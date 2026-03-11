ETV Bharat / entertainment

ധുരന്ധര്‍ 2 ടിക്കറ്റ് ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിയുന്നു!; റെക്കോര്‍ഡ് സൃഷ്‌ടിച്ച് അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ്, ഒരെണ്ണത്തിന് 3,100 രൂപ വരെ

സിനിമാ പ്രേമികള്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വില പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെ. മാര്‍ച്ച് 19 നാണ് ധുരന്ധര്‍: ദി റിവഞ്ച് ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസിനെത്തുന്നത്.

DHURANDHAR: THE REVENGE (Photo: Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 11, 2026 at 1:00 PM IST

ഗോളതല പ്രേക്ഷകര്‍ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് രണ്‍വീര്‍ സിങ് നായകനായി എത്തുന്ന ധുരന്ധര്‍ 2. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താന്‍ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ ചൂടപ്പം പോലെയാണ് ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിയുന്നത്.

ആദിത്യ ധര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ധുരന്ധര്‍: ദി റിവഞ്ച് സിനിമയുടെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ചയാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ്ങില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടമാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 1,50,000 ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. മാര്‍ച്ച് 18 ന് നടക്കുന്ന പെയ്‌ഡ് പ്രിവ്യൂ ഷോയുടെ ടിക്കറ്റുള്‍പ്പെടെ ഞൊടിയിടയിലാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത്. ടിക്കറ്റിന്‍റെ വലിയ വില പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് ആരാധകര്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്.

മാര്‍ച്ച് 18 ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കും അഞ്ച് മണിക്കുമെല്ലാം പ്രിവ്യൂ ഷോ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല തിയേറ്ററുകളിലും ഒന്നിലേറെ പ്രിവ്യൂ ഷോകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് 19 നാണ് ധുരന്ധര്‍: ദി റിവഞ്ച് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

നിലവില്‍ പ്രിവ്യൂ ഷോയുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് അസാധാരണാം വിധം ഉയര്‍ന്ന നിലയിലാണ് ബുക്കിങ് സൈറ്റുകളില്‍ കാണിക്കുന്നത്. മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ മള്‍ട്ടിപ്ലക്‌സുകളില്‍ 600 രൂപ മുതല്‍ 900 രൂപ വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. അതേസമയം ചില ഐമാക്‌സ് സ്ക്രീനുകളില്‍ 1000 രൂപയിലധികവുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുംബൈയിലാണ്.

ബോറിവാലിയിലെ ഇനോക്‌സ് മെഗാപ്ലക്‌സിൽ റിക്ലൈനർ സീറ്റ് ഒന്നിന് 3100 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പന നടക്കുന്നത്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ പിവിആർ സെലക്ട് സിറ്റി വാക്കിൽ റിക്ലൈനർ സീറ്റിന് 2400 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ വില കൊടുത്തും ആരാധകര്‍ സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്.

ധുരന്ധര്‍ 2 ഹിന്ദി പതിപ്പിന്‍റെ ശരാശരി ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 418 രൂപയാണ്. ഡോൾബി സിനി ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് 759 ആയി ഉയരും. അതേസമയം മറ്റു ഭാഷാ പതിപ്പുകള്‍ക്കും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഒട്ടും കുറവല്ല. കന്നഡയില്‍ 445 രൂപയാണെങ്കില്‍ തെലുഗുവില്‍ 230 രൂപയും തമിഴ് പതിപ്പിന് 166 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. എല്ലാ ഭാഷകളിലും ചിത്രത്തിന് അസാധാരണമായ ബുക്കിങ്ങാണ് നടക്കുന്നത്.

പ്രിവ്യൂ ഷോയ്ക്ക് ഇനി ഏഴ് ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ ഒന്നരലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിച്ചുവെന്നാണ് പിടി ഐ പറയുന്നത്. അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ മാത്രം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം നേടിയത് 15 കോടി രൂപയാണ്.

ധുരന്ധര്‍ സിനിമ ആഗോളതലത്തില്‍ 1300 കോടി രൂപ മുകളിലാണ് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. ധുരന്ധര്‍: ദി റിവഞ്ച് 2000 കോടിക്ക് മുകളില്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

രണ്ടാംഭാഗത്തിന്‍റെതായി ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും ട്രെയിലറിനുമൊക്കെ വമ്പന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസും ബി 62 സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന 'ധുരന്ധർ: പ്രതികാരം' (ധുരന്ധര്‍ 2) ട്രെയിലര്‍ ആഗോള തലത്തിൽ തരംഗമാകുന്നുണ്ട്. 45 രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രെയിലര്‍ റിലീസ് ചെയ്ത് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നേടിയത് 312 മില്യനിലധികം കാഴ്ചക്കാരെയാണ്.

ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ചാ വിഷയമായ ട്രെയിലര്‍, യൂട്യൂബ് ചാർട്ടിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തിയത് 45 ൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലാണ് എന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലറിന് ലഭിച്ച ആഗോള സ്വീകരണത്തിന് അടിവരയിടുന്നു. ട്രെയിലറിലെ ഗംഭീര പശ്ചാത്തല സംഗീതവും മൂർച്ചയേറിയ ഡയലോഗുകളും ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ പ്രശംസയാണ് നേടിയത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലുകളും എഡിറ്റ് വീഡിയോകളും വഴി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ട്രെയ്‌ലർ രംഗങ്ങൾ വൈറൽ ആണ്. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ട്രെൻഡിലും ട്രെയിലര്‍ വലിയ പ്രചാരമാണ് നേടുന്നത്

