'ഇനിയാണ് പ്രതികാരം'; വീണ്ടും ഞെട്ടിക്കാന് രണ്വീര്, ധുരന്ധര് 2 ടീസര് എത്തി, ചിത്രം ഉടന് തിയേറ്ററുകളില്
തിയേറ്ററില് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് സ്വന്തമാക്കി ആഗോളതലത്തില് 1300 കോടി രൂപയിലധകമാണ് ചിത്രം നേടിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 3, 2026 at 12:57 PM IST
തിയേറ്ററില് തീപ്പാറിച്ച സ്പൈ ത്രില്ലര് ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രമാണ് ധുരന്ധര്. ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററില് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് സ്വന്തമാക്കി ആഗോളതലത്തില് 1300 കോടി രൂപയിലധകമാണ് നേടിയത്. തിയേറ്ററുകളില് നിറഞ്ഞോടുമ്പോള് തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ആ സമയം മുതല് ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകരും. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2026 മാര്ച്ച് 19 ന് ധുരന്ധര് 2 ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
യാഷ് നായകനായി എത്തുന്ന ഗീതു മോഹന്ദാസ് ചിത്രം ടോക്സിക്കും ഇതേ സമയം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ മത്സരം ഇരു ചിത്രങ്ങളായിരിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ കണക്കുക്കൂട്ടല്. എന്നാല് ഈ മത്സരം ഒഴിവാക്കാന് നിര്മാതാക്കള് റിലീസ് തിയതി മാറ്റിയേക്കുമോയെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രം നിശ്ചയിച്ച തീയതിയില് തന്നെ എത്തുമെന്ന് ആദ്യത്യ ധര് വ്യക്തമാക്കി.
ചിത്രത്തിന്റെ വമ്പന് വിജയത്തിന് ശേഷം ജനുവരി 30 മുതല് ഒടിടിയില് എത്തി. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.ജനുവരി 30നാണ് ഈ ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് പാകിസ്ഥാനില് ട്രെന്ഡിങ് ലിസ്റ്റില് ഒന്നാമതായിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പാകിസ്ഥാനിലും മറ്റ് ആറ് മിഡില് ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ചിത്രത്തിന് തിയേറ്റര് റിലീസ് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് മറികടന്നാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് ട്രെന്ഡിംഗ് ലിസ്റ്റില് ഒന്നാമതായി ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതില് വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആളുകള് കണ്ട ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ധുരന്ധര് മാറി.
ആദിത്യ ധർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സഞ്ജയ് ദത്ത്, അർജുൻ രാംപാൽ, ആർ മാധവൻ, സാറ അർജുൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം രൺവീർ സിംഗ് തിരിച്ചെത്തും. റഹ്മാൻ ദകൈത് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രശംസ നേടിയ അക്ഷയ് ഖന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് രംഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഉറി: ദി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലെ മേജർ വിഹാൻ സിംഗ് ഷെർഗില്ലായി വിക്കി കൗശൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ചാരസംഘടനയായ റോയുടെ പാകിസ്ഥാനിലെ രഹസ്യ ഓപ്പറേഷനുകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 'ധുരന്ധർ' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസ് , B62 സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമാണം.
