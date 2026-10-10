ഗ്രാമി പുരസ്കാരത്തിന് 'ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്' ഗാനങ്ങൾ; സൗണ്ട് ട്രാക്ക് പരിഗണനാ പട്ടികയിൽ
2027ലെ ഗ്രാമി പുരസ്കാരത്തിനായുള്ള പരിഗണനയ്ക്കായി ഒമ്പത് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഗാനം മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നതെന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ബി62 സ്റ്റുഡിയോസ് അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : October 10, 2026 at 1:47 PM IST
മുംബൈ: രൺവീർ സിങ് നായകനായ 'ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്' എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹിറ്റ് സൗണ്ട്ട്രാക്ക് ഗ്രാമി പുരസ്കാരത്തിനായുള്ള പരിഗണനാ പട്ടികയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു. 2027ലെ ഗ്രാമി പുരസ്കാരത്തിനായുള്ള പരിഗണനയ്ക്കായി ഒമ്പത് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഗാനം മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നതെന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ബി 62 സ്റ്റുഡിയോസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ഫിലിം മ്യൂസിക്, ഏഷ്യൻ പോപ്പ്, ഗ്ലോബൽ മ്യൂസിക്, പോപ്പ്, റാപ്പ്, ഇലക്ട്രോണിക് മ്യൂസിക്, റീമിക്സ്ഡ് റെക്കോർഡിങുകൾ തുടങ്ങി സൗണ്ട്ട്രാക്ക് ആൽബവും അതിലെ ഗാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് വിഭാഗങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.
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"ഗ്രാമി പരിഗണനയ്ക്കായി 'ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്' എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും നന്ദി" നിർമ്മാണ കമ്പനി 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു. ശാശ്വത് സച്ച്ദേവ് സംഗീതം നൽകിയ ഗാനങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം നേടുന്നതിനായി ബി62 സ്റ്റുഡിയോസ് ഗ്രാമി ക്യാമ്പയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധുരന്ധറിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആദിത്യ ധറും സഹോദരൻ ലോകേഷും ചേർന്നാണ് ബി62 സ്റ്റുഡിയോസ് സ്ഥാപിച്ചത്.
'ബെസ്റ്റ് കംപൈലേഷൻ സൗണ്ട്ട്രാക്ക് ഫോർ വിഷ്വൽ മീഡിയ' (Best Compilation Soundtrack for Visual Media) വിഭാഗത്തിലാണ് ആൽബം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, അരിജിത് സിങ് ആലപിച്ച 'ഫിർ സേ' (Phir Se) എന്ന ഗാനം 'ബെസ്റ്റ് സോങ് റിട്ടൺ ഫോർ വിഷ്വൽ മീഡിയ' വിഭാഗത്തിൽ പരിഗണനയിലുണ്ട്.
മറ്റ് എൻട്രികൾ
- ആരി ആരി (Aari Aari) - ബെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ പോപ്പ് മ്യൂസിക് പെർഫോമൻസ്
- ജാൻ സേ ഗുസർതേ ഹേൻ (Jaan Se Guzarte Hain), 'കനയ്യ' (Kanhaiyya)- ബെസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ മ്യൂസിക് പെർഫോമൻസ്
- ജായിയേ സജാന(Jaiye Sajana) - ബെസ്റ്റ് പോപ്പ് ഡ്യുവോ/ഗ്രൂപ്പ് പെർഫോമൻസ്)
- ഡെസ്റ്റിനി - മൻ അറ്റ്കിയ (Destiny - Mann Atkeya) - ബെസ്റ്റ് റാപ്പ് പെർഫോമൻസ്
- വാരി ജാവൻ (Vaari Jaava )- ബെസ്റ്റ് ഡാൻസ്/ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡിങ്
- ഹം പ്യാർ കർനേ വാലേ(Hum Pyaar Karne Wale) - ബെസ്റ്റ് റീമിക്സ്ഡ് റെക്കോർഡിങ്
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ വിജയങ്ങളിലൊന്നായി 'ധുരന്ധർ' ഫ്രാഞ്ചൈസി മാറിയതിന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഗ്രാമി പുരസ്കാരത്തിനായുള്ള മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. 2025 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ധറിൻ്റെ 'ധുരന്ധർ' എന്ന ചിത്രത്തോടെയാണ് ഈ പരമ്പര ആരംഭിച്ചത്.
കറാച്ചിയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറി ഒരു ഭീകര ശൃംഖലയെ തകർക്കുന്നതിനായി 'ഹംസ അലി മസാരി' എന്ന വേഷം സ്വീകരിക്കുന്ന ജസ്കിരത് സിങ് രംഗി (രണ്വീർ സിങ്) എന്ന ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറഞ്ഞത്.
അക്ഷയ് ഖന്ന, സഞ്ജയ് ദത്ത്, ആർ. മാധവൻ, അർജുൻ രാംപാൽ എന്നിവർ അഭിനയിച്ച ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ 1,300 കോടിയിലധികം രൂപ നേടി. 2026 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ "ധുരന്ധർ: ദ റിവഞ്ച്" ബോക്സ് ഓഫിസിൽ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യാപാര മേഖലയിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ ആഗോള കളക്ഷൻ 1,800 കോടിയിലധികം രൂപയാണ്; ഇതോടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെയും ആകെ വരുമാനം 3,000 കോടി രൂപ കടന്നു.
ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസും ബി62 സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സച്ച്ദേവ് ആണ്; ഇർഷാദ് കാമിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഗാനരചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ പുതിയതായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗാനങ്ങളും നിലവിലുള്ള ഗാനങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കാരരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഗ്രാമി അവാർഡിനുള്ള പരിഗണനാ പട്ടികയിലേയ്ക്കുള്ള സമർപ്പണങ്ങൾ ഗ്രാമി ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ്, അവ നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് (nominations) ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. നോമിനികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപായി, എൻട്രികൾ റെക്കോർഡിങ് അക്കാദമിയുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വോട്ടിങ് പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും വേണം.
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