20 ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് 1000 കോടിക്ക് മുകളില്; ധുരന്ധര് ഒടിടിയിലേക്ക്!എവിടെ കാണാം?
ഈ വര്ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബോളിവുഡ് ഹിറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രണ്വീര് സിംഗ് നായകനായ ധുരന്ധര്. 285 കോടിക്ക് സ്വന്തമാക്കിയത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ ആമസോൺ പ്രൈമോ അതോ ഹോട്ട് സ്റ്റാറോ? എവിടെ കാണാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 28, 2025 at 8:41 PM IST
രൺവീർ സിംഗ് നായകനായ 'ധുരന്ധർ' എന്ന സ്പൈ ത്രില്ലർ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ദിവസങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ബോക്സ് ഓഫിസില് തീപ്പാറിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. ഈ വര്ഷത്തെ ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായി ചിത്രം മാറുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്താന് പോകുന്നുവെന്ന വാര്ത്തയാണ് വരുന്നത്.
തിയേറ്ററില് ഇപ്പോഴും വിജയകരമായി മുന്നേറുന്ന ഈ ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുമെന്നാണ് വിവരം. 2026 ജനുവരി 30നായിരിക്കും ചിത്രം എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല് ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിര്മാതാക്കളോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഹിന്ദിയോടൊപ്പം ചിത്രത്തിന്റെ തെലുഗു പതിപ്പും റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം.
ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത ധുരന്ധര് ഡിസംബര് അഞ്ചിനാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 706 .40 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ശനിയാഴ്ച മാത്രം 20.90 കോടി രൂപ ഇന്ത്യന് നെറ്റ് കലക്ഷന് ചിത്രത്തിന് സ്വന്തമാക്കാനായി. വെള്ളിയാഴ്ച 16.70 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു.
Defining a new era in Indian Cinema 🔥💥— Jio Studios (@jiostudios) December 28, 2025
Book your tickets.
🔗 - https://t.co/cXj3M5DFbc#Dhurandhar Storming Cinemas Worldwide.@RanveerOfficial #AkshayeKhanna @duttsanjay @ActorMadhavan @rampalarjun #SaraArjun @bolbedibol @AdityaDharFilms #JyotiDeshpande @LokeshDharB62… pic.twitter.com/ilDRDlAl2Q
ആഗോളതലത്തില് 1031 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് 230 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു. ആദ്യദിനത്തില് 28 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. കേവലം 20 ദിവസങ്ങള്ക്കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ നേട്ടം ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തില് 500 കോടി ക്ലബില് കടന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമായി ധുരന്ധര് മാറിയിരുന്നു. ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ 'ജവാൻ' 18 ദിവസം കൊണ്ടാണ് 500 കോടി ക്ലബ്ബിൽ എത്തിയത്. എന്നാല് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ആ റെക്കോര്ഡ് ധുരന്ധര് മറികടന്നത്.
ജെയിംസ് കാമറൂണിന്റെ 'അവതാർ: ഫയർ ആൻഡ് ആഷ്' റിലീസ് ചെയ്തിട്ടും ധുരന്ധറിന്റെ കുതിപ്പിന് കുറവൊന്നുമില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലെ അധോലോകത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ഹംസ എന്ന റോ ഏജന്റിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഐസ് ഐയുടെ നീക്കങ്ങളെ തകര്ക്കാന് സ്വന്തം ജീവന് പണയപ്പെടുത്തി ഹംസ നടത്തുന്ന പോരാട്ടാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.
ആന്മരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ സാറാ അര്ജുന് ആണ് റണ്വീറിന്റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ബാലതാരമായി സിനിമയിലെത്തിയ സാറാ നായികയായി എത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം മലയാളികള്ക്കിടയില് ചര്ച്ചാ വിഷയമായത്.
രൺവീർ സിംഗ്, അക്ഷയ് ഖന്ന, അർജുൻ രാംപാൽ, സഞ്ജയ് ദത്ത്, ആർ. മാധവൻ തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
