ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പരാജയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയങ്ങൾ ലഭിക്കുക. നമ്മുടെ ലെജന്റ്റുകൾ ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അവർ ഒരിക്കലും പരാജയങ്ങളിൽ പതറി പോയിട്ടില്ല. പരാജയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വിജയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടികൾ അവർ തേടി നടന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 'മലയാളിഫ്രം ഇന്ത്യ' എന്ന ചിത്രം ജീവിതത്തിന്റെ പാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നു. ജീവിതം സുഗമമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരു പരാജയം ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും. പരാജയപ്പെടാതെ തുടർന്ന് മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കാനും..
ഒരുപക്ഷേ മലയാളിഫ്രം ഇന്ത്യ എന്ന ചിത്രം വലിയ വിജയമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കില്ലായിരുന്നു ", ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി പറഞ്ഞു.
പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ കാമിയോ
പള്ളിച്ചട്ടമ്പി സിനിമയിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ. ഏതോ ഒരു കാമിയോ ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ വാര്ത്തകളില് നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. അതിനെ കുറിച്ച് സംവിധായകന് വെളിപ്പെടുത്തി.
"സർപ്രൈസ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പറയാൻ സാധിക്കുമോ. എന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ അതായത് മമ്മി. ഒരു ബർത്ത് ഡേ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് മമ്മിയോട് പറയില്ല. അഥവാ പറഞ്ഞാൽ മമ്മി ആ പുള്ളിയെ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയും. സമാന സാഹചര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരിടുന്നത്. അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തൊക്കെയോ കേട്ടിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സർപ്രൈസ് ഒന്നും ഈ സിനിമയിൽ ഇല്ല. പിന്നെ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ പ്രമോഷണൽ കണ്ടന്റ്റുകൾ തന്നെയാണ്. ഈ സിനിമ തന്നെയാണ്. മുൻപുള്ള എല്ലാ സിനിമകൾക്കു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രമോഷണൽ വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.'ജനഗണമന' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒരു രംഗം തന്നെ ചിത്രീകരിച്ച് പുറത്തിറക്കി. പക്ഷേ 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താണോ ഈ സിനിമയിൽ ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓഫ് സ്ക്രീൻ പ്രമോഷൻ ആദ്യം ചെയ്തത് അന്യഭാഷയിൽ നിന്നാണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റമാണ് ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സർപ്രൈസ്", സംവിധായകന് വെളിപ്പെടുത്തി.
ജനഗണമന അന്യഭാഷ പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ
"2021- 22 കാലഘട്ടത്തിലാണ് 'ജനഗണമന' എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അന്യഭാഷ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രമോഷനും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ 'ജനഗണമന' എന്ന സിനിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് അന്യഭാഷ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും നിരൂപകർക്കിടയിലും ആയിരുന്നു. അത് ഓർഗാനിക്കായി സംഭവിച്ചതാണ്. ഒരു മൂന്നു നാല് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്രയും മൂർച്ചയുള്ളതായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഇനിയും കൂടുതൽ 'ജനഗണമന' എന്ന സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടേനെ. അന്ന് സംഭവിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടായേനെ", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
ജനഗണമന രണ്ടാം ഭാഗം
"ജനഗണമന എന്ന സിനിമയുടെ തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ സിനിമയുടെ തുടർച്ച സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ടത് ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്റെ കടമയാണ്. 'ക്യൂൻ' എന്ന എന്റെ ആദ്യചിത്രം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 2018 ൽ ടോവിനോയോട് കഥ പറയുകയും 2019 ലെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി'. അന്ന് സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ഒക്കെ വേറൊരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യമായത് 2026 ലായിരുന്നു. അതുപോലെ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും ഓരോ സമയമുണ്ട്. 'ജനഗണമന' രണ്ടാം ഭാഗം അതുപോലെ കൃത്യസമയത്ത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തും", ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി പറഞ്ഞു.
"എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഷാരിസ് മുഹമ്മദ് എഴുതിയ 'പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി' എന്ന ചിത്രം ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വിജയം നേടിയ സിനിമയാണ്. ഒരു മാസത്തിലധികം ചലച്ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും മുടക്ക് മുതൽ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സിനിമ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അന്ന് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെ സത്യസന്ധമായി വാർത്തകൾ നൽകിയ ചുരുക്കം മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിലൊന്ന് ഇ ടി വി ഭാരത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അതിനുള്ള നന്ദി പ്രകടനം ഞാൻ നടത്തുകയാണ്. എന്റെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന ബിന്റോ സ്റ്റീഫൻ ആണ് ആ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്. നല്ല സിനിമകളെ സത്യസന്ധമായി സമീപിക്കുക. ബാഹ്യ രാഷ്ട്രീയം കലാസൃഷ്ടികൾക്കു മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്", സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കി.
