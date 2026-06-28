പുതിയ ഗെറ്റപ്പില് ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന്; മിനി ആന്ഡ് കൂപ്പര്, ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്
ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനെ ഇതുവരെ കാണാത്ത സ്റ്റൈലിലും ഗെറ്റപ്പിലുമായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നാണ് ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് നല്കുന്ന സൂചന
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 28, 2026 at 1:43 PM IST
മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ 'മിനി & കൂപ്പർ' എന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പോസ്റ്റർ ഇതിനോടകം തന്നെ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈനും പേരും കൊണ്ട് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷ വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ.
മെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാരവാൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജോമി കുര്യാക്കോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും അവതരണവും പുതുമയാർന്ന രീതിയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ നൽകുന്ന സൂചന. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ചിത്രീകരണം ലണ്ടനിലായിരിക്കും നടക്കുക.
കുടുംബപ്രേക്ഷകരെയും യുവാക്കളെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു എന്റർടെയ്നറായിരിക്കും ചിത്രം എന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്.
ശാന്തമീ രാത്രിയിൽ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം എഡബ്ല്യൂഎ മൂവിസിന്റെ ബാനറിൽ റോൾഡ് തോമസ് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മഞ്ജു വാര്യർ, സംഗീത് പ്രതാപ്, വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, ബിബിൻ ജോർജ്, അജയ് വാസുദേവ്, ജിയോ ബേബി, നോബി മർക്കോസ്, കുട്ടി അഖിൽ തുടങ്ങിയവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തു.
ഈ ചിത്രത്തില് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനെ ഇതുവരെ കാണാത്ത സ്റ്റൈലിലും ഗെറ്റപ്പിലുമായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നാണ് ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് നല്കുന്ന സൂചന.
ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്ററിൽ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ കാണാം. ഒപ്പം ഒരു മിനി കൂപ്പർ കാറും ഒരു ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ നായയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ പേരിനും പോസ്റ്ററിനും പിന്നിലെ കൗതുകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനകം ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
"ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് മറ്റൊരു അവിസ്മരണീയ മലയാള സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം നൽകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ആവേശഭരിതരാണ്. കൂടുതൽ ആവേശകരമായ അപ്ഡേറ്റുകൾ, എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, മിനി & കൂപ്പറിന്റെ യാത്രയിലെ പിന്നണി നിമിഷങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക", എന്നാണ് സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്..
മിസ്റ്റർ ബീൻ കോമഡി സീരീസിലൂടെ ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയ മിനി കൂപ്പർ കാറും ഒപ്പം ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ കിടിലൻ മൈക്കോവറും ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടികഴിഞ്ഞു.
അലിസ്റ്റൈർ ജോർജ് ജോൺ, ശാന്ത നീറ്റോ എന്നിവർ സഹ നിർമ്മാതാക്കൾ ആകുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം ലണ്ടനിൽ തുടങ്ങും. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുവിവരങ്ങള് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് ഉടന് പുറത്തു വിടും.
ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത് ഷിജു എം ഭാസ്കർ ആണ്. മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അതുൽ കെ വിനോദ്, ഷെഫീഖ് റഹ്മാൻ, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈനർ - അനുകുട്ടൻ ഏറ്റുമാനൂർ. പിആർഒ - എ എസ് ദിനേശ്, ഐശ്വര്യ രാജ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.