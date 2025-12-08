ETV Bharat / entertainment

ബോക്‌സ്‌ ഓഫിസ് വിറപ്പിച്ച് 'ധുരന്ധർ', മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നേടിയത് കോടികള്‍, കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ

ശക്തമായ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയും കൈയടിയും നേടി 'ധുരന്ധർ'. ബോക്‌സ്‌ ഓഫിസിൽ തിളങ്ങി ധുരന്ധർ. മൂന്നാം ദിവസം വൻ കുതിപ്പിൽ ചിത്രം. റിലീസ് ചെയ്‌ത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നേടിയത് 160.15 കോടി രൂപ.

Ranveer Singh's latest offering Dhurandhar has the box office ringing (Film Poster)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 8, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ബോക്‌സ് ഓഫിസിൽ മികച്ച കളക്ഷൻ നേടി മുന്നേറുകയാണ് രൺവീർ സിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'ധുരന്ധർ'. പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇന്നലെയാണ് (ഡിസംബർ 7) ചിത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയത്. റിലീസ് ചെയ്‌ത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ 160.15 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 30 ശതമാനം വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആദിത്യ ധർ സംവിധാനം ചെയ്‌ത് 2025 ഡിസംബർ 5 ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ധുരന്ധർ.

ഡിസംബർ 5 ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ധുരന്ധർ മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് നേടിയത്. 28.60 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യ പ്രദർശനത്തിൽ (GBOC) നേടിയത്. ശനിയാഴ്‌ചത്തെ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന് 33.10 കോടി രൂപ നേടി. ആദ്യ ദിവസത്തേക്കാൾ 14.29 ശതമാനം വർധനവാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഞായറാഴ്‌ച 44.80 കോടി രൂപയായി ഇത് വർധിച്ചു. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ചയാണിത്. 34.38 ശതമാനമാണ് നേട്ടം. നിർമ്മാതാക്കളുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചിത്രത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആകെ കളക്ഷൻ 160.15 കോടി രൂപയാണ്.

ഞായറാഴ്‌ചത്തെ പ്രദർശനത്തിന് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദിയിൽ (2D) മൊത്തത്തിൽ 53.47 ശതമാനം പ്രേക്ഷകരുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം രാവിലത്തെ ഷോകൾ 27.28 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞും വൈകുന്നേരത്തേയും ഷോകൾക്ക് 61.55 ശതമാനം, 70.07 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ. നൈറ്റ് ഷോകൾ 54.97 ശതമാനവും ആയിരുന്നു.

ആഗോള കളക്ഷൻ

മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലോകമെമ്പാടുമായി 160.15 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയതായി നിർമാതാക്കൾ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം വരുമാനം 125.67 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശ വരുമാനം 34.48 കോടി രൂപയും.

ലോകമെമ്പാടുമായി 158 കോടി രൂപയും വിദേശത്ത് നിന്നും 34.50 കോടി രൂപയും വരുമാനം നേടി. അതേസമയം 2 മില്യൺ ഡോളറിലധികം വരുമാനവുമായി വടക്കേ അമേരിക്ക വിദേശ വിപണികളിൽ മുന്നിലെത്തി.

രൺവീർ സിംഗിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ

രൺവീർ സിംഗിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ച എട്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'ധുരന്ധർ'. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ 103 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയ '83' എന്ന ചിത്രത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് 'ധുരന്ധർ' എത്തിനിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം ബയോപിക് 104.13 കോടി രൂപയാണ് കളക്ഷൻ നേടിയത്.

രൺവീർ സിംഗിൻ്റെ മികച്ച കളക്ഷൻ നേടിയ മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഇവയാണ്

  • പത്മാവദ്- 302.15 കോടി
  • സിംബ – 240.3 കോടി
  • ബാജിറാവു മസ്‌താനി- 184.3 കോടി
  • റോക്കി ഓർ റാണി കി പ്രേം കഹാനി - 153.55 കോടി
  • ഗള്ളി ബോയ് – 139.63 കോടി
  • രാം-ലീല – 117.53 കോടി
  • 83 – 104.13 കോടി

