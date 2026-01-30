ETV Bharat / entertainment

ആയിരം കോടിയിലധികം നേടിയ ധുരന്ധര്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സില്‍, എത്തിയത്10 മിനുട്ട് കട്ട് ചെയ്‌ത പതിപ്പ്; രോഷാകുലരായി നെറ്റിസണ്‍

സിനിമയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10 മിനുട്ടോളം വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്

DHURANDHAR OTT RELEASE RANVEER SINGH MOVIES DHURANDHAR NETFLIX CONTROVERSY DHURANDHAR CENSORSHIP
Movie Poster (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 30, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ ഹിറ്റ് സമ്മാനിച്ച ചിത്രമാണ് രണ്‍വീര്‍ സിംഗ് നായകനായ ധുരന്ധര്‍. ആദിത്യ ധര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ നിന്നും നേടിയത് 1300 കോടിയലധികമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരുടെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

നെറ്റ്ഫ്‌ളിക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഡിജിറ്റല്‍ റിലീസിന് പിന്നാലെ രോഷാകുലരായിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ.

ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രണ്‍വീര്‍ സിംഗിന്‍റെ ശക്തമായ തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയ ചിത്രം കൂടിയാണ് ധുരന്ധര്‍. രണ്ട് മാസത്തെ തിയേറ്റര്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന് ശേഷമാണ് ധുരന്ധര്‍ ഒടിടിയിലെത്തുന്നത്. ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കളക്ഷന്‍ നേടുന്ന ഹിന്ദി ചിത്രമായി മാറിയ ധുരന്ധര്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകളുടെ റെക്കോര്‍ഡില്‍ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 835 കോടി കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്.

ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തിയത് പല രംഗങ്ങളും എഡിറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടാണെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പറയുന്നത്. സംഭാഷണങ്ങളും മ്യൂട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. ഇതില്‍ വമ്പന്‍ പ്രതിഷേധമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിനെതിരെ നടക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ 'അൺകട്ട്' പതിപ്പ് ഉടൻ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആരാധകർ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

തിയേറ്റർ പതിപ്പിന് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ 34 മിനുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്ന പതിപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ 25 മിനുട്ടായി കുറഞ്ഞു. പത്ത് മിനിറ്റോളമുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ വെട്ടിമാറ്റിയെന്നാണ് വിവരം. ജനുവരി 30ന് ആണ് സിനിമ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തിയത്.

'അനിമൽ', 'കബീർ സിംഗ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ യാതൊരു കട്ടുകളും ഇല്ലാതെ ഒടിടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്, ധുരന്ധറിന് മാത്രം എന്തിനാണ് ഇത്രയും കട്ട് എന്നാണ് ആരാധകരുടെ ചോദ്യം. നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിന്‍റെ ഈ തീരുമാനത്തില്‍ ആരാധകര്‍ കടുത്ത അമര്‍ഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ ചാരസംഘടനയായ റോയുടെ പാകിസ്ഥാനിലെ രഹസ്യ ഓപ്പറേഷനുകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 'ധുരന്ധർ' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

രൺവീർ സിംഗിനെ കൂടാതെ അക്ഷയ് ഖന്ന, ആർ. മാധവൻ, സഞ്ജയ് ദത്ത്, അർജുൻ രാംപാൽ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ആന്‍മരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികള്‍ക്ക് സുപരിചിതയായ സാറാ അർജുൻ ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക.

രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുക്കിയ സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗമാണ്2025 ഡിസംബറില്‍ തിയേറ്ററിലെത്തിയത്. ഈ വർഷം മാർച്ച് 19ന് ധുരന്ധറിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസ് , ബി62 സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിർമാണം.

Also Read:തിയേറ്ററില്‍ തീപ്പാറിച്ച ധുരന്ധര്‍ മുതല്‍ സര്‍വം മായ വരെ; ഈ ആഴ്‌ച ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത് ഒട്ടേറെ റിലീസുകള്‍

TAGGED:

DHURANDHAR OTT RELEASE
RANVEER SINGH MOVIES
DHURANDHAR NETFLIX CONTROVERSY
DHURANDHAR CENSORSHIP
DHURANDHAR OTT RELEASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.