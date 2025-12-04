ETV Bharat / entertainment

പ്രണവ് മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം ഡീയസ് ഈറെ നാളെ ഒടിടിയില്‍;ആകാംക്ഷയോടെ പ്രേക്ഷകര്‍! എവിടെ കാണാം

ഭ്രമയുഗം, ഭൂതകാലം എന്നീ ഹൊറര്‍ ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രമാണ് ഡീയസ് ഇറെ.

Cinema Poster (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 4, 2025 at 5:26 PM IST

പ്രണവ് മോഹൻലാൽ നായകനായെത്തിയ ഹൊറര്‍ ത്രില്ലർ ചിത്രം ‘ഡീയസ് ഈറെ’ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുവെന്ന വാര്‍ത്ത ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്. ഭ്രമയുഗം, ഭൂതകാലം എന്നീ ഹൊറര്‍ ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം നാളെ (ഡിസംബര്‍ 5)യാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഹൊറർ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ ‘ഡീയസ് ഈറേ’യിൽ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് പ്രണവ് കാഴ്‌ച വച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബർ 31ന് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ഗംഭീര പ്രതികരണങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് നേടിയത്. നാളെ മുതല്‍ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

സംവിധായകന്‍റെ ക്രാഫ്‌റ്റും ബ്ലില്യന്‍സും അഭിനേതാക്കാളുടെ മികച്ച പ്രകടനവും സാങ്കേതിക തികവിനൊക്കെ പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

ഛായാഗ്രഹണം: ഷെഹ്‌നാദ് ജലാൽ ഐഎസ്‌സി, കലാസംവിധാനം: ജ്യോതിഷ് ശങ്കർ, സംഗീത സംവിധായകൻ: ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ, എഡിറ്റർ: ഷഫീക്ക് മുഹമ്മദ് അലി, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: ജയദേവൻ ചക്കാടത്ത്, സൗണ്ട് മിക്‌സ്: എംആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്: റൊണക്സ് സേവ്യർ, സ്റ്റണ്ട്: കലൈ കിംഗ്സൺ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: മെൽവി ജെ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: എയിസ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, സ്റ്റിൽസ്: അർജുൻ കല്ലിങ്കൽ, കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകർ, വിഎഫ്എക്സ്: ഡിജിബ്രിക്സ്, ഡിഐ - രംഗ്റെയ്‌സ് മീഡിയ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: അരോമ മോഹൻ, മ്യൂസിക് ഓൺ: നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ്.

നൈറ്റ് ഷിഫ്‌റ്റ് സ്‌റ്റുഡിയോസ്, വൈ നോട്ട്‌ സ്‌റ്റുഡിയോസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. ഹൊറര്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനായി രൂപം കൊണ്ട ബാനറാണ് നൈറ്റ് ഷിഫ്‌റ്റ് സ്‌റ്റുഡിയോസ്. നൈറ്റ് ഷിഫ്‌റ്റ് സ്‌റ്റുഡിയോസിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

‘ഡീയസ് ഇറെ’ എന്നത് ലാറ്റിൻ വാക്കാണ്. മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പാടുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ കവിതയാണ് ഡീയസ് ഈറെ. ഡീയസ് ഈറേ എന്നാൽ ലാറ്റിനിൽ ഉഗ്ര കോപത്തിന്റെ ദിനം എന്നർത്ഥം.

വളരെ വിചിത്രമാണ് 'ഡീയസ് ഈറേ' എന്ന പേരും. ദൈവത്തിന്‍റെ കോപദിനം എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന 'ദി ഡേ ഓഫ് റാത്ത്' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടു കൂടിയാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. 35 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു സിനിമയ്‌ക്ക്.

പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നത്. 18 വരികളുള്ള കവിതയാണ് ഡീയസ് ഇറേ. കാഹളം മുഴക്കി ആത്മാക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിനു മുന്നിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന അന്ത്യവിധിയാണ് ഈ കവിതയിൽ വിവരിക്കുന്നത്.

